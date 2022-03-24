أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الخميس 24-3-2022

همين الهبوط على غالبية أسعار الأسهم في البورصة المصرية فى ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسط اتجاه بيعي للأجانب ، خلافا لتوقعات أبداها خبراء تحليل فنى بالسوق.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.3% عند 11709 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.38%، ليسجل 1995 نقطة.

كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.32% إلى 3022 نقطة، وبلغت بلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.3 مليار جنيه تقريبًا وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة .

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 37 سهمًا من إجمالي 194 متداولة، بينما هبط 98 سهمًا، وبقي 59 دون تغيير.

أسهم البورصة المصرية الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بجلسة الخميس

البورصة المصرية

وتصدّر سهم وادى كوم إمبو لاستصلاح الأراضى قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بجلسة الخميس، بنسبة صعود 16.76% ليغلق عند مستوى 35 جنيه تقريبًا.

كما تصدرت 4 أسهم أخرى للقائمة هي: الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ايديتا للصناعات الغذائية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير ،المصرية للمنتجعات السياحية، بنسب ارتفاع 13.93%، 9.01%، 7.36%، 7.35%، على التوالى.

على الجانب الآخر تصدّر سهم القاهرة للإسكان والتعمير قائمة الأسهم الأكثر هبوطًا بجلسة الخميس بنسبة انخفاض 14.46 %، ليغلق عند مستوى 2.13 جنيه تقريبًا.

وجاءت 4 أسهم أخرى بقائمة الأكثر هبوطًا وهي: جراند انفستمنت القابضة ،يونيباك للتعبئة والتغليف،العربية لمنتجات الألبان، بنسب انخفاض 7.41%، 7.10%، 5.37%، 5.06% على التوالى

وشهدت جلسة الأمس، إعلان شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية شراء بنك مصر (عضو مجلس الإدارة) حصة أسهم ضخمة بقيمة إجمالية قدرها 1.47 مليار جنيه .

وتوقع محللون فنيون فى وقت سابق أن تتجه البورصة المصرية بجلسة الخميس –آخر جلسات الأسبوع الحالي– نحو مقاومة 11800 نقطة، وتجاوزها سيدفعها نحو 12000 ثم 12065 نقطة.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم القابضة»، إن مؤشر «EGX30» شهد حوالى 7 جلسات متتالية من الصعود، ما جعله يقترب من مستوى المقاومة الرئيسى عند 12065 نقطة.

وأوضح أن المؤشر يتعرض لعملية تصحيح محدود قرب هذا المستوى ما يجعله يتخلى عن جزء من مكاسبة، مشيرًا إلى أنه فى طريقة للوصول نحو 12065 نقطة.

وأشار «النمر» إلى أن تجاوز مستوى 12065 نقطة سيفتح له باب الصعود للتحرك نحو مستوى 12500 نقطة.