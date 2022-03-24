بورصة وشركات

أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الخميس 24-3-2022

أسعار الأسهم فى البورصة المصرية فى ختام جلسة الخميس وحركة الأكثر ارتفاعا وهبوطا
رجب عزالدين 7:09 م, الخميس, 24 مارس 22 7:09 م, الخميس, 24 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

همين الهبوط على غالبية أسعار الأسهم في البورصة المصرية فى ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسط اتجاه بيعي للأجانب ، خلافا لتوقعات أبداها خبراء تحليل فنى بالسوق.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.3% عند 11709 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.38%، ليسجل 1995 نقطة.

كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.32% إلى 3022 نقطة، وبلغت بلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.3 مليار جنيه تقريبًا وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة .

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 37 سهمًا من إجمالي 194 متداولة، بينما هبط 98 سهمًا، وبقي 59 دون تغيير.

اقرأ أيضا  «المالية» تحدد 16 جنيها لسعر الدولار الجمركى للسلع الأساسية

أسهم البورصة المصرية الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بجلسة الخميس

البورصة المصرية

وتصدّر سهم وادى كوم إمبو لاستصلاح الأراضى قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بجلسة الخميس، بنسبة صعود 16.76% ليغلق عند مستوى 35 جنيه تقريبًا.

كما تصدرت 4 أسهم أخرى للقائمة هي: الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ايديتا للصناعات الغذائية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير ،المصرية للمنتجعات السياحية، بنسب ارتفاع 13.93%، 9.01%، 7.36%، 7.35%، على التوالى.

على الجانب الآخر تصدّر سهم القاهرة للإسكان والتعمير قائمة الأسهم الأكثر هبوطًا بجلسة الخميس بنسبة انخفاض 14.46 %، ليغلق عند مستوى 2.13 جنيه تقريبًا.

اقرأ أيضا  إيرادات «هيرميس» القابضة تتجاوز 6 مليارات جنيه لأول مرة في تاريخها

وجاءت 4 أسهم أخرى بقائمة الأكثر هبوطًا وهي: جراند انفستمنت القابضة ،يونيباك للتعبئة والتغليف،العربية لمنتجات الألبان، بنسب انخفاض 7.41%، 7.10%، 5.37%، 5.06% على التوالى

وشهدت جلسة الأمس، إعلان شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية شراء بنك مصر (عضو مجلس الإدارة) حصة أسهم ضخمة بقيمة إجمالية قدرها 1.47 مليار جنيه .

وتوقع محللون فنيون فى وقت سابق أن تتجه البورصة المصرية بجلسة الخميس –آخر جلسات الأسبوع الحالي– نحو مقاومة 11800 نقطة، وتجاوزها سيدفعها نحو 12000 ثم 12065 نقطة.

اقرأ أيضا  البورصة تصطدم بتوقعات رفع أسعار الفائدة

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم القابضة»، إن مؤشر «EGX30» شهد حوالى 7 جلسات متتالية من الصعود، ما جعله يقترب من مستوى المقاومة الرئيسى عند 12065 نقطة.

وأوضح أن المؤشر يتعرض لعملية تصحيح محدود قرب هذا المستوى ما يجعله يتخلى عن جزء من مكاسبة، مشيرًا إلى أنه فى طريقة للوصول نحو 12065 نقطة.

وأشار «النمر» إلى أن تجاوز مستوى 12065 نقطة سيفتح له باب الصعود للتحرك نحو مستوى 12500 نقطة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

ملف الكاتب رجب عزالدين

اقرأ أيضاً

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 24-3-2022

رجب عزالدين 6:46 م, الخميس, 24 مارس 22

فوري تتقدم بمستندات اكتتاب زيادة رأس المال الثالثة منذ طرحها في البورصة

رجب عزالدين 5:14 م, الخميس, 24 مارس 22

البورصة المصرية تغلق الإسبوع على هبوط جماعى خلافا لتوقعات الخبراء

رجب عزالدين 3:13 م, الخميس, 24 مارس 22

“نعيم توصي بشراء أسهم “حديد عز” و “المالية والصناعية” في البورصة المصرية

أسماء السيد 2:05 م, الخميس, 24 مارس 22

مباشر تنصح بتفعيل جني الأرباح في البورصة المصرية حال عدم القدرة على تجاوز مقاومة 11720 نقطة

أسماء السيد 1:46 م, الخميس, 24 مارس 22

للمرة الأولى في التاريخ .. مصر تنجح في طرح سندات بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار

رجب عزالدين 1:45 م, الخميس, 24 مارس 22