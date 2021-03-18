أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الخميس 18-3-2021

تراجعت أسعار الأسهم نهاية تعاملات جلسة اليوم، الخميس، الموافق 18 مارس 2021 سواء السوق الرئيسية أو بورصة النيل، مع الهبوط الذى سيطر على مؤشرات البورصة المصرية.

تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى «EGX30» بنسبة 1.35% ليصل إلى 10918 نقطة.

وهبط مؤشر البورصة المصرية السبعيني «EGX70» بمعدل 0.86%، ليسجل 2078 نقطة.

أما مؤشر البورصة المصرية الأوسع انتشارًا «EGX100» هتراجع بنسبة 1.07%، ليصل إلى مستوي 3047 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم مليار جنيه، فيما سجل رأس المال السوقي 666.7 مليار جنيه نهاية جلسة اليوم.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 48 سهمًا من إجمالي 188 متداولًا، بينما هبط 99، وبقي 41 دون تغيير.

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية اليوم ارتفاع أسعار 48 سهمًا مدرجة في سوق المال اليوم الخميس.

الجدول التالى يوضح أسعار كل الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير البنك التجاري الدولي (مصر) 60.61 0.1 مطاحن مصر الوسطي 27.07 0.15 المنصورة للدواجن 15.15 0.2 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 37.62 0.27 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.51 0.29 الاهلي للتنمية والاستثمار 20.3 0.3 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 14.37 0.35 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 38.88 0.36 اودن للاستثمارات المالية 8.48 0.36 التعمير والاستشارات الهندسية 15.46 0.39 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.99 0.4 بالم هيلز للتعمير 1.67 0.42 مصر للاسمنت - قنا 9.4 0.43 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 4.19 0.48 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.31 0.54 السويدى اليكتريك 9.06 0.55 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 11.9 0.59 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.368 0.59 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 15.94 0.82 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 16.83 0.9 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.824 0.98 النعيم القابضة للاستثمارات 0.185 1.09 البنك المصري لتنمية الصادرات 12.72 1.19 الدولية للأسمدة والكيماويات 4.7 1.29 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 22.65 1.43 جهينة للصناعات الغذائية 5.35 1.52 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 11.35 1.61 دلتا للطباعة والتغليف 27.03 1.65 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.853 1.91 العامة لصناعة الورق - راكتا 8.01 1.91 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.39 2.11 العربية لاستصلاح الاراضي 21.51 2.14 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 7.35 2.23 القاهرة للاسكان والتعمير 20.62 2.84 العالمية للاستثمار والتنمية 24.36 2.96 سماد مصر (ايجيفرت) 10.06 2.97 غاز مصر 36.3 3.01 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 0.91 3.29 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.533 3.29 مستشفى النزهه الدولي 64.08 3.35 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 30.08 3.58 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 16.06 3.61 اميرالد للاستثمار العقاري 6.56 3.96 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 27.71 4.02 العامة لمنتجات الخزف والصيني 3.89 4.85 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.543 5.23 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 7.38 5.88 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2.034 6.1 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 20.15 7.07 العبور للاستثمار العقارى 32.34 8.45 المهندس للتأمين 16.82 9.51 راية القابضة للأستثمارات المالية 27.48 9.74

أسعار الأسهم المصرية الأكثر انخفاضًا

تراجعت أسعار 99 سهمًا بالبورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس 18-3-2021:

الجدول التالى يشير إلى أسعار كل الأسهم المصرية المنخفضة ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير الشرقية - ايسترن كومباني 12.17 -9.85 عبور لاند للصناعات الغذائية 6.59 -9.6 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 10.26 -8.64 المصرية للدواجن 4 -6.1 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 2.53 -5.95 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 90.81 -5.16 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.235 -5 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 70.43 -4.62 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 10.27 -4.38 شركة مستشفي كليوباترا 4.62 -4.35 الدلتا للسكر 9.08 -3.61 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.43 -3.57 ريكاب للاستثمارات المالية 8.15 -3.44 ابن سينا فارما 4.51 -3.43 سبيد ميديكال 2.82 -3.42 دايس للملابس الجاهزة 1.74 -3.33 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.421 -3 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.756 -2.95 العربية للمحابس 1.604 -2.91 العبوات الطبية 1.066 -2.74 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 1.102 -2.65 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 34.97 -2.4 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.493 -2.35 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.77 -2.33 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.68 -2.3 ليسيكو مصر 3.86 -2.28 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.911 -2.25 بلتون المالية القابضة 2.22 -2.2 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.63 -2.16 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.56 -2.15 شارم دريمز للاستثمار السياحى 5.07 -2.12 اسيك للتعدين - اسكوم 8.3 -2.12 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.702 -2.09 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.871 -2.02 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 10.35 -1.99 المالية و الصناعية المصرية 11.37 -1.98 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.97 -1.97 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 2.53 -1.94 اوراسكوم للتنمية مصر 5.78 -1.87 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 4.77 -1.85 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 6.4 -1.84 العربية لحليج الأقطان 2.67 -1.84 بنك التعمير والاسكان 35.08 -1.79 مصر لصناعة الكيماويات 10.15 -1.74 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 72.82 -1.73 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.99 -1.72 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.996 -1.68 المصرية للمنتجعات السياحية 1.468 -1.67 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.118 -1.67 الاسكندرية للزيوت المعدنية 2.94 -1.67 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.968 -1.63 القاهرة للدواجن 3.04 -1.62 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.76 -1.57 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 13.77 -1.57 الاسماعيلية مصر للدواجن 4.64 -1.49 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 29.38 -1.48 سيدى كرير للبتروكيماويات 10.81 -1.46 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 12.35 -1.44 شركة النصر للأعمال المدنية 18.81 -1.36 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.736 -1.34 دلتا للانشاء والتعمير 12.69 -1.32 اوراسكوم المالية القابضة 0.3 -1.32 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 91.63 -1.31 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 10.9 -1.27 بنك البركة مصر 13.54 -1.24 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.42 -1.23 جلاكسو سميثكلاين 29.42 -1.21 مصر للالومنيوم 12.58 -1.18 رواد السياحة - رواد 10.52 -1.13 بنك قطر الوطني الاهلي 16.51 -1.08 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 12.89 -1.07 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.89 -1.05 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.767 -1.03 جى بى اوتو 4.04 -0.98 جنوب الوادى للاسمنت 1.728 -0.97 العربية للاسمنت 3.08 -0.96 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 20.81 -0.95 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 10.23 -0.87 حديد عز 9.3 -0.85 إعمار مصر للتنمية 2.39 -0.83 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.131 -0.79 العربية للصناعات الهندسية 1.109 -0.72 الاهرام للطباعة و التغليف 18.17 -0.71 النساجون الشرقيون للسجاد 7.08 -0.7 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.33 -0.67 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.97 -0.67 بى انفستمنتس القابضه 14.78 -0.61 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.676 -0.59 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.174 -0.57 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.78 -0.53 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.76 -0.53 المصرية للاتصالات 10.72 -0.46 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 43.18 -0.46 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.54 -0.43 الكابلات الكهربائية المصرية 0.462 -0.43 المجموعه المصريه العقاريه 13.08 -0.38 الحديد والصلب المصرية 2.88 -0.35 الملتقي العربي للاستثمارات 25.8 -0.35 القابضة المصرية الكويتية 1.158 -0.34 القناة للتوكيلات الملاحية 9.84 -0.2 القاهرة للزيوت والصابون 5.23 -0.19 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 7.68 -0.13 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 28.08 -0.07

أسعار الأسهم المصرية المستقرة

استقرت أسعار 41 سهما مدرجة في البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم.

الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم المصرية الثابتة خلال جلسة اليوم:

إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه بنك كريدي اجريكول مصر 23.97 البنك المصري الخليجي 0.427 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.799 المتحدة للاسكان والتعمير 4.44 الشمس للاسكان والتعمير 4.4 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 63.37 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 9.84 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 2.69 مصر للفنادق 12.03 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا 23.5 عبر المحيطات للسياحه 0.071 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.6 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.687 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 20.57 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.12 مطاحن شرق الدلتا 90.79 مطاحن وسط وغرب الدلتا 90.52 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 9.4 مطاحن مصر العليا 83.99 مطاحن ومخابز الاسكندرية 13.24 ايديتا للصناعات الغذائية 8.35 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 0.864 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 20.82 البدر للبلاستيك 0.734 الالومنيوم العربية 25.1 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 375.11 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.187 مصر للاسواق الحرة 7.1 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 6.89 القاهرة للخدمات التعليمية 14.01 الدلتا للتأمين 26.93 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.85 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.422 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.138 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 14.45 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.31 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 25.81 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.649 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.33 جولدن تكس للاصواف 7.91 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.123 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 10.89 مصر بنى سويف للاسمنت 15.01 اسمنت سيناء 4.4 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7.63 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 37.11 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 134.03 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 38.94 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 6.98

مؤشر أداء البورصة المصرية اليوم الخميس 18-3-2021

شهدت مؤشرات أداء البورصة المصرية نهاية جلسة اليوم، الخميس، حالة من التراجع الشديد مع اتجاه العرب والأجانب للبيع.

وهبوط رأس المال السوقى لإجمالى أسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية بقيمة 7 مليارات جنيه تقريبا، ليغلق عند 666.7 مليار جنيه مقابل 673.7 مليار جنيه بنهاية جلسة الأربعاءْ.

البورصة المصرية مرشحة للتماسك عند دعم 11000 نقطة

ورجح محللون فنيون أن تنهي البورصة حركتها التصحيحية الهابطة باختبار منطقة الدعم الأقرب الحالية عند 11000 نقطة، قبل أن تعاود الصعود.

ورأى المحللون أن السوق قادرة على التماسك بالقرب من المستويات المذكورة لإعادة التجربة على منطقة 11350-11400 نقطة، خاصة مع فارق الشراء الملحوظ للأجانب اليوم.

وقال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة “عربية أون لاين” لتداول الأوراق المالية، إن النصف الأول من الجلسة شهد بعض التماسك لكن مع ظهور ضغوط بيعية على الأسهم القيادية تغير المشهد إلى الهبوط.

وأشار غريب إلى أن سهم التجاري الدولي ساعد في هبوط السوق اليوم مع اقترابها من مستوى الدعم الأقرب عند 60 جنيه. البورصة المصرية

ولفت إلى أن الدعم الحالي للمؤشر الرئيسي عند 11000 نقطة ومن المرجح أن يتماسك بالقرب منها، وحال كسرها أن يستهدف مناطق 10800 نقطة، بينما تظل منطقة 11350 نقطة أقرب مقاومة.

وفيما يتعلق بالمؤشر السبعيني، أوضح “غريب” أن أقرب دعم لديه بالقرب من 2050 نقطة، حال اختراق مستوى 2080 نقطة لأسفل، بينما لديه مقاومة عند 2140 نقطة.

وقال أحمد أبو اليزيد، محلل فني أول بشركة “بريمير” لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي أغلق على انخفاض متوجها نحو مستوى الدعم الرئيسي 11000 نقطة.

وأكد أنه حال الارتداد من المنطقة المذكورة فمن المتوقع أن ينتهي التصحيح الحالي ومعاودة الارتفاع مرة أخرى لمستويات 11300 – 11400 نقطة.

ونصح المحلل الفني بشركة “بريمير” بانتقاء الأسهم التي لها أداء جيد، مقارنة بأداء المؤشر الرئيسي للسوق.