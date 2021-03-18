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أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الخميس 18-3-2021

البورصة المصرية تغلق هابطة ورأس المال السوقي يتراجع 7 مليارات جنيه
المال - خاص 7:37 م, الخميس, 18 مارس 21 7:37 م, الخميس, 18 مارس 21

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تراجعت أسعار الأسهم نهاية تعاملات جلسة اليوم، الخميس، الموافق 18 مارس 2021 سواء السوق الرئيسية أو بورصة النيل، مع الهبوط الذى سيطر على مؤشرات البورصة المصرية.

تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى «EGX30» بنسبة 1.35% ليصل إلى 10918 نقطة.

وهبط مؤشر البورصة المصرية السبعيني «EGX70» بمعدل 0.86%، ليسجل 2078 نقطة.

أما مؤشر البورصة المصرية الأوسع انتشارًا «EGX100» هتراجع بنسبة 1.07%، ليصل إلى مستوي 3047 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم مليار جنيه، فيما سجل رأس المال السوقي 666.7 مليار جنيه نهاية جلسة اليوم.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 48 سهمًا من إجمالي 188 متداولًا، بينما هبط 99، وبقي 41 دون تغيير.

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية اليوم ارتفاع أسعار 48 سهمًا مدرجة في سوق المال اليوم الخميس.

الجدول التالى يوضح أسعار كل الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
البنك التجاري الدولي (مصر)60.610.1
مطاحن مصر الوسطي27.070.15
المنصورة للدواجن15.150.2
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية37.620.27
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.510.29
الاهلي للتنمية والاستثمار20.30.3
المجموعه الماليه هيرمس القابضه14.370.35
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة38.880.36
اودن للاستثمارات المالية8.480.36
التعمير والاستشارات الهندسية15.460.39
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.990.4
بالم هيلز للتعمير1.670.42
مصر للاسمنت - قنا9.40.43
العربية للخزف - سيراميكا ريماس4.190.48
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.310.54
السويدى اليكتريك9.060.55
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"11.90.59
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.3680.59
مطاحن ومخابز شمال القاهرة15.940.82
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك16.830.9
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.8240.98
النعيم القابضة للاستثمارات0.1851.09
البنك المصري لتنمية الصادرات12.721.19
الدولية للأسمدة والكيماويات4.71.29
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية22.651.43
جهينة للصناعات الغذائية5.351.52
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية11.351.61
دلتا للطباعة والتغليف27.031.65
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.8531.91
العامة لصناعة الورق - راكتا8.011.91
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.392.11
العربية لاستصلاح الاراضي21.512.14
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون7.352.23
القاهرة للاسكان والتعمير20.622.84
العالمية للاستثمار والتنمية24.362.96
سماد مصر (ايجيفرت)10.062.97
غاز مصر36.33.01
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.913.29
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.5333.29
مستشفى النزهه الدولي64.083.35
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية30.083.58
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات16.063.61
اميرالد للاستثمار العقاري6.563.96
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير27.714.02
العامة لمنتجات الخزف والصيني3.894.85
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.5435.23
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك7.385.88
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية2.0346.1
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية20.157.07
العبور للاستثمار العقارى32.348.45
المهندس للتأمين16.829.51
راية القابضة للأستثمارات المالية27.489.74
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أسعار الأسهم المصرية الأكثر انخفاضًا

تراجعت أسعار 99 سهمًا بالبورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس 18-3-2021:

الجدول التالى يشير إلى أسعار كل الأسهم المصرية المنخفضة ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
الشرقية - ايسترن كومباني12.17-9.85
عبور لاند للصناعات الغذائية6.59-9.6
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية10.26-8.64
المصرية للدواجن4-6.1
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)2.53-5.95
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل90.81-5.16
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.235-5
العربية للادوية والصناعات الكيماوية70.43-4.62
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية10.27-4.38
شركة مستشفي كليوباترا4.62-4.35
الدلتا للسكر9.08-3.61
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.43-3.57
ريكاب للاستثمارات المالية8.15-3.44
ابن سينا فارما4.51-3.43
سبيد ميديكال2.82-3.42
دايس للملابس الجاهزة1.74-3.33
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.421-3
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.756-2.95
العربية للمحابس1.604-2.91
العبوات الطبية1.066-2.74
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب1.102-2.65
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية34.97-2.4
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.493-2.35
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.77-2.33
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.68-2.3
ليسيكو مصر3.86-2.28
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.911-2.25
بلتون المالية القابضة2.22-2.2
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.63-2.16
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.56-2.15
شارم دريمز للاستثمار السياحى5.07-2.12
اسيك للتعدين - اسكوم8.3-2.12
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.702-2.09
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.871-2.02
الشرقية الوطنية للامن الغذائي10.35-1.99
المالية و الصناعية المصرية11.37-1.98
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.97-1.97
اجواء للصناعات الغذائية - مصر2.53-1.94
اوراسكوم للتنمية مصر5.78-1.87
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)4.77-1.85
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير6.4-1.84
العربية لحليج الأقطان2.67-1.84
بنك التعمير والاسكان35.08-1.79
مصر لصناعة الكيماويات10.15-1.74
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو72.82-1.73
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.99-1.72
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.996-1.68
المصرية للمنتجعات السياحية1.468-1.67
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.118-1.67
الاسكندرية للزيوت المعدنية2.94-1.67
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.968-1.63
القاهرة للدواجن3.04-1.62
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.76-1.57
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك13.77-1.57
الاسماعيلية مصر للدواجن4.64-1.49
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات29.38-1.48
سيدى كرير للبتروكيماويات10.81-1.46
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه12.35-1.44
شركة النصر للأعمال المدنية18.81-1.36
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.736-1.34
دلتا للانشاء والتعمير12.69-1.32
اوراسكوم المالية القابضة0.3-1.32
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي91.63-1.31
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)10.9-1.27
بنك البركة مصر13.54-1.24
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.42-1.23
جلاكسو سميثكلاين29.42-1.21
مصر للالومنيوم12.58-1.18
رواد السياحة - رواد10.52-1.13
بنك قطر الوطني الاهلي16.51-1.08
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية12.89-1.07
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.89-1.05
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.767-1.03
جى بى اوتو4.04-0.98
جنوب الوادى للاسمنت1.728-0.97
العربية للاسمنت3.08-0.96
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية20.81-0.95
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية10.23-0.87
حديد عز9.3-0.85
إعمار مصر للتنمية2.39-0.83
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.131-0.79
العربية للصناعات الهندسية1.109-0.72
الاهرام للطباعة و التغليف18.17-0.71
النساجون الشرقيون للسجاد7.08-0.7
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.33-0.67
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.97-0.67
بى انفستمنتس القابضه14.78-0.61
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.676-0.59
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.174-0.57
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.78-0.53
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.76-0.53
المصرية للاتصالات10.72-0.46
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو43.18-0.46
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.54-0.43
الكابلات الكهربائية المصرية0.462-0.43
المجموعه المصريه العقاريه13.08-0.38
الحديد والصلب المصرية2.88-0.35
الملتقي العربي للاستثمارات25.8-0.35
القابضة المصرية الكويتية1.158-0.34
القناة للتوكيلات الملاحية9.84-0.2
القاهرة للزيوت والصابون5.23-0.19
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية7.68-0.13
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية28.08-0.07
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أسعار الأسهم المصرية المستقرة

استقرت أسعار 41 سهما مدرجة في البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم.

الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم المصرية الثابتة خلال جلسة اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيه
بنك كريدي اجريكول مصر23.97
البنك المصري الخليجي0.427
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.799
المتحدة للاسكان والتعمير4.44
الشمس للاسكان والتعمير4.4
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي63.37
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى9.84
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية2.69
مصر للفنادق12.03
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا23.5
عبر المحيطات للسياحه0.071
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.6
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.687
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)20.57
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.12
مطاحن شرق الدلتا90.79
مطاحن وسط وغرب الدلتا90.52
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز9.4
مطاحن مصر العليا83.99
مطاحن ومخابز الاسكندرية13.24
ايديتا للصناعات الغذائية8.35
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة0.864
البويات والصناعات الكيماوية - باكين20.82
البدر للبلاستيك0.734
الالومنيوم العربية25.1
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية375.11
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.187
مصر للاسواق الحرة7.1
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع6.89
القاهرة للخدمات التعليمية14.01
الدلتا للتأمين26.93
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.85
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.422
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية1.138
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية14.45
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.31
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي25.81
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.649
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.33
جولدن تكس للاصواف7.91
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.123
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره10.89
مصر بنى سويف للاسمنت15.01
اسمنت سيناء4.4
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية7.63
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل37.11
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية134.03
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية38.94
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات6.98
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مؤشر أداء البورصة المصرية اليوم الخميس 18-3-2021

شهدت مؤشرات أداء البورصة المصرية نهاية جلسة اليوم، الخميس، حالة من التراجع الشديد مع اتجاه العرب والأجانب للبيع.

وهبوط رأس المال السوقى لإجمالى أسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية بقيمة 7 مليارات جنيه تقريبا، ليغلق عند 666.7 مليار جنيه مقابل 673.7 مليار جنيه بنهاية جلسة الأربعاءْ.

البورصة المصرية مرشحة للتماسك عند دعم 11000 نقطة

ورجح محللون فنيون أن تنهي البورصة حركتها التصحيحية الهابطة باختبار منطقة الدعم الأقرب الحالية عند 11000 نقطة، قبل أن تعاود الصعود.

ورأى المحللون أن السوق قادرة على التماسك بالقرب من المستويات المذكورة لإعادة التجربة على منطقة 11350-11400 نقطة، خاصة مع فارق الشراء الملحوظ للأجانب اليوم.

وقال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة “عربية أون لاين” لتداول الأوراق المالية، إن النصف الأول من الجلسة شهد بعض التماسك لكن مع ظهور ضغوط بيعية على الأسهم القيادية تغير المشهد إلى الهبوط.

وأشار غريب إلى أن سهم التجاري الدولي ساعد في هبوط السوق اليوم مع اقترابها من مستوى الدعم الأقرب عند 60 جنيه.

البورصة المصرية
البورصة المصرية

ولفت إلى أن الدعم الحالي للمؤشر الرئيسي عند 11000 نقطة ومن المرجح أن يتماسك بالقرب منها، وحال كسرها أن يستهدف مناطق 10800 نقطة، بينما تظل منطقة 11350 نقطة أقرب مقاومة.

وفيما يتعلق بالمؤشر السبعيني، أوضح “غريب” أن أقرب دعم لديه بالقرب من 2050 نقطة، حال اختراق مستوى 2080 نقطة لأسفل، بينما لديه مقاومة عند 2140 نقطة.

وقال أحمد أبو اليزيد، محلل فني أول بشركة “بريمير” لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي أغلق على انخفاض متوجها نحو مستوى الدعم الرئيسي 11000 نقطة.

وأكد أنه حال الارتداد من المنطقة المذكورة فمن المتوقع أن ينتهي التصحيح الحالي ومعاودة الارتفاع مرة أخرى لمستويات 11300 – 11400 نقطة.

ونصح المحلل الفني بشركة “بريمير” بانتقاء الأسهم التي لها أداء جيد، مقارنة بأداء المؤشر الرئيسي للسوق.

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بقلم المال - خاص

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