أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الأحد 10-10-2021

انعكست نهاية تداولات اليوم الصاعدة بالبورصة المصرية على مجموعة من الأسهم شهدت أعلى صعود

انعكست نهاية تداولات اليوم الصاعدة بـ «البورصة المصرية» على مجموعة من الأسهم شهدت أعلى صعودا، في قطاعات العقارات، ومواد التشييد، بينما سارت مجموعة أخرى من الأسهم في قطاعات الأغذية، واللوجيستيات، ومواد التشييد عكس الاتجاه مسجلة أعلى تراجعات.

وتصدر قائمة الأسهم في البورصة الأعلى صعودا مجموعة عامر جروب القابضة بنسبة 10.19%، مغلقة عند مستوى 0.87 جنيه، وثانيا جاء سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 8.86%، إلى مستوى 24.45 جنيه.

ثم جاء ثالثا سهم القابضة المصرية الكويتية (بالدولار) بنسبة صعود 5.80%، مغلقا عند 1.24 دولار.

ورابعا جاء سهم القابضة المصرية الكويتية (بالجنيه) بنسبة صعود 5.5%، مغلقا عند 19 جنيه، وسهم العربية للخزف – سيراميكا ريماس صاعدا 5.48%، مغلقا عند 4.8 جنيه.

أسهم البورصة المصرية الأكثر هبوطًا

وفي المقابل تصدر الأسهم الأعلى تراجعا فى البورصة المصرية سهم مطاحن شرق الدلتا بنسبة 13.25%، مغلقا عند 85 جنيه، تلاه سهم العربية للأسمنت هابطا 4.27% إلى مستوى 3.59 جنيه، ثم العربية لمنتجات الألبان “آراب ديري- باندا” بنسبة 3.75%، مغلقا عند 15.9 جنيه.

ورابعا جاء سهم المنصورة للدواجن متراجعا 3.22%، مغلقا عند مستوى 1.7 جنيه، وخامسا جاء سهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 2.85%، بقيمة 1.3 جنيه.

وشهدت حزمة أخرى من الأسهم ثباتا كان من بينها بالم هيلز للتعمير مغلقا عند 1.9 جنيه، ومينا فارم للأدوية مغلقا عند 106.7 جنيه، ومصر لصناعة الكيماويات منهيا التداولات عند 11 جنيه، ومطاحن وسط وغرب الدلتا مغلقا عند 98.37 جنيه، ومطاحن ومخابز الإسكندرية عند 12.9 جنيه.

إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير% (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.876 10.19 أم بي للهندسةM.B 1.42 9.99 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 24.45 8.86 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 2.19 7.88 القابضة المصرية الكويتية 1.24 5.8 القابضة المصرية الكويتية بالجنية 19 5.56 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 4.81 5.48 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.216 5.37 مصر بنى سويف للاسمنت 30.36 5.31 حق الاكتتاب لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات-1 1.393 4.34 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 5.18 3.39 غاز مصر 45.42 3.27 ليسيكو مصر 4.27 3.14 الاسماعيلية مصر للدواجن 11.48 3.05 الاسكندرية للزيوت المعدنية 4 2.83 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 93 2.81 دلتا للانشاء والتعمير 18.63 2.76 سيدى كرير للبتروكيماويات 9.24 1.99 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 1.15 1.95 البنك التجاري الدولي (مصر) 43.81 1.88 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.164 1.84 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.48 1.75 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.68 1.74 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 5.9 1.72 مصر للاسواق الحرة 7.27 1.68 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 0.741 1.65 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 19.06 1.6 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 69.36 1.51 ريكاب للاستثمارات المالية 6.09 1.5 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 11.8 1.46 اميرالد للاستثمار العقاري 4.96 1.43 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.589 1.38 جهينة للصناعات الغذائية 5.57 1.27 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 32.98 1.23 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 10.34 1.08 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 15.1 1.07 اودن للاستثمارات المالية 6.24 0.97 شركة مستشفي كليوباترا 4.24 0.95 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 13.42 0.83 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.9 0.82 العربية لحليج الأقطان 1.66 0.79 مدينة نصر للاسكان والتعمير 2.63 0.77 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.01 0.75 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.873 0.75 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 24.91 0.73 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 14.73 0.68 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.07 0.66 تنمية للاستثمار العقاري 3.19 0.63 جنوب الوادى للاسمنت 1.835 0.6 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.866 0.54 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.8 0.53 المصرية للدواجن 5.98 0.5 بنك الكويت الوطنى - مصر 19.53 0.46 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 13.57 0.44 النعيم القابضة للاستثمارات 0.231 0.43 الدلتا للسكر 14.7 0.41 العربية للمحابس 2.46 0.41 التعمير والاستشارات الهندسية 38.24 0.34 ابن سينا فارما 3.23 0.31 القاهرة للدواجن 3.4 0.29 الملتقي العربي للاستثمارات 3.42 0.29 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.443 0.23 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.3 0.23 المجموعه المصريه العقاريه 5.83 0.17 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 7.92 0.13 البنك المصري لتنمية الصادرات 9.42 0.11 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 20.96 0.1 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 410.07 0.06 الحديد والصلب المصرية 1.695 0.06 مطاحن شرق الدلتا 85.08 -13.25 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 7.5 -9.96 العربية للاسمنت 3.59 -4.27 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 15.91 -3.75 المنصورة للدواجن 1.711 -3.22 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.387 -3.01 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 3.88 -3 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.328 -2.85 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.18 -2.75 الشمس للاسكان والتعمير 11.29 -2.67 رواد السياحة - رواد 53.46 -2.43 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 1.932 -2.42 البنك المصري الخليجي 0.41 -2.38 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.832 -2.35 المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.211 -2.31 شارم دريمز للاستثمار السياحى 10.81 -2.26 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.62 -2.23 بى انفستمنتس القابضه 12.22 -2 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.085 -1.99 جى بى اوتو 4.01 -1.96 المالية و الصناعية المصرية 12.59 -1.87 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.59 -1.67 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.45 -1.62 شركة النصر للأعمال المدنية 29.2 -1.62 انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 18.7 -1.58 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.776 -1.5 اوراسكوم للتنمية مصر 4.8 -1.44 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.76 -1.43 النساجون الشرقيون للسجاد 8.55 -1.38 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.443 -1.34 مصر للاسمنت - قنا 15.5 -1.34 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 75.92 -1.26 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.13 -1.26 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.05 -1.17 العربية للصناعات الهندسية 5.24 -1.13 القناة للتوكيلات الملاحية 18.17 -1.09 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.282 -1.05 العبوات الطبية 0.49 -1.01 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 6.5 -0.91 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 10.9 -0.91 إعمار مصر للتنمية 2.34 -0.85 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.706 -0.84 بنك التعمير والاسكان 38.5 -0.8 الكابلات الكهربائية المصرية 0.372 -0.8 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.7 -0.74 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.822 -0.72 دايس للملابس الجاهزة 0.985 -0.71 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.29 -0.68 القاهرة للاسكان والتعمير 43.09 -0.67 السويدى اليكتريك 7.86 -0.63 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 42.85 -0.6 المصرية للاتصالات 13.17 -0.6 القاهرة للزيوت والصابون 7.13 -0.56 اسيك للتعدين - اسكوم 9.06 -0.44 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 4.58 -0.43 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.245 -0.41 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 73.05 -0.41 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 1.01 -0.39 بنك كريدي اجريكول مصر 25.68 -0.35 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.756 -0.28 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.118 -0.27 الدولية للأسمدة والكيماويات 4 -0.25 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 18.31 -0.22 سبيد ميديكال 1.777 -0.22 مصر للالومنيوم 23.77 -0.21 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 1.703 -0.18 بلتون المالية القابضة 1.81 -0.17 حديد عز 13.5 -0.15 المصرية للمنتجعات السياحية 1.703 -0.12 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 19.94 -0.05 بنك قطر الوطني الاهلي 16.25 بنك البركة مصر 12.92 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 17.55 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.1 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 11.03 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 13.08 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 41.19 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 1.86 المتحدة للاسكان والتعمير 5.19 العبور للاستثمار العقارى 38.91 بالم هيلز للتعمير 1.921 العالمية للاستثمار والتنمية 38.74 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.551 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 4.66 مصر للفنادق 24.39 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.55 عبر المحيطات للسياحه 0.061 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.1 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.34 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 27.6 مطاحن مصر الوسطي 31 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 20.41 مطاحن وسط وغرب الدلتا 98.37 العامة للصوامع والتخزين 60 مطاحن مصر العليا 102.16 مطاحن ومخابز الاسكندرية 12.94 ايديتا للصناعات الغذائية 6.87 الشرقية - ايسترن كومباني 12.3 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 1.546 مصر لصناعة الكيماويات 11.12 البدر للبلاستيك 1.352 الالومنيوم العربية 35.1 سماد مصر (ايجيفرت) 11.91 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.15 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.56 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.897 الدلتا للتأمين 45.18 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 63.29 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.59 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.403 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 12.79 الاهلي للتنمية والاستثمار 21.03 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 11.74 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.724 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 11.99 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 11.18 اوراسكوم المالية القابضة 0.242 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 2.56 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 31.94 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 63.48 العربية لاستصلاح الاراضي 29.06 جولدن تكس للاصواف 6.81 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.05 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.106 اسمنت سيناء 6.21 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 1.805 العامة لصناعة الورق - راكتا 11.08 الاهرام للطباعة و التغليف 10.73 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 43.87 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 106.74 جلاكسو سميثكلاين 28.36 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 6.15 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 57.07 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 31.99 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 139.87 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 24.07 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 40 مستشفى النزهه الدولي 9.99 الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 54.54 دلتا للطباعة والتغليف 25.81 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 72.04

بيانات البورصة المصرية اليوم

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم صعودا جماعيا.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.2%، مغلقا عند 10662 نقطة.

كما صعد مؤشر الأفراد السبعيني بنسبة 0.07%، مغلقا عند 2664 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.17%، مغلقا عند 3615 نقطة.