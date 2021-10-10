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أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الأحد 10-10-2021

انعكست نهاية تداولات اليوم الصاعدة بالبورصة المصرية على مجموعة من الأسهم شهدت أعلى صعود
منى عبدالباري 5:32 م, الأحد, 10 أكتوبر 21 5:32 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

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انعكست نهاية تداولات اليوم الصاعدة بـ «البورصة المصرية» على مجموعة من الأسهم شهدت أعلى صعودا، في قطاعات العقارات، ومواد التشييد، بينما سارت مجموعة أخرى من الأسهم في قطاعات الأغذية، واللوجيستيات، ومواد التشييد عكس الاتجاه مسجلة أعلى تراجعات.

وتصدر قائمة الأسهم في البورصة الأعلى صعودا مجموعة عامر جروب القابضة بنسبة 10.19%، مغلقة عند مستوى 0.87 جنيه، وثانيا جاء سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 8.86%، إلى مستوى 24.45 جنيه.

ثم جاء ثالثا سهم القابضة المصرية الكويتية (بالدولار)  بنسبة صعود 5.80%، مغلقا عند 1.24 دولار.

ورابعا جاء سهم القابضة المصرية الكويتية (بالجنيه) بنسبة صعود 5.5%، مغلقا عند 19 جنيه، وسهم العربية للخزف – سيراميكا ريماس صاعدا 5.48%، مغلقا عند 4.8 جنيه.

أسهم البورصة المصرية الأكثر هبوطًا

وفي المقابل تصدر الأسهم الأعلى تراجعا فى البورصة المصرية سهم مطاحن شرق الدلتا بنسبة 13.25%، مغلقا عند 85 جنيه، تلاه سهم العربية للأسمنت هابطا 4.27% إلى مستوى 3.59 جنيه، ثم العربية لمنتجات الألبان “آراب ديري- باندا” بنسبة 3.75%، مغلقا عند 15.9 جنيه.

ورابعا جاء سهم المنصورة للدواجن متراجعا 3.22%، مغلقا عند مستوى 1.7 جنيه، وخامسا جاء سهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 2.85%، بقيمة 1.3 جنيه.

وشهدت حزمة أخرى من الأسهم ثباتا كان من بينها بالم هيلز للتعمير مغلقا عند 1.9 جنيه، ومينا فارم للأدوية مغلقا عند 106.7 جنيه، ومصر لصناعة الكيماويات منهيا التداولات عند 11 جنيه، ومطاحن وسط وغرب الدلتا مغلقا عند 98.37 جنيه، ومطاحن ومخابز الإسكندرية عند 12.9 جنيه.

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير%
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.87610.19
أم بي للهندسةM.B1.429.99
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي24.458.86
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات2.197.88
القابضة المصرية الكويتية1.245.8
القابضة المصرية الكويتية بالجنية195.56
العربية للخزف - سيراميكا ريماس4.815.48
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.2165.37
مصر بنى سويف للاسمنت30.365.31
حق الاكتتاب لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات-11.3934.34
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس5.183.39
غاز مصر45.423.27
ليسيكو مصر4.273.14
الاسماعيلية مصر للدواجن11.483.05
الاسكندرية للزيوت المعدنية42.83
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو932.81
دلتا للانشاء والتعمير18.632.76
سيدى كرير للبتروكيماويات9.241.99
اراب للتنمية والاستثمار العقاري1.151.95
البنك التجاري الدولي (مصر)43.811.88
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.1641.84
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.481.75
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.681.74
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون5.91.72
مصر للاسواق الحرة7.271.68
الاستثمار العقاري العربي - اليكو0.7411.65
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية19.061.6
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي69.361.51
ريكاب للاستثمارات المالية6.091.5
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه11.81.46
اميرالد للاستثمار العقاري4.961.43
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.5891.38
جهينة للصناعات الغذائية5.571.27
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)32.981.23
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره10.341.08
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية15.11.07
اودن للاستثمارات المالية6.240.97
شركة مستشفي كليوباترا4.240.95
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية13.420.83
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.90.82
العربية لحليج الأقطان1.660.79
مدينة نصر للاسكان والتعمير2.630.77
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.010.75
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.8730.75
اجواء للصناعات الغذائية - مصر24.910.73
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر14.730.68
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.070.66
تنمية للاستثمار العقاري3.190.63
جنوب الوادى للاسمنت1.8350.6
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.8660.54
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.80.53
المصرية للدواجن5.980.5
بنك الكويت الوطنى - مصر19.530.46
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)13.570.44
النعيم القابضة للاستثمارات0.2310.43
الدلتا للسكر14.70.41
العربية للمحابس2.460.41
التعمير والاستشارات الهندسية38.240.34
ابن سينا فارما3.230.31
القاهرة للدواجن3.40.29
الملتقي العربي للاستثمارات3.420.29
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.4430.23
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.30.23
المجموعه المصريه العقاريه5.830.17
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع7.920.13
البنك المصري لتنمية الصادرات9.420.11
البويات والصناعات الكيماوية - باكين20.960.1
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية410.070.06
الحديد والصلب المصرية1.6950.06
مطاحن شرق الدلتا85.08-13.25
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية7.5-9.96
العربية للاسمنت3.59-4.27
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"15.91-3.75
المنصورة للدواجن1.711-3.22
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.387-3.01
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات3.88-3
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.328-2.85
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.18-2.75
الشمس للاسكان والتعمير11.29-2.67
رواد السياحة - رواد53.46-2.43
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا1.932-2.42
البنك المصري الخليجي0.41-2.38
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.832-2.35
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.211-2.31
شارم دريمز للاستثمار السياحى10.81-2.26
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.62-2.23
بى انفستمنتس القابضه12.22-2
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.085-1.99
جى بى اوتو4.01-1.96
المالية و الصناعية المصرية12.59-1.87
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.59-1.67
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.45-1.62
شركة النصر للأعمال المدنية29.2-1.62
انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي18.7-1.58
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.776-1.5
اوراسكوم للتنمية مصر4.8-1.44
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.76-1.43
النساجون الشرقيون للسجاد8.55-1.38
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.443-1.34
مصر للاسمنت - قنا15.5-1.34
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة75.92-1.26
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.13-1.26
عبور لاند للصناعات الغذائية5.05-1.17
العربية للصناعات الهندسية5.24-1.13
القناة للتوكيلات الملاحية18.17-1.09
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.282-1.05
العبوات الطبية0.49-1.01
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية6.5-0.91
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك10.9-0.91
إعمار مصر للتنمية2.34-0.85
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.706-0.84
بنك التعمير والاسكان38.5-0.8
الكابلات الكهربائية المصرية0.372-0.8
راية القابضة للأستثمارات المالية2.7-0.74
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.822-0.72
دايس للملابس الجاهزة0.985-0.71
مجموعة طلعت مصطفى القابضة7.29-0.68
القاهرة للاسكان والتعمير43.09-0.67
السويدى اليكتريك7.86-0.63
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير42.85-0.6
المصرية للاتصالات13.17-0.6
القاهرة للزيوت والصابون7.13-0.56
اسيك للتعدين - اسكوم9.06-0.44
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة4.58-0.43
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.245-0.41
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي73.05-0.41
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار1.01-0.39
بنك كريدي اجريكول مصر25.68-0.35
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.756-0.28
الشرقية الوطنية للامن الغذائي1.118-0.27
الدولية للأسمدة والكيماويات4-0.25
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك18.31-0.22
سبيد ميديكال1.777-0.22
مصر للالومنيوم23.77-0.21
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر1.703-0.18
بلتون المالية القابضة1.81-0.17
حديد عز13.5-0.15
المصرية للمنتجعات السياحية1.703-0.12
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية19.94-0.05
بنك قطر الوطني الاهلي16.25
بنك البركة مصر12.92
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر17.55
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.1
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية11.03
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية13.08
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير41.19
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار1.86
المتحدة للاسكان والتعمير5.19
العبور للاستثمار العقارى38.91
بالم هيلز للتعمير1.921
العالمية للاستثمار والتنمية38.74
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.551
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى4.66
مصر للفنادق24.39
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.55
عبر المحيطات للسياحه0.061
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.1
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.34
مطاحن ومخابز شمال القاهرة27.6
مطاحن مصر الوسطي31
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة20.41
مطاحن وسط وغرب الدلتا98.37
العامة للصوامع والتخزين60
مطاحن مصر العليا102.16
مطاحن ومخابز الاسكندرية12.94
ايديتا للصناعات الغذائية6.87
الشرقية - ايسترن كومباني12.3
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة1.546
مصر لصناعة الكيماويات11.12
البدر للبلاستيك1.352
الالومنيوم العربية35.1
سماد مصر (ايجيفرت)11.91
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.15
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.56
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.897
الدلتا للتأمين45.18
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل63.29
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.59
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.403
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية12.79
الاهلي للتنمية والاستثمار21.03
المجموعه الماليه هيرمس القابضه11.74
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.724
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية11.99
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات11.18
اوراسكوم المالية القابضة0.242
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد2.56
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية31.94
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية63.48
العربية لاستصلاح الاراضي29.06
جولدن تكس للاصواف6.81
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.05
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.106
اسمنت سيناء6.21
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية1.805
العامة لصناعة الورق - راكتا11.08
الاهرام للطباعة و التغليف10.73
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو43.87
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية106.74
جلاكسو سميثكلاين28.36
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية6.15
العربية للادوية والصناعات الكيماوية57.07
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل31.99
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية139.87
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية24.07
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية40
مستشفى النزهه الدولي9.99
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية54.54
دلتا للطباعة والتغليف25.81
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف72.04
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بيانات البورصة المصرية اليوم

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم صعودا جماعيا.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30  بنسبة 1.2%، مغلقا عند 10662 نقطة.

كما صعد مؤشر الأفراد السبعيني بنسبة 0.07%، مغلقا عند 2664 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.17%، مغلقا عند 3615 نقطة.

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بقلم منى عبدالباري

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