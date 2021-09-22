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أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الأربعاء 22-9-2021

ارتفاع سعر 122 سهمًا مدرجة في البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم
المال - خاص 4:53 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21 4:53 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

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توقف نزيف البورصة المصرية اليوم الأربعاء بعد أن سيطر الصعود على غالبية أسعار أسهم بنهاية تعاملات جلسة اليوم بالتزامن مع صعود كل مؤشرات بورصة مصر مع إتجاه العرب للشراء للبيع، فيما فضل المصريون والأجانب البيع.

وصعد مؤشر البورصة المصرية الرئيسى Egx30 بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 10596 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة بلغت 3.1%، ليسجل 2679 نقطة.

وارتفع أيضًا مؤشر بورصة مصر الأوسع انتشارًا EGX100 بنسبة 2.8%، ليغلق عند مستوى 3634 نقطة.

وبلغت التعاملات على الأسهم بنهاية تعاملات اليوم 1.2 مليار جنيه، وسجل رأس المال السوقى 701 مليار جنيه.

شهدت البورصة المصرية ارتفاع سعر 122 سهمًا بنهاية جلسة اليوم، فيما هبط سعر 18 سهمًا.

وأظهر موقع بورصة مصر الرسمي استقرار سعر 49 سهمًا عند مستويات جلسة أمس الثلاثاء.

البورصة المصرية اليوم
البورصة المصرية اليوم

بيانات أسهم البورصة المصرية

تصدر حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-1 أسعار أسهم البورصة المصرية الأعلى ارتفاعًا، بنسبة 44.8%، ليغلق عند مستوى 0.152 جنيه.

على الجانب الأخر، حصل  سماد مصر (ايجيفرت) على لقب اسهم الأكثر تراجعًا في بورصة مصر بنسبة 6.4%، ليهبط إلى 28.4 جنيه للسهم.

الجدول التالى يوضح أسعار أسهم البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 22-9-2021:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير%
حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-10.15244.76
مصر للفنادق26.8119.16
المنصورة للدواجن1.83114.65
غاز مصر46.7514.53
المصرية للدواجن6.7910.41
أم بي للهندسةM.B1.18810
اراب للتنمية والاستثمار العقاري1.1799.98
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار2.2429.96
البدر للبلاستيك1.249.54
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون5.929.43
رواد السياحة - رواد56.158.31
شارم دريمز للاستثمار السياحى9.747.86
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية5.687.58
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.6927.57
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية19.27.56
الشمس للاسكان والتعمير9.777.48
الاستثمار العقاري العربي - اليكو0.8056.76
راية القابضة للأستثمارات المالية2.316.45
التعمير والاستشارات الهندسية38.96.4
اجواء للصناعات الغذائية - مصر22.716.32
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.886.21
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.946.14
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)30.556.11
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير43.916.06
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.425.88
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.415.86
المتحدة للاسكان والتعمير5.055.65
دلتا للانشاء والتعمير19.315.58
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية65.735.49
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي27.525.48
الالومنيوم العربية37.025.47
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.4245.47
الاسماعيلية مصر للدواجن13.015.26
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.265.16
القاهرة للدواجن3.284.79
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها24.71
شركة مستشفي كليوباترا4.474.68
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو88.984.67
الاهرام للطباعة و التغليف9.894.44
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.5794.32
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.594.32
بالم هيلز للتعمير1.994.19
الاهلي للتنمية والاستثمار20.194.13
تنمية للاستثمار العقاري3.344.05
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.1554.05
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية13.014
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.683.95
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.7683.92
البويات والصناعات الكيماوية - باكين19.73.9
بلتون المالية القابضة1.913.8
العربية للمحابس2.83.7
العبوات الطبية0.5123.64
سبيد ميديكال1.8633.62
مدينة نصر للاسكان والتعمير2.713.44
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.2873.24
المصرية للمنتجعات السياحية1.913.24
الدلتا للسكر15.523.12
مصر للاسمنت - قنا16.253.11
الملتقي العربي للاستثمارات3.43.03
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.7312.96
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره10.222.92
اميرالد للاستثمار العقاري5.352.88
اودن للاستثمارات المالية6.432.88
العالمية للاستثمار والتنمية39.472.84
اوراسكوم للتنمية مصر4.752.81
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.292.81
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع8.552.76
النساجون الشرقيون للسجاد8.832.56
المصرية للاتصالات14.352.5
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.5772.49
دايس للملابس الجاهزة1.0282.49
جى بى اوتو4.152.47
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.412.4
اسيك للتعدين - اسكوم9.222.33
الشرقية الوطنية للامن الغذائي1.1652.28
ليسيكو مصر4.492.28
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.452.27
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.782.23
جهينة للصناعات الغذائية5.492.23
بى انفستمنتس القابضه13.312.23
السويدى اليكتريك8.322.21
القاهرة للاسكان والتعمير39.882.15
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.152.13
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.0722.1
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس5.12
اوراسكوم المالية القابضة0.2561.99
المجموعه المصريه العقاريه6.011.86
مصر للالومنيوم24.681.82
مصر الجديدة للاسكان والتعمير5.121.79
المالية و الصناعية المصرية12.61.78
النعيم القابضة للاستثمارات0.231.77
مجموعة طلعت مصطفى القابضة7.21.69
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.7121.57
العربية للخزف - سيراميكا ريماس5.271.54
ابن سينا فارما3.41.49
سيدى كرير للبتروكيماويات8.891.48
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية6.951.46
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.4511.35
القابضة المصرية الكويتية بالجنية17.751.31
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.011.26
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.2511.21
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات29.351.21
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية12.641.2
العامة لصناعة الورق - راكتا12.611.2
العربية للصناعات الهندسية5.221.16
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.361.13
جنوب الوادى للاسمنت1.871.08
الكابلات الكهربائية المصرية0.381.06
العربية لحليج الأقطان1.7311.05
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية19.561.03
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية29.930.94
البنك المصري لتنمية الصادرات9.840.92
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار1.0140.9
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر1.8160.83
المجموعه الماليه هيرمس القابضه12.20.83
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.5650.71
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة4.80.63
بنك التعمير والاسكان39.220.59
القاهرة للزيوت والصابون7.230.56
بنك الكويت الوطنى - مصر16.750.54
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.8320.48
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر13.070.46
مصر للاسواق الحرة7.180.42
حديد عز13.280.3
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى4.020.25
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما40.25
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)13.250.15
بنك قطر الوطني الاهلي16.520.12
القابضة المصرية الكويتية1.1210.09
جلاكسو سميثكلاين28.36-6.43
عبور لاند للصناعات الغذائية5.11-4.49
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.99-3.85
الدولية للأسمدة والكيماويات3.99-3.39
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي80.02-2.95
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات8.97-2.29
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.23-2.13
إعمار مصر للتنمية2.43-2.02
الحديد والصلب المصرية1.521-2
مصر بنى سويف للاسمنت21.89-1.97
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.229-1.72
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية134.3-1.25
مستشفى النزهه الدولي9.81-1.01
بنك كريدي اجريكول مصر26.65-0.93
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك18.15-0.87
مطاحن مصر الوسطي31-0.86
شركة النصر للأعمال المدنية38.54-0.64
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية14.77-0.54
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"16.16-0.31
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه12.48-0.16
البنك التجاري الدولي (مصر)43.35-0.12
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.598-0.06
بنك البركة مصر12.89
البنك المصري الخليجي0.42
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية11.07
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير40.43
العبور للاستثمار العقارى37.96
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية8.57
ريكاب للاستثمارات المالية5.21
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.55
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.06
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات1.01
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.45
مطاحن شرق الدلتا98.07
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة20.41
مطاحن وسط وغرب الدلتا96.17
العامة للصوامع والتخزين60
مطاحن مصر العليا102.16
مطاحن ومخابز الاسكندرية12.27
ايديتا للصناعات الغذائية7.25
الشرقية - ايسترن كومباني12.14
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة1.279
مصر لصناعة الكيماويات10.87
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية410.02
سماد مصر (ايجيفرت)11.17
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.15
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.672
القناة للتوكيلات الملاحية17
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا44.41
الدلتا للتأمين45.18
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه8.62
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.565
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية0.877
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية12.01
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات11.15
كونتكت المالية القابضة4.15
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية31.94
العربية لاستصلاح الاراضي29.06
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي71.13
جولدن تكس للاصواف6.81
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.03
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.134
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك8.72
العربية للاسمنت4.3
اسمنت سيناء6.21
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو42.52
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية105.55
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.77
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية6.15
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل31.04
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية27.13
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية40
انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي18.05
دلتا للطباعة والتغليف26
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف71
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات15.31
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بورصة مصر مرشحة لحركة عرضية خلال الأسبوع

البورصة المصرية
بورصة مصر

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن السوق تشهد تركيزا من المستثمرين على الأسهم صاحبة فرص الربحية، يعد أبرزها سهم النساجون الشرقيون، وحديد عز، والمجموعة المالية هيرميس، وأموك، وسيدى كرير بقطاع البتروكيماويات.

وأوضح أن السوق تمر حاليا بمرحلة تجميع مع استمرار مواجهة ضغط الحديث عن ضرائب الأرباح الرأسمالية، وتطبيق آليات التداول الجديدة، مما يتوقع معه تحرك المؤشر الثلاثينى فى نطاق 10800 و11150 نقطة.

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ويرى أن المستثمرين العرب سيواصلون تحركاتهم الشرائية بالسوق، بينما يواصل الأجانب حركة البيع، وإن كان إجمالا بوتيرة أقل من العام الماضى.

وترى دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الثلاثينى يواجه تحركات عرضية فى نطاق 10876 و11300 نقطة.

وأوضحت أن تحركات المؤشر السبعينى لا تزال أفضل من الثلاثينى، مع عمليات المضاربات المتواصلة على أسهم قطاعات الأسمنت، والبورسلين.

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وقالت إن المستثمرين العرب سيواصلون تحركاتهم الشرائية، التى يتركز معظمها فى قطاعات الدواجن، والعقارات، بينما يستمر الأجانب فى حركتهم البيعية.

ولفتت إلى أن قطاعات الصناعة، والألمونيوم، والحديد، والسيراميك، تشهد تحركات إيجابية بدعم الارتفاعات القياسية لأسعار السلع العالمية.

وأكدت أن بورصة مصر لا تزال بحاجة إلى دخول قوى من المؤسسات، ما يتطلب طروحات جديدة قوية بالسوق.

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بقلم المال - خاص

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