أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الأربعاء 22-9-2021

ارتفاع سعر 122 سهمًا مدرجة في البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم

توقف نزيف البورصة المصرية اليوم الأربعاء بعد أن سيطر الصعود على غالبية أسعار أسهم بنهاية تعاملات جلسة اليوم بالتزامن مع صعود كل مؤشرات بورصة مصر مع إتجاه العرب للشراء للبيع، فيما فضل المصريون والأجانب البيع.

وصعد مؤشر البورصة المصرية الرئيسى Egx30 بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 10596 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة بلغت 3.1%، ليسجل 2679 نقطة.

وارتفع أيضًا مؤشر بورصة مصر الأوسع انتشارًا EGX100 بنسبة 2.8%، ليغلق عند مستوى 3634 نقطة.

وبلغت التعاملات على الأسهم بنهاية تعاملات اليوم 1.2 مليار جنيه، وسجل رأس المال السوقى 701 مليار جنيه.

شهدت البورصة المصرية ارتفاع سعر 122 سهمًا بنهاية جلسة اليوم، فيما هبط سعر 18 سهمًا.

وأظهر موقع بورصة مصر الرسمي استقرار سعر 49 سهمًا عند مستويات جلسة أمس الثلاثاء. البورصة المصرية اليوم

بيانات أسهم البورصة المصرية

تصدر حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-1 أسعار أسهم البورصة المصرية الأعلى ارتفاعًا، بنسبة 44.8%، ليغلق عند مستوى 0.152 جنيه.

على الجانب الأخر، حصل سماد مصر (ايجيفرت) على لقب اسهم الأكثر تراجعًا في بورصة مصر بنسبة 6.4%، ليهبط إلى 28.4 جنيه للسهم.

الجدول التالى يوضح أسعار أسهم البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 22-9-2021:

إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير% حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-1 0.152 44.76 مصر للفنادق 26.81 19.16 المنصورة للدواجن 1.831 14.65 غاز مصر 46.75 14.53 المصرية للدواجن 6.79 10.41 أم بي للهندسةM.B 1.188 10 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 1.179 9.98 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 2.242 9.96 البدر للبلاستيك 1.24 9.54 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 5.92 9.43 رواد السياحة - رواد 56.15 8.31 شارم دريمز للاستثمار السياحى 9.74 7.86 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 5.68 7.58 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.692 7.57 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 19.2 7.56 الشمس للاسكان والتعمير 9.77 7.48 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 0.805 6.76 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.31 6.45 التعمير والاستشارات الهندسية 38.9 6.4 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 22.71 6.32 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.88 6.21 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.94 6.14 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 30.55 6.11 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 43.91 6.06 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.42 5.88 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.41 5.86 المتحدة للاسكان والتعمير 5.05 5.65 دلتا للانشاء والتعمير 19.31 5.58 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 65.73 5.49 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 27.52 5.48 الالومنيوم العربية 37.02 5.47 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.424 5.47 الاسماعيلية مصر للدواجن 13.01 5.26 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.26 5.16 القاهرة للدواجن 3.28 4.79 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2 4.71 شركة مستشفي كليوباترا 4.47 4.68 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 88.98 4.67 الاهرام للطباعة و التغليف 9.89 4.44 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.579 4.32 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.59 4.32 بالم هيلز للتعمير 1.99 4.19 الاهلي للتنمية والاستثمار 20.19 4.13 تنمية للاستثمار العقاري 3.34 4.05 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.155 4.05 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 13.01 4 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.68 3.95 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.768 3.92 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 19.7 3.9 بلتون المالية القابضة 1.91 3.8 العربية للمحابس 2.8 3.7 العبوات الطبية 0.512 3.64 سبيد ميديكال 1.863 3.62 مدينة نصر للاسكان والتعمير 2.71 3.44 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.287 3.24 المصرية للمنتجعات السياحية 1.91 3.24 الدلتا للسكر 15.52 3.12 مصر للاسمنت - قنا 16.25 3.11 الملتقي العربي للاستثمارات 3.4 3.03 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.731 2.96 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 10.22 2.92 اميرالد للاستثمار العقاري 5.35 2.88 اودن للاستثمارات المالية 6.43 2.88 العالمية للاستثمار والتنمية 39.47 2.84 اوراسكوم للتنمية مصر 4.75 2.81 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.29 2.81 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 8.55 2.76 النساجون الشرقيون للسجاد 8.83 2.56 المصرية للاتصالات 14.35 2.5 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.577 2.49 دايس للملابس الجاهزة 1.028 2.49 جى بى اوتو 4.15 2.47 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.41 2.4 اسيك للتعدين - اسكوم 9.22 2.33 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.165 2.28 ليسيكو مصر 4.49 2.28 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.45 2.27 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.78 2.23 جهينة للصناعات الغذائية 5.49 2.23 بى انفستمنتس القابضه 13.31 2.23 السويدى اليكتريك 8.32 2.21 القاهرة للاسكان والتعمير 39.88 2.15 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.15 2.13 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.072 2.1 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 5.1 2 اوراسكوم المالية القابضة 0.256 1.99 المجموعه المصريه العقاريه 6.01 1.86 مصر للالومنيوم 24.68 1.82 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 5.12 1.79 المالية و الصناعية المصرية 12.6 1.78 النعيم القابضة للاستثمارات 0.23 1.77 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.2 1.69 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.712 1.57 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 5.27 1.54 ابن سينا فارما 3.4 1.49 سيدى كرير للبتروكيماويات 8.89 1.48 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 6.95 1.46 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.451 1.35 القابضة المصرية الكويتية بالجنية 17.75 1.31 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.01 1.26 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.251 1.21 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 29.35 1.21 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 12.64 1.2 العامة لصناعة الورق - راكتا 12.61 1.2 العربية للصناعات الهندسية 5.22 1.16 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.36 1.13 جنوب الوادى للاسمنت 1.87 1.08 الكابلات الكهربائية المصرية 0.38 1.06 العربية لحليج الأقطان 1.731 1.05 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 19.56 1.03 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 29.93 0.94 البنك المصري لتنمية الصادرات 9.84 0.92 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 1.014 0.9 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 1.816 0.83 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 12.2 0.83 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.565 0.71 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 4.8 0.63 بنك التعمير والاسكان 39.22 0.59 القاهرة للزيوت والصابون 7.23 0.56 بنك الكويت الوطنى - مصر 16.75 0.54 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.832 0.48 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 13.07 0.46 مصر للاسواق الحرة 7.18 0.42 حديد عز 13.28 0.3 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 4.02 0.25 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 4 0.25 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 13.25 0.15 بنك قطر الوطني الاهلي 16.52 0.12 القابضة المصرية الكويتية 1.121 0.09 جلاكسو سميثكلاين 28.36 -6.43 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.11 -4.49 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.99 -3.85 الدولية للأسمدة والكيماويات 3.99 -3.39 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 80.02 -2.95 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 8.97 -2.29 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.23 -2.13 إعمار مصر للتنمية 2.43 -2.02 الحديد والصلب المصرية 1.521 -2 مصر بنى سويف للاسمنت 21.89 -1.97 المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.229 -1.72 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 134.3 -1.25 مستشفى النزهه الدولي 9.81 -1.01 بنك كريدي اجريكول مصر 26.65 -0.93 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 18.15 -0.87 مطاحن مصر الوسطي 31 -0.86 شركة النصر للأعمال المدنية 38.54 -0.64 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 14.77 -0.54 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 16.16 -0.31 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 12.48 -0.16 البنك التجاري الدولي (مصر) 43.35 -0.12 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.598 -0.06 بنك البركة مصر 12.89 البنك المصري الخليجي 0.42 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 11.07 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 40.43 العبور للاستثمار العقارى 37.96 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 8.57 ريكاب للاستثمارات المالية 5.21 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.55 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.06 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 1.01 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.45 مطاحن شرق الدلتا 98.07 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 20.41 مطاحن وسط وغرب الدلتا 96.17 العامة للصوامع والتخزين 60 مطاحن مصر العليا 102.16 مطاحن ومخابز الاسكندرية 12.27 ايديتا للصناعات الغذائية 7.25 الشرقية - ايسترن كومباني 12.14 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 1.279 مصر لصناعة الكيماويات 10.87 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 410.02 سماد مصر (ايجيفرت) 11.17 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.15 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.672 القناة للتوكيلات الملاحية 17 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 44.41 الدلتا للتأمين 45.18 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 8.62 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.565 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 0.877 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 12.01 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 11.15 كونتكت المالية القابضة 4.15 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 31.94 العربية لاستصلاح الاراضي 29.06 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 71.13 جولدن تكس للاصواف 6.81 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.03 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.134 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 8.72 العربية للاسمنت 4.3 اسمنت سيناء 6.21 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 42.52 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 105.55 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.77 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 6.15 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 31.04 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 27.13 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 40 انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 18.05 دلتا للطباعة والتغليف 26 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 71 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 15.31

بورصة مصر مرشحة لحركة عرضية خلال الأسبوع

بورصة مصر

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن السوق تشهد تركيزا من المستثمرين على الأسهم صاحبة فرص الربحية، يعد أبرزها سهم النساجون الشرقيون، وحديد عز، والمجموعة المالية هيرميس، وأموك، وسيدى كرير بقطاع البتروكيماويات.

وأوضح أن السوق تمر حاليا بمرحلة تجميع مع استمرار مواجهة ضغط الحديث عن ضرائب الأرباح الرأسمالية، وتطبيق آليات التداول الجديدة، مما يتوقع معه تحرك المؤشر الثلاثينى فى نطاق 10800 و11150 نقطة.

ويرى أن المستثمرين العرب سيواصلون تحركاتهم الشرائية بالسوق، بينما يواصل الأجانب حركة البيع، وإن كان إجمالا بوتيرة أقل من العام الماضى.

وترى دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الثلاثينى يواجه تحركات عرضية فى نطاق 10876 و11300 نقطة.

وأوضحت أن تحركات المؤشر السبعينى لا تزال أفضل من الثلاثينى، مع عمليات المضاربات المتواصلة على أسهم قطاعات الأسمنت، والبورسلين.

وقالت إن المستثمرين العرب سيواصلون تحركاتهم الشرائية، التى يتركز معظمها فى قطاعات الدواجن، والعقارات، بينما يستمر الأجانب فى حركتهم البيعية.

ولفتت إلى أن قطاعات الصناعة، والألمونيوم، والحديد، والسيراميك، تشهد تحركات إيجابية بدعم الارتفاعات القياسية لأسعار السلع العالمية.

وأكدت أن بورصة مصر لا تزال بحاجة إلى دخول قوى من المؤسسات، ما يتطلب طروحات جديدة قوية بالسوق.