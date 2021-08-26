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أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الخميس 26-8-2021

تراجعت غالبية أسعار أسهم بورصة مصر بنهاية جلسة اليوم مع اتجاه المستثمرين المصريين للبيع
المال - خاص 4:23 م, الخميس, 26 أغسطس 21 4:23 م, الخميس, 26 أغسطس 21

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هبطت معظم أسعار أسهم البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس 26 أغسطس 2021 بالتزامن مع التابين الذى شهدته مؤشرات بورصة مصر، مع اتجاه المصريين للبيع، فيما فضل العرب والأجانب الشراء.

وصعد مؤشر البورصة المصرية الرئيسى Egx30 بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 11125 نقطة.

إلا أن مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجع بنسبة بلغت 1.28%، ليسجل 2952 نقطة.

كما هبط مؤشر بورصة مصر الأوسع إنتشارًا EGX100 بنسبة 0.58%، ليغلق عند مستوى 3954 نقطة.

وبلغت التعاملات على الأسهم بنهاية تعاملات اليوم 2.3 مليار جنيه، وسجل رأس المال السوقى 732.7 مليار جنيه.

شهدت البورصة المصرية ارتفاع سعر 62 سهمًا بنهاية جلسة اليوم، فيما هبط سعر 104 سهمًا.

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وأظهر موقع بورصة مصر الرسمي استقرار سعر 30 سهمًا عند نفس مستويات جلسة أمس الأربعاء.

بيانات أسهم البورصة المصرية

تصدر سهم الشمس للاسكان والتعمير قمة أسعار أسهم البورصة المصرية  الأعلى ارتفاعًا، بنسبة 9.4%، ليغلق عند مستوى 17.2 جنيه.

وحل سهم المصريين للاسكان والتنمية والتعمير فى المركز الثاني بعد ارتفاع سعره 8.9%، مسجلًا 0.6 جنيهًا.

أما المركز الثالث فجاء من نصيب سهم مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو إذ زاد سعره بنسة 8.8%، ليغلق عند مستوى 82.2 حنيهًا.

في المركز الرابع سهم اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بزيادة 7.2%، مسجلًا 36.9 جنيه.

وتلاه سهم الكابلات الكهربائية المصرية، والذى اغلق عند سعر 7.2%، بقيمة 0.5 جنيه.

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على الجانب الأخر، حصل سهم اميرالد للاستثمار العقاري  على لقب اسهم الأكثر تراجعًا في بورصة مصر بنسبة 7.4%، ليهبط إلى 5.9 جنيه للسهم.

وجاء بالمركز الثاني سهم العربية لاستصلاح الاراضي، والذى هبط بنسبة 7.1%، ليغلق عند سعر 28.6 جنيه للسهم.

وبالمركز الثالث حل سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بالقائمة أسهم بورصة مصر الأعلى تراجعًا بنسبة 6.9%، لينخفض إلى 30.6 جنيه.

ورابعًا سهم المتحدة للاسكان والتعمير بعد تراجع سعره 6.4%، ليغلق عند سعر 7.4 جنيه.

أما خامسًا، فجاء من نصيب سهم مصر الوطنية للصلب - عتاقة بعد أن أعلنت البورصة المصرية هبوط سعره 6.3%، بقيمة 1.6 جنيه.

بورصة مصر مرشحة لعمليات تصحيح خلال الاسبوع

وتوقع محللون فنيون في سوق المال استمرار عمليات التصحيح في البورصة المصرية خلال النصف الأول من الأسبوع الحالي ثم إعادة التجربة على منطقة المقاومة 11200 نقطة بنهاية الأسبوع.

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وقال المحللون إن الاسبوع المنقضي شهد تراجعاً في مؤشرات السوق بفعل جني الأرباح، خاصة على أسهم البنوك بقيادة “التجاري الدولي”، وبالتالي من المرجح عودة الصعود مرة أخرى خلال النصف الثاني من الأسبوع الحالي بعد اختبار الدعوم الأقرب.

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بقلم المال - خاص

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