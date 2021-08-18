أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الأربعاء 18-8-2021

سيطر التباين على أداء مؤشرات البورصة المصرية مع اتجاه المصريين والعرب للشراء والأجانب للبيع

خيم التراجع على معظم أسعار الأسهم في البورصة المصرية، بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس 2021، بالتزامن مع حالة التباين التى سيطرت على مؤشرات أداء بورصة مصر، مع اتجاه المصريين والعرب للشراء، فيما فضل الأجانب البيع.

وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى Egx30 بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 10907 نقطة.

فيما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة طفيفة بلغت 0.43%، ليسجل 2932 نقطة.

كما ارتفع أيضًا مؤشر بورصة مصر الأوسع انتشارًا EGX100 بنسبة 0.19%، ليغلق عند مستوى 3903 نقطة.

وبلغت التعاملات على الأسهم بنهاية تعاملات اليوم 3.6 مليار جنيه، وسجل رأس المال السوقى ما يقرب من 720.5 مليار جنيه.

شهدت البورصة المصرية ارتفاع سعر 65 سهمًا بنهاية جلسة اليوم، فيما هبط سعر 95 سهمًا.

وأظهر الإحصاءات المنشورة على موقع بورصة مصر الرسمي استقرار سعر 23 سهمًا عند نفس مستويات جلسة أمس الثلاثاء.

بيانات أسهم البورصة المصرية

تصدر سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية قائمة أسعار أسهم البورصة المصرية الأعلى ارتفاعًا، بعد أن ارتفع بنسبة 9.98%، ليغلق عند مستوى 14.5 جنيه.

وحل سهم الشمس للاسكان والتعمير فى المركز الثاني بعد ارتفاع سعره 9.88%، مسجلًا 10.8 جنيه.

أما المركز الثالث فجاء من نصيب سهم الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه إذ زاد سعره بنسة 9.5%، ليغلق عند مستوى 8.6 حنيهًا.

في المركز الرابع سهم المتحدة للاسكان والتعمير بزيادة 9.01%، مسجلًا 7.1 جنيه، وتلاه سهم العربية للمحابس، والذى اغلق عند سعر 8.8%، بقيمة 2.3 جنيه.

فى المقابل، حصل الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي على لقب اسهم الأكثر تراجعًا في بورصة مصر بنسبة 8.9%، ليهبط إلى 63.6 جنيه للسهم.

وجاء بالمركز الثاني سهم الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية، والذى هبط بنسبة 7.9%، ليغلق عند سعر 37.2 جنيه للسهم.

وبالمركز الثالث حل سهم العالمية للاستثمار والتنمية بالقائمة أسهم بورصة مصر الأعلى تراجعًا بنسبة 7.1%، لينخفض إلى 33.9 جنيه.

ورابعًا العربية للصناعات الهندسية بعد تراجع سعره 6.3%، ليغلق عند سعر 5.2 جنيه.

خامسًا، فجاء من نصيب سهم شركة النصر للأعمال المدنية بعد أن أعلنت البورصة المصرية هبوط سعره 6.2%، بقيمة 48.08 جنيه.

بورصة مصر تجنى أرباحًا جزئية بضغط مبيعات المؤسسات المحلية

اصطدم المؤشر الرئيسى لـ «البورصة المصرية» «EGX30» بعمليات جنى أرباح جزئية على أسهمه خلال تعاملات جلسة أمس الثلاثاء مدفوعا بضغوط بيعية من قبل المؤسسات المحلية.

وقال المحللون الفنيون إن السوق كانت مهيأة لعمليات جنى الأرباح التى وصفوها بالطبيعية بعد اختراق المؤشر لأعلى مستوى له منذ 5 شهور وملامسة منطقة 11100 نقطة.

وتوقع المحللون استمرار التحركات العرضية المائلة للهبوط نحو منطقة الدعم الحالية عند 10800-10850 نقطة، لإعادة التوازن والتجربة على منطقة 11100 و11200 نقطة.

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية أمس الثلاثاء حالة تباين فى الأداء إذ انخفض مؤشر «EGX30» الرئيسى بنسبة %0.98 ليصل إلى 10937 نقطة، بضغط من تراجعات سهم البنك التجارى الدولى الذى انخفض بنسبة %2.5.

فيما صعد مؤشر “EGX70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة %1.2 إلى 2919 نقطة، وارتفع “EGX100” الأوسع نطاقا بنسبة %0.835 إلى 3895 نقطة.