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أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الإثنين 16-8-2021

شهدت بورصة مصر ارتفاع سعر 80 سهمًا بنهاية جلسة اليوم
المال - خاص 6:15 م, الأثنين, 16 أغسطس 21 6:15 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

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خيم اللون الأحمر على معظم أسعار الأسهم في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين الموافق 16 أغسطس 2021 بالتزامن مع حالة التباين التى سيطرت على مؤشرات بورصة مصر.

وتصدر سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية قائمة أسعار الأسهم الأعلى ارتفاعًا فى البورصة المصرية فى ختام تعاملات جلسة اليوم، بعد أن ارتفع سعره بنسبة تصل إلى 9.45%، ليغلق عند مستوى 12.05 جنيه.

وحل سهم العربية لاستصلاح الأراضي فى المركز الثاني بعد ارتفاع سعره 8.42%، مسجلًا 32.3 جنيه.

أما المركز الثالث فجاء من نصيب سهم العربية للصناعات الهندسية إذ زاد سعره بنسة 8% ليغلق عند مستوى 5.4 حنيه.

وفي المركز الربع سهم الشمس للإسكان والتعمير بزيادة 7.7%، مسجلًا 8.9 جنيه.

وتلاه سهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ ، والذى أغلق عند سعر 6.1%، بقيمة 1.4 جنيه.

فى المقابل، حصل مينا للاستثمار السياحي والعقاري على لقب أسهم الأكثر تراجعًا في بورصة مصر بنسبة 9.2%، ليهبط إلى 1.97 جنيه للسهم.

وجاء فى المركز الثاني سهم العالمية للاستثمار والتنمية، والذى هبط بنسبة 6.9%، ليغلق عند سعر 40.5 جنيه للسهم.

وبالمركز الثالث حل سهم غاز مصر بقائمة أسهم بورصة مصر الأعلى تراجعًا بنسبة 6.4% لينخفض إلى 52.3 جنيه.

ورابعًا دلتا للطباعة والتغليف بعد تراجع سعره 5.8% ليغلق عند سعر 34.5 جنيه.

أما خامسًا، فجاء من نصيب سهم التعمير والاستشارات الهندسية بعد أن أعلنت البورصة المصرية هبوط سعره 5.6%، بقيمة 47.3 جنيه.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في بورصة مصر بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين 16-8-2021:

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في بورصة مصر بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين 16-8-2021:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير%
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية12.059.45
العربية لاستصلاح الاراضي32.338.42
العربية للصناعات الهندسية5.48
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.3736.11
المصرية للمنتجعات السياحية2.215.74
المنصورة للدواجن44.265.71
العبور للاستثمار العقارى38.185.5
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.655.44
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير37.535.42
رواد السياحة - رواد54.995.08
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات39.335.02
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.5154.99
أم بي للهندسةM.B1.1684.94
فرتيكا للصناعة و التجارة7.234.63
الشرقية الوطنية للامن الغذائي1.4424.42
مصر بنى سويف للاسمنت23.694.41
الدولية للأسمدة والكيماويات4.84.35
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.464.22
بنك الكويت الوطنى - مصر14.724.18
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب1.014.12
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى1.1393.92
المصرية للدواجن4.523.91
الشمس للاسكان والتعمير8.933.84
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.7033.53
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.6433.27
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.3313.26
المجموعه المصريه العقاريه6.113.21
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.3573.19
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى6.853.16
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.1772.91
بى انفستمنتس القابضه13.712.85
بنك كريدي اجريكول مصر26.032.76
جولدن تكس للاصواف8.072.67
الدوليه للمحاصيل الزراعيه4.652.65
اميرالد للاستثمار العقاري5.912.6
شارم دريمز للاستثمار السياحى12.952.45
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس5.982.4
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية13.152.18
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة4.852.11
الملتقي العربي للاستثمارات3.462.06
اوراسكوم للتنمية مصر5.21.96
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.8261.85
بنك التعمير والاسكان38.191.73
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى5.931.72
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.7841.69
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية109.841.67
إعمار مصر للتنمية2.461.65
مطاحن مصر الوسطي34.051.58
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"201.57
المجموعه الماليه هيرمس القابضه11.681.48
الدلتا للسكر16.11.45
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية32.381.44
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر17.871.36
سبيد ميديكال2.291.33
اودن للاستثمارات المالية6.311.12
شركة النصر للأعمال المدنية50.751.12
راية القابضة للأستثمارات المالية2.751.1
مصر للفنادق21.061.06
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية415.881.01
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية5.041
اسيك للتعدين - اسكوم10.160.99
النساجون الشرقيون للسجاد8.290.85
السويدى اليكتريك8.770.8
العبوات الطبية0.5360.75
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.080.74
المالية و الصناعية المصرية15.420.72
البنك المصري الخليجي0.4230.71
مجموعة طلعت مصطفى القابضة7.070.71
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف54.420.67
البدر للبلاستيك1.3310.6
سماد مصر (ايجيفرت)15.010.6
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.6710.6
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو46.410.59
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية18.280.55
البنك التجاري الدولي (مصر)46.690.54
المتحدة للاسكان والتعمير5.830.52
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية134.120.5
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة60.510.46
مصر للاسواق الحرة8.280.36
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.850.35
عبور لاند للصناعات الغذائية6.080.33
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية13.190.3
اجواء للصناعات الغذائية - مصر28.930.28
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.4080.28
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.260.24
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي70.890.23
البنك المصري لتنمية الصادرات11.850.17
المصرية للاتصالات14.880.07
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.97-9.22
العالمية للاستثمار والتنمية40.5-6.9
غاز مصر52.29-6.39
دلتا للطباعة والتغليف34.51-5.76
التعمير والاستشارات الهندسية47.34-5.64
العربية للمحابس2.23-5.51
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية11.46-5.29
الالومنيوم العربية46.71-5.02
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما4.54-4.82
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات6.09-4.4
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية40.67-3.92
تنمية للاستثمار العقاري4.2-3.89
مصر للاسمنت - قنا18.29-3.74
مصر لصناعة الكيماويات13.48-3.65
الاهلي للتنمية والاستثمار31.73-3.26
الاهرام للطباعة و التغليف12.06-3.21
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.368-3.16
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)34.91-3.11
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية40.94-3.08
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.881-3.08
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع9.93-3.03
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون7.09-3.01
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)16.09-2.9
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه11.52-2.62
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير48.4-2.58
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.739-2.58
القاهرة للاسكان والتعمير36.95-2.53
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره14.03-2.5
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك11.36-2.32
مصر للالومنيوم21.96-2.31
جى بى اوتو3.93-2.24
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي70.9-2.18
جنوب الوادى للاسمنت2.25-2.17
العامة لصناعة الورق - راكتا13.55-2.17
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي77.9-2.16
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.67-2.13
النعيم القابضة للاستثمارات0.187-2.09
جلاكسو سميثكلاين31.71-2.01
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.97-1.97
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.506-1.94
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية71.71-1.91
مطاحن ومخابز شمال القاهرة33.29-1.89
الكابلات الكهربائية المصرية0.433-1.81
البويات والصناعات الكيماوية - باكين26.7-1.73
ابن سينا فارما3.98-1.73
الاسماعيلية مصر للدواجن6.27-1.72
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية39.94-1.7
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية6.59-1.49
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية7.71-1.41
القابضة المصرية الكويتية1.05-1.41
اوراسكوم المالية القابضة0.299-1.32
العربية للخزف - سيراميكا ريماس3.95-1.25
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.915-1.24
العربية للاسمنت5.79-1.19
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.949-1.15
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.57-1.11
سيدى كرير للبتروكيماويات11.03-1.08
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو77.12-1
مطاحن ومخابز الاسكندرية17.4-0.97
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.617-0.96
القناة للتوكيلات الملاحية18.88-0.94
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل34.78-0.91
بلتون المالية القابضة2.25-0.88
جهينة للصناعات الغذائية5.72-0.87
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.4-0.87
الاستثمار العقاري العربي - اليكو0.994-0.8
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.883-0.79
دلتا للانشاء والتعمير22.95-0.78
مطاحن وسط وغرب الدلتا95.45-0.71
القاهرة للزيوت والصابون6.95-0.71
العربية لحليج الأقطان1.855-0.7
شركة مستشفي كليوباترا4.43-0.67
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.14-0.63
ليسيكو مصر5.07-0.59
القاهرة للدواجن3.55-0.56
الحديد والصلب المصرية1.612-0.56
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.253-0.56
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.14-0.47
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر2.14-0.47
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.234-0.43
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.588-0.34
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.29-0.3
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية19.31-0.21
حديد عز14.9-0.2
مستشفى النزهه الدولي10.01-0.2
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.544-0.18
ريكاب للاستثمارات المالية5.99-0.17
الشرقية - ايسترن كومباني11.41-0.17
ايديتا للصناعات الغذائية7.95-0.13
بالم هيلز للتعمير1.743-0.11
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.904-0.11
بنك قطر الوطني الاهلي16.5
بنك البركة مصر14.45
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.335
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية10.94
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار1.412
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية36.05
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك16.12
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية4.15
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.96
عبر المحيطات للسياحه0.061
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.88
مطاحن شرق الدلتا98.07
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة20.41
مطاحن مصر العليا98.44
مصر للزيوت و الصابون27.66
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.164
القاهرة للخدمات التعليمية15.07
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.171
الدلتا للتأمين31.38
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل63.29
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.87
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.672
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية0.877
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات11.74
كونتكت المالية القابضة4.1
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد2.56
دايس للملابس الجاهزة1.299
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.106
اسمنت سيناء7.71
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية1.999
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.9
العربية للادوية والصناعات الكيماوية63.52
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية39.96
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية59.5
انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي17.5
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بيانات البورصة المصرية اليوم

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على أداء متأرجح للمؤشرات مع اتجاه المصريين للبيع.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.15% مسجلًا 11046 نقطة.

فيما هبط مؤشر بورصة مصر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.08% إلى 2885 نقطة.

كما تراجع مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.06 % مسجلًا 3863 نقطة.

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واقتربت التعاملات على الأسهم بنهاية جلسة بورصة مصر اليوم من حاجز 2 مليار جنيه.

وبلغ رأس المال السوقي 720.5 مليار جنيه.

وشهدت بورصة مصر ارتفاع سعر 80 سهمًا بنهاية جلسة اليوم، فيما هبط سعر 87 سهًا.

واستقر سعر 30 سهما عند نفس مستويات أمس الأحد.

وأغلقت بورصة مصر جلسة أمس الأحد، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب وقيم تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه على الأسهم.

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بورصة مصر تترقب مزيدًا من المستثمرين الأجانبو

توقع خبراء فى سوق المال أن تشهد البورصة المصرية حالة ترقب لموجات من السيولة وضم شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، إضافة إلى انتعاش القطاع العقارى في ضوء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن طرح «مليارى» جديد قريبًا.

وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية إن «العاصمة الإدارية» شركة ضخمة تتمتع بإيرادات كبيرة، وطرحها يمثل إضافة قوية لرأس المال السوقى للبورصة المصرية.

وأشار إلى ضرورة أن يكون سعر طرح السهم ملائمًا لضمان نجاح الطرح، والإقبال عليه.

من جانبه، أكد محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم للسمسرة أن طرح العاصمة الإدارية فى بورصة مصر خطوة مهمة للغاية تؤكد أن البورصة المصرية أصبحت فى دائرة الاهتمام، وأنها تتمتع بمستقبل واعد، وهو ما يؤكده حجم الطرح المتوقع.

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن بورصة مصر تتجه صوب 11100 نقطة الأسبوع الحالي، لافتة إلى أن إعلان الرئيس السيسى عن طرح شركة العاصمة الإدارية سيدعم تحركات القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن القطاع العقارى حاليا هو أحد القطاعات الجاذبة لمشتريات المستثمرين العرب فى البورصة المصرية، وبالتبعية قطاع الإنشاءات.

وأشارت إلى أن قطاع العقارات شهد خلال الفترة الماضية تحركات إيجابية، على صعيد الأسهم الصغيرة بالقطاع ومنها الشمس للإسكان والتعمير، والمتحدة للإسكان، والأسهم الكبيرة منها مجموعة طلعت مصطفى، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

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بقلم المال - خاص

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