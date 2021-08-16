أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الإثنين 16-8-2021

شهدت بورصة مصر ارتفاع سعر 80 سهمًا بنهاية جلسة اليوم

خيم اللون الأحمر على معظم أسعار الأسهم في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين الموافق 16 أغسطس 2021 بالتزامن مع حالة التباين التى سيطرت على مؤشرات بورصة مصر.

وتصدر سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية قائمة أسعار الأسهم الأعلى ارتفاعًا فى البورصة المصرية فى ختام تعاملات جلسة اليوم، بعد أن ارتفع سعره بنسبة تصل إلى 9.45%، ليغلق عند مستوى 12.05 جنيه.

وحل سهم العربية لاستصلاح الأراضي فى المركز الثاني بعد ارتفاع سعره 8.42%، مسجلًا 32.3 جنيه.

أما المركز الثالث فجاء من نصيب سهم العربية للصناعات الهندسية إذ زاد سعره بنسة 8% ليغلق عند مستوى 5.4 حنيه.

وفي المركز الربع سهم الشمس للإسكان والتعمير بزيادة 7.7%، مسجلًا 8.9 جنيه.

وتلاه سهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ ، والذى أغلق عند سعر 6.1%، بقيمة 1.4 جنيه.

فى المقابل، حصل مينا للاستثمار السياحي والعقاري على لقب أسهم الأكثر تراجعًا في بورصة مصر بنسبة 9.2%، ليهبط إلى 1.97 جنيه للسهم.

وجاء فى المركز الثاني سهم العالمية للاستثمار والتنمية، والذى هبط بنسبة 6.9%، ليغلق عند سعر 40.5 جنيه للسهم.

وبالمركز الثالث حل سهم غاز مصر بقائمة أسهم بورصة مصر الأعلى تراجعًا بنسبة 6.4% لينخفض إلى 52.3 جنيه.

ورابعًا دلتا للطباعة والتغليف بعد تراجع سعره 5.8% ليغلق عند سعر 34.5 جنيه.

أما خامسًا، فجاء من نصيب سهم التعمير والاستشارات الهندسية بعد أن أعلنت البورصة المصرية هبوط سعره 5.6%، بقيمة 47.3 جنيه.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في بورصة مصر بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين 16-8-2021:

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في بورصة مصر بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين 16-8-2021:

إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير% القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 12.05 9.45 العربية لاستصلاح الاراضي 32.33 8.42 العربية للصناعات الهندسية 5.4 8 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.373 6.11 المصرية للمنتجعات السياحية 2.21 5.74 المنصورة للدواجن 44.26 5.71 العبور للاستثمار العقارى 38.18 5.5 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.65 5.44 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 37.53 5.42 رواد السياحة - رواد 54.99 5.08 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 39.33 5.02 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.515 4.99 أم بي للهندسةM.B 1.168 4.94 فرتيكا للصناعة و التجارة 7.23 4.63 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.442 4.42 مصر بنى سويف للاسمنت 23.69 4.41 الدولية للأسمدة والكيماويات 4.8 4.35 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.46 4.22 بنك الكويت الوطنى - مصر 14.72 4.18 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 1.01 4.12 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 1.139 3.92 المصرية للدواجن 4.52 3.91 الشمس للاسكان والتعمير 8.93 3.84 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.703 3.53 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.643 3.27 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.331 3.26 المجموعه المصريه العقاريه 6.11 3.21 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.357 3.19 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 6.85 3.16 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.177 2.91 بى انفستمنتس القابضه 13.71 2.85 بنك كريدي اجريكول مصر 26.03 2.76 جولدن تكس للاصواف 8.07 2.67 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 4.65 2.65 اميرالد للاستثمار العقاري 5.91 2.6 شارم دريمز للاستثمار السياحى 12.95 2.45 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 5.98 2.4 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 13.15 2.18 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 4.85 2.11 الملتقي العربي للاستثمارات 3.46 2.06 اوراسكوم للتنمية مصر 5.2 1.96 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.826 1.85 بنك التعمير والاسكان 38.19 1.73 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 5.93 1.72 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.784 1.69 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 109.84 1.67 إعمار مصر للتنمية 2.46 1.65 مطاحن مصر الوسطي 34.05 1.58 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 20 1.57 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 11.68 1.48 الدلتا للسكر 16.1 1.45 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 32.38 1.44 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 17.87 1.36 سبيد ميديكال 2.29 1.33 اودن للاستثمارات المالية 6.31 1.12 شركة النصر للأعمال المدنية 50.75 1.12 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.75 1.1 مصر للفنادق 21.06 1.06 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 415.88 1.01 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 5.04 1 اسيك للتعدين - اسكوم 10.16 0.99 النساجون الشرقيون للسجاد 8.29 0.85 السويدى اليكتريك 8.77 0.8 العبوات الطبية 0.536 0.75 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.08 0.74 المالية و الصناعية المصرية 15.42 0.72 البنك المصري الخليجي 0.423 0.71 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.07 0.71 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 54.42 0.67 البدر للبلاستيك 1.331 0.6 سماد مصر (ايجيفرت) 15.01 0.6 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.671 0.6 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 46.41 0.59 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 18.28 0.55 البنك التجاري الدولي (مصر) 46.69 0.54 المتحدة للاسكان والتعمير 5.83 0.52 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 134.12 0.5 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 60.51 0.46 مصر للاسواق الحرة 8.28 0.36 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.85 0.35 عبور لاند للصناعات الغذائية 6.08 0.33 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 13.19 0.3 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 28.93 0.28 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.408 0.28 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.26 0.24 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 70.89 0.23 البنك المصري لتنمية الصادرات 11.85 0.17 المصرية للاتصالات 14.88 0.07 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.97 -9.22 العالمية للاستثمار والتنمية 40.5 -6.9 غاز مصر 52.29 -6.39 دلتا للطباعة والتغليف 34.51 -5.76 التعمير والاستشارات الهندسية 47.34 -5.64 العربية للمحابس 2.23 -5.51 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 11.46 -5.29 الالومنيوم العربية 46.71 -5.02 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 4.54 -4.82 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 6.09 -4.4 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 40.67 -3.92 تنمية للاستثمار العقاري 4.2 -3.89 مصر للاسمنت - قنا 18.29 -3.74 مصر لصناعة الكيماويات 13.48 -3.65 الاهلي للتنمية والاستثمار 31.73 -3.26 الاهرام للطباعة و التغليف 12.06 -3.21 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.368 -3.16 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 34.91 -3.11 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 40.94 -3.08 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.881 -3.08 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 9.93 -3.03 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 7.09 -3.01 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 16.09 -2.9 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 11.52 -2.62 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 48.4 -2.58 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.739 -2.58 القاهرة للاسكان والتعمير 36.95 -2.53 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 14.03 -2.5 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 11.36 -2.32 مصر للالومنيوم 21.96 -2.31 جى بى اوتو 3.93 -2.24 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 70.9 -2.18 جنوب الوادى للاسمنت 2.25 -2.17 العامة لصناعة الورق - راكتا 13.55 -2.17 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 77.9 -2.16 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.67 -2.13 النعيم القابضة للاستثمارات 0.187 -2.09 جلاكسو سميثكلاين 31.71 -2.01 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.97 -1.97 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.506 -1.94 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 71.71 -1.91 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 33.29 -1.89 الكابلات الكهربائية المصرية 0.433 -1.81 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 26.7 -1.73 ابن سينا فارما 3.98 -1.73 الاسماعيلية مصر للدواجن 6.27 -1.72 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 39.94 -1.7 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 6.59 -1.49 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 7.71 -1.41 القابضة المصرية الكويتية 1.05 -1.41 اوراسكوم المالية القابضة 0.299 -1.32 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 3.95 -1.25 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.915 -1.24 العربية للاسمنت 5.79 -1.19 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.949 -1.15 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.57 -1.11 سيدى كرير للبتروكيماويات 11.03 -1.08 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 77.12 -1 مطاحن ومخابز الاسكندرية 17.4 -0.97 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.617 -0.96 القناة للتوكيلات الملاحية 18.88 -0.94 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 34.78 -0.91 بلتون المالية القابضة 2.25 -0.88 جهينة للصناعات الغذائية 5.72 -0.87 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.4 -0.87 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 0.994 -0.8 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.883 -0.79 دلتا للانشاء والتعمير 22.95 -0.78 مطاحن وسط وغرب الدلتا 95.45 -0.71 القاهرة للزيوت والصابون 6.95 -0.71 العربية لحليج الأقطان 1.855 -0.7 شركة مستشفي كليوباترا 4.43 -0.67 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.14 -0.63 ليسيكو مصر 5.07 -0.59 القاهرة للدواجن 3.55 -0.56 الحديد والصلب المصرية 1.612 -0.56 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.253 -0.56 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.14 -0.47 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 2.14 -0.47 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.234 -0.43 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.588 -0.34 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.29 -0.3 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 19.31 -0.21 حديد عز 14.9 -0.2 مستشفى النزهه الدولي 10.01 -0.2 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.544 -0.18 ريكاب للاستثمارات المالية 5.99 -0.17 الشرقية - ايسترن كومباني 11.41 -0.17 ايديتا للصناعات الغذائية 7.95 -0.13 بالم هيلز للتعمير 1.743 -0.11 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.904 -0.11 بنك قطر الوطني الاهلي 16.5 بنك البركة مصر 14.45 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.335 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 10.94 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 1.412 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 36.05 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 16.12 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 4.15 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.96 عبر المحيطات للسياحه 0.061 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.88 مطاحن شرق الدلتا 98.07 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 20.41 مطاحن مصر العليا 98.44 مصر للزيوت و الصابون 27.66 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.164 القاهرة للخدمات التعليمية 15.07 المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.171 الدلتا للتأمين 31.38 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 63.29 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.87 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.672 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 0.877 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 11.74 كونتكت المالية القابضة 4.1 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 2.56 دايس للملابس الجاهزة 1.299 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.106 اسمنت سيناء 7.71 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 1.999 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.9 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 63.52 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 39.96 الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 59.5 انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 17.5

بيانات البورصة المصرية اليوم

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على أداء متأرجح للمؤشرات مع اتجاه المصريين للبيع.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.15% مسجلًا 11046 نقطة.

فيما هبط مؤشر بورصة مصر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.08% إلى 2885 نقطة.

كما تراجع مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.06 % مسجلًا 3863 نقطة.

واقتربت التعاملات على الأسهم بنهاية جلسة بورصة مصر اليوم من حاجز 2 مليار جنيه.

وبلغ رأس المال السوقي 720.5 مليار جنيه.

وشهدت بورصة مصر ارتفاع سعر 80 سهمًا بنهاية جلسة اليوم، فيما هبط سعر 87 سهًا.

واستقر سعر 30 سهما عند نفس مستويات أمس الأحد.

وأغلقت بورصة مصر جلسة أمس الأحد، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب وقيم تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه على الأسهم.

بورصة مصر تترقب مزيدًا من المستثمرين الأجانبو

توقع خبراء فى سوق المال أن تشهد البورصة المصرية حالة ترقب لموجات من السيولة وضم شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، إضافة إلى انتعاش القطاع العقارى في ضوء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن طرح «مليارى» جديد قريبًا.

وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية إن «العاصمة الإدارية» شركة ضخمة تتمتع بإيرادات كبيرة، وطرحها يمثل إضافة قوية لرأس المال السوقى للبورصة المصرية.

وأشار إلى ضرورة أن يكون سعر طرح السهم ملائمًا لضمان نجاح الطرح، والإقبال عليه.

من جانبه، أكد محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم للسمسرة أن طرح العاصمة الإدارية فى بورصة مصر خطوة مهمة للغاية تؤكد أن البورصة المصرية أصبحت فى دائرة الاهتمام، وأنها تتمتع بمستقبل واعد، وهو ما يؤكده حجم الطرح المتوقع.

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن بورصة مصر تتجه صوب 11100 نقطة الأسبوع الحالي، لافتة إلى أن إعلان الرئيس السيسى عن طرح شركة العاصمة الإدارية سيدعم تحركات القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن القطاع العقارى حاليا هو أحد القطاعات الجاذبة لمشتريات المستثمرين العرب فى البورصة المصرية، وبالتبعية قطاع الإنشاءات.

وأشارت إلى أن قطاع العقارات شهد خلال الفترة الماضية تحركات إيجابية، على صعيد الأسهم الصغيرة بالقطاع ومنها الشمس للإسكان والتعمير، والمتحدة للإسكان، والأسهم الكبيرة منها مجموعة طلعت مصطفى، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.