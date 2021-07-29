أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الخميس 29-7-2021

تسبب اتجاه المصريين والأجانب للشراء والعرب للبيع فى احداث حالة من التباين فى أداء مؤشرات البورصة المصرية اليوم

تصدر سهم شركة مصر للزيوت و الصابون قائمة أسعار الأسهم الأعلى ارتفاعًا فى البورصة المصرية فى ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس 29 يوليو 2021، بعد أن ارتفع سعره بنسبة تصل إلى 9.87%، ليغلق عند مستوى 25.15 جنيه.

ورغم تباين مؤشرات بورصة مصر بنهاية تعاملات اليوم إلا أن غالبية أسهم الشركات المدرجة ارتفعت بفضل مشتريات العرب.

وأغلقت بورصة مصر تداولاتها على قيم بلغت 2.1 مليار جنيه.

وبنهاية تعاملات بورصة مصر اليوم ارتفع سعر 97 سهمًا، فيما انخف 72 آخرين.

وأظهرت الإحصائيات المنشورة على موقع بورصة مصر الرسمي استقرار سعر 27 سهمًا عند نفس مستويات جلسة أمس الأربعاء.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس الموافق 29-7-2021:

فى المقابل، حصل سهم العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية على لقب أسهم البورصة الأكثر تراجعًا بنسبة 7.03%، ليهبط إلى 0.952 جنيه للسهم.

بيانات مؤشرات البورصة المصرية اليوم

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على تباين فى أداء مؤشراتها وسط اتجاه شرائي للعرب تفضيل المصريين والأجانب البيع.

وتراجع المؤشر الرئيسي “Egx30” بنسبة 0.25% عند 10742 نقطة.

بينما صعد مؤشر بورصة مصر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.79% إلى 2763 نقطة.

كما ارتفع مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.22% إلى 3742 نقطة.

خبراء يتوقعون صعود البورصة المصرية خلال الأسبوع

وتوقع عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، حدوث حركة إيجابية للتداولات هذا الأسبوع ليصعد معها المؤشر الثلاثيني للبورصة المصرية لمستويات 10740 نقطة.

ورجح عبد القادر اتجاه سهم البنك التجاري الدولي نحو 61 جنيها، مقارنة مع 57.4 جنيه، لافتا إلى أن مستوى 61 جنيها، هو مستهدف السهم للربع الثالث بالكامل. بورصة مصر

كما توقع تحركات إيجابية لقطاعات الأسمنت والصناعة بدعم طفرات السلع الأولية عالميا، وقطاع البنوك، والبتروكيماويات مُرجحا مستهدفات حزمة من الأسهم فى هذه القطاعات.

وقدرت مستهدفات أسهم الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» نحو 4.30 جنيه، مقارنة مع 3.62 جنيه فى التداولات السابقة، وسيدى كرير للبتروكيماويات بنحو 13.20 جنيه، مقارنة مع 12.45 جنيه التداولات السابقة.