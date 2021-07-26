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أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الإثنين 26-7-2021

سيطر التباين على مؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم الإثنين
مصطفى طلعت 5:53 م, الأثنين, 26 يوليو 21 5:53 م, الأثنين, 26 يوليو 21

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برغم حالة التباين التى سيطرت على مؤشرات البورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الإثنين الموافق 26 يوليو 2021، إلا أسعار الأسهم في بورصة مصر ارتفعت مع اتجاه المصريين والأجانب للبيع، فيما هيمن الشراء على اتجاهات المستثمرين العرب.

وأغلقت بورصة مصر تداولاتها على قيم بلغت 1.7 مليار جنيه.

وبنهاية تعاملات البورصة المصرية اليوم ارتفع سعر 84 سهمًا، فيما انخفض 79 آخرين.

وأظهرت الإحصائيات المنشورة على موقع بورصة مصر الرسمي استقرار سعر 32 سهمًا عند نفس مستويات جلسة أمس الأحد.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين الموافق 26-7-2021:

إسم الورقة الماليةسعر
الاغلاق		نسبة
التغير
التعمير والاستشارات الهندسية28.519.32
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.8989.25
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية45.818.22
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع9.617.98
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك10.017.06
المنصورة للدواجن38.326.39
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى1.0026.37
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.336.11
العالمية للاستثمار والتنمية38.356.09
الدلتا للسكر11.345.98
الالومنيوم العربية36.965.96
العامة لصناعة الورق - راكتا12.945.89
العربية للخزف - سيراميكا ريماس4.365.83
الاسماعيلية مصر للدواجن5.355.73
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.8794.97
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.4094.6
الشرقية الوطنية للامن الغذائي1.3544.56
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.914.55
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية21.024.53
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.814.5
اودن للاستثمارات المالية8.074.4
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.1434.38
اجواء للصناعات الغذائية - مصر27.924.37
الملتقي العربي للاستثمارات3.544.12
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية2.0044.1
العبوات الطبية0.5424.03
الدوليه للمحاصيل الزراعيه4.663.79
مصر لصناعة الكيماويات12.993.75
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.6533.65
العربية للصناعات الهندسية3.73.64
القناة للتوكيلات الملاحية18.83.58
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.2193.57
الاهرام للطباعة و التغليف11.823.41
مطاحن ومخابز شمال القاهرة29.43.34
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.163.23
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية1.9083.19
جلاكسو سميثكلاين36.933.04
جى بى اوتو3.773.01
المالية و الصناعية المصرية15.112.86
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير24.352.66
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.5472.63
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)36.622.4
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.912.36
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.4582.23
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية9.222.22
مصر للالومنيوم20.892.2
المجموعه المصريه العقاريه6.642.15
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.32.14
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.8172.13
العربية للمحابس2.0031.93
العبور للاستثمار العقارى40.761.82
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.2651.77
دلتا للانشاء والتعمير19.571.72
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.7091.67
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو45.81.66
حديد عز13.411.59
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.3011.56
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.6521.56
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.281.55
سبيد ميديكال2.251.35
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.8331.34
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.241.25
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون5.151.18
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة5.21.17
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.6991.16
العربية لحليج الأقطان1.7971.13
النساجون الشرقيون للسجاد8.181.11
النعيم القابضة للاستثمارات0.1831.1
شركة مستشفي كليوباترا4.611.1
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.1540.96
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.2710.95
اسيك للتعدين - اسكوم9.690.94
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.230.9
المجموعه الماليه هيرمس القابضه11.470.88
تنمية للاستثمار العقاري3.450.88
الدولية للأسمدة والكيماويات5.830.87
جولدن تكس للاصواف7.150.85
دلتا للطباعة والتغليف36.070.84
اميرالد للاستثمار العقاري5.060.6
اوراسكوم للتنمية مصر5.50.55
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية11.770.51
المصرية للدواجن4.280.47
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل38.910.44
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره11.940.42
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية6.910.29
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)40.25
شارم دريمز للاستثمار السياحى13.290.23
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية18.970.21
البنك المصري لتنمية الصادرات10.210.1
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية20.370.1
العربية لاستصلاح الاراضي32.98-8.29
بنك الكويت الوطنى - مصر12.85-7.49
بنك التعمير والاسكان34.53-7.48
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية62.58-6.16
مصر للاسمنت - قنا16.33-5.55
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"19.52-5.06
البدر للبلاستيك1.605-4.97
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير56.96-4.96
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي99.4-4.85
سماد مصر (ايجيفرت)13.22-4.69
الاهلي للتنمية والاستثمار20.97-4.64
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية33.44-4.43
المصرية للمنتجعات السياحية2-3.38
مصر بنى سويف للاسمنت21.74-3.33
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.76-3.31
مطاحن مصر الوسطي31.62-3.04
ريكاب للاستثمارات المالية6.09-3.03
إعمار مصر للتنمية2.39-2.85
ليسيكو مصر5.3-2.57
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)15.03-2.53
العربية للاسمنت5.24-2.42
اسمنت سيناء6.85-2.28
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية11.69-2.26
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.62-2.16
ايديتا للصناعات الغذائية7.72-2.15
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو78.15-2.12
البويات والصناعات الكيماوية - باكين28.38-2
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه11.48-1.88
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر2.2-1.79
الدولية للصناعات الطبية ايكمي3.52-1.68
سيدى كرير للبتروكيماويات12.73-1.62
ابن سينا فارما3.72-1.59
غاز مصر43.81-1.55
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية28.33-1.53
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.68-1.47
بالم هيلز للتعمير1.863-1.43
مصر للفنادق15.25-1.42
بى انفستمنتس القابضه12.72-1.4
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس6.59-1.35
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي79.43-1.28
الشرقية - ايسترن كومباني11.76-1.26
مجموعة طلعت مصطفى القابضة7.09-1.25
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي76.04-1.18
شركة النصر للأعمال المدنية49.39-1.12
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.47-1.11
جنوب الوادى للاسمنت1.871-1.06
الشمس للاسكان والتعمير5.35-0.93
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.929-0.92
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى5.62-0.88
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.4-0.87
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة50.07-0.87
رواد السياحة - رواد51.65-0.86
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية6.94-0.86
بنك كريدي اجريكول مصر23.97-0.79
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.75-0.79
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك16.87-0.76
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.193-0.75
القاهرة للزيوت والصابون7.07-0.7
المتحدة للاسكان والتعمير4.33-0.69
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية98.98-0.69
البنك التجاري الدولي (مصر)57.27-0.68
مطاحن ومخابز الاسكندرية17.18-0.64
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.16-0.63
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.539-0.55
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية394.05-0.53
القابضة المصرية الكويتية0.982-0.51
القاهرة للاسكان والتعمير37.5-0.5
بلتون المالية القابضة2.12-0.47
السويدى اليكتريك8.72-0.46
المصرية للاتصالات13.76-0.43
الحديد والصلب المصرية1.577-0.38
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.72-0.37
جهينة للصناعات الغذائية5.58-0.36
عبور لاند للصناعات الغذائية5.58-0.36
راية القابضة للأستثمارات المالية2.97-0.34
القاهرة للدواجن3.1-0.32
دايس للملابس الجاهزة1.229-0.32
الكابلات الكهربائية المصرية0.406-0.25
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.11-0.24
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.731-0.14
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات32.64-0.12
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية9.44-0.11
انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي17.49-0.06
بنك قطر الوطني الاهلي16.5
بنك البركة مصر13.2
البنك المصري الخليجي0.39
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية32.79
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى9.95
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية4.4
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.665
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا26.96
عبر المحيطات للسياحه0.062
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.785
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.41
مطاحن شرق الدلتا93.51
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة17.86
مطاحن وسط وغرب الدلتا96.92
مصر للزيوت و الصابون22.89
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.55
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.164
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.214
مصر للاسواق الحرة7.23
فرتيكا للصناعة و التجارة5.72
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.965
القاهرة للخدمات التعليمية15.07
الدلتا للتأمين31.38
المهندس للتأمين17.1
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل63.29
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.22
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.672
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية1.12
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.207
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات11.46
اوراسكوم المالية القابضة0.294
كونتكت المالية القابضة4
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.11
العربية للادوية والصناعات الكيماوية64.32
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية134.99
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية37.24
مستشفى النزهه الدولي10.13
أم بي للهندسةM.B0.893
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات6.15
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية6
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وتربع سهم التعمير والاستشارات الهندسية على قمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا اليوم بنسبة 9.32%، ليغلق عند سعر 28.5 جنيه.

فى المقابل، حصل سهم العربية لاستصلاح الأراضي على لقب أسهم البورصة الأكثر تراجعًا بنسبة 8.29%، ليهبط إلى 32.98 جنيه للسهم.

بيانات مؤشرات البورصة المصرية اليوم

وسيطر التباين على مؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم الإثنين مع اتجاه الأجانب والمصريين للبيع، وتفضيل العرب الشراء.

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وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة تصل إلى 0.45%، مسجلًا 10967 نقطة.

وقال موقع بورصة مصر إن المؤشر السبعينى "EGX70" صعد بنسبة 1.2%، ليصل إلى 2602 نقطة.

كما ارتفع مؤشر البورصة المصرية الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.71% مسجلًا 3571 نقطة.

خبراء يتوقعون صعود البورصة المصرية خلال الأسبوع

وتوقع خبراء تحليل فنى اتجاها صعوديًا للبورصة خلال الأسبوع الحالى بدعم التحركات الإيجابية لعدة قطاعات، وعودة الاستثمار المؤسسى للمشهد.

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ورجح الخبراء، اتجاه السوق نحو مستويات 10800 نقطة الأسبوع الحالي، مع أداء صاعد لقطاعات الأسمنت، والصناعة، والأدوية، والبنوك، والبتروكيماويات.

ورسموا سيناريوهات صاعدة للسوق حتى نهاية العام الحالي، مدعومة بتدفق الأخبار الإيجابية حول القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالى حركة إيجابية للتداولات، يصعد معها المؤشر الثلاثينى لمستويات 10740 نقطة.

البورصة المصرية جديد

ورجح عبد القادر اتجاه سهم البنك التجارى الدولى نحو 61 جنيها، مقارنة مع 57.4 جنيه، لافتا إلى أن مستوى 61 جنيها، هو مستهدف السهم للربع الثالث بالكامل.

كما توقع تحركات إيجابية لقطاعات الأسمنت والصناعة بدعم طفرات السلع الأولية عالميا، وقطاع البنوك، والبتروكيماويات مُرجحا مستهدفات حزمة من الأسهم فى هذه القطاعات.

وقدر مستهدفات أسهم الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» نحو 4.30 جنيه، مقارنة مع 3.62 جنيه فى التداولات السابقة، وسيدى كرير للبتروكيماويات بنحو 13.20 جنيه، مقارنة مع 12.45 جنيه التداولات السابقة.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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