أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الإثنين 26-7-2021

سيطر التباين على مؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم الإثنين

برغم حالة التباين التى سيطرت على مؤشرات البورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الإثنين الموافق 26 يوليو 2021، إلا أسعار الأسهم في بورصة مصر ارتفعت مع اتجاه المصريين والأجانب للبيع، فيما هيمن الشراء على اتجاهات المستثمرين العرب.

وأغلقت بورصة مصر تداولاتها على قيم بلغت 1.7 مليار جنيه.

وبنهاية تعاملات البورصة المصرية اليوم ارتفع سعر 84 سهمًا، فيما انخفض 79 آخرين.

وأظهرت الإحصائيات المنشورة على موقع بورصة مصر الرسمي استقرار سعر 32 سهمًا عند نفس مستويات جلسة أمس الأحد.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين الموافق 26-7-2021:

إسم الورقة المالية سعر

الاغلاق نسبة

التغير التعمير والاستشارات الهندسية 28.51 9.32 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.898 9.25 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 45.81 8.22 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 9.61 7.98 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 10.01 7.06 المنصورة للدواجن 38.32 6.39 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 1.002 6.37 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.33 6.11 العالمية للاستثمار والتنمية 38.35 6.09 الدلتا للسكر 11.34 5.98 الالومنيوم العربية 36.96 5.96 العامة لصناعة الورق - راكتا 12.94 5.89 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 4.36 5.83 الاسماعيلية مصر للدواجن 5.35 5.73 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.879 4.97 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.409 4.6 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.354 4.56 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.91 4.55 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 21.02 4.53 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.81 4.5 اودن للاستثمارات المالية 8.07 4.4 المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.143 4.38 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 27.92 4.37 الملتقي العربي للاستثمارات 3.54 4.12 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2.004 4.1 العبوات الطبية 0.542 4.03 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 4.66 3.79 مصر لصناعة الكيماويات 12.99 3.75 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.653 3.65 العربية للصناعات الهندسية 3.7 3.64 القناة للتوكيلات الملاحية 18.8 3.58 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.219 3.57 الاهرام للطباعة و التغليف 11.82 3.41 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 29.4 3.34 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.16 3.23 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 1.908 3.19 جلاكسو سميثكلاين 36.93 3.04 جى بى اوتو 3.77 3.01 المالية و الصناعية المصرية 15.11 2.86 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 24.35 2.66 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.547 2.63 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 36.62 2.4 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.91 2.36 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.458 2.23 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 9.22 2.22 مصر للالومنيوم 20.89 2.2 المجموعه المصريه العقاريه 6.64 2.15 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.3 2.14 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.817 2.13 العربية للمحابس 2.003 1.93 العبور للاستثمار العقارى 40.76 1.82 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.265 1.77 دلتا للانشاء والتعمير 19.57 1.72 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.709 1.67 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 45.8 1.66 حديد عز 13.41 1.59 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.301 1.56 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.652 1.56 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.28 1.55 سبيد ميديكال 2.25 1.35 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.833 1.34 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.24 1.25 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 5.15 1.18 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 5.2 1.17 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.699 1.16 العربية لحليج الأقطان 1.797 1.13 النساجون الشرقيون للسجاد 8.18 1.11 النعيم القابضة للاستثمارات 0.183 1.1 شركة مستشفي كليوباترا 4.61 1.1 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.154 0.96 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.271 0.95 اسيك للتعدين - اسكوم 9.69 0.94 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.23 0.9 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 11.47 0.88 تنمية للاستثمار العقاري 3.45 0.88 الدولية للأسمدة والكيماويات 5.83 0.87 جولدن تكس للاصواف 7.15 0.85 دلتا للطباعة والتغليف 36.07 0.84 اميرالد للاستثمار العقاري 5.06 0.6 اوراسكوم للتنمية مصر 5.5 0.55 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 11.77 0.51 المصرية للدواجن 4.28 0.47 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 38.91 0.44 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 11.94 0.42 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 6.91 0.29 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4 0.25 شارم دريمز للاستثمار السياحى 13.29 0.23 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 18.97 0.21 البنك المصري لتنمية الصادرات 10.21 0.1 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 20.37 0.1 العربية لاستصلاح الاراضي 32.98 -8.29 بنك الكويت الوطنى - مصر 12.85 -7.49 بنك التعمير والاسكان 34.53 -7.48 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 62.58 -6.16 مصر للاسمنت - قنا 16.33 -5.55 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 19.52 -5.06 البدر للبلاستيك 1.605 -4.97 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 56.96 -4.96 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 99.4 -4.85 سماد مصر (ايجيفرت) 13.22 -4.69 الاهلي للتنمية والاستثمار 20.97 -4.64 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 33.44 -4.43 المصرية للمنتجعات السياحية 2 -3.38 مصر بنى سويف للاسمنت 21.74 -3.33 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.76 -3.31 مطاحن مصر الوسطي 31.62 -3.04 ريكاب للاستثمارات المالية 6.09 -3.03 إعمار مصر للتنمية 2.39 -2.85 ليسيكو مصر 5.3 -2.57 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 15.03 -2.53 العربية للاسمنت 5.24 -2.42 اسمنت سيناء 6.85 -2.28 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 11.69 -2.26 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.62 -2.16 ايديتا للصناعات الغذائية 7.72 -2.15 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 78.15 -2.12 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 28.38 -2 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 11.48 -1.88 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 2.2 -1.79 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 3.52 -1.68 سيدى كرير للبتروكيماويات 12.73 -1.62 ابن سينا فارما 3.72 -1.59 غاز مصر 43.81 -1.55 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 28.33 -1.53 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.68 -1.47 بالم هيلز للتعمير 1.863 -1.43 مصر للفنادق 15.25 -1.42 بى انفستمنتس القابضه 12.72 -1.4 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 6.59 -1.35 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 79.43 -1.28 الشرقية - ايسترن كومباني 11.76 -1.26 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.09 -1.25 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 76.04 -1.18 شركة النصر للأعمال المدنية 49.39 -1.12 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.47 -1.11 جنوب الوادى للاسمنت 1.871 -1.06 الشمس للاسكان والتعمير 5.35 -0.93 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.929 -0.92 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 5.62 -0.88 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.4 -0.87 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 50.07 -0.87 رواد السياحة - رواد 51.65 -0.86 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 6.94 -0.86 بنك كريدي اجريكول مصر 23.97 -0.79 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.75 -0.79 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 16.87 -0.76 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.193 -0.75 القاهرة للزيوت والصابون 7.07 -0.7 المتحدة للاسكان والتعمير 4.33 -0.69 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 98.98 -0.69 البنك التجاري الدولي (مصر) 57.27 -0.68 مطاحن ومخابز الاسكندرية 17.18 -0.64 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.16 -0.63 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.539 -0.55 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 394.05 -0.53 القابضة المصرية الكويتية 0.982 -0.51 القاهرة للاسكان والتعمير 37.5 -0.5 بلتون المالية القابضة 2.12 -0.47 السويدى اليكتريك 8.72 -0.46 المصرية للاتصالات 13.76 -0.43 الحديد والصلب المصرية 1.577 -0.38 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.72 -0.37 جهينة للصناعات الغذائية 5.58 -0.36 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.58 -0.36 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.97 -0.34 القاهرة للدواجن 3.1 -0.32 دايس للملابس الجاهزة 1.229 -0.32 الكابلات الكهربائية المصرية 0.406 -0.25 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.11 -0.24 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.731 -0.14 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 32.64 -0.12 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 9.44 -0.11 انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 17.49 -0.06 بنك قطر الوطني الاهلي 16.5 بنك البركة مصر 13.2 البنك المصري الخليجي 0.39 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 32.79 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 9.95 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 4.4 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.665 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا 26.96 عبر المحيطات للسياحه 0.062 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.785 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.41 مطاحن شرق الدلتا 93.51 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 17.86 مطاحن وسط وغرب الدلتا 96.92 مصر للزيوت و الصابون 22.89 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.55 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.164 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.214 مصر للاسواق الحرة 7.23 فرتيكا للصناعة و التجارة 5.72 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.965 القاهرة للخدمات التعليمية 15.07 الدلتا للتأمين 31.38 المهندس للتأمين 17.1 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 63.29 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.22 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.672 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.12 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.207 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 11.46 اوراسكوم المالية القابضة 0.294 كونتكت المالية القابضة 4 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.11 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 64.32 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 134.99 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 37.24 مستشفى النزهه الدولي 10.13 أم بي للهندسةM.B 0.893 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 6.15 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 6

وتربع سهم التعمير والاستشارات الهندسية على قمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا اليوم بنسبة 9.32%، ليغلق عند سعر 28.5 جنيه.

فى المقابل، حصل سهم العربية لاستصلاح الأراضي على لقب أسهم البورصة الأكثر تراجعًا بنسبة 8.29%، ليهبط إلى 32.98 جنيه للسهم.

بيانات مؤشرات البورصة المصرية اليوم

وسيطر التباين على مؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم الإثنين مع اتجاه الأجانب والمصريين للبيع، وتفضيل العرب الشراء.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة تصل إلى 0.45%، مسجلًا 10967 نقطة.

وقال موقع بورصة مصر إن المؤشر السبعينى "EGX70" صعد بنسبة 1.2%، ليصل إلى 2602 نقطة.

كما ارتفع مؤشر البورصة المصرية الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.71% مسجلًا 3571 نقطة.

خبراء يتوقعون صعود البورصة المصرية خلال الأسبوع

وتوقع خبراء تحليل فنى اتجاها صعوديًا للبورصة خلال الأسبوع الحالى بدعم التحركات الإيجابية لعدة قطاعات، وعودة الاستثمار المؤسسى للمشهد.

ورجح الخبراء، اتجاه السوق نحو مستويات 10800 نقطة الأسبوع الحالي، مع أداء صاعد لقطاعات الأسمنت، والصناعة، والأدوية، والبنوك، والبتروكيماويات.

ورسموا سيناريوهات صاعدة للسوق حتى نهاية العام الحالي، مدعومة بتدفق الأخبار الإيجابية حول القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالى حركة إيجابية للتداولات، يصعد معها المؤشر الثلاثينى لمستويات 10740 نقطة.

ورجح عبد القادر اتجاه سهم البنك التجارى الدولى نحو 61 جنيها، مقارنة مع 57.4 جنيه، لافتا إلى أن مستوى 61 جنيها، هو مستهدف السهم للربع الثالث بالكامل.

كما توقع تحركات إيجابية لقطاعات الأسمنت والصناعة بدعم طفرات السلع الأولية عالميا، وقطاع البنوك، والبتروكيماويات مُرجحا مستهدفات حزمة من الأسهم فى هذه القطاعات.

وقدر مستهدفات أسهم الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» نحو 4.30 جنيه، مقارنة مع 3.62 جنيه فى التداولات السابقة، وسيدى كرير للبتروكيماويات بنحو 13.20 جنيه، مقارنة مع 12.45 جنيه التداولات السابقة.