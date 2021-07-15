أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الخميس 15-7-2021

ارتفعت أسعار الأسهم في البورصة المصرية رغم حالة التباين التى سيطرت على مؤشراتها في ختام تعاملات الأسبوع اليوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021، حيث اتجه العرب والأجانب للشراء، فيما هيمن البيع على اتجاهات المستثمرين المصريين.

وأغلقت بورصة مصر تداولاتها على قيم بلغت 1.6 مليار جنيه، فيما ارتفع رأس المال السوقي إلى 679.6 مليار جنيه.

وبنهاية تعاملات البورصة المصرية اليوم ارتفع سعر 94 سهمًا، فيما انخفض سعر 74 أخرون.

وأظهر الإحصائيات المنشورة على موقع بورصة مصر الرسمي استقرار سعر 26 سهمًا عند نفس مستويات جلسة أمس الأربعاء.

وجاء سهم المصرية للمنتجعات السياحية على قمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا اليوم بنسبة 12.56%، ليغلق هند 2.19 جنيه.

فى المقابل، حصل سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية على لقب أسهم البورصة الأكثر تراجعًا بنسبة 9.10%، ليهبط إلى 6.59 جنيه للسهم.

الجدول التالي يشير إلى جميع أسعار الأسهم في بورصة مصر بنهاية تعاملات جلسة اليوم.

إسم الورقة المالية سعر

الاغلاق نسبة

التغير رواد السياحة - رواد 51.23 9.82 المنصورة للدواجن 37.26 9.01 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 50.22 8.96 مصر للاسمنت - قنا 13.66 8.93 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 24.29 8.83 مصر للفنادق 14.6 8.79 الالومنيوم العربية 32.14 8.69 التعمير والاستشارات الهندسية 24.15 8.54 دلتا للطباعة والتغليف 33.71 8.53 ريكاب للاستثمارات المالية 6.58 8.4 القناة للتوكيلات الملاحية 15.63 8.17 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 23.99 8.01 غاز مصر 40.34 7.86 العربية للصناعات الهندسية 2.99 7.55 القاهرة للخدمات التعليمية 15.07 7.49 الدلتا للسكر 9.66 7.1 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 37.87 5.58 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 32.8 5.36 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 6.67 5.21 مطاحن مصر الوسطي 31.57 5.2 مصر للالومنيوم 17.48 5.05 شركة النصر للأعمال المدنية 47.46 5.02 فرتيكا للصناعة و التجارة 5.47 4.99 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.358 4.99 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 5.16 4.88 العربية للاسمنت 5.21 4.62 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 1.726 4.48 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.41 4.28 بنك التعمير والاسكان 34.49 4.2 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 28.27 4.13 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 105.32 4.04 الكابلات الكهربائية المصرية 0.408 3.82 العربية للمحابس 1.838 3.78 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.351 3.76 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 81.27 3.74 الحديد والصلب المصرية 1.665 3.61 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.891 3.6 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 64.32 3.56 القاهرة للزيوت والصابون 7.07 3.36 القاهرة للاسكان والتعمير 34.03 3.34 مصر بنى سويف للاسمنت 20.62 3.31 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.16 3.23 تنمية للاستثمار العقاري 3.53 3.22 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 8.31 3.1 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.718 3.01 العربية لاستصلاح الاراضي 36.29 2.8 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.32 2.79 جنوب الوادى للاسمنت 1.829 2.7 المجموعه المصريه العقاريه 6.48 2.69 المالية و الصناعية المصرية 13.6 2.64 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.14 2.52 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 11.67 2.46 اميرالد للاستثمار العقاري 4.77 2.36 المصرية للمنتجعات السياحية 2.187 2.34 العالمية للاستثمار والتنمية 42.1 2.33 اسيك للتعدين - اسكوم 7.98 2.18 العبور للاستثمار العقارى 43.63 2.06 العامة لصناعة الورق - راكتا 10.88 1.97 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 5.25 1.94 دلتا للانشاء والتعمير 19.65 1.87 سماد مصر (ايجيفرت) 13.14 1.78 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 12 1.69 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.671 1.51 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.812 1.5 الدولية للأسمدة والكيماويات 5.56 1.46 العامة للصوامع والتخزين 53.5 1.33 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 28.07 1.26 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 34.1 1.25 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.156 1.23 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.66 1.1 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.82 1.08 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.82 1.08 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.831 0.94 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 9.68 0.94 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 17.28 0.88 شركة مستشفي كليوباترا 4.56 0.88 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.81 0.87 إعمار مصر للتنمية 2.37 0.85 بنك كريدي اجريكول مصر 23.21 0.83 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 5.06 0.8 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 73.44 0.78 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.42 0.71 بنك البركة مصر 13.05 0.62 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.329 0.61 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 45.34 0.49 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.33 0.46 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.26 0.38 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 8.38 0.36 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.875 0.34 القاهرة للدواجن 3.07 0.33 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.12 0.32 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 19.36 0.31 الاهرام للطباعة و التغليف 11.37 0.26 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 8.05 0.25 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.429 0.23 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 11.55 0.17 الشرقية - ايسترن كومباني 11.9 0.17 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.164 0.17 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 24.7 0.16 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.749 0.13 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.613 0.12 إسم الورقة المالية سعر

الاغلاق نسبة

التغير الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 6.59 -9.1 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.303 -6.19 الملتقي العربي للاستثمارات 3.21 -5.59 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 15.31 -4.67 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.91 -4.5 شارم دريمز للاستثمار السياحى 13.37 -4.02 اودن للاستثمارات المالية 7.68 -4 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.222 -3.93 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 2.26 -3.83 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.758 -3.68 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 34.39 -3.26 النعيم القابضة للاستثمارات 0.181 -2.69 البنك المصري لتنمية الصادرات 10.58 -2.49 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.05 -2.49 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 381.79 -2.34 بلتون المالية القابضة 2.1 -2.33 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 19.02 -2.26 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.205 -2.03 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.59 -1.93 ليسيكو مصر 5.62 -1.75 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.04 -1.7 الشمس للاسكان والتعمير 5.3 -1.67 ابن سينا فارما 3.62 -1.63 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.68 -1.6 العبوات الطبية 0.517 -1.52 النساجون الشرقيون للسجاد 7.85 -1.51 دايس للملابس الجاهزة 1.212 -1.46 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 4.17 -1.42 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.118 -1.41 سيدى كرير للبتروكيماويات 12.2 -1.37 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 63.43 -1.32 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 12.04 -1.31 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.69 -1.26 الاهلي للتنمية والاستثمار 20.37 -1.21 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.164 -1.2 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 7.08 -0.98 بى انفستمنتس القابضه 12.38 -0.96 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.3 -0.9 بالم هيلز للتعمير 1.875 -0.9 سبيد ميديكال 2.21 -0.9 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.44 -0.86 اسمنت سيناء 5.91 -0.84 ايديتا للصناعات الغذائية 7.8 -0.76 بنك الكويت الوطنى - مصر 44.75 -0.71 اوراسكوم المالية القابضة 0.287 -0.69 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 4.34 -0.69 مطاحن ومخابز الاسكندرية 14.53 -0.68 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 6.9 -0.58 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 3.52 -0.56 اوراسكوم للتنمية مصر 5.43 -0.55 المصرية للاتصالات 13.84 -0.5 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 65.94 -0.47 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.13 -0.47 القابضة المصرية الكويتية 0.978 -0.41 جلاكسو سميثكلاين 34.93 -0.4 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.533 -0.37 مصر لصناعة الكيماويات 11.02 -0.36 العربية لحليج الأقطان 1.74 -0.34 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 134.55 -0.33 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.22 -0.31 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.689 -0.29 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 20.32 -0.25 المصرية للدواجن 4.1 -0.24 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.17 -0.24 المتحدة للاسكان والتعمير 4.28 -0.23 الاسماعيلية مصر للدواجن 4.75 -0.21 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 78.23 -0.2 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.514 -0.19 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.622 -0.16 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 13.46 -0.15 السويدى اليكتريك 8.49 -0.12 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 20.11 -0.1 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.126 -0.09 حديد عز 12.92 -0.08 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 14.88 -0.07 البدر للبلاستيك 1.585 -0.06 البنك التجاري الدولي (مصر) 56.51 -0.05 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 32.94 -0.03 بنك قطر الوطني الاهلي 16.5 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4 البنك المصري الخليجي 0.39 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 9.95 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 4.36 عبر المحيطات للسياحه 0.062 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 3.99 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.785 مطاحن وسط وغرب الدلتا 95 مطاحن مصر العليا 79.81 جهينة للصناعات الغذائية 5.54 مصر للزيوت و الصابون 22.89 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 0.961 مصر للاسواق الحرة 7.15 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 44.41 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 63.29 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.623 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.672 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.206 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.201 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 11.31 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.706 جولدن تكس للاصواف 7.09 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.11 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 96.61 اكتوبر فارما 95.04 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 36.17 مستشفى النزهه الدولي 9.82 الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 62.98 انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 17.5 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 6 جى بى اوتو 3.53

بيانات مؤشرات البورصة المصرية اليوم

سيطر التباين على مؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم الخميس مع اتجاه الأجانب والعرب للشراء، وتفضيل المصريين البيع.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة تصل إلى 0.39%، مسجلًا 10561 نقطة.

وقال موقع بورصة مصر أن المؤشر السبعينى EGX70 صعد بنسبة 2.18%، ليصل إلى 2474 نقطة.

كما ارتفع مؤشر البورصة المصرية الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 1.46% مسجلًا 3428 نقطة.

أجازة بورصة مصر بمناسبة عيد الأضحى

وقررت إدارة البورصة المصرية اعتبار إجازة عيد الأضحى من يوم الإثتين وحتى الخميس على أن يستنأف التداول اعتبارا من الأحد بعد القادم.

وقال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة «ثمار» لتداول الأوراق المالية، إن الأسبوع الحالى سيشهد حالة من الحذر والتحفظ تسيطر على المستثمرين، بسبب اقتراب إجازة عيد الأضحى، فضلًا عن سيطرة الاتجاه البيعي.

ولفت إلى أن مستثمرى بورصة مصر عادةً ما يتجهون خلال هذه الفترات إلى تسييل جزء من محافظهم الاستثمارية، وتأجيل إعادة بناء مراكزهم الاستثمارية لما بعد انتهاء الإجازة.

وأشار إلى أنه بناء على ذلك سيتحرك مؤشر EGX30 عرضيًا بين مستويات 10000 و10400 نقطة هذا الأسبوع.

وأوضح أن قطاعات الأدوية، والقطاع الصحي، لاتزال هى الأفضل، والأكثر جاذبية للمستثمرين، لافتًا إلى وجود حركة شرائية من المستثمرين العرب فى القطاع العقاري.

واحتلّ قطاع العقارات المرتبة الأولى فى مؤشرات البورصة المصرية القطاعية من حيث التداولات الأسبوع الماضى بنسبة 25.6% بقيمة 1.43 مليار جنيه.