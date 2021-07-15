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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الخميس 15-7-2021

رأس المال السوقي للبورصة المصرية ارتفع ليسجل 679.6 مليار جنيه بنهاية جلسة اليوم
المال - خاص 8:07 م, الخميس, 15 يوليو 21 8:07 م, الخميس, 15 يوليو 21

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ارتفعت أسعار الأسهم في البورصة المصرية رغم حالة التباين التى سيطرت على مؤشراتها في ختام تعاملات الأسبوع اليوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021، حيث اتجه العرب والأجانب للشراء، فيما هيمن البيع على اتجاهات المستثمرين المصريين.

وأغلقت بورصة مصر تداولاتها على قيم بلغت 1.6 مليار جنيه، فيما ارتفع رأس المال السوقي إلى  679.6 مليار جنيه.

وبنهاية تعاملات البورصة المصرية اليوم ارتفع سعر 94 سهمًا، فيما انخفض سعر 74 أخرون.

وأظهر الإحصائيات المنشورة على موقع بورصة مصر الرسمي استقرار سعر 26 سهمًا عند نفس مستويات جلسة أمس الأربعاء.

وجاء سهم المصرية للمنتجعات السياحية على قمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا اليوم بنسبة 12.56%، ليغلق هند 2.19 جنيه.

فى المقابل، حصل سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية على لقب أسهم البورصة الأكثر تراجعًا بنسبة 9.10%، ليهبط إلى 6.59 جنيه للسهم.

الجدول التالي يشير إلى جميع أسعار الأسهم في بورصة مصر بنهاية تعاملات جلسة اليوم.

إسم الورقة الماليةسعر
الاغلاق		نسبة
التغير
رواد السياحة - رواد51.239.82
المنصورة للدواجن37.269.01
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة50.228.96
مصر للاسمنت - قنا13.668.93
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير24.298.83
مصر للفنادق14.68.79
الالومنيوم العربية32.148.69
التعمير والاستشارات الهندسية24.158.54
دلتا للطباعة والتغليف33.718.53
ريكاب للاستثمارات المالية6.588.4
القناة للتوكيلات الملاحية15.638.17
اجواء للصناعات الغذائية - مصر23.998.01
غاز مصر40.347.86
العربية للصناعات الهندسية2.997.55
القاهرة للخدمات التعليمية15.077.49
الدلتا للسكر9.667.1
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية37.875.58
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات32.85.36
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس6.675.21
مطاحن مصر الوسطي31.575.2
مصر للالومنيوم17.485.05
شركة النصر للأعمال المدنية47.465.02
فرتيكا للصناعة و التجارة5.474.99
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.3584.99
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى5.164.88
العربية للاسمنت5.214.62
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية1.7264.48
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.414.28
بنك التعمير والاسكان34.494.2
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية28.274.13
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي105.324.04
الكابلات الكهربائية المصرية0.4083.82
العربية للمحابس1.8383.78
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.3513.76
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي81.273.74
الحديد والصلب المصرية1.6653.61
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.8913.6
العربية للادوية والصناعات الكيماوية64.323.56
القاهرة للزيوت والصابون7.073.36
القاهرة للاسكان والتعمير34.033.34
مصر بنى سويف للاسمنت20.623.31
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.163.23
تنمية للاستثمار العقاري3.533.22
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك8.313.1
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.7183.01
العربية لاستصلاح الاراضي36.292.8
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.322.79
جنوب الوادى للاسمنت1.8292.7
المجموعه المصريه العقاريه6.482.69
المالية و الصناعية المصرية13.62.64
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.142.52
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه11.672.46
اميرالد للاستثمار العقاري4.772.36
المصرية للمنتجعات السياحية2.1872.34
العالمية للاستثمار والتنمية42.12.33
اسيك للتعدين - اسكوم7.982.18
العبور للاستثمار العقارى43.632.06
العامة لصناعة الورق - راكتا10.881.97
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة5.251.94
دلتا للانشاء والتعمير19.651.87
سماد مصر (ايجيفرت)13.141.78
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره121.69
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.6711.51
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.8121.5
الدولية للأسمدة والكيماويات5.561.46
العامة للصوامع والتخزين53.51.33
البويات والصناعات الكيماوية - باكين28.071.26
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل34.11.25
الشرقية الوطنية للامن الغذائي1.1561.23
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.661.1
راية القابضة للأستثمارات المالية2.821.08
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.821.08
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.8310.94
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية9.680.94
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك17.280.88
شركة مستشفي كليوباترا4.560.88
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.810.87
إعمار مصر للتنمية2.370.85
بنك كريدي اجريكول مصر23.210.83
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون5.060.8
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي73.440.78
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.420.71
بنك البركة مصر13.050.62
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.3290.61
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو45.340.49
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.330.46
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.260.38
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية8.380.36
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.8750.34
القاهرة للدواجن3.070.33
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.120.32
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية19.360.31
الاهرام للطباعة و التغليف11.370.26
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع8.050.25
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.4290.23
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية11.550.17
الشرقية - ايسترن كومباني11.90.17
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.1640.17
مطاحن ومخابز شمال القاهرة24.70.16
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.7490.13
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.6130.12
إسم الورقة الماليةسعر
الاغلاق		نسبة
التغير
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه6.59-9.1
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.303-6.19
الملتقي العربي للاستثمارات3.21-5.59
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات15.31-4.67
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.91-4.5
شارم دريمز للاستثمار السياحى13.37-4.02
اودن للاستثمارات المالية7.68-4
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.222-3.93
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر2.26-3.83
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.758-3.68
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)34.39-3.26
النعيم القابضة للاستثمارات0.181-2.69
البنك المصري لتنمية الصادرات10.58-2.49
مجموعة طلعت مصطفى القابضة7.05-2.49
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية381.79-2.34
بلتون المالية القابضة2.1-2.33
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية19.02-2.26
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.205-2.03
عبور لاند للصناعات الغذائية5.59-1.93
ليسيكو مصر5.62-1.75
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.04-1.7
الشمس للاسكان والتعمير5.3-1.67
ابن سينا فارما3.62-1.63
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.68-1.6
العبوات الطبية0.517-1.52
النساجون الشرقيون للسجاد7.85-1.51
دايس للملابس الجاهزة1.212-1.46
الدوليه للمحاصيل الزراعيه4.17-1.42
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.118-1.41
سيدى كرير للبتروكيماويات12.2-1.37
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية63.43-1.32
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية12.04-1.31
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.69-1.26
الاهلي للتنمية والاستثمار20.37-1.21
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.164-1.2
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية7.08-0.98
بى انفستمنتس القابضه12.38-0.96
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.3-0.9
بالم هيلز للتعمير1.875-0.9
سبيد ميديكال2.21-0.9
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.44-0.86
اسمنت سيناء5.91-0.84
ايديتا للصناعات الغذائية7.8-0.76
بنك الكويت الوطنى - مصر44.75-0.71
اوراسكوم المالية القابضة0.287-0.69
العربية للخزف - سيراميكا ريماس4.34-0.69
مطاحن ومخابز الاسكندرية14.53-0.68
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية6.9-0.58
الدولية للصناعات الطبية ايكمي3.52-0.56
اوراسكوم للتنمية مصر5.43-0.55
المصرية للاتصالات13.84-0.5
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير65.94-0.47
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.13-0.47
القابضة المصرية الكويتية0.978-0.41
جلاكسو سميثكلاين34.93-0.4
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.533-0.37
مصر لصناعة الكيماويات11.02-0.36
العربية لحليج الأقطان1.74-0.34
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية134.55-0.33
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.22-0.31
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.689-0.29
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"20.32-0.25
المصرية للدواجن4.1-0.24
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.17-0.24
المتحدة للاسكان والتعمير4.28-0.23
الاسماعيلية مصر للدواجن4.75-0.21
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو78.23-0.2
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.514-0.19
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.622-0.16
المجموعه الماليه هيرمس القابضه13.46-0.15
السويدى اليكتريك8.49-0.12
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية20.11-0.1
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.126-0.09
حديد عز12.92-0.08
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)14.88-0.07
البدر للبلاستيك1.585-0.06
البنك التجاري الدولي (مصر)56.51-0.05
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية32.94-0.03
بنك قطر الوطني الاهلي16.5
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4
البنك المصري الخليجي0.39
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى9.95
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية4.36
عبر المحيطات للسياحه0.062
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)3.99
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.785
مطاحن وسط وغرب الدلتا95
مطاحن مصر العليا79.81
جهينة للصناعات الغذائية5.54
مصر للزيوت و الصابون22.89
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة0.961
مصر للاسواق الحرة7.15
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا44.41
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل63.29
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.623
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.672
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية1.206
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.201
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات11.31
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.706
جولدن تكس للاصواف7.09
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.11
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية96.61
اكتوبر فارما95.04
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية36.17
مستشفى النزهه الدولي9.82
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية62.98
انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي17.5
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية6
جى بى اوتو3.53
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بيانات مؤشرات البورصة المصرية اليوم

سيطر التباين على مؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم الخميس مع اتجاه الأجانب والعرب للشراء، وتفضيل المصريين البيع.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة تصل إلى 0.39%، مسجلًا 10561 نقطة.

وقال موقع بورصة مصر أن المؤشر السبعينى EGX70 صعد بنسبة 2.18%، ليصل إلى 2474 نقطة.

كما ارتفع مؤشر البورصة المصرية الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 1.46% مسجلًا 3428 نقطة.

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أجازة بورصة مصر بمناسبة عيد الأضحى

وقررت إدارة البورصة المصرية اعتبار إجازة عيد الأضحى من يوم الإثتين وحتى الخميس على أن يستنأف التداول اعتبارا من الأحد بعد القادم.

وقال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة «ثمار» لتداول الأوراق المالية، إن الأسبوع الحالى سيشهد حالة من الحذر والتحفظ تسيطر على المستثمرين، بسبب اقتراب إجازة عيد الأضحى، فضلًا عن سيطرة الاتجاه البيعي.

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ولفت إلى أن مستثمرى بورصة مصر عادةً ما يتجهون خلال هذه الفترات إلى تسييل جزء من محافظهم الاستثمارية، وتأجيل إعادة بناء مراكزهم الاستثمارية لما بعد انتهاء الإجازة.

وأشار إلى أنه بناء على ذلك سيتحرك مؤشر EGX30 عرضيًا بين مستويات 10000 و10400 نقطة هذا الأسبوع.

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وأوضح أن قطاعات الأدوية، والقطاع الصحي، لاتزال هى الأفضل، والأكثر جاذبية للمستثمرين، لافتًا إلى وجود حركة شرائية من المستثمرين العرب فى القطاع العقاري.

واحتلّ قطاع العقارات المرتبة الأولى فى مؤشرات البورصة المصرية القطاعية من حيث التداولات الأسبوع الماضى بنسبة 25.6% بقيمة 1.43 مليار جنيه.

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بقلم المال - خاص

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