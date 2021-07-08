أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الخميس 8-7-2021

ساد اللون الأحمر شاشة البورصة المصرية اليوم وانعكس بالسلب على أسعار الأسهم بنهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس 8 يوليو 2021 وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب.

وأغلقت بورصة مصر تداولاتها على قيم بلغت 1.2 مليار جنيه، فيما هبط رأس المال السوقي إلى 657.8 مليار جنيه.

وبنهاية تعاملات البورصة المصرية اليوم ارتفع سعر 26 سهمًا، فيما انخفض سعر 133 أخرون.

وأظهر الإحصائيات المنشورة على موقع بورصة مصر الرسمي استقرار سعر 32 سهمًا.

وتصدر سهم شركة رواد السياحة المركز الأول بقائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا اليوم بنسبة 8.57%، ليغلق عند مستوي 43.59 جنيه.

فى المقابل، حصل سهم الملتقي العربي للاستثمارات على لقب اسهم البورصة الأكثر تراجعًا بنسبة 12.47%، ليهبط إلى 3.72 جنيه للسهم.

بيانات مؤشرات البورصة المصرية اليوم

هيمن اللون الأحمر الذى يشير إلى الهبوط على أداء كافة مؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم الخميس.

هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة تصل إلى 0.9%، ليقفز إلى 10184 نقطة.

وقال موقع بورصة مصر أن المؤشر السبعينى EGX70 تراجع بنسبة 0.93%، ليصل إلى 2319 نقطة.

كما انحدر مؤشر البورصة المصرية الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.96% مسجلًا 3253 نقطة.

وتوقع خبراء التحليل المالى فى وقت سابق تحركات عرضية ضيقة النطاق فى البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالى، وسط أداء إيجابى انتقائى للقطاعات، وبعض الأسهم القيادية.

ورأى الخبراء ضعفًا واضحًا للسيولة فى السوق، مع تركُزها فى قطاعات معينة، نتيجة تحفظ المستثمرين بسبب الأوضاع المحيطة فى سوق الأسهم.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير فى شركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية إن تعاملات الأسبوع الحالى ستشهد ارتفاعا فى النصف الأول من الأسبوع الحالى، بينما يشهد النصف الثانى من الأسبوع عمليات جنى أرباح، وتراجعات.

وأشار إلى أنه بناء على ذلك سيتحرك المؤشر الثلاثينى فى نطاق عرضى ضيق بين 10080 و 10350 نقطة، خلال الأسبوع الحالى، لافتًا إلى أن استقرار سهم البنك التجارى الدولى أعلى منطقة 52.80 جنيه، سيتجه به نحو 57 جنيها. بورصة مصر اليوم تخسر أكثر من 6 مليارات جنيه من رأس المال السوقي لها

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأحد، على صعود جماعي بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للأجانب وقيم تداولات بلغت 896 مليون جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت تعاملات جلسة الإثنين على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب، وقيم تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه على الأسهم.

كما أنهت تداولات جلسة الثلاثاء على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.1 مليار جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب وقيم تداولات بلغت مليار جنيه على الأسهم.