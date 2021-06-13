أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الأحد 13-6-2021

تنوعت قائمة الأسهم الأعلى صعودًا بين الأدوية والأغذية والمناجم

تنوعت قائمة الأسهم الأعلى صعودًا بنهاية تعاملات البورصة المصرية اليوم الأحد الموافق 13 يونيو 2021 بين قطاعات الأدوية، والأغذية، والمناجم والمحاجر، وفي المقابل شملت الأسهم الأعلى هبوطًا قطاعات السياحة، والتنمية السياحية والزراعية، والصناعة.

وأظهرت البورصة المصرية صعود أسعار 33 سهمًا فقط، فيما هبط سعر 130 سهمًا، وثبت سعر 32 الباقية.

وتصدر قائمة أسعار الأسهم الأعلى صعودا الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بصعود 9.9%، إلى مستوى 2.16 جنيه، وتلاه سهم جلاكسو سميثكلاين للأدوية مرتفعا 7.53%، إلى مستوى 39.150 جنيه، وثالثا في الارتفاعات جاء سهم العربية للخزف سيراميكا ريماس بنسبة 6.27% منهيا تداولاته عند مستوى 8.98 جنيه.

وفي المركز الرابع الأعلى صعودًا جاء سهم جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 4.9%، إلى مستوى 5.920 جنيه، وخامسا جاء سهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 4.6%، إلى مستوى 99.79 جنيه.

وفي المقابل على مستوى الأسهم الأعلى هبوطا فقد تصدر سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بتراجع 7.8%، إلى مستوى 66.7 جنيه، ثم سهم العامة لصناعة الورق- راكتا، متراجعا 7.8% إلى مستوى 10.73 جنيه، وثالثا شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 7.5% إلى مستوى 10.43 جنيه.

ورابعا جاء سهم شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي "نيوداب" بنسبة 6.6%، إلى مستوى 3.8 جنيه، وخامسا جاء سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 6.3% إلى مستوى 28.060 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم التي سجلت ثباتا جاء سهم بنك الكويت الوطني- مصر مغلقا عند 35.72 جنيها، وسهم الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بـ 139.25 جنيه، وأكتوبر فارما بـ 100 جنيه، و مطاحن شرق الدلتا بـ 93.84 جنيه، ومطاحن مصر العليا بـ 78.94 جنيه، و مطاحن مصر الوسطى بـ 29.45 جنيه.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد الموافق 13-6-2021:

إسم الورقة المالية سعر الاغلاق نسبة التغير% بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 10.99 0.27 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.667 0.3 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7.35 0.41 بنك كريدي اجريكول مصر 22.76 0.44 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 1.144 0.62 اوراسكوم للتنمية مصر 5.7 0.71 العربية لحليج الأقطان 1.919 0.73 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا 22.75 0.8 ليسيكو مصر 4.93 0.82 إعمار مصر للتنمية 2.27 0.89 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.65 0.95 البنك المصري لتنمية الصادرات 13.76 0.95 مصر للالومنيوم 15.92 1.02 مطاحن وسط وغرب الدلتا 95 1.24 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 10.33 1.27 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 11.65 1.48 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.97 1.64 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.944 1.72 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.641 1.91 الشرقية - ايسترن كومباني 11.89 1.97 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.037 2 جنوب الوادى للاسمنت 1.773 2.25 بنك التعمير والاسكان 39.01 2.36 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.687 2.54 البدر للبلاستيك 0.918 2.91 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 23.89 3.02 بى انفستمنتس القابضه 14.53 3.12 اودن للاستثمارات المالية 7.85 3.15 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 37.82 4.33 الاهرام للطباعة و التغليف 11.47 4.37 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.666 4.52 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 99.79 4.61 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 6.36 4.61 جهينة للصناعات الغذائية 5.92 4.96 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 8.98 6.27 جلاكسو سميثكلاين 39.15 7.53 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 2.167 9.94 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 66.7 -7.83 العامة لصناعة الورق - راكتا 10.73 -7.82 شارم دريمز للاستثمار السياحى 10.43 -7.54 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.81 -6.62 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 28.06 -6.31 المجموعه المصريه العقاريه 4.37 -6.22 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 3.02 -6.21 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 11.97 -6.12 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.48 -5.88 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 6.43 -5.44 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.807 -5.39 رواد السياحة - رواد 31.06 -5.3 العبوات الطبية 0.583 -5.2 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.626 -5.15 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.191 -5.1 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 17.59 -5.07 ريكاب للاستثمارات المالية 4.95 -4.99 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.504 -4.91 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 1.042 -4.84 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 22.74 -4.81 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 24.05 -4.79 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 6.24 -4.73 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 76.16 -4.72 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.082 -4.67 الحديد والصلب المصرية 2.26 -4.64 بلتون المالية القابضة 4.2 -4.55 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.024 -4.48 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 2.71 -4.24 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 45.57 -4.22 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.41 -4.21 العالمية للاستثمار والتنمية 34.88 -4.2 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.625 -4.14 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.167 -4.11 القناة للتوكيلات الملاحية 12.1 -3.89 المنصورة للدواجن 20.76 -3.8 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.3 -3.8 العربية للمحابس 1.728 -3.79 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 20.79 -3.75 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.291 -3.66 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.747 -3.64 العربية للاسمنت 4.53 -3.62 التعمير والاستشارات الهندسية 20.55 -3.57 الدلتا للسكر 8.22 -3.52 اوراسكوم المالية القابضة 0.331 -3.5 العربية للصناعات الهندسية 1.652 -3.5 سبيد ميديكال 2.22 -3.48 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.31 -3.43 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.94 -3.41 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.112 -3.39 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 9.09 -3.3 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 19.12 -3.29 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 37.23 -3.22 الشمس للاسكان والتعمير 4.92 -3.15 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.721 -3.09 حديد عز 10.45 -3.06 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.385 -3.02 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.064 -3.01 غاز مصر 32.37 -2.97 الاسماعيلية مصر للدواجن 5.36 -2.9 ابن سينا فارما 3.7 -2.89 الكابلات الكهربائية المصرية 0.408 -2.86 المصرية للدواجن 3.87 -2.76 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 12.08 -2.74 العبور للاستثمار العقارى 44.14 -2.73 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 18.69 -2.71 الاسكندرية للزيوت المعدنية 2.9 -2.68 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 20.75 -2.67 شركة النصر للأعمال المدنية 32.63 -2.66 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.901 -2.49 مطاحن ومخابز الاسكندرية 13.1 -2.46 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.98 -2.45 دايس للملابس الجاهزة 1.362 -2.44 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 29.02 -2.39 دلتا للانشاء والتعمير 16.92 -2.31 مستشفى النزهه الدولي 9.77 -2.3 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.89 -2.26 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.262 -2.24 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 5.73 -2.22 القاهرة للزيوت والصابون 5.74 -2.21 مصر للاسواق الحرة 7.06 -2.08 سماد مصر (ايجيفرت) 10.45 -2.06 سيدى كرير للبتروكيماويات 10.55 -1.95 الملتقي العربي للاستثمارات 5.06 -1.94 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 6.14 -1.92 الاهلي للتنمية والاستثمار 20.45 -1.92 المالية و الصناعية المصرية 12.78 -1.84 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.15 -1.83 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.7 -1.82 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.328 -1.78 القاهرة للاسكان والتعمير 25.59 -1.77 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.111 -1.77 السويدى اليكتريك 7.82 -1.76 اسيك للتعدين - اسكوم 7.92 -1.74 المصرية للاتصالات 12.54 -1.72 عبور لاند للصناعات الغذائية 6.36 -1.7 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.47 -1.7 مصر للاسمنت - قنا 9.87 -1.69 راية القابضة للأستثمارات المالية 3 -1.64 المتحدة للاسكان والتعمير 4.4 -1.57 مصر لصناعة الكيماويات 10.72 -1.56 ايديتا للصناعات الغذائية 8.48 -1.51 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 7.89 -1.5 الالومنيوم العربية 29.26 -1.48 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.75 -1.45 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 339.17 -1.38 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 75.7 -1.3 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 18.47 -1.28 القاهرة للدواجن 3.12 -1.27 جى بى اوتو 3.32 -1.19 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.34 -1.18 القابضة المصرية الكويتية 1.006 -1.18 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 12.22 -1.13 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 5.34 -1.11 المصرية للمنتجعات السياحية 1.577 -1.07 الدولية للأسمدة والكيماويات 3.88 -1.02 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 79.07 -1.01 اميرالد للاستثمار العقاري 4.97 -1 شركة مستشفي كليوباترا 3.95 -1 اسمنت سيناء 7.03 -0.99 مصر للفنادق 14.3 -0.9 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.91 -0.76 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 13.44 -0.74 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.788 -0.67 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 42.71 -0.65 البنك التجاري الدولي (مصر) 49.38 -0.64 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.169 -0.59 مصر بنى سويف للاسمنت 16.44 -0.54 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.92 -0.51 النساجون الشرقيون للسجاد 7.77 -0.51 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 68.57 -0.42 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.757 -0.39 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 8.74 -0.34 بالم هيلز للتعمير 1.664 -0.3 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.766 -0.13 بنك قطر الوطني الاهلي 17.01 بنك البركة مصر 12.88 بنك الكويت الوطنى - مصر 35.72 البنك المصري الخليجي 0.403 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 32.79 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 9.03 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 17 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 3.69 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.09 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 28.08 عبر المحيطات للسياحه 0.062 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.18 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.716 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 33.17 مطاحن شرق الدلتا 93.84 مطاحن مصر الوسطي 29.45 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 17.86 مطاحن مصر العليا 78.94 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.158 القاهرة للخدمات التعليمية 14.02 المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.992 الدلتا للتأمين 31.38 المهندس للتأمين 15.39 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.07 النعيم القابضة للاستثمارات 0.168 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 9.29 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 10.65 شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة 2.1 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.527 جولدن تكس للاصواف 6.42 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.36 اكتوبر فارما 100 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 62.46 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 139.25 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 37 انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 17.87 دلتا للطباعة والتغليف 22.81 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 48.68

أداء البورصة المصرية اليوم

اختتمت البورصة المصرية تعاملات مستهل بداية الأسبوع اليوم الأحد على هبوط جماعي لكافة المؤشرات.

وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 بنسبة تصل إلى 0.91%، كما تراجع مؤشر EGX70 بنسبة 2.53%.

وهبط مؤشر البورصة الأوسع انتشارًا EGX100 بنسبة تصل إلى 2.12%.

وبلغت التعاملات على الأسهم 1.3 مليار جنيه، وغلب البيع على اتجاهات المستثمرين المصريين، فيما فضل العرب والأجانب الشراء.

وهبط رأس المال السوقي لـ «البورصة المصرية» إلى 635.7 مليار جنيه فى نهاية تعاملات جلسة اليوم.