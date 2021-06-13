بورصة وشركات

أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الأحد 13-6-2021

تنوعت قائمة الأسهم الأعلى صعودًا بين الأدوية والأغذية والمناجم
منى عبدالباري 6:39 م, الأحد, 13 يونيو 21 6:39 م, الأحد, 13 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تنوعت قائمة الأسهم الأعلى صعودًا بنهاية تعاملات البورصة المصرية اليوم الأحد الموافق 13 يونيو 2021 بين قطاعات الأدوية، والأغذية، والمناجم والمحاجر، وفي المقابل شملت الأسهم الأعلى هبوطًا قطاعات السياحة، والتنمية السياحية والزراعية، والصناعة.

وأظهرت البورصة المصرية صعود أسعار 33 سهمًا فقط، فيما هبط سعر 130 سهمًا، وثبت سعر 32 الباقية.

وتصدر قائمة أسعار الأسهم الأعلى صعودا الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بصعود 9.9%، إلى مستوى 2.16 جنيه، وتلاه سهم جلاكسو سميثكلاين للأدوية مرتفعا 7.53%، إلى مستوى 39.150 جنيه، وثالثا في الارتفاعات جاء سهم العربية للخزف سيراميكا ريماس بنسبة 6.27% منهيا تداولاته عند مستوى 8.98 جنيه.

وفي المركز الرابع الأعلى صعودًا جاء سهم جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 4.9%، إلى مستوى 5.920 جنيه، وخامسا جاء سهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 4.6%، إلى مستوى 99.79 جنيه.

وفي المقابل على مستوى الأسهم الأعلى هبوطا فقد تصدر سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بتراجع 7.8%، إلى مستوى 66.7 جنيه، ثم سهم العامة لصناعة الورق- راكتا، متراجعا 7.8% إلى مستوى 10.73 جنيه، وثالثا شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة  7.5%  إلى مستوى 10.43 جنيه.

ورابعا جاء سهم شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي "نيوداب" بنسبة 6.6%، إلى مستوى 3.8 جنيه، وخامسا جاء سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 6.3% إلى مستوى 28.060 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم التي سجلت ثباتا جاء سهم بنك الكويت الوطني- مصر مغلقا عند 35.72 جنيها، وسهم الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بـ 139.25 جنيه، وأكتوبر فارما بـ 100 جنيه، و مطاحن شرق الدلتا بـ 93.84 جنيه، ومطاحن مصر العليا بـ 78.94 جنيه، و مطاحن مصر الوسطى بـ 29.45 جنيه.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد الموافق 13-6-2021:

إسم الورقة الماليةسعر الاغلاقنسبة التغير%
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية10.990.27
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.6670.3
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية7.350.41
بنك كريدي اجريكول مصر22.760.44
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية1.1440.62
اوراسكوم للتنمية مصر5.70.71
العربية لحليج الأقطان1.9190.73
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا22.750.8
ليسيكو مصر4.930.82
إعمار مصر للتنمية2.270.89
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.650.95
البنك المصري لتنمية الصادرات13.760.95
مصر للالومنيوم15.921.02
مطاحن وسط وغرب الدلتا951.24
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون10.331.27
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه11.651.48
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.971.64
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.9441.72
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.6411.91
الشرقية - ايسترن كومباني11.891.97
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.0372
جنوب الوادى للاسمنت1.7732.25
بنك التعمير والاسكان39.012.36
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.6872.54
البدر للبلاستيك0.9182.91
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية23.893.02
بى انفستمنتس القابضه14.533.12
اودن للاستثمارات المالية7.853.15
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل37.824.33
الاهرام للطباعة و التغليف11.474.37
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.6664.52
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية99.794.61
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات6.364.61
جهينة للصناعات الغذائية5.924.96
العربية للخزف - سيراميكا ريماس8.986.27
جلاكسو سميثكلاين39.157.53
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر2.1679.94
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي66.7-7.83
العامة لصناعة الورق - راكتا10.73-7.82
شارم دريمز للاستثمار السياحى10.43-7.54
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.81-6.62
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير28.06-6.31
المجموعه المصريه العقاريه4.37-6.22
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية3.02-6.21
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره11.97-6.12
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.48-5.88
اجواء للصناعات الغذائية - مصر6.43-5.44
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.807-5.39
رواد السياحة - رواد31.06-5.3
العبوات الطبية0.583-5.2
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.626-5.15
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.191-5.1
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية17.59-5.07
ريكاب للاستثمارات المالية4.95-4.99
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.504-4.91
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى1.042-4.84
مطاحن ومخابز شمال القاهرة22.74-4.81
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)24.05-4.79
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك6.24-4.73
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل76.16-4.72
الشرقية الوطنية للامن الغذائي1.082-4.67
الحديد والصلب المصرية2.26-4.64
بلتون المالية القابضة4.2-4.55
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.024-4.48
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي2.71-4.24
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة45.57-4.22
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.41-4.21
العالمية للاستثمار والتنمية34.88-4.2
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.625-4.14
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.167-4.11
القناة للتوكيلات الملاحية12.1-3.89
المنصورة للدواجن20.76-3.8
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.3-3.8
العربية للمحابس1.728-3.79
البويات والصناعات الكيماوية - باكين20.79-3.75
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.291-3.66
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.747-3.64
العربية للاسمنت4.53-3.62
التعمير والاستشارات الهندسية20.55-3.57
الدلتا للسكر8.22-3.52
اوراسكوم المالية القابضة0.331-3.5
العربية للصناعات الهندسية1.652-3.5
سبيد ميديكال2.22-3.48
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.31-3.43
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.94-3.41
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.112-3.39
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية9.09-3.3
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"19.12-3.29
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية37.23-3.22
الشمس للاسكان والتعمير4.92-3.15
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.721-3.09
حديد عز10.45-3.06
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.385-3.02
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.064-3.01
غاز مصر32.37-2.97
الاسماعيلية مصر للدواجن5.36-2.9
ابن سينا فارما3.7-2.89
الكابلات الكهربائية المصرية0.408-2.86
المصرية للدواجن3.87-2.76
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)12.08-2.74
العبور للاستثمار العقارى44.14-2.73
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية18.69-2.71
الاسكندرية للزيوت المعدنية2.9-2.68
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية20.75-2.67
شركة النصر للأعمال المدنية32.63-2.66
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.901-2.49
مطاحن ومخابز الاسكندرية13.1-2.46
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.98-2.45
دايس للملابس الجاهزة1.362-2.44
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات29.02-2.39
دلتا للانشاء والتعمير16.92-2.31
مستشفى النزهه الدولي9.77-2.3
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.89-2.26
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.262-2.24
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس5.73-2.22
القاهرة للزيوت والصابون5.74-2.21
مصر للاسواق الحرة7.06-2.08
سماد مصر (ايجيفرت)10.45-2.06
سيدى كرير للبتروكيماويات10.55-1.95
الملتقي العربي للاستثمارات5.06-1.94
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية6.14-1.92
الاهلي للتنمية والاستثمار20.45-1.92
المالية و الصناعية المصرية12.78-1.84
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.15-1.83
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.7-1.82
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.328-1.78
القاهرة للاسكان والتعمير25.59-1.77
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.111-1.77
السويدى اليكتريك7.82-1.76
اسيك للتعدين - اسكوم7.92-1.74
المصرية للاتصالات12.54-1.72
عبور لاند للصناعات الغذائية6.36-1.7
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.47-1.7
مصر للاسمنت - قنا9.87-1.69
راية القابضة للأستثمارات المالية3-1.64
المتحدة للاسكان والتعمير4.4-1.57
مصر لصناعة الكيماويات10.72-1.56
ايديتا للصناعات الغذائية8.48-1.51
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع7.89-1.5
الالومنيوم العربية29.26-1.48
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.75-1.45
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية339.17-1.38
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو75.7-1.3
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية18.47-1.28
القاهرة للدواجن3.12-1.27
جى بى اوتو3.32-1.19
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.34-1.18
القابضة المصرية الكويتية1.006-1.18
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية12.22-1.13
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة5.34-1.11
المصرية للمنتجعات السياحية1.577-1.07
الدولية للأسمدة والكيماويات3.88-1.02
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي79.07-1.01
اميرالد للاستثمار العقاري4.97-1
شركة مستشفي كليوباترا3.95-1
اسمنت سيناء7.03-0.99
مصر للفنادق14.3-0.9
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.91-0.76
المجموعه الماليه هيرمس القابضه13.44-0.74
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.788-0.67
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو42.71-0.65
البنك التجاري الدولي (مصر)49.38-0.64
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.169-0.59
مصر بنى سويف للاسمنت16.44-0.54
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.92-0.51
النساجون الشرقيون للسجاد7.77-0.51
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي68.57-0.42
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.757-0.39
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير8.74-0.34
بالم هيلز للتعمير1.664-0.3
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.766-0.13
بنك قطر الوطني الاهلي17.01
بنك البركة مصر12.88
بنك الكويت الوطنى - مصر35.72
البنك المصري الخليجي0.403
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية32.79
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى9.03
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك17
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية3.69
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.09
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية28.08
عبر المحيطات للسياحه0.062
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.18
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.716
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية33.17
مطاحن شرق الدلتا93.84
مطاحن مصر الوسطي29.45
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة17.86
مطاحن مصر العليا78.94
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.158
القاهرة للخدمات التعليمية14.02
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.992
الدلتا للتأمين31.38
المهندس للتأمين15.39
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.07
النعيم القابضة للاستثمارات0.168
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية9.29
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات10.65
شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة2.1
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.527
جولدن تكس للاصواف6.42
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.36
اكتوبر فارما100
العربية للادوية والصناعات الكيماوية62.46
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية139.25
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية37
انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي17.87
دلتا للطباعة والتغليف22.81
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف48.68
اقرأ أيضا  إعمار مصر تقفز بأرباحها إلى 529 مليون جنيه فى ثلاثة 3 أشهر

أداء البورصة المصرية اليوم

اختتمت البورصة المصرية تعاملات مستهل بداية الأسبوع اليوم الأحد على هبوط جماعي لكافة المؤشرات.

وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 بنسبة تصل إلى 0.91%، كما تراجع مؤشر EGX70 بنسبة 2.53%.

وهبط مؤشر البورصة الأوسع انتشارًا EGX100 بنسبة تصل إلى 2.12%.

وبلغت التعاملات على الأسهم 1.3 مليار جنيه، وغلب البيع على اتجاهات المستثمرين المصريين، فيما فضل العرب والأجانب الشراء.

اقرأ أيضا  توقعات بحركة عرضية للبورصة وسط ضغوط «CIB» على EGX30

وهبط رأس المال السوقي لـ «البورصة المصرية» إلى 635.7 مليار جنيه فى نهاية تعاملات جلسة اليوم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

«المال» تنفرد بنشر نص مشروع قانون التكنولوجيا المالية

ياسمين فواز 6:14 م, الأحد, 13 يونيو 21

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 13-6-2021

رجب عزالدين 6:08 م, الأحد, 13 يونيو 21

الجيزة للمقاولات تقفز بأرباحها إلى 22.2 مليون جنيه فى 3 أشهر

رجب عزالدين 4:18 م, الأحد, 13 يونيو 21

البورصة المصرية تغلق جلسة الأحد على هبوط جماعى وقيم تداولات 1.2 مليار جنيه

رجب عزالدين 3:52 م, الأحد, 13 يونيو 21

الصعيد للمقاولات تقفز بأرباحها إلى 34.1 مليون جنيه خلال 3 أشهر

رجب عزالدين 3:19 م, الأحد, 13 يونيو 21

البورصة المصرية تواصل الهبوط بمنتصف التعاملات بدفع مبيعات

رجب عزالدين 1:12 م, الأحد, 13 يونيو 21