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أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الأحد 23-5-2021

قطاعات المعادن والسياحة واستصلاح الأراضي تهيمن على قائمة الأعلى صعودا
منى عبدالباري 6:00 م, الأحد, 23 مايو 21 6:00 م, الأحد, 23 مايو 21

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هيمنت قطاعات المعادن، واستصلاح الأراضي، والسياحة على قائمة أسعار الأسهم الأعلى ارتفاعا في نهاية جلسة صاعدة اليوم، بينما سيطر على قائمة الأسهم الأكثر هبوطا الاستثمار العقاري، والملابس، والصناعات الغذائية بعد أن شهدت جلسة اليوم الأحد 23 مايو 2021 ارتفاعًا جماعيًا لكافة مؤشرات البورصة المصرية.

وصعد مؤشرات البورصة المصرية مع اتجاه المصريين والعرب للشراء، فيما فضل الأجانب البيع.

وبلغت قيمة التعاملات على الأسهم بنهاية جلسة اليوم 1.2 مليار جنيه، وفقًا لموقع البورصة المصرية.

وشهد أسعار الأسهم العديد من التغيرات، حيث ارتفع سعر 104 أسهم، وتراجع 57، واستقرت أسعار 32 دون تغير.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد الموافق 23 مايو 2021:

إسم الورقة الماليةسعر الإغلاقنسبة التغير%
الحديد والصلب المصرية3.399.71
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية2.649.54
العربية لاستصلاح الاراضي21.29.39
الالومنيوم العربية33.868.7
التعمير والاستشارات الهندسية22.98.38
ليسيكو مصر4.538.37
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية20.037.86
اسمنت سيناء5.117.81
العربية للاسمنت4.737.26
راية القابضة للأستثمارات المالية3.637.08
سماد مصر (ايجيفرت)10.576.55
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير32.26.2
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)29.655.93
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.5765.07
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية20.995.06
مطاحن ومخابز شمال القاهرة28.464.98
الدولية للصناعات الطبية ايكمي1.9864.97
السويدى اليكتريك8.784.77
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.414.75
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.3714.51
مصر للاسمنت - قنا10.484.38
مطاحن ومخابز الاسكندرية13.624.37
الدولية للأسمدة والكيماويات4.064.37
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا23.784.3
العبوات الطبية0.6974.03
دلتا للانشاء والتعمير18.543.81
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية32.393.65
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.8273.5
المجموعه المصريه العقاريه34.383.43
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.2613.36
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.983.32
الدوليه للمحاصيل الزراعيه4.363.32
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.7253.28
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات6.093.22
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.883.16
اودن للاستثمارات المالية7.772.91
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية3.242.86
جلاكسو سميثكلاين30.952.86
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة5.652.73
البويات والصناعات الكيماوية - باكين20.312.68
المالية و الصناعية المصرية12.542.53
المصرية للمنتجعات السياحية1.672.45
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.7572.44
اميرالد للاستثمار العقاري4.652.42
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير7.442.34
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل95.662.33
الملتقي العربي للاستثمارات4.92.08
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.1922.05
القناة للتوكيلات الملاحية112.04
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.462
جنوب الوادى للاسمنت1.8061.92
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك17.961.87
البنك التجاري الدولي (مصر)58.021.83
العامة لصناعة الورق - راكتا12.161.76
إعمار مصر للتنمية2.391.7
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.9611.69
جى بى اوتو3.611.69
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.7871.68
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.091.67
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)2.0121.62
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.6481.57
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.5961.53
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة47.731.42
العربية للصناعات الهندسية1.481.3
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية22.31.27
العربية لحليج الأقطان1.8521.26
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.8931.25
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.291.18
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.491.16
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)4.631.09
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.851.06
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس5.911.03
اوراسكوم المالية القابضة0.2941.03
ابن سينا فارما3.971.02
الدلتا للسكر8.240.98
العربية للخزف - سيراميكا ريماس8.250.98
الشرقية الوطنية للامن الغذائي15.040.94
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"20.830.92
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.40.89
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.420.88
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.870.81
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.7570.8
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك6.580.77
المتحدة للاسكان والتعمير4.210.72
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره12.530.64
جهينة للصناعات الغذائية4.820.63
العالمية للاستثمار والتنمية39.490.61
حديد عز11.060.55
اوراسكوم للتنمية مصر5.830.52
المصرية للاتصالات11.540.44
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية10.320.39
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات32.640.37
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.2720.37
غاز مصر32.080.34
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو79.10.34
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.130.32
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.230.31
بالم هيلز للتعمير1.6630.3
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.530.28
العربية للمحابس1.890.27
شركة مستشفي كليوباترا4.220.24
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.3240.23
مستشفى النزهه الدولي10.240.2
القاهرة للزيوت والصابون5.830.17
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.7260.14
بى انفستمنتس القابضه15.730.13
سيدى كرير للبتروكيماويات11.030.09
جولدن تكس للاصواف6.42-9.83
العبور للاستثمار العقارى50.57-9.53
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.11-9.33
دايس للملابس الجاهزة1.691-6.32
اجواء للصناعات الغذائية - مصر5.84-5.19
ريكاب للاستثمارات المالية6.44-5.01
القاهرة للدواجن2.99-4.78
الاهرام للطباعة و التغليف15.89-4.1
ايديتا للصناعات الغذائية7.77-3.72
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية7.18-3.62
الاهلي للتنمية والاستثمار20.88-3.2
المنصورة للدواجن17.71-2.85
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.826-2.71
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.017-2.68
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.26-2.16
انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي18.01-2.12
كونتكت المالية القابضة3.91-2.01
النساجون الشرقيون للسجاد7.13-1.93
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي40.25-1.88
شركة النصر للأعمال المدنية31.7-1.74
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع8.01-1.72
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.23-1.63
سبيد ميديكال2.46-1.6
اسيك للتعدين - اسكوم8.14-1.57
المصرية للدواجن4.2-1.41
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية19.99-1.38
مصر للالومنيوم16.6-1.37
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.655-1.36
بنك قطر الوطني الاهلي17-1.33
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.344-1.18
مصر بنى سويف للاسمنت15.88-1.06
مصر لصناعة الكيماويات11.39-1.04
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.761-0.9
الشمس للاسكان والتعمير4.47-0.89
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي82.22-0.89
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية9.18-0.86
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.532-0.84
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية10.24-0.78
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية22.77-0.7
الشرقية - ايسترن كومباني12.13-0.66
بنك كريدي اجريكول مصر23.79-0.63
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية6.58-0.6
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه12.01-0.58
القابضة المصرية الكويتية1.031-0.58
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية39.7-0.53
القاهرة للاسكان والتعمير25.89-0.5
بلتون المالية القابضة2.26-0.44
رواد السياحة - رواد12.39-0.4
البنك المصري لتنمية الصادرات12.17-0.33
مصر للفنادق15.83-0.31
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية140.04-0.28
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر10.99-0.27
الكابلات الكهربائية المصرية0.458-0.22
شارم دريمز للاستثمار السياحى5.5-0.18
الاسماعيلية مصر للدواجن5.56-0.18
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل34.94-0.17
بنك البركة مصر12.98-0.15
المجموعه الماليه هيرمس القابضه14.7-0.14
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.862-0.12
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية9.39-0.11
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو42.07-0.02
بنك الكويت الوطنى - مصر37.79
البنك المصري الخليجي0.41
بنك التعمير والاسكان36.53
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية32.79
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي51.06
عبر المحيطات للسياحه0.061
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.18
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.687
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي2.83
مطاحن مصر الوسطي30.03
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة17.86
مطاحن وسط وغرب الدلتا97.32
العامة للصوامع والتخزين47.94
مطاحن مصر العليا80.02
عبور لاند للصناعات الغذائية6.49
البدر للبلاستيك0.659
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية358.08
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.185
مصر للاسواق الحرة7.72
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.158
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)11.11
القاهرة للخدمات التعليمية14.02
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.07
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.157
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية1.39
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية14.85
النعيم القابضة للاستثمارات0.18
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات11.46
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.606
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون9.72
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.166
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.116
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.929
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية106.75
العربية للادوية والصناعات الكيماوية65.94
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية38.22
دلتا للطباعة والتغليف24.11
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف44.69
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وتصدر قائمة الأسهم الرابحة الحديد والصلب المصرية مرتفعا بـ 9.7% ليغلق عند مستوى 3.40 جنيه، تلاه مرسى علم للتنمية السياحية بـارتفاع 9.5% منهيا التعاملات بقيمة 2.64 جنيه، وثالثا جاء سهم العربية لاستصلاح الأراضي صاعدا 9.39% إلى مستوى 21.20 جنيه.

ورابعا في قائمة الارتفاعات حل سهم شركة الألمونيوم العربية صاعدا 8.70% إلى مستوى 33.86 جنيه، وخامسا جاء سهم التعمير والاستشارات الهندسية بارتفاع 8.38% مغلقا عند 22.90 جنيه.

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البورصة المصرية

وعلى الجانب المقابل جاء في مقدمة الأسهم الأعلى خسارة  جولدن تكس للأصواف فاقدا 9.83% من قيمته، مغلقا عند 6.42 جنيه، ثم سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 9.53% إلى مستوى 50.57 جنيه، وثالثا سهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج “يونيراب” متراجعا 9.33% منهيا التعاملات عند مستوى 3.11 جنيه.

ورابعا في الأسهم الهابطة جاء سهم دايس للملابس الجاهزة متراجعا 6.32% إلى مستوى 1.69 جنيه، وأخيرا سهم أجواء للصناعات الغذائية متراجعا 5.19% إلى مستوى 5.84 جنيه.

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وعلى صعيد القائمة الثابتة جاء سهم مطاحن وسط وغرب الدلتا بقيمة 97.32 جنيه، وسهم القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بـ 38.22 جنيه، وسهم عبورلاند للصناعات الغذائية بـ 6.5 جنيه، وسهم بنك التعمير والإسكان بـ 36.53 جنيه، ومطاحن مصر العليا بـ 80.02 جنيه.

بيانات البورصة المصرية اليوم

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.75% ليقفز إلى مستوى10812 نقطة.

كما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.31% ليسجل 2258 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة المصرية “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.04% إلى 3214 نقطة.

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بقلم منى عبدالباري

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