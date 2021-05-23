أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الأحد 23-5-2021

هيمنت قطاعات المعادن، واستصلاح الأراضي، والسياحة على قائمة أسعار الأسهم الأعلى ارتفاعا في نهاية جلسة صاعدة اليوم، بينما سيطر على قائمة الأسهم الأكثر هبوطا الاستثمار العقاري، والملابس، والصناعات الغذائية بعد أن شهدت جلسة اليوم الأحد 23 مايو 2021 ارتفاعًا جماعيًا لكافة مؤشرات البورصة المصرية.

وصعد مؤشرات البورصة المصرية مع اتجاه المصريين والعرب للشراء، فيما فضل الأجانب البيع.

وبلغت قيمة التعاملات على الأسهم بنهاية جلسة اليوم 1.2 مليار جنيه، وفقًا لموقع البورصة المصرية.

وشهد أسعار الأسهم العديد من التغيرات، حيث ارتفع سعر 104 أسهم، وتراجع 57، واستقرت أسعار 32 دون تغير.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد الموافق 23 مايو 2021:

إسم الورقة المالية سعر الإغلاق نسبة التغير% الحديد والصلب المصرية 3.39 9.71 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2.64 9.54 العربية لاستصلاح الاراضي 21.2 9.39 الالومنيوم العربية 33.86 8.7 التعمير والاستشارات الهندسية 22.9 8.38 ليسيكو مصر 4.53 8.37 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 20.03 7.86 اسمنت سيناء 5.11 7.81 العربية للاسمنت 4.73 7.26 راية القابضة للأستثمارات المالية 3.63 7.08 سماد مصر (ايجيفرت) 10.57 6.55 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 32.2 6.2 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 29.65 5.93 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.576 5.07 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 20.99 5.06 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 28.46 4.98 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 1.986 4.97 السويدى اليكتريك 8.78 4.77 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.41 4.75 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.371 4.51 مصر للاسمنت - قنا 10.48 4.38 مطاحن ومخابز الاسكندرية 13.62 4.37 الدولية للأسمدة والكيماويات 4.06 4.37 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا 23.78 4.3 العبوات الطبية 0.697 4.03 دلتا للانشاء والتعمير 18.54 3.81 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 32.39 3.65 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.827 3.5 المجموعه المصريه العقاريه 34.38 3.43 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.261 3.36 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.98 3.32 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 4.36 3.32 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.725 3.28 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 6.09 3.22 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.88 3.16 اودن للاستثمارات المالية 7.77 2.91 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 3.24 2.86 جلاكسو سميثكلاين 30.95 2.86 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 5.65 2.73 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 20.31 2.68 المالية و الصناعية المصرية 12.54 2.53 المصرية للمنتجعات السياحية 1.67 2.45 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.757 2.44 اميرالد للاستثمار العقاري 4.65 2.42 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 7.44 2.34 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 95.66 2.33 الملتقي العربي للاستثمارات 4.9 2.08 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.192 2.05 القناة للتوكيلات الملاحية 11 2.04 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.46 2 جنوب الوادى للاسمنت 1.806 1.92 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 17.96 1.87 البنك التجاري الدولي (مصر) 58.02 1.83 العامة لصناعة الورق - راكتا 12.16 1.76 إعمار مصر للتنمية 2.39 1.7 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.961 1.69 جى بى اوتو 3.61 1.69 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.787 1.68 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.09 1.67 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 2.012 1.62 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.648 1.57 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.596 1.53 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 47.73 1.42 العربية للصناعات الهندسية 1.48 1.3 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 22.3 1.27 العربية لحليج الأقطان 1.852 1.26 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.893 1.25 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.29 1.18 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.49 1.16 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 4.63 1.09 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.85 1.06 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 5.91 1.03 اوراسكوم المالية القابضة 0.294 1.03 ابن سينا فارما 3.97 1.02 الدلتا للسكر 8.24 0.98 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 8.25 0.98 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 15.04 0.94 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 20.83 0.92 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.4 0.89 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.42 0.88 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.87 0.81 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.757 0.8 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 6.58 0.77 المتحدة للاسكان والتعمير 4.21 0.72 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 12.53 0.64 جهينة للصناعات الغذائية 4.82 0.63 العالمية للاستثمار والتنمية 39.49 0.61 حديد عز 11.06 0.55 اوراسكوم للتنمية مصر 5.83 0.52 المصرية للاتصالات 11.54 0.44 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 10.32 0.39 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 32.64 0.37 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.272 0.37 غاز مصر 32.08 0.34 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 79.1 0.34 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.13 0.32 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.23 0.31 بالم هيلز للتعمير 1.663 0.3 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.53 0.28 العربية للمحابس 1.89 0.27 شركة مستشفي كليوباترا 4.22 0.24 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.324 0.23 مستشفى النزهه الدولي 10.24 0.2 القاهرة للزيوت والصابون 5.83 0.17 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.726 0.14 بى انفستمنتس القابضه 15.73 0.13 سيدى كرير للبتروكيماويات 11.03 0.09 جولدن تكس للاصواف 6.42 -9.83 العبور للاستثمار العقارى 50.57 -9.53 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.11 -9.33 دايس للملابس الجاهزة 1.691 -6.32 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 5.84 -5.19 ريكاب للاستثمارات المالية 6.44 -5.01 القاهرة للدواجن 2.99 -4.78 الاهرام للطباعة و التغليف 15.89 -4.1 ايديتا للصناعات الغذائية 7.77 -3.72 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7.18 -3.62 الاهلي للتنمية والاستثمار 20.88 -3.2 المنصورة للدواجن 17.71 -2.85 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.826 -2.71 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.017 -2.68 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.26 -2.16 انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 18.01 -2.12 كونتكت المالية القابضة 3.91 -2.01 النساجون الشرقيون للسجاد 7.13 -1.93 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 40.25 -1.88 شركة النصر للأعمال المدنية 31.7 -1.74 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 8.01 -1.72 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.23 -1.63 سبيد ميديكال 2.46 -1.6 اسيك للتعدين - اسكوم 8.14 -1.57 المصرية للدواجن 4.2 -1.41 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 19.99 -1.38 مصر للالومنيوم 16.6 -1.37 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.655 -1.36 بنك قطر الوطني الاهلي 17 -1.33 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.344 -1.18 مصر بنى سويف للاسمنت 15.88 -1.06 مصر لصناعة الكيماويات 11.39 -1.04 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.761 -0.9 الشمس للاسكان والتعمير 4.47 -0.89 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 82.22 -0.89 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 9.18 -0.86 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.532 -0.84 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 10.24 -0.78 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 22.77 -0.7 الشرقية - ايسترن كومباني 12.13 -0.66 بنك كريدي اجريكول مصر 23.79 -0.63 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 6.58 -0.6 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 12.01 -0.58 القابضة المصرية الكويتية 1.031 -0.58 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 39.7 -0.53 القاهرة للاسكان والتعمير 25.89 -0.5 بلتون المالية القابضة 2.26 -0.44 رواد السياحة - رواد 12.39 -0.4 البنك المصري لتنمية الصادرات 12.17 -0.33 مصر للفنادق 15.83 -0.31 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 140.04 -0.28 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 10.99 -0.27 الكابلات الكهربائية المصرية 0.458 -0.22 شارم دريمز للاستثمار السياحى 5.5 -0.18 الاسماعيلية مصر للدواجن 5.56 -0.18 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 34.94 -0.17 بنك البركة مصر 12.98 -0.15 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 14.7 -0.14 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.862 -0.12 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 9.39 -0.11 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 42.07 -0.02 بنك الكويت الوطنى - مصر 37.79 البنك المصري الخليجي 0.41 بنك التعمير والاسكان 36.53 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 32.79 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 51.06 عبر المحيطات للسياحه 0.061 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.18 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.687 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 2.83 مطاحن مصر الوسطي 30.03 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 17.86 مطاحن وسط وغرب الدلتا 97.32 العامة للصوامع والتخزين 47.94 مطاحن مصر العليا 80.02 عبور لاند للصناعات الغذائية 6.49 البدر للبلاستيك 0.659 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 358.08 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.185 مصر للاسواق الحرة 7.72 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.158 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 11.11 القاهرة للخدمات التعليمية 14.02 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.07 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.157 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.39 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 14.85 النعيم القابضة للاستثمارات 0.18 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 11.46 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.606 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 9.72 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.166 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.116 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.929 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 106.75 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 65.94 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 38.22 دلتا للطباعة والتغليف 24.11 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 44.69

وتصدر قائمة الأسهم الرابحة الحديد والصلب المصرية مرتفعا بـ 9.7% ليغلق عند مستوى 3.40 جنيه، تلاه مرسى علم للتنمية السياحية بـارتفاع 9.5% منهيا التعاملات بقيمة 2.64 جنيه، وثالثا جاء سهم العربية لاستصلاح الأراضي صاعدا 9.39% إلى مستوى 21.20 جنيه.

ورابعا في قائمة الارتفاعات حل سهم شركة الألمونيوم العربية صاعدا 8.70% إلى مستوى 33.86 جنيه، وخامسا جاء سهم التعمير والاستشارات الهندسية بارتفاع 8.38% مغلقا عند 22.90 جنيه.

وعلى الجانب المقابل جاء في مقدمة الأسهم الأعلى خسارة جولدن تكس للأصواف فاقدا 9.83% من قيمته، مغلقا عند 6.42 جنيه، ثم سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 9.53% إلى مستوى 50.57 جنيه، وثالثا سهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج “يونيراب” متراجعا 9.33% منهيا التعاملات عند مستوى 3.11 جنيه.

ورابعا في الأسهم الهابطة جاء سهم دايس للملابس الجاهزة متراجعا 6.32% إلى مستوى 1.69 جنيه، وأخيرا سهم أجواء للصناعات الغذائية متراجعا 5.19% إلى مستوى 5.84 جنيه.

وعلى صعيد القائمة الثابتة جاء سهم مطاحن وسط وغرب الدلتا بقيمة 97.32 جنيه، وسهم القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بـ 38.22 جنيه، وسهم عبورلاند للصناعات الغذائية بـ 6.5 جنيه، وسهم بنك التعمير والإسكان بـ 36.53 جنيه، ومطاحن مصر العليا بـ 80.02 جنيه.

بيانات البورصة المصرية اليوم

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.75% ليقفز إلى مستوى10812 نقطة.

كما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.31% ليسجل 2258 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة المصرية “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.04% إلى 3214 نقطة.