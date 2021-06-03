أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الخميس 3-6-2021

سيطر اللون الأحمر على معظم أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم

غلب الهبوط على معظم أسعار الأسهم ختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس 3 يونيو 2021 سواء فى السوق الرئيسية، وبورصة النيل بسبب تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بالتزامن مع استمرار الاتجاه البيعي للمستثمرين العرب والأجانب.

وكانت من أبرز القطاعات الاقتصادية التى تراجعت أسعار أسهمها فى البورصة المصرية اليوم البنوك، والموارد الأساسية، والخدمات المالية غير المصرفية، ومواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة.

وهيمن الصعود على أسعار الأسهم المصرية فى قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والسياحة والترفية وغيرها

وتأرحجت مؤشرات البورصة المصرية اليوم إذ تراجع المؤشر الرئيسي “Egx30” بنسبة 0.65% عند 10054 نقطة.

فى حين صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.14% إلى 2334 نقطة، وثبت مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا عند مستوى 3251 نقطة.

شهدت أسعار الأسهم المصرية صعود 66 منها، فيما هبطت أسعار 97 سهًما، وثبت أسعار 31 سهمًا عند نفس مستويات أمس الأربعاء.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم المصرية بعد حالة التباين فى مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس:

أسعار الأسهم المصرية اليوم

تصدر سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى أسعار الأسهم المصرية الأكثر ارتفاعًا فى بورصة مصر اليوم، الخميس، بزيادة 16.65%، ليصل إلى 1.14 جنيه للسهم، وتلاها سهم شركة اجواء للصناعات الغذائية، بنمو 16.2%، ليصل إلى 7.8 جنيه.

البورصة المصرية

وجاء سهم شارم دريمز للاستثمار السياحى فى المركز الثالث فى قائمة أسعار الأسهم الأكثر نموًا، اليوم، بعد راتفع سعره 13.37%، ليصل إلى 11.53 جنيه.

ورابعًا سهم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 8.41%، ليصل إلى 34.8 جنيه، وخامسًا العربية للصناعات الهندسية، بزيادة قدرت نسبتها بـ 7.21%، ليصل إلى مستوى 1.6 جنيه للسهم.

فى المقابل، تصدر سهم العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره قائمة أسعار الأسهم المصرية الأكثر تراجعًا بنسبة 9.4%، ليهبط إلى مستوى 12.02 جنيهًا للسهم، وتلاه سهم بلتون المالية القابضة بتراجع 7.6%، ليسجل 3.5 حنيه.

وحل سهم شركة الشمس للاسكان والتعمير ثالثًا بقائمة شركات البورصة الأكثر انخفاضًا فى أسعار أسهمها فى ختام جلسة تعاملات اليوم، الخميس، بتراجع 7.1%، لينزل إلى مستوى 5.6 جنيه للسهم الواحد.

وجاء سهم مصر للزيوت و الصابون بالمركز الرابع بتراجع 6.3%، ليسجل 21.4 جنيه، وتلاه سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والذى سجل فى نهاية تعاملات البورصة المصرية 9.3 جنيهًا للسهم، بتراجع 5.9%.