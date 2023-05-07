أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم 7-5-2023

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم، وسجلت حزمة أسهم أعلى ارتفاعات، وأخرى أكبر تراجعات، وظلت مجموعة ثالثة ثابتة.

وهبط المؤشر الرئيس للسوق egx30 بنسبة 0.35% بنهاية تعاملات اليوم مغلقا عند 17235 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 EWI بنسبة 0.14% مغلقا عند 2982 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا Egx100 EWI بنسبة 0.06% مغلقا عند 4524 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم الأعلى ارتفاعا جاء في الصدارة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري – باندا" بنسبة 12.80% مغلقا عند 1.551 جنيه، تلاه مباشرة العبوات الطبية صاعدا 8.52% مغلقا عند 0.484 جنيه، ثم الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 6.10% مغلقا عند 7.300 جنيه.

ورابعا صعد سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 5.68% مغلقا عند 1.024 جنيه، ثم ابن سينا فارما بنسبة 4.58% مغلقا عند 1.920 جنيه.

وفي المقابل تصدر الأسهم الأعلى تراجعا جولدن تكس للأصواف بنسبة 15.35%، مغلقا عند 11.470 جنيه، تبله حق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2 بنسبة 12.99%، مغلقا عند 0.067 جنيه، ثم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 4.01% مغلقا عند 6.220 جنيه.

وثالثا تراجع سهم الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 3.88% مغلقا عند 1.980 جنيه، ثم الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 3.55% مغلقا عند 24.470 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم التي سجلت ثباتا جاء جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات مغلقا عند 7.160 جنيه، ثم سبأ للأدوية والصناعات الكيماوية مغلقا عند 0.952 جنيه، ومجموعة عامر القابضة (عامر جروب) مغلقا عند 0.671 جنيه، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية عند 39.650 جنيه، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة عند 28.320 جنيه.