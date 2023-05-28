أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم 28-5-2023

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم بصعود جماعي للمؤشرات، ما انعكس على مجموعة أسهم حققت أعلى ارتفاع، بينما سجلت أخرى أعلى تراجعات، وظلت حزمة ثالثة على ثبات.

وأنهى مؤشر السوق الرئيس EGX30 تعاملاته اليوم صاعدا 0.52% مغلقا عند مستوى 17131 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة صاعدا 3.15% عند مستوى 3199 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 EWI بنسبة 2.63% مغلقا عند 4788 نقطة.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم ايه كابيتال القابضة بنسبة 30.99% مغلقا عند 0.279 جنيه، ثم القاهرة للزيوت والصابون بنسبة 19.57% مغلقا عند 0.165 جنيه، ثم أجواء للصناعات الغذائية- مصر بنسبة 18.85% مغلقا عند 23.200 جنيه.

وثالثا في الأعلى صعودا جاء سهم العبوات الطبية بنسبة 15.62% مغلقا عند 1.103 جنيه، ثم بلتون المالية القابضة بنسبة 15.5% مغلقا عند 5.150 جنيه.

وفي المقابل تصدر الأسهم الأعلى هبوطا مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بنسبة 5.65% مغلقا عند 0.468 جنيه، تلاه مباشرة تعليم لخدمات الإدارة بنسبة 5.02% مغلقا عند 3.970 جنيه، ثم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 5% مغلقا عند 35.560 جنيه.

ورابعا في التراجعات جاء سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 2.89% مغلقا عند 6.050 جنيه، ثم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 1.94%، مغلقا عند 27.860 جنيه.

وحققت مجموعة أسهم أخرى ثباتا جاء من بينها انتيجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي أل سي مغلقا عند 25.200، و وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي مغلقا عند 35.970 جنيه، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" عند 47.200 جنيه، وبنك قناة السويس عند 9.500 جنيه، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية عند 241.180 جنيه.