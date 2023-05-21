أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم 21-5-2023

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على صعود جماعي، وسارت حزمة من أسهم السوق في نفس الاتجاه لتحقق أعلى ارتفاعات بنهاية تعاملات اليوم، بينما سارت أخرى في الاتجاه المعاكس مسجلة أكبر انخفاضات، ولم تراوح مجموعة ثالثة مكانها لتغلق على ثبات.

وأنهى مؤشر السوق الرئيس EGX30 تعاملاته عند مستوى 16855 نقطة، صاعدا 0.65%، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 1.14%، مغلقا عند 2995 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا عند مستوى 4543 نقطة، صاعدا 1.04%.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم حق اكتتاب شركة سبيد ميديكال – 2 بنسبة 30.77% مغلقا عند 0.136 جنيه، تلاه مباشرة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 15.45%، مغلقا عند مستوى 37.220 جنيه، ثم العبوات الطبية بنسبة 17.72%، مغلقا عند 0.647 جنيه.

ورابعا في الارتفاعات جاء سهم العربية للخزف – سيراميكا ريماس بنسبة 11.60% مغلقا عند 0.654 جنيه، وخامسا جاء كفر الزيات بنسبة 11.27% مغلقا عند 6.420 جنيه.

وفي المقابل تصدر الأسهم الأعلى هبوطا العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية بنسبة 10.53%، مغلقا عند 928.620 جنيه، تلاه مباشرة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال بنسبة 5.31%، مغلقا عند 3.030 جنيه، وحديد عز بنسبة 3.58%، مغلقا عند 38.800 جنيه.

ورابعا جاء مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 3.42%، مغلقا عند 24.570 جنيه، ثم الحديد والصلب المصرية بنسبة 3.38% مغلقا عند 6.280 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم التي سجلت ثباتا جاء سهم العربية لاستصلاح الأراضي مغلقا عند 20.910 جنيه، وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي مغلقا عند 35.940 جنيه، والدولية للمحاصيل الزراعية عند 8.480 جنيه، والعربية وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب عند 3.440 جنيه، وبنك قناة السويس عند 10.090 جنيه.