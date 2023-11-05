أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 5-11-2023

صعود جديد اختتمت به مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم، ما انعكس على مجموعة أسهم سجلت أعلى ارتفاعات، بينما مُنيت حزمة أخرى بأكبر تراجعات، وظلت ثالثة على ثبات.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنهاية تعاملات اليوم 2.01%، مغلقا عند 23.094 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة عند 2.33%، مغلقا عند 4515 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 2.20%، مغلقا عند 6726 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى ارتفاعا اليوم الأهلي للتنمية والاستثمار بنسبة 19.99%، مغلقا عند مستوى 21.430 جنيه، تلاه مباشرة المصرية لنظم التعليم الحديثة بنسبة 15.61%، مغلقا عند 0.237 جنيه، والعربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 13.14%، مغلقا عند 34.690 جنيه.

ورابعا جاء سهم سماد مصر (ايجيفرت) بنسبة 12.74%، مغلقا عند 48.130 جنيه، وخامسا جاء سهم أجواء للصناعات الغذائية – مصر بنسبة 12.24%، مغلقا عند مستوى 24.120 جنيه.

وفي المقابل تصدر الأسهم الأعلى تراجعا اليوم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بنسبة 8.71%، مغلقا عند 1.268 جنيه، تلاه مباشرة سهم مصر للفنادق بنسبة 5.90%، مغلقا عند 150.320 جنيه، وثالثا جاء سهم رواد السياحة- الرواد بنسبة 4.97%، مغلقا عند 23.340 جنيه.

ورابعا جاء سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 4.90%، مغلقا عند 52.200 جنيه، وسهم المطورون العرب القابضة بنسبة 3.03%، مغلقا عند 0.991 جنيه.

ومن الأسهم التي سجلت ثباتا بالم هيلز للتعمير مغلقا عند 2.640 جنيه، ومطاحن شرق الدلتا عند 130.780 جنيه، ومطاحن مصر الوسطى عند 44.500 جنيه، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية عند 44.620 جنيه، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية عند 8.960 جنيه، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية عند 203.980 جنيه.