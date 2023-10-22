أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 22-10-2023

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم أول جلسات الأسبوع على صعود جماعي للمؤشرات بمعدلات ملحوظة، ما انعكس على حزمة الأسهم التي سجلت أعلى ارتفاعات بالسوق ليصل بعضها إلى 20%، وكذلك الأسهم الأعلى هبوطا والتي سجلت تراجعات ضعيفة حيث لم يتجاوز أعلاها الـ5%، بينما استقرت حزمة ثالثة على ثبات.

وصعد المؤشر الرئيس للسوق egx30 بنسبة 2.37%، مغلقا عند 22128 نقطة، ومؤشر egx70 ewi متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.68%، مغلقا عند 4063 نقطة، ومؤشر egx100 ewi الأوسع نطاقا بنسبة 3.51%، مغلقا عند 6154.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بواقع 20%، مغلقا عند 35.760 جنيه، والعامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 20% أيضا عند 13.200 جنيه، ووادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 19.99%، مغلقا عند 48.090 جنيه.

ورابعا في الأعلى صعودا جاء سهم الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 19.94%، مغلقا عند 12.390 جنيه، ثم العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 18.26%، مغلقا عند 23.640 جنيه.

وفي المقابل جاء في صدارة الأسهم الأعلى هبوطا سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 5.33%، مغلقا عند 0.711 جنيه، ثم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 5%، مغلقا عند 47.740 جنيه، وثالثا جاء سهم الحديد والصلب المصرية هابطا 4.97%، مغلقا عند 15.110 جنيه.

ورابعا في الأعلى هبوطا جاء سهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب بنسبة 4.88%، مغلقا عند 5.650 جنيه، ثم دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 3.35%، مغلقا عند 32.070 جنيه.

وأنهت حزمة ثالثة من الأسهم التعاملات على ثبات، كان من بينها كونتكت المالية القابضة عند 3.250 جنيه، وانتيجريتيد دياجنوستكس عند 20 جنيه، وأكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية عند 30.240 جنيه، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عند 0.431 جنيه، ودلتا للإنشاء والتعمير عند 18.300 جنيه، ومينا فارم للأدوية عند 203.980 جنيه.