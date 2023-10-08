أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 8-9-2023

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على هبوط جماعي حاد للمؤشرات، انعكس على مجموعة أسهم سجلت أعلى تراجعات بالسوق، بينما سجلت حزمة أسهم أخرى أعلى ارتفاعات بالسوق، وظلت ثالثة على ثبات.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 2.60%، مغلقا عند 19357 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.08%، مغلقا عند 3583 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI متساوي الأوزان الأوسع نطاقا بنسبة 3.71%، مغلقا عند مستوى 5340 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم دلتا للطباعة والتغليف بنحو 20%، مغلقا عند 32.950 جنيه، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بنسبة 14.48%، مغلقا عند 54.940 جنيه، ثم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 9.60%، مغلقا عند 61.440 جنيه.

ورابعا جاء سهم العربية لحليج الأقطان بنسبة 5.47%، مغلقا عند 4.420 جنيه، ثم الحديد والصلب المصرية بنسبة 4.95%، مغلقا عند 15.270 جنيه.

وفي المقابل تصدر الأسهم الأعلى هبوطا اليوم أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة 12.71%، مغلقا عند 32.350 جنيه، تلاه مباشرة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 10.87%، مغلقا عند 0.615 جنيه، ثم القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 10.77%، مغلقا عند 0.903 جنيه.

ورابعا جاء سهم الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 9.37%، مغلقا عند 14.030 جنيه، ثم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 9.23%، مغلقا عند 11.610 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم التي سجلت ثباتا جاء سهم ريكاب للاستثمارات المالية مغلقا عند 3.290 جنيه، ثم مينا فارم للأدوية عند 202.420 جنيه، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة عند 36.890 جنيه، ومطاحن مصر العليا عند 130.070 جنيه، والبويات والصناعات الكيماوية "باكين" عند 39.180 جنيه.

وسجلت التعاملات الإجمالية على الأسهم 2 مليار جنيه، عبر التعامل على 719 مليون ورقة مالية، خلال 88 ألف صفقة، تمت على أسهم 204 شركة، تراجع من بينها 141 سهم، وارتفع 11، بينما ظل 52 على ثبات.