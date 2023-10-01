أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 1-10-2023

واصلت البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأحد موجة جني الأرباح التي بدأتها الأسبوع الماضي، لينهي المؤشر الرئيس للسوق EGX30 و المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 EWI التعاملات على هبوط، بينما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ارتفاعا طفيفا.

وانعكس الأداء الهابط للمؤشر الثلاثيني على حزمة أسهم سجلت أعلى هبوط، فيما شهدت مجموعة أخرى أعلى ارتفاعات، وظلت ثالثة على ثبات. وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.59%، مغلقا عند مستوى 20054 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.06%، مغلقا عند 5640 نقطة، بينما صعد EGX70 EWI الأسهم الصغيرة والمتوسطة متساوي الأوزان بنسبة 0.11% مغلقا عند 3789 نقطة.

وتصدرت الأسهم الأعلى صعودا اليوم أوراسكوم كونستراكشون بنسبة 20%، مغلقا عند 169.210 جنيه، تلاه العربية للصناعات الهندسية صاعدا 16.15%، مغلقا عند 1.172 جنيه، ثم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 9.58%، مغلقا عند 8.350 جنيه.

ورابعا في الارتفاعات جاء سهم مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 9.42%، مغلقا عند 35.310 جنيه، وسهم العربية للمحابس بنسبة 7.81%، مغلقا عند 1.642 جنيه.

وفي المقابل تصدر الأسهم الأعلى تراجعا فوري بتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإليكترونية بنسبة 7.16%، مغلقا عند 4.800 جنيه، ثم سماد مصر (أيجيفرت) بنسبة 5.05%، مغلقا عند 53.570 جنيه، والعامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 4.88%، مغلقا عند 6.430 جنيه، ثم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 4.64%، مغلقا عند مستوى 35.330 جنيه، ثم مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” بنسبة 353 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم التي سجلت ثباتا جاء سهم جدوى للتنمية الصناعية مغلقا عند 1.770 جنيه، والعامة لاستصلاح الأراضي عند 27.590 جنيه، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية عند 39.230 جنيه، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك عند 4.900 جنيه، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية عند 83.660 جنيه.