أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 10-9-2023

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها على اليوم على صعود جماعي، وسجلت 5 أسهم أعلى ارتفاعات، بينما سجلت مجموعة أخرى أعلى تراجعات، وظلت حزمة ثالثة على ثبات.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 1.17% بنهاية تعاملات اليوم، مغلقا عند 19602 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.22% مغلقا عند 3831 نقطة، وصعد كذلك مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.54%، مغلقا عند 5644 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى ارتفاعا اليوم الألمونيوم العربية بنسبة 15.38% مغلقا عند 10.500 جنيه، تلاه أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 6.15%، مغلقا عند 57 جنيه، وسهم الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير- إيكون بنسبة 5.86% مغلقا عند10.470 جنيه.

ورابعا جاء سهم الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 4.99% مغلقا عند 0.505 جنيه، ثم الحديد والصلب المصرية بنسبة 4.96% مغلقا عند 10.370 جنيه.

وفي المقابل جاء في صدارة الأسهم الأعلى تراجعا كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بنسبة 19.93%، مغلقا عند 0.703 جنيه، ثم جدوى للتنمية الصناعية بنسبة 3.42%، مغلقا عند 1.722 جنيه، ثم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 3.06%، مغلقا عند 1.173 جنيه.

ورابعا جاء سهم المصرية للدواجن بنسبة 3.02% مغلقا عند مستوى 4.170 جنيه، وخامسا جاء سهم البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 2.83%، مغلقا عند 15.120 جنيه.

وسجلت مجموعة أسهم أخرى ثباتا جاء من بينها وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي مغلقا عند 36.840 جنيه، والدولية للتأجير التمويلي “إنكوليس” عند 41.090 جنيه، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية عند 11.660 جنيه، ومينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية عند 199.150 جنيه، ووالإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عند 154.010 جنيه.