أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 27-8-2023

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم بصعود جماعي، بقيادة المؤشر الرئيس EGX30، بينما سجلت مجموعة أسهم أعلى صعود بالسوق، وأخرى أعلى تراجعات، وظلت ثالثة على ثبات.

وصعد المؤشر الثلاثيني 1.7%، مغلقًا عند 18516 نقطة، و”الأسهم الصغيرة والمتوسطة” EGX70 EWI بنسبة 1.05%، مغلقًا عند 3741 نقطة، وEGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.13%، مغلقا عند 5.505 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا المصرية للدواجن بنسبة 19.71%، مغلقًا عند 3.340 جنيه، وسهم شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 14.34%، مغلقا عند 11.800 جنيه، وسهم الدلتا للسكر بنسبة 11.26%، مغلقا عند 41.500 جنيه.

ورابعا جاء سهم المنصورة للدواجن بنسبة 10.92%، مغلقا عند 0.924 جنيه، ثم دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 10.28%، مغلقا عند 19.850 جنيه.

وفي المقابل، تصدر الأسهم الأعلى تراجعا عبور لاند للصناعات الغذائية بنسبة 3.21%، مغلقا عند 8.140 جنيه، ثم اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 2.17%، مغلقا عند 0.271 جنيه، وثالثا جاء سهم البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 2.09%، مغلقا عند 12.200 جنيه.

ورابعا جاء الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 2.04%، مغلقا عند 9.140 جنيه، ثم راية لخدمات مراكز الاتصال بنسبة 2.01%، مغلقا عند 2.920 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم التي سجلت ثباتا جاء مجموعة جي ام سي للاستثمارات الصناعية مغلقا عند 1.59 جنيه، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية عند 44.200 جنيه، ثم مطاحن ومخابز شمال الإسكندرية عند 36.140 جنيه، ومطاحن ومخابز الإسكندرية عند 16.390 جنيه، ومطاحن وسط وغرب الدلتا عند 163.200جنيه، ومطاحن مصر الوسطى عند 41.580 جنيه.