أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 13-8-2023

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على صعود جماعي للمؤشرات، وعلى نفس النهج سارت حزمة من الأسهم محققة أعلى ارتفاعات بالسوق، بينما سارت مجموعة أخرى في الاتجاه المعاكس لتشهد أعلى تراجعات، وظلت ثالثة على ثبات.

وأنهى المؤشر الرئيس للسوق EGX30 التعاملات صاعدا 0.82% مغلقا عند 17856 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة صاعدا 0.55% عند مستوى 3599 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.72%، مغلقا عند 5324 نقطة.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 19.88% مغلقا عند 7.900 جنيه، تلاه مباشرة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 11.16% مغلقا عند 37.060 جنيه، ثم طاقة عربية بنسبة 6.74% مغلقا عند 9.190 جنيه.

ورابعا صعد سهم حديد عز بنسبة 6.17%، مغلقا عند 47.350 جنيه، وخامسا جاء المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 5.50%، مغلقا عند 10.940 جنيه.

وعلى الجهة الأخرى تصدر الأسهم الأعلى تراجعا دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 13.88%، مغلقا عند 19.180 جنيه، تلاه الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 5.24%، مغلقا عند 0.723 جنيه، والمجموعة المصرية العقارية بنسبة 3.42%، مغلقا عند 0.763 جنيه.

ورابعا جاء جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 3.29%، مغلقا عند 0.412 جنيه، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 2.27%، عند مستوى 0.322 جنيه.

ومن بين الأسهم التي سجلت ثباتا جاء العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة مغلقا عند 17 جنيها، ومصر بني سويف للأسمنت عند 27 جنيها، ومصر للأسواق الحرة عند 17.590 جنيه، والمصرية للدواجن عند 2.680 جنيه، ومطاحن ومخابز الإسكندرية عند 16.870 جنيه.