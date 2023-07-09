أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 9-7-2023

هبوط جماعي حاد شهدته مؤشرات البورصة المصرية اليوم، انعكس على حزمة أسهم سجلت أعلى تراجعات بالسوق، بينما سجلت أخرى أعلى ارتفاعات، وظلت ثالثة على ثبات.

وهبط مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 3.20% اليوم، وهي أدنى نسبة هبوط بين المؤشرات، ليغلق عند 16555 نقطة، بينما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 6.90% مغلقا عند 3234 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 6.38% مغلقا عند 4818 نقطة.

ورغم إلغاء البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد عليه قبع سهم طاقة عربية في أول يوم تداول له بالسوق في صدارة الأسهم الأعلى صعودا بنحو 84000% ليغلق عند مستوى 418.455 جنيه، مقارنة بمستوى 50 قرشا مع بدء التعاملات.

وجاء ثانيا في الصعود العامة للصوامع التخزين بنسبة 7.03% مغلقا عند 91.530 جنيه، ثم جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 3.69% مغلقا عند 12.350 جنيه.

ورابعا جاء سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 1.64% مغلقا عند 57.650 جنيه، وخامسا جاء سهم الألومنيوم العربية بنسبة 0.49% مغلقا عند 57.900 جنيه.

وفي المقابل أظهرت الأسهم الأعلى هبوطا انعكاسا واضحا لتراجع المؤشرات، حيث سجلت تراجعاتها مستويات تراوحت بين 33% و16%، وجاء في مقدمتها حق اكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات-3 بنسبة 33.17%، مغلقا عند 1.370 جنيه، تلاه حق اكتتاب كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري-1 بنسبة 30.02% مغلقا عند 0.282 جنيه.

وجاء ثالثا في التراجعات سهم بلتون المالية القابضة بنسبة 19.86% مغلقا عند 3.350 جنيه، ورابعا مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو بنسبة 17.93% مغلقا عند 190.200 جنيه، وخامسا جاء القلعة للاستثمارات المالية بنسبة 16.10% مغلقا عند 2.450 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم التي سجلت ثباتا جاء بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا مغلقا عند 77 جنيه، ومستشفى النزهة الدولي مغلقا عند 6.580 جنيه، والعربية للأسمنت مغلقا عند 7.880 جنيه، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عند 8.210 جنيه، وجلاكسو سميثكلاين عند31.300 جنيه.