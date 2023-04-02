أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 2-4-2023

أنهت البورصة المصرية اليوم تعاملاتها على ارتفاع جماعي للمؤشرات تجاوز الـ1%، فيما حققت مجموعة أسهم أعلى صعود، ومٌنيت أخرى بأعلى تراجعات، وظلت ثالثة على ثبات.

وصعد مؤشرالسوق الرئيس egx30 بنسبة 1.68% مغلقا عند مستوى 16694 نقطة، ومؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.42% مغلقا عند 2807 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.63% مغلقا عند 4301 نقطة.

وتنوعت القطاعات التي تنتمي إليها الأسهم الأعلى صعودا اليوم بين الصناعات الثقيلة، والأدوية، والتكنولوجيا، بينما توزعت تلك الأعلى تراجعا على قطاعات مواد البناء، والتجزئة، والعقارات، والصناعة.

وتصدر الأسهم الأعلى ارتفاعا اليوم العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية بنسبة 18.40% مغلقا عند 855.140 جنيه، تلاه حديد عز بنسبة 8.84% مغلقا عند 37.910 جنيه، ثم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 7.80% مغلقا عند 33.440 جنيه.

ورابعا في الصعود جاء فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإليكترونية بنسبة 7.17% مغلقا عند 5.680 جنيه، ثم العامة لمنتجات الخزف بنسبة 6.71% مغلقا عند 4.930 جنيه.

وعلى الجانب الآخر تصدر الأسهم الأعلى تراجعا القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بنسبة 1.87% مغلقا عند 43 جنيه، تلاه القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 1.68% مغلقا عند 10.520 جنيه، ثم ليسيكو مصر بنسبة 1.61% مغلقا عند مستوى 6.720 جنيه.

ورابعا في التراجعات جاء سهم الشرقية – ايسترن كومباني بنسبة 1.14% مغلقا عند 17.300 جنيه، ثم مصر للأسمنت – قنا بنسبة 1.11% مغلقا عند 20.530 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم التي سجلت ثباتا جاءت أسهم الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عند جنيه، ثم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية – النيل عند جنيه، وأكتوبر فارما عند 100 جنيه، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية عند 35 جنيه، وأسمنت سيناء عند 6 جنيهات.