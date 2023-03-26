أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 26-3-2023

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على صعود جماعي للمؤشرات، ما انعكس على حزمة أسهم سجلت أعلى ارتفاعات بالسوق، فيما لم تستجب أخرى وشهدت أعلى انخفاضات، وثالثة ظلت على ثبات.

وصعد مؤشر السوق الرئيسى egx30 بنسبة 2.33% مغلقا عند مستوى 15989 نقطة، وegx70 ewi بنسبة 2.52% مغلقا عند 2835 نقطة، وegx100 ewi الأوسع نطاقا بنسبة 2.70%، مغلقا عند مستوى 4217 نقطة.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم سيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك بنسبة 15.10% مغلقا عند 19.890 جنيه.

كما ارتفع سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة 13.16% مغلقا عند مستوى 8.940 جنيه، وثالثا جاء القاهرة للدواجن صاعدا 10.26% مغلقا عند 4.730 جنيه.

ورابعا حل الإسكندرية للزيوت المعدنية بنسبة 9.76% مغلقا عند 8.100 جنيه، ثم دايس للملابس الجاهزة بنسبة 8.84% مغلقا عند 0.431 جنيه.

وعلى الجانب الآخر تصدر الأسهم الأعلى ارتفاعا العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 5.84% مغلقا عند 27.580 جنيه، وأودن للاستثمارات المالية بنسبة 3.81% مغلقا عند مستوى 1.236 جنيه، وثالثا جاء العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 3.24% مغلقا عند 38.820 جنيه.

ورابعا جاء سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 2.69% مغلقا عند 32.170 جنيه، وخامسا ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال بنسبة 2.39% مغلقا عند 3.270 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم التي سجلت ثباتا جاء بنك قناة السويس مغلقا عند 9.730 جنيه، وبنك التعمير والإسكان عند 19.220 جنيه، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عند 135 جنيه، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية عند 36 جنيه، وبرايم للاستثمارات المالية القابضة عند 0.443 جنيه.