أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 11-12-2022

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، بينما سجلت حزمة من الأسهم أعلى ارتفاعات، وتكبدت أخرى أعلى تراجعات، وظلت بعض الأسهم على ثبات.

وأنهى المؤشر الرئيس للسوق EGX30 تعاملاته اليوم متراجعا 1.69% مغلقا عند مستوى 14587 نقطة، بينما ارتفع مؤشري السوق EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.61% مغلقا عند 2745 نقطة،ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% مغلقا عند مستوى 4023 نقطة.

وتصدر قائمة الأسهم الأعلى صعودا اليوم مصر للفنادق بنسبة 19.98% مغلقا عند 50.680 جنيه، ثم المهندس للتأمين بنسبة 18.52% مغلقا عند 12.800 جنيه، ثم مستشفى النزهة الدولي بنسبة 13.26% مغلقا عند 7.090 جنيه.

ورابعا صعد سهم الملتقى العربي للاستثمارات بنسبة 9% مغلقا عند 2.2300 جنيه، ثم مصر للأسمنت – قنا بنسبة 8.97% مغلقا عند 22.100 جنيه.

وعلى الجانب الآخر كان السهم الأعلى خسارة اليوم المصرية للاتصالات بنسبة 6.75% مغلقا عند 22.800 جنيه، تلاه مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 5.87% مغلقا عند 23.100 جنيه، ثم بلتون المالية القابضة بنسبة 5.45% ليغلق عند 2.600 جنيه.

ورابعا جاء سهم مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 5.39% تراجع ليغلق عند 18.970 جنيه، وأخيرا جاء سهم مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 4.94% مغلقا عند 1.269 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم التي سجلت ثباتا جاء راية لمراكز الاتصالات مغلقا عند 2.900 جنيه، ثم العربية للأسمنت مغلقا عند 6 جنيهات، ثم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية عند 18.330 جنيه، ودايس للملابس الجاهزة عند 0.444 جنيه، ومطاحن مصر الوسطى عند 35.320 جنيه.