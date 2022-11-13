أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 13-11-2022

بنهاية جلسة صاعدة بالبورصة المصرية اليوم، سارت حزمة من الأسهم مع الاتجاه العام للسوق محققة أعلى ارتفاعات، بينما سارت مجموعة أخرى في الاتجاه المعاكس للسوق لتسجل أكبر تراجعات، فيما ظلت مجموعة ثالثة على ثبات.

حركة المؤشرات اليوم

وسجل مؤشر السوق الرئيس EGX30 ارتفاعا نسبته 1.91% مغلقا عند مستوى 11980 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.18% مغلقا عند 2279 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.98% مغلقا عند 3340 نقطة.

أسهم سجلت أعلى ارتفاعات اليوم

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا العبور للاستثمار العقاري بنسبة 20% مغلقا عند مستوى 12.960 جنيه، تلاه سهم القاهرة للزيوت والصابون بنسبة 19.86% مغلقا عند 0.169 جنيه.

وجاء ثالثا سهم مصر للفنادق بنسبة 14.89% مغلقا عند مستوى 32.260 جنيه، ثم سهم حق اكتتاب شركة العبوات الطبية- 3 بنسبة 14.62% مغلقا عند مستوى 0.149 جنيه، ثم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة 13.44% مغلقا عند 16.960 جنيه.

أسهم شهدت أعلى خسارة

وعلى الجانب الآخر تصدر الأسهم الأعلى خسارة سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 4.88% مغلقا عند مستوى 5.850 جنيه، تلاه سهم الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية- شركة منقسمة بنسبة 4.72 مغلقا عند مستوى 20.980 جنيه.

وجاء ثالثا سهم العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا بنسبة 1.82% مغلقا عند 2.70 جنيه، ورابعا جاء إيديتا للصناعات الغذائية بنسبة 1.48% مغلقا عند 12.20 جنيه، وخامسا المصرية للاتصالات متراجعا 1.40% مغلقا عند 21.200 جنيه.

أسهم سجلت ثباتا

وعلى صعيد الأسهم الثابتة جاء ممفيس للأدوية بنسبة 14.820 جنيه، ثم مطاحن ومخابز الاسكندرية عند 10.760 جنيه، ومطاحن وسط وغرب الدلتا عند 102.030 جنيه، ومصر بني سويف للأسمنت عند 29 جنيه، ومصر للأسواق الحرة بقيمة 8.510 جنيه، وكونتكت المالية القابضة عند 2.950 جنيه.