أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 16-10-2022 (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم بصعود جماعي لمؤشراتها انعكس على حزمة من الأسهم، بينما سارت مجموعة أخرى في اتجاه معاكسا للسوق لتسجل أعلى تراجعات.

وصعدت مؤشرات السوق بشكل جماعي اليوم حيث ارتفع المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.98% مغلقا عند مستوى 10048 نقطة، ومؤشر egx70 بنسبة 1.61% مغلقا عند مستوى 2186 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.56% مغلقا عند مستوى 3125.7 نقطة.

وتنوعت القطاعات التي انتمت إليها الأسهم الأعلى صعودا اليوم بين الكيماويات، والاستثمار، والأغذية، والسياحة، وسجلت معدلات ارتفاع تراوحت بين 20% ونحو 8%.

وتصدر الأسهم الأعلى ربحا اليوم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 20%، مغلقا عند مستوى 37.320 جنيه، ثم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 8.90% مغلقا عند 28.150 جنيه.

وثالثا جاء الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" بنسبة 8.49% مغلقا عند مستوى 33.080 جنيه، ورابعا جاء أجواء للصناعات الغذائية –مصر مرتفعا 8.48% مغلقا عند مستوى 17.390 جنيه، ثم شارم دريمز بنسبة 7.80% مغلقا عند 8.840 جنيه.

وفي المقابل تراوحت تراجعات الأسهم الأعلى خسائرة اليوم بين 11% و3% وتصدرها حق اكتتاب التوفيق للتأجير التمويلي –ايه تي ليس-1 متراجعا 10.87%، مغلقا عند 0.205 جنيه، تلاه العامة لصناعة الورق- راكتا متراجعا 5.30% مغلقا عند 10.370 جنيه، ثم بلتون المالية القابضة بنسبة 3.79% مغلقا عند 3.550 جنيه.

ورابعا جاء سهم الصناعات الغذائية العربية- دومتي متراجعا 3.53% مغلقا عند 5.200 جنيه، ثم العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري – باندا" بنسبة 3.37%، مغلقا عند مستوى 2.010 جنيه.

وسجلت مجموعة أخرى من الأسهم ثباتا جاء من بينها بنك قناة السويس مغلقا عند 7.550 جنيه، ومينا فارم للأدوية مغلقا عند 164.250 جنيه، والشرقية –إيسترن كومباني بـ 10.500 جنيه، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية بـ 35.510 جنيه، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة بـ 20.640 جنيه.