أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 2-10-2022

سجلت مجموعة من الأسهم أعلى ارتفاعات، بنهاية جلسة هابطة اليوم بالبورصة المصرية، بينما سلكت أخرى الاتجاه المعاكس لتسير مع الحركة الهابطة للسوق مسجلة أعلى تراجعات، وظلت حزمة ثالثة على الحياد لم تراوح مكانها منذ تعاملات أمس.

تراجع جماعي لمؤشرات السوق

وتراجع مؤشر السوق الرئيسية EGX30 بنسبة 1.43% مغلقًا عند مستوى 9687.36 نقطة، وEGX70EWI بنسبة 1.47% مغلقا عند 2217 نقطة، وEGX100EWI بنسبة 1.50% مغلقا عند 3140.5 نقطة.

وتنوعت قائمة الأسهم الصاعدة اليوم بين قطاعات الاستثمار العقاري، والصناعات الثقيلة، والعقارات، ومواد التشييد والبناء، بينما تنوعت الهابطة بين الأدوية، والصناعات الغذائية، ومواد البناء والتشييد، والانتاج الزراعي.

اسهم حققت أعلى ارتفاع

وتصدر قائمة الأسهم الصاعدة اليوم سهم أودن للاستثمار والتنمية صاعدا بنسبة 8.89% مغلقا عند مستوى 3.920 جنيه، تلاه مباشرة أميرالد للاستثمار العقاري بصعود نسبته 5.10% مغلقا عند مستوى 1.730 جنيه، ثم الحديد والصلب المصرية صاعدا 4.93% مغلقا عند 7.230 جنيه.

ورابعا في الصعود جاء سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 4.87% مغلقا عند مستوى 2.370 جنيه، مصر بني سويف للأسمنت صاعدا 4.73% مغلقا عند 29 جنيه.

أسهم شهدت هبوطا اليوم

وعلى الجهة الأخرى تصدر الأسهم التي تكبدت أعلى تراجعات اليوم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 11.27% مغلقا عند 15.890 جنيه، ثم العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري- باندا" بنسبة 7.33% مغلقا عند 2.780 جنيه.

وثالثا جاء سهم ليسيكو مصر بنسبة 6.15% مغلقا عند مستوى 9.770 جنيه، ورابعا جاء أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 5.28% مغلقا عند مستوى 0.251 جنيه، وخامسا جاء سهم شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي "نيوداب" متراجعا 5.24% مغلقا عند 2.350 جنيه.

أسهم سجلت ثباتا

وعلى صعيد الأسهم التي سجلت ثباتا جاء بنك قناة السويس مغلقا عند 7.550 جنيه، وسهم مطاحن شرق الدلتا مغلقا عند 89.830 جنيه، وسهم مطاحن مصر الوسطى عند 30.990 جنيه، وسهم بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بيراميزا عند 22.750 جنيه.