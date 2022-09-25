أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 25-9-2022

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين لمؤشراتها، في الوقت الذي حظيت فيه حزمة من الأسهم بأعلى ارتفاعات، بينما تكبدت مجموعة أخرى أكبر تراجعات، وظلت ثالثة على الحياد لم تبارح قيمها منذ آخر تداولات.

وبينما تراجع المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنهاية تعاملات الأحد بنسبة 0.38% مغلقا عند 9895 نقطة، صعد نظيريه للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.77% مغلقا عند 2209 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.41% مغلقا عند 3140 نقطة.

وتصدر قائمة الأسهم الصاعدة اليوم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 13.06% مغلقا عند 3.810 جنيه، ثم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك بنسبة 12.94%، مغلقا عند 0.611 جنيه، ثم سهم مصر الوطنية للصلب – عتاقة بنسبة 8.89%، مغلقا عند 1.188 جنيه.

ورابعا في الارتفاعات جاء سهم سبيد ميديكال صاعدا 6.82% مغلقا عند 0.470 جنيه، ثم سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير صاعدا 6.33%، مغلقا عند 0.487 جنيه.

وعلى الجانب الآخر تصدر قائمة الأسهم الأعلى تراجعا مصر للأسواق الحرة بهبوط 19.21%، ليغلق عند مستوى 7.950 جنيه، تلاه سهم الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 4.42% مغلقا عند 0.562 جنيه.

وثالثا في الهبوط جاء سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 3.74% مغلقا عند 0.335 جنيه، ثم جاء سهم جي بي أوتو متراجعا 3.24%، لينهي التداولات عند 3.280 جنيه، ثم سهم بنك كريدي أجريكول هابطا 3.13%، مغلقا عند 6.200 جنيه.

وجاء من بين الأسهم التي سجلت ثباتا في تحركاتها اليوم عبورلاند للصناعات الغذائية مغلقا عند مستوى 5.200 جنيه، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 9.820 جنيه، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة عند 20 جنيه، ومطاحن ومخابز الإسكندرية عند 10.460 جنيه، ومطاحن وسط وغرب الدلتا عند 102 جنيه.