أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 11-9-2022

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الأحد باستقرار جميع مؤشراتها في المنطقة الخضراء، وسارت حزمة أسهم في الاتجاه العام للمؤشرات مسجلة أعلى ارتفاعات، بينما سجلت مجموعة أخرى من الأسهم أعلى تراجعات.

صعود جماعي للمؤشرات

وصعد مؤشر السوق الرئيس egx30 بنهاية تعاملات اليوم 0.89%، مغلقا عند مستوى 10356 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.61%، مغلقا عند مستوى 2287.96 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.61% مغلقا عند 3276 نقطة.

الأسهم الأعلى صعودا تصل إلى 80%

وجاءت الأسهم الأعلى ارتفاعا بصدارة حق اكتتاب شركة غاز مصر-1 بنسبة 80.13%، مغلقا عند 1.088 جنيه، تلاه بنسبة 20% العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، مغلقا عند 642 جنيه.

وجاء ثالثا سهم أودن للاستثمار والتنمية صاعدا بنسبة 15.78% مغلقا عند 4.330 جنيه، ثم رابعا جاء تعليم لخدمات الإدارة صاعدا 12.18% مغلقا عند 3.500 جنيه، ثم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 10.89%، مغلقا عند 6.210 جنيه.

تراجعات محدودة للأسهم الأعلى خسارة

على الجانب الآخر جاء الأسهم الأعلى خسارة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 4.97%، مغلقا عند 14.330 جينه، وسهم العامة للصوامع والتخزين متراجعا 4.52%، مغلقا عند 86.190 جنيه، ثم شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 4.32%، مغلقا عند 9.300 جنيه.

ورابعا تراجع دايس للملابس الجاهزة بنسبة 3.33%، مغلقا عند 0.406 جنيه، وخامسا جاء العز للسيراميك والبورسلين بنسبة 3.30% مغلقا عند 11.440 جنيه.

أسهم تسجل ثباتا

سجلت حزمة أسهم ثباتا بنهاية تعاملات اليوم جاء من بينها بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية مغلقا عند 7.550 جنيه، ومجموعة عامر القابضة (عامر جروب) عند 0.776 جنيه، ومينا فارم للأدوية عند 164.250 جنيه، والإسكندرية للأدوية عند 122.020 جنيه، ومطاحن شرق الدلتا عند 89.830 جنيه.