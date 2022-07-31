أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 31- 7-2022

بنهاية جلسة صاعدة بالبورصة المصرية اليوم تباينت اتجاهات حزمتين من أسهم السوق بين تحقيق أعلى ارتفاعات، وتكبد أعلى خسائر، بينما ظلت مجموعة أخرى من الأسهم على ثبات.

صعود جماعي للمؤشرات

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم –الجلسة الأخيرة في شهر يوليو- على صعود جماعي حيث صعد EGX30 بنسبة 1.04%، ليغلق عند مستوى 9467 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة EGX70 بنسبة 1.13% مغلقا عند مستوى 1868 نقطة، كما صعد المؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنحو 1%، مغلقا عند مستوى 2735 نقطة.

وحققت الأسهم الأعلى ارتفاعا نسب معتدلة، مقارنة بالأسهم الأعلى انخفاضا والتي سجلت نسب محدودة بدعم الاتجاه العام الصاعد للسوق.

أسهم حققت أعلى ارتفاع

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 12.70% مغلقا عند 4.170 جنيه، تلاه سبيد ميديكال بنسبة 11.57%، مغلقا عند مستوى 0.646 جنيه، ثم التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 9.86% مغلقا عند مستوى 21.620 جنيه.

ورابعا جاء سهم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 8.35%، مغلقا عند 1.90 جنيه، ثم المصرية الدولية للصناعات الدوائية –إيبيكو بنسبة 5.73%، مغلقا عند 30.650 جنيه.

أسهم سجلت أعلى تراجع

وفي المقابل جاء الأعلى تراجعا بين الأسهم الهابطة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 4.99%، مغلقا عند 0.819 جنيه، ثم مجموعة عامر جروب القابضة بنسبة 4.68%، مغلقا عند 0.753 جنيه، وثالثا جاء جلاكسو سميثكلاين بنسبة 3.18% مغلقا عند 24.050 جنيه.

ورابعا حل العاشر من رمضان للصناعات الدوائية بنسبة 2.81%، مغلقا عند 2.420 جنيه، ثم جي بي أوتو بنسبة 2.08%، مغلقا عند 2.830 جنيه.

أسهم شهدت ثباتا

وشهدت مجموعة من أسهم السوق ثباتا جاء من بينها العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية مغلقا عند 25.060، ووادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي عند 25.060 جنيه، ومصر لصناعة الكيماويات – كيما عند 3.610 جنيه، والأسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عند 105.860 جنيه، والعربية للخزف – سيراميكا ريماس عند 0.461 جنيه.