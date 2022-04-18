أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 18-4-2022

هيمن الهبوط على غالبية الأسهم المتداولة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وسط قيمة تداول سجلت 601 مليون جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 184 سهمًا، هيمنت الحركة الصاعدة على حوالي 67 سهمًا، وتراجع 40 أخرى، ولم يتغير أداء الباقية.

يأتي ذلك في إطار خدمة أسعار الأسهم في البورصة المصرية “السوق الرئيسية- بورصة النيل التي تقدمها جريدة “المال” عبر موقعها الإلكتروني في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، والموافق 18-4-2022 عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة الأسعار سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها بنهاية جلسة الأربعاء الماضي.

ودفعت مشتريات المستثمرين والمؤسسات المحلية الانتقائية على عدد من الاسهم القيادية مؤشرات البورصة المصرية نحو الارتداد خلال جلسة تداولات، اليوم الاثنين، بحسب محللون فنيون.

وأكد المحللون أن المؤشر الرئيسي للسوق لا زال يتحرك في اتجاه عرضي بين 10600 و11000 نقطة، بينما يتحرك المؤشر السبعيني في اتجاه هابط رغم الارتداد الذي شهدته الاسهم الصغيرة والمتوسط.

وارتفع سهم اموك للبترول بشكل قوي بلغ 8.8% بعد الاعلان عن نتائج اعمال قياسية في 9 أشهر، كما واصل سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الاكبر صعودة بنحو 0.5%، مدعومًا بنتائج الاعمال الربعية.

وسجلت مؤشرات السوق ارتفاعات جماعية اليوم الاثنين اذ صعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.16% ليصل إلى 10724 نقطة، ومؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.58 % إلى 1695 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.85% إلى 2618 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات على الاسهم بقيمة 610.3 مليون جنيه، وجرى التعامل على 184 سهما ارتفع منها 67 سهما، وانخفضت اسعار 40 سهما بينما استقرت اسعار 77 سهما عند نفس اغلاقات يوم الاحد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بقيمة 51.9 و14.4 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضل الاجانب البيع بصافي قدرة 66.3 مليون جنيه.