أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 13-2-2022

سجلت جلسة اليوم بالبورصة المصرية هبوطا جماعيا للمؤشرات بنسب تراوحت بين 1 وأكثر من 6%، جاءت ارتفاعات الأسهم الأعلى صعودا محدودة للغاية، فيما كانت تراجعات الأسهم الأعلى خسارة كبيرة.

الارتفاعات بين 1% و2.7% والتراجعات بين 14 و18%

وتراوحت نسب صعود الأسهم الأعلى صعودا بين 2.7%، وأدنى من 1%، بينما كانت تراجعات الأسهم الأعلى خسارة بين نحو 18% ونحو 14%.

وتصدر قائمة الأسهم الأعلى صعودا مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 2.72% مغلقا عند 9.810 جنيه، تلاه سهم جي بي أوتو بنسبة 2.50% مغلقا عند مستوى 5.74 جنيه.

وجاء ثالثا في الارتفاعات سهم القلعة للاستشارات المالية – أسهم عادية بنسبة 1.30%، مغلقا عند 1.406 جنيه، ثم مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 1.24%، مغلقا عند مستوى 29.33 جنيه، ثم سهم القابضة المصرية الكويتية بالجنية بنسبة 0.93%، مغلقا عند 21.60 جنيه.

وفي المقابل جاء في صدارة قائمة الأسهم الأعلى هبوطا الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بنسبة 17.75%، مغلقا عند 15.57 جنيه، تلاه سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 16.60%، مغلقا عند 1.960 جنيه.

وثالثا في التراجعات جاء العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 16.48%، مغلقا عند 0.745 جنيه، ثم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 13.92%، مغلقا عند 0.934 جنيه، وسهم أودن للاستثمار والتنمية بنسبة 13.54%، عند مستوى 1.399 جنيه.

وفي المقابل سجلت حزمة من الأسهم ثباتا في تحركاتها جاء من بينها التشخيص المتكاملة مغلقا عند مستوى 21.99 جنيه، وسهم النصر للأعمال المدنية مغلقا عند 15.9 جنيه، ومينا فارم للأدوية عند مستوى 155.26 جنيه، وسهم العامة لصناعة الورق -راكتا بقيمة 7.5 جنيه، ومطاحن شرق الدلتا عند مستوى 89.83 جنيه، وسهم مطاحن مصر العليا بقيمة 90.44 جنيه.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.21%، مغلقا عند 11438 نقطة، فيما سجل المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 6.33%، مغلقا عند 1982.5 نقطة، كما تراجع المؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 4.95% مغلقا عند 2985 نقطة.