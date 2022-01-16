أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 16-1-2022

في جلسة سجلت تراجعا جماعيا لمؤشرات البورصة المصرية اليوم شهدت السوق تسجيل حزمة من الأسهم أعلى ارتفاعات بالسوق، وفي المقابل سارت مجموعة من الأسهم في اتجاه السوق الهابط.

الأسهم الأعلى ارتفاعا بجلسة اليوم

وجاءت أعلى نسب صعود متواضعة لم ترتقي لمستوى الـ5%، كما جاءت نسب الهبوط أيضا محدودة كان أعلاها بنحو 9%.

وتصدر قائمة الأسهم الأعلى صعودا تعليم لخدمات الإدارة بنسبة 4%، مغلقا عند مستوى 5.19 جنيه، ثم التشخيص المتكاملة صاعدة بنسبة 3.7% إلى مستوى 20.99 جنيه، ثم سهم روبكس العالمية لتصنيع الإكريليك بنسبة 2.8% مغلقا عند مستوى 4.6 جنيه.

ورابعا جاء سهم ام.ام جروب للصناعة التجارة بنسبة 2.32% مغلقا عند مستوى 7.9 جنيه، وأخيرا جاء سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية مرتفعا 1.69% مغلقا عند 24 جنيه.

الأسهم الأكثر تراجعا بتعاملات اليوم

وفي المقابل جاء سهم تنمية للاستثمار العقاري بنسبة 8.6% مغلقا عند 2.65 جنيه، ثم سهم العربية للأسمنت متراجعا بواقع 6.18% عند مستوى 4.25 جنيه، ثم سهم مصر للفنادق بنسبة 5.74% إلى مستوى 18 جنيه.

ورابعا في التراجعات جاء سهم زهراء المعادي للاستثمار والتنمية بنسبة 4.98%، 14.70 جنيه، ثم خامسا سهم رواد السياحة – رواد بنسبة 4.98% مغلقا عند مستوى 17.16 جنيه.

الأسهم الثابتة

وسجلت مجموعة أسهم ثباتا جاء من بينها النصر للأعمال المدنية مغلقا عند 17.5 جنيه، وسهم ممفيس لصناعة الأدوية بـ 20.5 جنيه، وسهم مصر لصناعة الكيماويات عند 10 جنيه، وسهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بقيمة 17.26 جنيه، وسهم مطاحن مصر العليا بـ90.44 جنيه، وسهم مطاحن مصر الوسطى بـ28.9 جنيه.

وشهدت مؤشرات السوق تراجعا جماعيا، حيث انخفض المؤشر الرئيس EGX30 بنسبة 1.5% مغلقا عند مستوى 11830 نقطة، ومؤشر EGX70 انخفاضا نسبته 1.7% إلى مستوى 2196 نقطة، ومؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 1.6% إلى مستوى 3223 نقطة.