أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 4-7-2021

بنهاية جلسة صاعدة اليوم تنوعت قائمة الأسهم الأعلى صعودا في البورصة المصرية بين قطاعات مواد التشييد، والصناعات الهندسية، و التعدين، فيما قابلها في قائمة الأعلى هبوطا قطاعات استصلاح الأراضي، والأغذية، والسياحة.

وتصدر قائمة الأسهم صعودا مصر للأسمنت-قنا، بنسبة 9.95%، إلى مستوى 12 جنيها، تلاه أسمنت سيناء بنسبة 8.4%، إلى مستوى 6.7 جنيه.

وجاء سهم العربية للصناعات الهندسية صاعدا 8.30%، إلى مستوى 2.1 جنيه، ورابعا سهم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 7.20%، إلى مستوى 2.53 جنيه، وخامسا جاء سهم الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 6.6%، إلى مستوى 2.26 جنيه.

وبقائمة الأسهم الأعلى هبوطا في البورصة المصرية تصدر الأسهم المتراجعة العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 9.59%، إلى مستوى 30.37 جنيه، تلاها العامة لاستصلاح الأراضي بنسبة 9.40%، إلى مستوى 52.44 جنيه.

وثالثا في التراجعات جاءت أسهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" بنسبة 5.76% إلى مستوى 33.23 جنيه، ورابعا جاء رواد للسياحة 4.8%، بقيمة 34.67 جنيه، وخامسا جاء سهم العالمية للاستثمار والتنمية هابطا 4.07% إلى مستوى 40.05 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم التي سجلت ثباتا جاء القاهرة للخدمات التعليمية مغلقا عند مستوى 14 جنيه، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية –راميدا بقيمة 2.73 جنيه، و مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية عند 95.78 جنيه، و مطاحن وسط وغرب الدلتا عند 95.18 جنيه.

الجدول التالى يوضح أسعار كل الأسهم في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد 4-7-2021:

إسم الورقة المالية سعر الاغلاق بالجنيه المصري نسبة التغير% جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 9.76 0.1 بنك كريدي اجريكول مصر 23.65 0.13 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 11.5 0.17 المصرية للاتصالات 13.48 0.22 المتحدة للاسكان والتعمير 4.3 0.23 الكابلات الكهربائية المصرية 0.405 0.25 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.38 0.3 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.17 0.32 راية القابضة للأستثمارات المالية 3 0.33 اوراسكوم المالية القابضة 0.299 0.34 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.56 0.36 سماد مصر (ايجيفرت) 13.33 0.38 العربية لحليج الأقطان 1.857 0.38 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.854 0.43 المصرية للمنتجعات السياحية 1.774 0.57 الحديد والصلب المصرية 1.863 0.59 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.34 0.6 البنك التجاري الدولي (مصر) 52.51 0.65 القاهرة للدواجن 3.02 0.67 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.88 0.68 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.14 0.73 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 14.58 0.76 القاهرة للزيوت والصابون 6.46 0.78 السويدى اليكتريك 8.55 0.83 جلاكسو سميثكلاين 37.72 0.86 غاز مصر 33.53 0.87 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 26.51 0.91 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.77 0.92 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.878 0.92 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.729 0.97 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 25.05 0.97 ايديتا للصناعات الغذائية 8.22 0.98 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 73.99 1.02 الاسماعيلية مصر للدواجن 4.91 1.03 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.72 1.07 ابن سينا فارما 3.76 1.08 العربية للمحابس 1.702 1.13 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.28 1.23 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.225 1.24 سبيد ميديكال 2.45 1.24 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.63 1.26 سيدى كرير للبتروكيماويات 12.11 1.42 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.679 1.45 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 17.36 1.46 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 33.7 1.48 الاهرام للطباعة و التغليف 11.49 1.5 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 8.36 1.58 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.21 1.58 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 45.39 1.66 المالية و الصناعية المصرية 13.69 1.78 بالم هيلز للتعمير 1.813 1.8 حديد عز 13.02 1.8 النساجون الشرقيون للسجاد 8.49 1.8 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 12.29 1.82 الدلتا للسكر 9.39 1.84 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 414.6 1.88 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.555 2.02 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 1.531 2.07 العربية للاسمنت 5.38 2.09 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.124 2.09 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 13.54 2.11 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.106 2.22 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.57 2.24 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.303 2.36 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 5.59 2.57 مصر بنى سويف للاسمنت 19.92 2.57 المصرية للدواجن 4.18 2.7 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 55.01 2.84 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 5.05 2.85 اميرالد للاستثمار العقاري 4.49 2.98 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 6.12 3.03 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.102 3.09 مطاحن ومخابز الاسكندرية 14.23 3.12 شركة النصر للأعمال المدنية 36.23 3.19 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7.4 3.21 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 6.63 3.27 دايس للملابس الجاهزة 1.299 3.42 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 34.61 3.59 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.173 3.59 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.682 3.65 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.16 3.66 العامة لصناعة الورق - راكتا 11.46 3.71 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 78.96 3.77 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.929 3.8 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 19.94 3.8 الالومنيوم العربية 32.07 3.82 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.157 3.97 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.635 4.1 التعمير والاستشارات الهندسية 24.09 4.11 ليسيكو مصر 6.06 4.12 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 3.26 4.15 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 11.5 4.17 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.776 4.44 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.207 4.5 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.417 4.5 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.749 4.61 العبوات الطبية 0.526 4.78 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.95 4.83 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 3.47 4.83 ريكاب للاستثمارات المالية 5.97 4.92 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.72 4.96 النعيم القابضة للاستثمارات 0.19 4.97 البدر للبلاستيك 1.345 5 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.567 5 جنوب الوادى للاسمنت 1.864 5.07 الملتقي العربي للاستثمارات 5.56 5.1 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 26.9 5.74 المنصورة للدواجن 23.98 6.29 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 64.36 6.54 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.26 6.6 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 2.53 7.2 العربية للصناعات الهندسية 2.075 8.3 اسمنت سيناء 6.72 8.39 مصر للاسمنت - قنا 12.04 9.95 العربية لاستصلاح الاراضي 30.37 -9.59 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 52.44 -9.4 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 33.23 -5.76 رواد السياحة - رواد 34.67 -4.81 العالمية للاستثمار والتنمية 40.05 -4.07 مصر للفنادق 14.22 -3.2 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.094 -2.67 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 26.05 -2.43 بى انفستمنتس القابضه 13.58 -2.37 شارم دريمز للاستثمار السياحى 11.4 -2.31 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2.13 -2.29 جهينة للصناعات الغذائية 5.77 -1.87 تنمية للاستثمار العقاري 3.62 -1.63 المجموعه المصريه العقاريه 5.58 -1.59 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.58 -1.53 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.744 -1.46 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.286 -1.38 اودن للاستثمارات المالية 7.23 -1.36 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 23.48 -1.34 الاهلي للتنمية والاستثمار 17.88 -1.27 مستشفى النزهه الدولي 10.09 -1.27 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 90.03 -1.22 القناة للتوكيلات الملاحية 13.77 -1.15 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.65 -1.08 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.859 -1.04 اسيك للتعدين - اسكوم 7.79 -1.02 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 12.28 -0.97 مصر للالومنيوم 17.29 -0.97 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 9.23 -0.97 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 14.14 -0.91 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 34.66 -0.89 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 21.33 -0.74 العبور للاستثمار العقارى 45.2 -0.64 شركة مستشفي كليوباترا 4.61 -0.43 دلتا للانشاء والتعمير 20.41 -0.39 الدولية للأسمدة والكيماويات 5.39 -0.37 اوراسكوم للتنمية مصر 5.55 -0.36 مصر لصناعة الكيماويات 11.36 -0.35 القابضة المصرية الكويتية 0.99 -0.3 جى بى اوتو 3.45 -0.29 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.61 -0.28 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.5 -0.22 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 18.98 -0.16 بنك التعمير والاسكان 32.96 -0.09 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 43.62 -0.09 القاهرة للاسكان والتعمير 29 -0.07 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 135.02 -0.02 بنك البركة مصر 13.04 بنك الكويت الوطنى - مصر 39.01 البنك المصري الخليجي 0.38 البنك المصري لتنمية الصادرات 13.17 الشمس للاسكان والتعمير 5.54 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 32.79 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 9.03 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 3.4 إعمار مصر للتنمية 2.38 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.58 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.05 مطاحن شرق الدلتا 93.51 مطاحن مصر الوسطي 28.86 مطاحن وسط وغرب الدلتا 95.18 مطاحن مصر العليا 80.6 الشرقية - ايسترن كومباني 11.85 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.86 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.301 مصر للاسواق الحرة 7.15 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 7.89 القاهرة للخدمات التعليمية 14.02 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 40.5 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.465 الدلتا للتأمين 31.38 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 64.47 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 6.61 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.229 بلتون المالية القابضة 2.24 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.209 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 10.94 كونتكت المالية القابضة 4 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.622 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 19.35 جولدن تكس للاصواف 6.42 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.11 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 6.64 (مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون 5.25 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 95.78 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.73 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 66.15 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 36.06 انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 18 أم بي للهندسةM.B 0.893 دلتا للطباعة والتغليف 22.74 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 53.01 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 16.06 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 6.49

7 أسهم في البورصة المصرية حققت قفزات صعودية فى الربع الثاني

سجلت 7 أسهم بـ «البورصة المصرية»، تركزت غالبيتها بالمؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، ارتفاعات قياسية تراوحت بين أكثر من 100 إلى 900%، خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي.

وتصدر الأسهم الـ7 في الارتفاعات أجواء للصناعات الغذائية بنسبة 904% منهيا تداولات الفترة المذكورة عند مستوى 23.80 جنيه، وجاء في المركز الثاني الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 574% عند مستوى 2.36 جنيه.

وثالثا في الصعود حل سهم التشخيص المتكاملة بنسبة 357%، منهيا تداولات هذه الفترة عند 18 جنيها، ثم رواد السياحة – رواد، صاعدا 281%، منهيا تداولاته عند 36.42 جنيه، وخامسا جاء وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة صعود 171%، إلى مستوى 91.14 جنيه.

أداء البورصة المصرية اليوم

أغلقت البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد، على صعود جماعي بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للأجانب وقيم تداولات بلغت 896 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.87% عند 10345 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.25% إلى 2352 نقطة، في حين صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.14% إلى 3316 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 896 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للبيع، بينما اتجه الأجانب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.