بورصة وشركات

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 4-7-2021

تنوعت الأسهم الأعلى صعودا بين قطاعات البناء والتشييد والتعدين
منى عبدالباري 6:32 م, الأحد, 4 يوليو 21 6:32 م, الأحد, 4 يوليو 21

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بنهاية جلسة صاعدة اليوم تنوعت قائمة الأسهم الأعلى صعودا في البورصة المصرية بين قطاعات مواد التشييد، والصناعات الهندسية، و التعدين، فيما قابلها في قائمة الأعلى هبوطا قطاعات استصلاح الأراضي، والأغذية، والسياحة.

وتصدر قائمة الأسهم صعودا مصر للأسمنت-قنا، بنسبة 9.95%، إلى مستوى 12 جنيها، تلاه أسمنت سيناء بنسبة 8.4%، إلى مستوى 6.7 جنيه.

وجاء سهم العربية للصناعات الهندسية صاعدا 8.30%، إلى مستوى 2.1 جنيه، ورابعا سهم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 7.20%، إلى مستوى 2.53 جنيه، وخامسا جاء سهم الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 6.6%، إلى مستوى 2.26 جنيه.

وبقائمة الأسهم الأعلى هبوطا في البورصة المصرية تصدر الأسهم المتراجعة العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 9.59%، إلى مستوى 30.37 جنيه، تلاها العامة لاستصلاح الأراضي بنسبة 9.40%، إلى مستوى 52.44 جنيه.

وثالثا في التراجعات جاءت أسهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" بنسبة 5.76% إلى مستوى 33.23 جنيه، ورابعا جاء رواد للسياحة 4.8%، بقيمة 34.67 جنيه، وخامسا جاء سهم العالمية للاستثمار والتنمية هابطا 4.07% إلى مستوى 40.05 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم التي سجلت ثباتا جاء القاهرة للخدمات التعليمية مغلقا عند مستوى 14 جنيه، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية –راميدا بقيمة 2.73 جنيه، و مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية عند 95.78 جنيه، و مطاحن وسط وغرب الدلتا عند 95.18 جنيه.

الجدول التالى يوضح أسعار كل الأسهم في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد 4-7-2021:

إسم الورقة الماليةسعر الاغلاق بالجنيه المصرينسبة التغير%
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية9.760.1
بنك كريدي اجريكول مصر23.650.13
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية11.50.17
المصرية للاتصالات13.480.22
المتحدة للاسكان والتعمير4.30.23
الكابلات الكهربائية المصرية0.4050.25
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.380.3
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.170.32
راية القابضة للأستثمارات المالية30.33
اوراسكوم المالية القابضة0.2990.34
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.560.36
سماد مصر (ايجيفرت)13.330.38
العربية لحليج الأقطان1.8570.38
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.8540.43
المصرية للمنتجعات السياحية1.7740.57
الحديد والصلب المصرية1.8630.59
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.340.6
البنك التجاري الدولي (مصر)52.510.65
القاهرة للدواجن3.020.67
عبور لاند للصناعات الغذائية5.880.68
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.140.73
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير14.580.76
القاهرة للزيوت والصابون6.460.78
السويدى اليكتريك8.550.83
جلاكسو سميثكلاين37.720.86
غاز مصر33.530.87
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية26.510.91
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.770.92
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.8780.92
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.7290.97
مطاحن ومخابز شمال القاهرة25.050.97
ايديتا للصناعات الغذائية8.220.98
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي73.991.02
الاسماعيلية مصر للدواجن4.911.03
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.721.07
ابن سينا فارما3.761.08
العربية للمحابس1.7021.13
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.281.23
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.2251.24
سبيد ميديكال2.451.24
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.631.26
سيدى كرير للبتروكيماويات12.111.42
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.6791.45
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك17.361.46
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية33.71.48
الاهرام للطباعة و التغليف11.491.5
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية8.361.58
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.211.58
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو45.391.66
المالية و الصناعية المصرية13.691.78
بالم هيلز للتعمير1.8131.8
حديد عز13.021.8
النساجون الشرقيون للسجاد8.491.8
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره12.291.82
الدلتا للسكر9.391.84
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية414.61.88
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.5552.02
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية1.5312.07
العربية للاسمنت5.382.09
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.1242.09
المجموعه الماليه هيرمس القابضه13.542.11
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.1062.22
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.572.24
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.3032.36
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة5.592.57
مصر بنى سويف للاسمنت19.922.57
المصرية للدواجن4.182.7
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية55.012.84
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون5.052.85
اميرالد للاستثمار العقاري4.492.98
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس6.123.03
الشرقية الوطنية للامن الغذائي1.1023.09
مطاحن ومخابز الاسكندرية14.233.12
شركة النصر للأعمال المدنية36.233.19
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية7.43.21
العربية للخزف - سيراميكا ريماس6.633.27
دايس للملابس الجاهزة1.2993.42
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات34.613.59
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.1733.59
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.6823.65
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.163.66
العامة لصناعة الورق - راكتا11.463.71
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو78.963.77
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.9293.8
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية19.943.8
الالومنيوم العربية32.073.82
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.1573.97
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.6354.1
التعمير والاستشارات الهندسية24.094.11
ليسيكو مصر6.064.12
الدولية للصناعات الطبية ايكمي3.264.15
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه11.54.17
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.7764.44
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.2074.5
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.4174.5
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.7494.61
العبوات الطبية0.5264.78
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.954.83
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى3.474.83
ريكاب للاستثمارات المالية5.974.92
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.724.96
النعيم القابضة للاستثمارات0.194.97
البدر للبلاستيك1.3455
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.5675
جنوب الوادى للاسمنت1.8645.07
الملتقي العربي للاستثمارات5.565.1
البويات والصناعات الكيماوية - باكين26.95.74
المنصورة للدواجن23.986.29
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي64.366.54
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.266.6
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر2.537.2
العربية للصناعات الهندسية2.0758.3
اسمنت سيناء6.728.39
مصر للاسمنت - قنا12.049.95
العربية لاستصلاح الاراضي30.37-9.59
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير52.44-9.4
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)33.23-5.76
رواد السياحة - رواد34.67-4.81
العالمية للاستثمار والتنمية40.05-4.07
مصر للفنادق14.22-3.2
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.094-2.67
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية26.05-2.43
بى انفستمنتس القابضه13.58-2.37
شارم دريمز للاستثمار السياحى11.4-2.31
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية2.13-2.29
جهينة للصناعات الغذائية5.77-1.87
تنمية للاستثمار العقاري3.62-1.63
المجموعه المصريه العقاريه5.58-1.59
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.58-1.53
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.744-1.46
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.286-1.38
اودن للاستثمارات المالية7.23-1.36
اجواء للصناعات الغذائية - مصر23.48-1.34
الاهلي للتنمية والاستثمار17.88-1.27
مستشفى النزهه الدولي10.09-1.27
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي90.03-1.22
القناة للتوكيلات الملاحية13.77-1.15
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.65-1.08
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.859-1.04
اسيك للتعدين - اسكوم7.79-1.02
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية12.28-0.97
مصر للالومنيوم17.29-0.97
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية9.23-0.97
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)14.14-0.91
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل34.66-0.89
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"21.33-0.74
العبور للاستثمار العقارى45.2-0.64
شركة مستشفي كليوباترا4.61-0.43
دلتا للانشاء والتعمير20.41-0.39
الدولية للأسمدة والكيماويات5.39-0.37
اوراسكوم للتنمية مصر5.55-0.36
مصر لصناعة الكيماويات11.36-0.35
القابضة المصرية الكويتية0.99-0.3
جى بى اوتو3.45-0.29
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.61-0.28
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.5-0.22
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية18.98-0.16
بنك التعمير والاسكان32.96-0.09
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة43.62-0.09
القاهرة للاسكان والتعمير29-0.07
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية135.02-0.02
بنك البركة مصر13.04
بنك الكويت الوطنى - مصر39.01
البنك المصري الخليجي0.38
البنك المصري لتنمية الصادرات13.17
الشمس للاسكان والتعمير5.54
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية32.79
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى9.03
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية3.4
إعمار مصر للتنمية2.38
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.58
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.05
مطاحن شرق الدلتا93.51
مطاحن مصر الوسطي28.86
مطاحن وسط وغرب الدلتا95.18
مطاحن مصر العليا80.6
الشرقية - ايسترن كومباني11.85
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.86
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.301
مصر للاسواق الحرة7.15
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع7.89
القاهرة للخدمات التعليمية14.02
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا40.5
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.465
الدلتا للتأمين31.38
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل64.47
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه6.61
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية1.229
بلتون المالية القابضة2.24
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.209
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات10.94
كونتكت المالية القابضة4
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.622
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية19.35
جولدن تكس للاصواف6.42
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.11
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك6.64
(مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون5.25
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية95.78
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.73
العربية للادوية والصناعات الكيماوية66.15
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية36.06
انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي18
أم بي للهندسةM.B0.893
دلتا للطباعة والتغليف22.74
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف53.01
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات16.06
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات6.49
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7 أسهم في البورصة المصرية حققت قفزات صعودية فى الربع الثاني

سجلت 7 أسهم بـ «البورصة المصرية»، تركزت غالبيتها بالمؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، ارتفاعات قياسية تراوحت بين أكثر من 100 إلى 900%، خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي.

وتصدر الأسهم الـ7 في الارتفاعات أجواء للصناعات الغذائية بنسبة 904% منهيا تداولات الفترة المذكورة عند مستوى 23.80 جنيه، وجاء في المركز الثاني الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 574% عند مستوى 2.36 جنيه.

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وثالثا في الصعود حل سهم التشخيص المتكاملة بنسبة 357%، منهيا تداولات هذه الفترة عند 18 جنيها، ثم رواد السياحة – رواد، صاعدا 281%، منهيا تداولاته عند 36.42 جنيه، وخامسا جاء وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة صعود 171%، إلى مستوى 91.14 جنيه.

أداء البورصة المصرية اليوم

أغلقت البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد، على صعود جماعي بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للأجانب وقيم تداولات بلغت 896 مليون جنيه على الأسهم.

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وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.87% عند 10345 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.25% إلى 2352 نقطة، في حين صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.14% إلى 3316 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 896 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للبيع، بينما اتجه الأجانب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

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بقلم منى عبدالباري

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