بورصة وشركات

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 14-3-2021

العقارات تسيطر على قائمة الأسهم الأعلى صعودا
منى عبدالباري 6:17 م, الأحد, 14 مارس 21 6:17 م, الأحد, 14 مارس 21

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هيمن اللون الأحمر على أسعار الأسهم بنهاية تعاملات مستهل الأسبوع اليوم الأحد الموافق 14 مارس 2021، فيما سيطر القطاع العقاري على قائمة الأسهم الأعلى صعودا بنهاية تعاملات اليوم الأحد بالبورصة المصرية، بينما تنوعت قائمة الأسهم الأعلى تراجعا بين الأدوية، والملابس، والاستثمارات المالية، والقطاع المصرفي.

وشهدت أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم ارتفاع سعر 50 سهمًا، وتراجع 101 سهمًا، واستقرار سعر 35 سهمًا عند مستويات الخميس الماضي دون تغيير.

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على أداء متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين، وقيم تداولات بلغت 897 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.25% عند 11289 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.42% إلى 2203 نقاط.

كما انخفض مؤشر البورصة المصرية egx100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.29% إلى 3213 نقطة.

وأشارات بيانات البورصة المصرية إلى اتجاه المستثمرون المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء.

أسعار الأسهم الأعلى ارتفاعا

وتصدر قائمة الأسهم الأعلى صعودا بالبورصة المصرية العبور للاستثمار العقاري مرتفعا 9.6%، مغلقا عند مستوى 37.4 جنيه، تلاه مباشرة سهم فوري للمدفوعات الإليكترونيةصاعدا 6.7%، بقيمة 38.4 جنيه.

وجاء ثالثا بالأسهم الأعلى صعودا أوراسكوم للتنمية مصر بصعود 6.05%، مغلقا عند مستوى 5.9 جنيه، ورابعا سهم مجموعة جي أم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية مرتفعا 4.8%، بقيمة 0.97 جنيه، وخامسا جاء سهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار صاعدا 4.6%، مغلقا عند مستوى 17 جنيه، وفقا للموقع الرسمي للبورصة المصرية.

الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم المرتفعة خلال جلسة اليوم الأحد:

إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال		نسبة
التغير
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو440.05
المالية و الصناعية المصرية12.030.08
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)5.040.2
العربية للخزف - سيراميكا ريماس4.190.24
جى بى اوتو3.950.25
العالمية للاستثمار والتنمية25.970.27
البويات والصناعات الكيماوية - باكين22.040.36
سبيد ميديكال2.720.37
جنوب الوادى للاسمنت1.8630.38
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب4.260.47
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية21.490.51
بالم هيلز للتعمير1.7110.53
شركة مستشفي كليوباترا5.080.59
اودن للاستثمارات المالية9.070.67
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.8480.71
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات4.010.75
مصر للفنادق11.890.76
العربية للاسمنت3.220.94
القابضة المصرية الكويتية1.1490.97
مصر الجديدة للاسكان والتعمير5.160.98
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.7170.99
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.791.07
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو75.591.08
اسمنت سيناء4.591.32
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.711.39
مصر للالومنيوم13.261.45
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.1711.47
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.4091.51
القاهرة للزيوت والصابون5.331.52
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب1.0011.83
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"11.551.85
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.581.86
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)2.932.09
المنصورة للدواجن15.452.86
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات7.22.86
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية10.362.98
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.4483.13
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك14.893.19
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.8363.32
رواد السياحة - رواد11.383.45
العبوات الطبية1.0113.91
بنك البركة مصر13.753.93
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.8534.02
مصر للاسمنت - قنا104.17
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى1.0924.3
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك17.024.67
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.9734.85
اوراسكوم للتنمية مصر5.966.05
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية38.436.78
العبور للاستثمار العقارى37.419.67
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أسعار الأسهم الأكثر انخفاضا في البورصة المصرية

وفي المقابل تصدر قائمة الأسهم الأعلى هبوطا بتعاملات البورصة المصرية سهم جلاكسو سميثكلاين بنحو 10% مغلقا عند 34 جنيه، ثم المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، متراجعا 9.8%، مغلقا عند 0.60 جنيه، وثالثا بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنسبة 9%، منهيا التعاملات عند 4.8 جنيه.

ورابعا بقائمة الأعلى تراجعا جاءت سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية منخفضا 7.34%، مغلقا 4.29 جنيه، وخامسا دايس للملابس الجاهزة خاسرا 6.43%، بقيمة 2.33 جنيه.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم الأكثر انخفاضا في البورص المصرية نهاية جلسة اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال		نسبة
التغير
جلاكسو سميثكلاين34.14-9.99
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.604-9.85
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.8-9.09
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.29-7.34
دايس للملابس الجاهزة2.33-6.43
شركة النصر للأعمال المدنية19.47-6.03
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.638-5.86
مطاحن ومخابز شمال القاهرة15.26-5.69
راية القابضة للأستثمارات المالية24.46-5.41
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى10.35-4.96
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير31.93-4.6
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية20.66-4.48
الاهرام للطباعة و التغليف19.01-4.42
الدولية للأسمدة والكيماويات4.56-4.2
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي29.5-4.1
مطاحن ومخابز الاسكندرية13.24-4.06
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.758-3.93
الاسماعيلية مصر للدواجن5.28-3.83
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة43.29-3.8
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.81-3.77
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل41.55-3.69
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره11.55-3.35
اميرالد للاستثمار العقاري6.84-3.25
شارم دريمز للاستثمار السياحى5.81-3.17
الشرقية - ايسترن كومباني13.54-3.15
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.724-2.95
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)11.88-2.78
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي63.46-2.76
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.961-2.73
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.182-2.67
غاز مصر35.63-2.65
اسيك للتعدين - اسكوم9.31-2.62
بى انفستمنتس القابضه15.02-2.59
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية14.44-2.56
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.06-2.55
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.307-2.54
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.69-2.49
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات32.5-2.49
العربية للصناعات الهندسية1.156-2.45
الاهلي للتنمية والاستثمار21.99-2.35
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.94-2.23
الملتقي العربي للاستثمارات25.28-2.21
المصرية للدواجن5.45-2.15
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى6.44-2.13
سيدى كرير للبتروكيماويات11.07-2.12
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.19-2.1
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون7.35-2
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.33-1.92
الالومنيوم العربية26.2-1.87
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.005-1.86
ليسيكو مصر4.22-1.86
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.83-1.83
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية135.55-1.78
المتحدة للاسكان والتعمير4.49-1.75
بلتون المالية القابضة2.42-1.63
التعمير والاستشارات الهندسية16.9-1.63
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية29.52-1.53
المجموعه المصريه العقاريه13.55-1.45
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.1-1.41
الكابلات الكهربائية المصرية0.495-1.39
حديد عز9.94-1.39
العربية للمحابس1.816-1.3
القاهرة للاسكان والتعمير20.96-1.27
دلتا للطباعة والتغليف27.84-1.24
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية7.99-1.11
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية23.9-1.08
اجواء للصناعات الغذائية - مصر2.79-1.06
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)20.57-1.06
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.94-1.01
ريكاب للاستثمارات المالية7.95-1
ابن سينا فارما5.02-0.99
الحديد والصلب المصرية3.04-0.98
دلتا للانشاء والتعمير15.62-0.89
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب1.178-0.84
المصرية للاتصالات11-0.81
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.371-0.8
السويدى اليكتريك9.32-0.75
جهينة للصناعات الغذائية5.48-0.72
الشرقية الوطنية للامن الغذائي11.14-0.71
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.84-0.71
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية38.52-0.7
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه13.06-0.68
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا3-0.66
القاهرة للدواجن3.12-0.64
بنك التعمير والاسكان36.11-0.61
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.857-0.58
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.59-0.55
المجموعه الماليه هيرمس القابضه14.54-0.55
المصرية للمنتجعات السياحية1.452-0.55
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.191-0.52
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.812-0.49
العامة لصناعة الورق - راكتا8.39-0.47
الشمس للاسكان والتعمير4.59-0.43
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.465-0.43
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية107.71-0.42
النساجون الشرقيون للسجاد7.23-0.41
عبور لاند للصناعات الغذائية7.46-0.4
القناة للتوكيلات الملاحية10.99-0.36
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.553-0.36
العربية لحليج الأقطان2.79-0.36
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية387.16-0.32
اوراسكوم المالية القابضة0.332-0.3
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.808-0.25
البنك التجاري الدولي (مصر)60.86-0.23
بنك كريدي اجريكول مصر24.94-0.2
الدلتا للسكر10.55-0.19
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية11.17-0.18
ايديتا للصناعات الغذائية8.81-0.11
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية37.61-0.11
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.259-0.08
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البورصة المصرية
البورصة المصرية

أسعار الأسهم الثابتة في البورصة المصرية

وعلى صعيد الأسهم الثابتة جاء سهم بنك قطر الإسلامي عند 16.6 جنيه، وإعمار مصر عند 2.40 جنيه، وسبأ للأدوية عند 8.2 جنيه، وبنك قناة السويس عند 11.04 جنيه، وبنك الكويت الوطني عند 39.6 جنيه.

الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم الثابتة خلال تعاملات اليوم:

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إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال		نسبة
التغير
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.6
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.687
مطاحن مصر الوسطي27.66
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز9.3
مطاحن وسط وغرب الدلتا90.52
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.12
مطاحن شرق الدلتا90.79
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة0.864
البنك المصري لتنمية الصادرات12.66
البنك المصري الخليجي0.432
بنك قطر الوطني الاهلي16.69
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية11.47
بنك الكويت الوطنى - مصر39.66
مصر للاسواق الحرة7.22
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع7.17
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.3
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا40.5
القاهرة للخدمات التعليمية14.3
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس4.27
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية14.21
النعيم القابضة للاستثمارات0.183
المهندس للتأمين15.36
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.85
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية11.08
أم بي للهندسةM.B0.893
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات13.4
العربية للادوية والصناعات الكيماوية73.84
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية8.27
مستشفى النزهه الدولي66.34
عبر المحيطات للسياحه0.071
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية28
جينيال تورز2.45
إعمار مصر للتنمية2.43
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير6.58
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية2.69
العربية لاستصلاح الاراضي21.97
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي92.98
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.13
جولدن تكس للاصواف7.91
مصر بنى سويف للاسمنت14.84
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك7.84
البدر للبلاستيك0.734
مصر لصناعة الكيماويات10.62
سماد مصر (ايجيفرت)10.02
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بقلم منى عبدالباري

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