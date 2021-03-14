أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 14-3-2021

هيمن اللون الأحمر على أسعار الأسهم بنهاية تعاملات مستهل الأسبوع اليوم الأحد الموافق 14 مارس 2021، فيما سيطر القطاع العقاري على قائمة الأسهم الأعلى صعودا بنهاية تعاملات اليوم الأحد بالبورصة المصرية، بينما تنوعت قائمة الأسهم الأعلى تراجعا بين الأدوية، والملابس، والاستثمارات المالية، والقطاع المصرفي.

وشهدت أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم ارتفاع سعر 50 سهمًا، وتراجع 101 سهمًا، واستقرار سعر 35 سهمًا عند مستويات الخميس الماضي دون تغيير.

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على أداء متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين، وقيم تداولات بلغت 897 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.25% عند 11289 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.42% إلى 2203 نقاط.

كما انخفض مؤشر البورصة المصرية egx100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.29% إلى 3213 نقطة.

وأشارات بيانات البورصة المصرية إلى اتجاه المستثمرون المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء.

أسعار الأسهم الأعلى ارتفاعا

وتصدر قائمة الأسهم الأعلى صعودا بالبورصة المصرية العبور للاستثمار العقاري مرتفعا 9.6%، مغلقا عند مستوى 37.4 جنيه، تلاه مباشرة سهم فوري للمدفوعات الإليكترونيةصاعدا 6.7%، بقيمة 38.4 جنيه.

وجاء ثالثا بالأسهم الأعلى صعودا أوراسكوم للتنمية مصر بصعود 6.05%، مغلقا عند مستوى 5.9 جنيه، ورابعا سهم مجموعة جي أم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية مرتفعا 4.8%، بقيمة 0.97 جنيه، وخامسا جاء سهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار صاعدا 4.6%، مغلقا عند مستوى 17 جنيه، وفقا للموقع الرسمي للبورصة المصرية.

الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم المرتفعة خلال جلسة اليوم الأحد:

إسم الورقة المالية سعر

الإقفال نسبة

التغير المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 44 0.05 المالية و الصناعية المصرية 12.03 0.08 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 5.04 0.2 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 4.19 0.24 جى بى اوتو 3.95 0.25 العالمية للاستثمار والتنمية 25.97 0.27 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 22.04 0.36 سبيد ميديكال 2.72 0.37 جنوب الوادى للاسمنت 1.863 0.38 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 4.26 0.47 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 21.49 0.51 بالم هيلز للتعمير 1.711 0.53 شركة مستشفي كليوباترا 5.08 0.59 اودن للاستثمارات المالية 9.07 0.67 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.848 0.71 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 4.01 0.75 مصر للفنادق 11.89 0.76 العربية للاسمنت 3.22 0.94 القابضة المصرية الكويتية 1.149 0.97 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 5.16 0.98 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.717 0.99 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.79 1.07 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 75.59 1.08 اسمنت سيناء 4.59 1.32 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.71 1.39 مصر للالومنيوم 13.26 1.45 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.171 1.47 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.409 1.51 القاهرة للزيوت والصابون 5.33 1.52 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 1.001 1.83 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 11.55 1.85 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.58 1.86 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 2.93 2.09 المنصورة للدواجن 15.45 2.86 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 7.2 2.86 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 10.36 2.98 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.448 3.13 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 14.89 3.19 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.836 3.32 رواد السياحة - رواد 11.38 3.45 العبوات الطبية 1.011 3.91 بنك البركة مصر 13.75 3.93 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.853 4.02 مصر للاسمنت - قنا 10 4.17 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 1.092 4.3 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 17.02 4.67 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 0.973 4.85 اوراسكوم للتنمية مصر 5.96 6.05 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 38.43 6.78 العبور للاستثمار العقارى 37.41 9.67

أسعار الأسهم الأكثر انخفاضا في البورصة المصرية

وفي المقابل تصدر قائمة الأسهم الأعلى هبوطا بتعاملات البورصة المصرية سهم جلاكسو سميثكلاين بنحو 10% مغلقا عند 34 جنيه، ثم المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، متراجعا 9.8%، مغلقا عند 0.60 جنيه، وثالثا بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنسبة 9%، منهيا التعاملات عند 4.8 جنيه.

ورابعا بقائمة الأعلى تراجعا جاءت سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية منخفضا 7.34%، مغلقا 4.29 جنيه، وخامسا دايس للملابس الجاهزة خاسرا 6.43%، بقيمة 2.33 جنيه.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم الأكثر انخفاضا في البورص المصرية نهاية جلسة اليوم:

إسم الورقة المالية سعر

الإقفال نسبة

التغير جلاكسو سميثكلاين 34.14 -9.99 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.604 -9.85 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.8 -9.09 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.29 -7.34 دايس للملابس الجاهزة 2.33 -6.43 شركة النصر للأعمال المدنية 19.47 -6.03 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.638 -5.86 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 15.26 -5.69 راية القابضة للأستثمارات المالية 24.46 -5.41 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 10.35 -4.96 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 31.93 -4.6 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 20.66 -4.48 الاهرام للطباعة و التغليف 19.01 -4.42 الدولية للأسمدة والكيماويات 4.56 -4.2 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 29.5 -4.1 مطاحن ومخابز الاسكندرية 13.24 -4.06 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.758 -3.93 الاسماعيلية مصر للدواجن 5.28 -3.83 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 43.29 -3.8 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.81 -3.77 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 41.55 -3.69 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 11.55 -3.35 اميرالد للاستثمار العقاري 6.84 -3.25 شارم دريمز للاستثمار السياحى 5.81 -3.17 الشرقية - ايسترن كومباني 13.54 -3.15 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.724 -2.95 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 11.88 -2.78 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 63.46 -2.76 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.961 -2.73 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.182 -2.67 غاز مصر 35.63 -2.65 اسيك للتعدين - اسكوم 9.31 -2.62 بى انفستمنتس القابضه 15.02 -2.59 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 14.44 -2.56 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.06 -2.55 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.307 -2.54 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.69 -2.49 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 32.5 -2.49 العربية للصناعات الهندسية 1.156 -2.45 الاهلي للتنمية والاستثمار 21.99 -2.35 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.94 -2.23 الملتقي العربي للاستثمارات 25.28 -2.21 المصرية للدواجن 5.45 -2.15 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 6.44 -2.13 سيدى كرير للبتروكيماويات 11.07 -2.12 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.19 -2.1 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 7.35 -2 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.33 -1.92 الالومنيوم العربية 26.2 -1.87 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.005 -1.86 ليسيكو مصر 4.22 -1.86 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.83 -1.83 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 135.55 -1.78 المتحدة للاسكان والتعمير 4.49 -1.75 بلتون المالية القابضة 2.42 -1.63 التعمير والاستشارات الهندسية 16.9 -1.63 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 29.52 -1.53 المجموعه المصريه العقاريه 13.55 -1.45 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.1 -1.41 الكابلات الكهربائية المصرية 0.495 -1.39 حديد عز 9.94 -1.39 العربية للمحابس 1.816 -1.3 القاهرة للاسكان والتعمير 20.96 -1.27 دلتا للطباعة والتغليف 27.84 -1.24 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 7.99 -1.11 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 23.9 -1.08 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 2.79 -1.06 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 20.57 -1.06 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.94 -1.01 ريكاب للاستثمارات المالية 7.95 -1 ابن سينا فارما 5.02 -0.99 الحديد والصلب المصرية 3.04 -0.98 دلتا للانشاء والتعمير 15.62 -0.89 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 1.178 -0.84 المصرية للاتصالات 11 -0.81 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.371 -0.8 السويدى اليكتريك 9.32 -0.75 جهينة للصناعات الغذائية 5.48 -0.72 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 11.14 -0.71 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.84 -0.71 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 38.52 -0.7 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 13.06 -0.68 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 3 -0.66 القاهرة للدواجن 3.12 -0.64 بنك التعمير والاسكان 36.11 -0.61 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.857 -0.58 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.59 -0.55 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 14.54 -0.55 المصرية للمنتجعات السياحية 1.452 -0.55 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.191 -0.52 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.812 -0.49 العامة لصناعة الورق - راكتا 8.39 -0.47 الشمس للاسكان والتعمير 4.59 -0.43 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.465 -0.43 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 107.71 -0.42 النساجون الشرقيون للسجاد 7.23 -0.41 عبور لاند للصناعات الغذائية 7.46 -0.4 القناة للتوكيلات الملاحية 10.99 -0.36 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.553 -0.36 العربية لحليج الأقطان 2.79 -0.36 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 387.16 -0.32 اوراسكوم المالية القابضة 0.332 -0.3 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.808 -0.25 البنك التجاري الدولي (مصر) 60.86 -0.23 بنك كريدي اجريكول مصر 24.94 -0.2 الدلتا للسكر 10.55 -0.19 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 11.17 -0.18 ايديتا للصناعات الغذائية 8.81 -0.11 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 37.61 -0.11 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.259 -0.08

البورصة المصرية

أسعار الأسهم الثابتة في البورصة المصرية

وعلى صعيد الأسهم الثابتة جاء سهم بنك قطر الإسلامي عند 16.6 جنيه، وإعمار مصر عند 2.40 جنيه، وسبأ للأدوية عند 8.2 جنيه، وبنك قناة السويس عند 11.04 جنيه، وبنك الكويت الوطني عند 39.6 جنيه.

الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم الثابتة خلال تعاملات اليوم: