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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 7-3-2021

رأس المال السوقي يكسب 11.8 مليار جنيه خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم
منى عبدالباري 7:39 م, الأحد, 7 مارس 21 7:39 م, الأحد, 7 مارس 21

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سيطر اللون الأخضر على أسعار الأسهم مستهل تعاملات الأسبوع ليوم، الأحد، الموافق 7 مارس 2021 سواء السوق الرئيسية أو بورصة النيل، بالتزامن مع الصعود الهبوط الجماعي لـ «مؤشرات البورصة المصرية».

وقفز مؤشر البورصة المصرية الرئيسى «EGX30» بنسبة 1.98% ليصل إلى 11557 نقطة، كما صعد مؤشر «EGX70» 2.88%، ليسجل 2248 نقطة.

أما مؤشر البورصة المصرية الأوسع انتشارًا «EGX100» فارتفع 2.48%، ليصل إلى مستوي 3278 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 954 مليون جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وصعد رأس المال السوقي لـ «البورصة المصرية» بقيمة 11.8 مليار جنيه، ليصل إلى 701.7 مليار جنيه، مقارنة مع جلسة نهاية الأسبوع الماضي 689.9 مليار جنيه.

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البورصة المصرية

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية اليوم ارتفاع أسعار 138 سهمًا فقط مدرجة في سوق المال اليوم الأحد.

الجدول التالى يوضح أسعار كل الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال		نسبة التغير%
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.8120.12
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.710.15
جلاكسو سميثكلاين35.110.17
جهينة للصناعات الغذائية5.70.18
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية5.360.19
مصر الجديدة للاسكان والتعمير5.20.19
بنك التعمير والاسكان37.740.21
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.580.22
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك16.640.24
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.820.26
البنك المصري لتنمية الصادرات12.790.31
الصناعات الغذائية العربية-دومتى5.120.39
ابن سينا فارما5.20.39
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك7.670.39
القابضة المصرية الكويتية1.1380.44
المجموعه المصريه العقاريه14.540.48
العبوات الطبية0.9390.54
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية10.830.56
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية23.420.6
القناة للتوكيلات الملاحية11.020.73
بنك كريدي اجريكول مصر25.70.74
مصر للالومنيوم13.610.81
بنك البركة مصر13.690.88
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.920.93
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا3.160.96
مصر للفنادق11.570.96
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية8.270.98
مصر للاسمنت - قنا9.280.98
اوراسكوم للتنمية مصر5.781.05
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي93.971.17
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب1.0221.19
الكابلات الكهربائية المصرية0.5291.34
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره12.211.41
البويات والصناعات الكيماوية - باكين22.011.43
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي30.71.45
جى بى اوتو4.011.52
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير34.981.57
الدولية للأسمدة والكيماويات3.81.6
مصر لصناعة الكيماويات10.671.62
البنك المصري الخليجي0.4321.65
السويدى اليكتريك9.51.71
المالية و الصناعية المصرية12.591.78
شارم دريمز للاستثمار السياحى5.611.81
العالمية للاستثمار والتنمية23.941.92
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.671.94
اجواء للصناعات الغذائية - مصر2.992.05
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.5982.05
المصرية للمنتجعات السياحية1.4382.06
جنوب الوادى للاسمنت1.8782.07
إعمار مصر للتنمية2.452.08
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.1922.13
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع7.422.2
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو76.72.2
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.0192.21
المصرية للاتصالات11.472.23
اوراسكوم المالية القابضة0.3212.23
العربية للاسمنت3.162.27
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.9192.34
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك14.422.34
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.0062.35
غاز مصر36.832.36
الالومنيوم العربية26.412.4
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.8042.42
اميرالد للاستثمار العقاري5.882.44
بلتون المالية القابضة2.482.48
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)11.812.52
العامة لصناعة الورق - راكتا7.262.54
المنصورة للدواجن14.962.68
دايس للملابس الجاهزة3.072.68
ليسيكو مصر4.552.71
البنك التجاري الدولي (مصر)62.62.74
سماد مصر (ايجيفرت)10.32.79
حديد عز10.832.85
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب1.1832.96
التعمير والاستشارات الهندسية16.962.98
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات4.132.99
مينا للاستثمار السياحي والعقاري3.783
بنك قطر الوطني الاهلي16.693.02
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية22.463.07
العربية للخزف - سيراميكا ريماس4.343.09
القاهرة للدواجن3.33.13
المتحدة للاسكان والتعمير4.613.13
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.3533.13
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.4313.25
العربية لاستصلاح الاراضي22.73.46
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات35.933.46
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير6.843.48
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى6.73.55
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل43.043.61
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية23.993.63
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية15.123.63
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس4.233.68
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )3.63.75
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية10.93.81
الشمس للاسكان والتعمير4.83.9
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.0554.04
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)5.334.1
الاهرام للطباعة و التغليف19.494.17
العربية للمحابس1.9174.18
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.8444.33
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.1924.35
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.4784.37
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.34.37
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية30.714.42
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة41.694.46
رواد السياحة - رواد11.414.49
اسمنت سيناء4.594.56
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.864.62
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب4.254.68
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية48.44.69
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.424.76
العربية لحليج الأقطان2.864.76
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية2.834.81
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.6354.81
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.4114.99
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.985.01
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.135.03
الحديد والصلب المصرية3.265.16
الملتقي العربي للاستثمارات27.025.34
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية11.985.36
شركة النصر للأعمال المدنية22.065.4
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية6.045.41
اودن للاستثمارات المالية7.965.43
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.4185.82
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.8825.88
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي65.356.1
الاهلي للتنمية والاستثمار22.486.34
راية القابضة للأستثمارات المالية25.036.37
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.2836.39
مطاحن ومخابز الاسكندرية13.736.43
سيدى كرير للبتروكيماويات11.36.5
الشرقية الوطنية للامن الغذائي11.547.05
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى1.0287.42
الاسماعيلية مصر للدواجن5.567.54
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.4967.86
ريكاب للاستثمارات المالية8.478.04
بى انفستمنتس القابضه16.078.36
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.1528.37
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.9658.55
العربية للصناعات الهندسية1.0419.12
المصرية للدواجن5.379.37
رمكو لانشاء القرى السياحيه4.139.84
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أسعار الأسهم المصرية الأكثر انخفاضًا

تراجعت أسعار 19 سهمًا بالبورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد 7-3-2021:

الجدول التالى يشير إلى أسعار كل الأسهم المصرية المنخفضة ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال		نسبة
التغير%
العبور للاستثمار العقارى31.54-9.99
دلتا للطباعة والتغليف27.14-8.68
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى10.89-4.97
القاهرة للاسكان والتعمير23.03-4.04
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.877-2.45
دلتا للانشاء والتعمير16.33-2.1
عبور لاند للصناعات الغذائية7.64-2.05
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو43.79-1.84
بنك الكويت الوطنى - مصر40.95-1.78
مصر بنى سويف للاسمنت15.12-1.75
الدلتا للسكر10.73-1.74
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"10.59-1.67
سبيد ميديكال2.95-1.67
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية392.39-1.47
القاهرة للزيوت والصابون5.31-1.3
ايديتا للصناعات الغذائية8.89-1.22
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)2.48-0.8
مطاحن مصر الوسطي27.24-0.51
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون7.31-0.41
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية7.54-0.4
اسيك للتعدين - اسكوم10.27-0.29
الشرقية - ايسترن كومباني14.42-0.21
المجموعه الماليه هيرمس القابضه14.97-0.13
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أسعار الأسهم المصرية المستقرة

استقرت أسعار 34 سهما مدرجة في البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم عند نفس مستويات جلسة نهاية الأسبوع الماضى.

الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم المصرية الثابتة خلال جلسة اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.687
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية37.88
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز9
مطاحن ومخابز شمال القاهرة16.18
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة17.04
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.12
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)21.79
مطاحن مصر العليا84.23
مطاحن شرق الدلتا91.03
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة0.864
العامة للصوامع والتخزين52.53
مصر للزيوت و الصابون22.89
مصر للاسواق الحرة7.14
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه13
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.402
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا40.51
القاهرة للخدمات التعليمية14.3
النعيم القابضة للاستثمارات0.187
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.85
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل95.25
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.411
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.16
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية1.138
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية14.44
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات12.04
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية11.08
المهندس للتأمين15.36
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات6.84
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات13.4
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية6.1
أم بي للهندسةM.B0.893
شركة مستشفي كليوباترا5.4
مستشفى النزهه الدولي67.48
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية137.28
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية63.85
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية108.16
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية27.5
عبر المحيطات للسياحه0.069
بالم هيلز للتعمير1.717
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار1.554
النساجون الشرقيون للسجاد7.18
جولدن تكس للاصواف7.91
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.126
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.817
البدر للبلاستيك0.756
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مؤشر أداء البورصة المصرية اليوم الأحد 7-3-2021

صعدت مؤشرات أداء البورصة المصرية نهاية جلسة بداية الأسبوع اليوم الأحد، مع اتجاه المستثمرين المصريين والعرب للشراء.

وسجلت بيانات البورصة المصرية ما يقرب من 29.9 مليون جنيه مشتريات المصريين من الأسهم نهاية تعاملات اليوم، فيما بلغت لدى العرب مايقرب من 11.8 مليون جنيه.

وبلغت مبيعات الأجانب من الأسهم المصرية نهاية جلسة اليوم 41.7 مليون جنيه.

وسيطر المستثمرون المصريون على ما يقرب من 89.86% من إجمالى التعاملات على الأسهم خلال جلسة اليوم، فيما بلغت للعرب 6.22%، والأجانب 3.92%.

وهيمت الأفراد على ما يقرب من 82.76% من التعاملات التى جرت على الأسهم اليوم، فيما بلغت نسبة المؤسسات 17.23%.

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بقلم منى عبدالباري

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