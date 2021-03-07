أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 7-3-2021

سيطر اللون الأخضر على أسعار الأسهم مستهل تعاملات الأسبوع ليوم، الأحد، الموافق 7 مارس 2021 سواء السوق الرئيسية أو بورصة النيل، بالتزامن مع الصعود الهبوط الجماعي لـ «مؤشرات البورصة المصرية».

وقفز مؤشر البورصة المصرية الرئيسى «EGX30» بنسبة 1.98% ليصل إلى 11557 نقطة، كما صعد مؤشر «EGX70» 2.88%، ليسجل 2248 نقطة.

أما مؤشر البورصة المصرية الأوسع انتشارًا «EGX100» فارتفع 2.48%، ليصل إلى مستوي 3278 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 954 مليون جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وصعد رأس المال السوقي لـ «البورصة المصرية» بقيمة 11.8 مليار جنيه، ليصل إلى 701.7 مليار جنيه، مقارنة مع جلسة نهاية الأسبوع الماضي 689.9 مليار جنيه.

البورصة المصرية

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية اليوم ارتفاع أسعار 138 سهمًا فقط مدرجة في سوق المال اليوم الأحد.

الجدول التالى يوضح أسعار كل الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة المالية سعر

الإقفال نسبة التغير% بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.812 0.12 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.71 0.15 جلاكسو سميثكلاين 35.11 0.17 جهينة للصناعات الغذائية 5.7 0.18 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 5.36 0.19 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 5.2 0.19 بنك التعمير والاسكان 37.74 0.21 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.58 0.22 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 16.64 0.24 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.82 0.26 البنك المصري لتنمية الصادرات 12.79 0.31 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 5.12 0.39 ابن سينا فارما 5.2 0.39 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 7.67 0.39 القابضة المصرية الكويتية 1.138 0.44 المجموعه المصريه العقاريه 14.54 0.48 العبوات الطبية 0.939 0.54 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 10.83 0.56 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 23.42 0.6 القناة للتوكيلات الملاحية 11.02 0.73 بنك كريدي اجريكول مصر 25.7 0.74 مصر للالومنيوم 13.61 0.81 بنك البركة مصر 13.69 0.88 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.92 0.93 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 3.16 0.96 مصر للفنادق 11.57 0.96 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 8.27 0.98 مصر للاسمنت - قنا 9.28 0.98 اوراسكوم للتنمية مصر 5.78 1.05 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 93.97 1.17 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 1.022 1.19 الكابلات الكهربائية المصرية 0.529 1.34 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 12.21 1.41 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 22.01 1.43 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 30.7 1.45 جى بى اوتو 4.01 1.52 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 34.98 1.57 الدولية للأسمدة والكيماويات 3.8 1.6 مصر لصناعة الكيماويات 10.67 1.62 البنك المصري الخليجي 0.432 1.65 السويدى اليكتريك 9.5 1.71 المالية و الصناعية المصرية 12.59 1.78 شارم دريمز للاستثمار السياحى 5.61 1.81 العالمية للاستثمار والتنمية 23.94 1.92 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.67 1.94 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 2.99 2.05 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.598 2.05 المصرية للمنتجعات السياحية 1.438 2.06 جنوب الوادى للاسمنت 1.878 2.07 إعمار مصر للتنمية 2.45 2.08 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.192 2.13 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 7.42 2.2 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 76.7 2.2 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.019 2.21 المصرية للاتصالات 11.47 2.23 اوراسكوم المالية القابضة 0.321 2.23 العربية للاسمنت 3.16 2.27 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.919 2.34 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 14.42 2.34 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.006 2.35 غاز مصر 36.83 2.36 الالومنيوم العربية 26.41 2.4 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.804 2.42 اميرالد للاستثمار العقاري 5.88 2.44 بلتون المالية القابضة 2.48 2.48 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 11.81 2.52 العامة لصناعة الورق - راكتا 7.26 2.54 المنصورة للدواجن 14.96 2.68 دايس للملابس الجاهزة 3.07 2.68 ليسيكو مصر 4.55 2.71 البنك التجاري الدولي (مصر) 62.6 2.74 سماد مصر (ايجيفرت) 10.3 2.79 حديد عز 10.83 2.85 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 1.183 2.96 التعمير والاستشارات الهندسية 16.96 2.98 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 4.13 2.99 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 3.78 3 بنك قطر الوطني الاهلي 16.69 3.02 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 22.46 3.07 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 4.34 3.09 القاهرة للدواجن 3.3 3.13 المتحدة للاسكان والتعمير 4.61 3.13 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.353 3.13 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.431 3.25 العربية لاستصلاح الاراضي 22.7 3.46 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 35.93 3.46 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 6.84 3.48 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 6.7 3.55 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 43.04 3.61 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 23.99 3.63 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 15.12 3.63 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 4.23 3.68 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 3.6 3.75 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 10.9 3.81 الشمس للاسكان والتعمير 4.8 3.9 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.055 4.04 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 5.33 4.1 الاهرام للطباعة و التغليف 19.49 4.17 العربية للمحابس 1.917 4.18 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.844 4.33 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.192 4.35 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.478 4.37 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.3 4.37 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 30.71 4.42 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 41.69 4.46 رواد السياحة - رواد 11.41 4.49 اسمنت سيناء 4.59 4.56 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.86 4.62 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 4.25 4.68 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 48.4 4.69 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.42 4.76 العربية لحليج الأقطان 2.86 4.76 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 2.83 4.81 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.635 4.81 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.411 4.99 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.98 5.01 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.13 5.03 الحديد والصلب المصرية 3.26 5.16 الملتقي العربي للاستثمارات 27.02 5.34 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 11.98 5.36 شركة النصر للأعمال المدنية 22.06 5.4 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 6.04 5.41 اودن للاستثمارات المالية 7.96 5.43 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.418 5.82 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.882 5.88 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 65.35 6.1 الاهلي للتنمية والاستثمار 22.48 6.34 راية القابضة للأستثمارات المالية 25.03 6.37 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.283 6.39 مطاحن ومخابز الاسكندرية 13.73 6.43 سيدى كرير للبتروكيماويات 11.3 6.5 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 11.54 7.05 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 1.028 7.42 الاسماعيلية مصر للدواجن 5.56 7.54 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.496 7.86 ريكاب للاستثمارات المالية 8.47 8.04 بى انفستمنتس القابضه 16.07 8.36 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.152 8.37 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.965 8.55 العربية للصناعات الهندسية 1.041 9.12 المصرية للدواجن 5.37 9.37 رمكو لانشاء القرى السياحيه 4.13 9.84

أسعار الأسهم المصرية الأكثر انخفاضًا

تراجعت أسعار 19 سهمًا بالبورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد 7-3-2021:

الجدول التالى يشير إلى أسعار كل الأسهم المصرية المنخفضة ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة المالية سعر

الإقفال نسبة

التغير% العبور للاستثمار العقارى 31.54 -9.99 دلتا للطباعة والتغليف 27.14 -8.68 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 10.89 -4.97 القاهرة للاسكان والتعمير 23.03 -4.04 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.877 -2.45 دلتا للانشاء والتعمير 16.33 -2.1 عبور لاند للصناعات الغذائية 7.64 -2.05 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 43.79 -1.84 بنك الكويت الوطنى - مصر 40.95 -1.78 مصر بنى سويف للاسمنت 15.12 -1.75 الدلتا للسكر 10.73 -1.74 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 10.59 -1.67 سبيد ميديكال 2.95 -1.67 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 392.39 -1.47 القاهرة للزيوت والصابون 5.31 -1.3 ايديتا للصناعات الغذائية 8.89 -1.22 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 2.48 -0.8 مطاحن مصر الوسطي 27.24 -0.51 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 7.31 -0.41 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7.54 -0.4 اسيك للتعدين - اسكوم 10.27 -0.29 الشرقية - ايسترن كومباني 14.42 -0.21 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 14.97 -0.13

أسعار الأسهم المصرية المستقرة

استقرت أسعار 34 سهما مدرجة في البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم عند نفس مستويات جلسة نهاية الأسبوع الماضى.

الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم المصرية الثابتة خلال جلسة اليوم:

إسم الورقة المالية سعر

الإقفال المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.687 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 37.88 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 9 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 16.18 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 17.04 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.12 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 21.79 مطاحن مصر العليا 84.23 مطاحن شرق الدلتا 91.03 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 0.864 العامة للصوامع والتخزين 52.53 مصر للزيوت و الصابون 22.89 مصر للاسواق الحرة 7.14 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 13 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.402 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 40.51 القاهرة للخدمات التعليمية 14.3 النعيم القابضة للاستثمارات 0.187 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.85 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 95.25 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.411 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.16 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.138 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 14.44 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 12.04 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 11.08 المهندس للتأمين 15.36 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 6.84 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 13.4 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 6.1 أم بي للهندسةM.B 0.893 شركة مستشفي كليوباترا 5.4 مستشفى النزهه الدولي 67.48 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 137.28 الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 63.85 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 108.16 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 27.5 عبر المحيطات للسياحه 0.069 بالم هيلز للتعمير 1.717 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 1.554 النساجون الشرقيون للسجاد 7.18 جولدن تكس للاصواف 7.91 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.126 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.817 البدر للبلاستيك 0.756

مؤشر أداء البورصة المصرية اليوم الأحد 7-3-2021

صعدت مؤشرات أداء البورصة المصرية نهاية جلسة بداية الأسبوع اليوم الأحد، مع اتجاه المستثمرين المصريين والعرب للشراء.

وسجلت بيانات البورصة المصرية ما يقرب من 29.9 مليون جنيه مشتريات المصريين من الأسهم نهاية تعاملات اليوم، فيما بلغت لدى العرب مايقرب من 11.8 مليون جنيه.

وبلغت مبيعات الأجانب من الأسهم المصرية نهاية جلسة اليوم 41.7 مليون جنيه.

وسيطر المستثمرون المصريون على ما يقرب من 89.86% من إجمالى التعاملات على الأسهم خلال جلسة اليوم، فيما بلغت للعرب 6.22%، والأجانب 3.92%.

وهيمت الأفراد على ما يقرب من 82.76% من التعاملات التى جرت على الأسهم اليوم، فيما بلغت نسبة المؤسسات 17.23%.