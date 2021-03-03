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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 3-3-2021

وقف عمليات التداول على 71 سهمًا مدرجة فى البورصة
المال - خاص 5:28 م, الأربعاء, 3 مارس 21 5:28 م, الأربعاء, 3 مارس 21

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تراجعت أسعار الأسهم نهاية تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، الموافق 3 مارس 2021، سواء السوق الرئيسية أو بورصة النيل، بالتزامن مع التراجع الجماعي لـ«مؤشرات البورصة المصرية».

وقررت البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم وقف عمليات التداول على 71 سهمًا مدرجة فى البورصة بعد تجاوزها نسبة 5%.

وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى «EGX30» بنسبة 0.68% ليصل إلى 11393 نقطة، كما تراجع EGX70 بنسبة 4.47%، ليهبط إلى 2190 نقطة.

أما مؤشر البورصة المصرية الأوسع انتشارًا «EGX100» فتراجع بنسبة تصل إلى 3.68%، ليصل إلى 3203 نقاط.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، بلغت قيم التداولات على الأسهم 1.6 مليار جنيه، فى ختام جلسة اليوم الأربعاء.

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وخسر رأس المال السوقي لـ«البورصة المصرية» ما يقرب من 6.9 مليار جنيه، ليصل إلى 690.8 مليار جنيه، مقارنة مع جلسة أمس الثلاثاء 700.4 مليار جنيه.

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية اليوم ارتفاع أسعار 13 سهمًا فقط مدرجة في سوق المال اليوم الأربعاء.

الجدول التالى يوضح أسعار كل الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم:

اسم الورقة الماليةسعر الإقفال نسبة التغير%
بنك الكويت الوطنى – مصر41.85.9
الدولية للأسمدة والكيماويات3.44.94
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية5.914.6
ريكاب  للاستثمارات المالية7.692.12
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو42.81.93
بى انفستمنتس القابضه14.521.54
شركة النصر للأعمال المدنية20.381.34
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.4021.08
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)2.270.89
دلتا للطباعة والتغليف29.720.85
سيدى كرير للبتروكيماويات10.860.74
القاهرة للاسكان والتعمير23.020.66
القابضة المصرية الكويتية1.1190.63
بنك قطر الوطني الاهلي16.20.62
البنك التجاري الدولي  (مصر)61.840.45
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية396.970.18
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البورصة المصرية

أسعار الأسهم المصرية الأكثر انخفاضًا

تراجعت أسعار 153 سهمًا بالبورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 3-3-2021:

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الجدول التالى يشير إلى أسعار كل الأسهم المصرية المنخفضة ختام تعاملات اليوم:

اسم الورقة الماليةسعر الإقفال نسبة التغير%
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية27.1-9.82
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير35.87-9.49
الشرقية الوطنية للامن الغذائي11.18-8.88
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة44.19-8.85
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى1.014-8.65
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل41.53-8.64
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.32-8.27
الاسماعيلية مصر للدواجن5.22-8.26
المصرية للدواجن4.69-8.22
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.83-8.19
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.597-8.15
الدلتا للسكر11.38-8
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية5.99-7.99
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.883-7.92
القناة للتوكيلات الملاحية10.62-7.89
الاهرام للطباعة و التغليف17.2-7.87
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.105-7.76
اجواء للصناعات الغذائية – مصر2.87-7.72
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.908-7.72
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)4.91-7.71
الكابلات الكهربائية المصرية0.523-7.6
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية5.37-7.57
العربية لحليج الأقطان2.83-7.52
العربية للمحابس1.86-7.46
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية23.22-7.38
العامة لصناعة الورق – راكتا7.04-7.25
مطاحن ومخابز الاسكندرية13.02-7.13
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.84-7.02
العالمية للاستثمار والتنمية22.53-6.94
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.846-6.93
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.77-6.91
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.376-6.9
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية108.16-6.89
ليسيكو مصر4.49-6.85
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون7.18-6.75
مينا للاستثمار السياحي والعقاري3.62-6.7
الاستثمار العقاري العربي – اليكو1.284-6.62
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.836-6.59
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية14.37-6.57
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)20.88-6.54
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب4.05-6.47
رواد السياحة – رواد11.18-6.37
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية10.6-6.28
راية القابضة للأستثمارات المالية22.42-6.23
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.047-6.1
المنصورة للدواجن14.83-6.08
دلتا للانشاء والتعمير16.3-6.05
التعمير والاستشارات الهندسية16.69-6.02
اوراسكوم المالية القابضة0.317-5.93
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى6.55-5.89
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي32.1-5.81
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)11.56-5.71
النصر للملابس والمنسوجات – كابو1.294-5.69
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.9-5.57
غاز مصر36.21-5.51
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.89-5.5
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس4.16-5.45
اسيك للتعدين    –  اسكوم10.28-5.25
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.4-5.17
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات35.48-5.16
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية7.57-5.14
مصر الوطنية للصلب – عتاقة1.344-5.08
شارم دريمز للاستثمار السياحى5.62-5.07
البويات والصناعات الكيماوية – باكين21.22-4.93
البدر للبلاستيك0.793-4.92
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.12-4.88
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية37.88-4.82
النعيم القابضة للاستثمارات0.181-4.74
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.995-4.69
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.737-4.66
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.124-4.62
مصر للاسواق الحرة7.14-4.55
العربية للصناعات الهندسية0.945-4.55
جنوب الوادى للاسمنت1.853-4.53
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.47-4.47
جلاكسو سميثكلاين35.45-4.42
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك7.74-4.33
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.029-4.28
بلتون المالية القابضة2.46-4.28
الالومنيوم العربية26.08-4.22
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.31-4.15
المصرية للمنتجعات السياحية1.411-4.08
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير6.36-4.07
بنك البركة مصر13.46-4.06
مصر للالومنيوم13.17-3.94
الصناعات الغذائية العربية-دومتى5.16-3.91
العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا”10.99-3.85
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره12.11-3.81
الحديد والصلب المصرية3.06-3.77
القاهرة للدواجن3.16-3.66
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع7.08-3.54
المجموعه المصريه العقاريه14.15-3.48
اودن للاستثمارات المالية7.26-3.46
البنك المصري الخليجي0.425-3.41
مصر للاسمنت – قنا9.34-3.41
الاهلي للتنمية والاستثمار20.83-3.34
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية1.407-3.3
اوراسكوم للتنمية مصر5.6-3.28
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية8.04-3.25
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.896-3.24
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب1.142-3.22
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.8-3.2
المالية و الصناعية المصرية12.13-3.19
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.184-3.16
دايس للملابس الجاهزة3.06-3.16
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا3.17-3.06
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك14.03-3.04
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية14.44-3.02
مستشفى النزهه الدولي64.21-3.02
الاسكندرية للزيوت المعدنية2.94-2.97
العربية لاستصلاح الاراضي22.83-2.89
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو76.02-2.89
العربية للاسمنت3.05-2.87
عبر المحيطات للسياحه0.068-2.86
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية28.6-2.85
ابن سينا فارما5.16-2.82
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.8-2.81
جى بى اوتو3.84-2.78
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )3.51-2.77
البنك المصري لتنمية الصادرات12.68-2.76
العامة للصوامع والتخزين52.53-2.72
مصر الجديدة للاسكان والتعمير5.09-2.68
سبيد ميديكال3.01-2.59
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما3.79-2.57
العربية للخزف – سيراميكا ريماس4.21-2.55
عبور لاند للصناعات الغذائية7.8-2.5
القاهرة للزيوت والصابون5.51-2.48
المتحدة للاسكان والتعمير4.65-2.31
المجموعه الماليه هيرمس القابضه14.98-2.16
مصر لصناعة الكيماويات10.48-2.06
حديد عز10.57-2.04
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية137.28-1.98
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية21.9-1.97
النساجون الشرقيون للسجاد7.12-1.93
بنك كريدي اجريكول مصر25.54-1.88
الشمس للاسكان والتعمير4.73-1.87
المصرية للاتصالات11.26-1.66
إعمار مصر للتنمية2.39-1.65
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.189-1.56
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.259-1.52
الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية63.85-1.51
مصر للفنادق11.37-1.47
الملتقي العربي للاستثمارات24.95-1.42
بنك التعمير والاسكان37.88-1.33
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز9-1.21
مصر بنى سويف للاسمنت15.35-1.1
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك16.85-1.06
جهينة للصناعات الغذائية5.65-1.05
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية11.85-1
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية39.62-0.95
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.63-0.9
الشرقية – ايسترن كومباني14.6-0.82
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية10.85-0.73
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار0.814-0.61
بالم هيلز للتعمير1.701-0.53
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي62.69-0.49
سماد مصر (ايجيفرت)10.35-0.48
العربية للادوية والصناعات الكيماوية73.84-0.39
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي92.88-0.36
اميرالد للاستثمار العقاري5.95-0.34
السويدى اليكتريك9.45-0.32
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.57-0.22

أسعار الأسهم المصرية المستقرة

استقرت أسعار 25 سهمًا مدرجة في البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم عند مستويات أمس الثلاثاء.

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الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم المصرية الثابتة خلال جلسة اليوم:

اسم الورقة الماليةسعر الإقفال 
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية45.86
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.687
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.61
مطاحن وسط وغرب الدلتا90.52
مطاحن مصر الوسطي28.03
مطاحن شرق الدلتا91.03
مطاحن ومخابز شمال القاهرة16.18
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة0.864
ايديتا للصناعات الغذائية9
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة17.04
القاهرة للخدمات التعليمية14.76
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه12.68
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.95
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.85
المهندس للتأمين15.36
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات12.18
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل99.51
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.16
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية11.08
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات6.95
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات13.4
شركة مستشفي كليوباترا5.4
العبوات الطبية0.927
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية27.5
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية2.7
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار1.554
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية23.28
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.56
جولدن تكس للاصواف7.91
اسمنت سيناء4.72
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.855

مؤشر أداء البورصة المصرية اليوم الأربعاء 3-3-2021

سيطر اللون الأحمر على مؤشرات أداء البورصة المصرية نهاية جلسة اليوم الأربعاء، نتيجة اتجاه المستثمرين الأجانب للبيع.

وسجلت بيانات البورصة المصرية ما يقرب من 43.4 مليون جنيه مبيعات الأجانب من الأسهم نهاية تعاملات اليوم.

وبلغت مشتريات المستثمرين المصريين من الأسهم المصرية نهاية جلسة اليوم 22.8 مليون جنيه، وبلغت لدى العرب 20.6 مليون جنيه.

وسيطر المستثمرون المصريون على ما يقرب من 79.58% من إجمالى التعاملات على الأسهم خلال جلسة اليوم، فيما بلغت للعرب 5.1%، والأجانب 15.32%.

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بقلم المال - خاص

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