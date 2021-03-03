أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 3-3-2021

وقف عمليات التداول على 71 سهمًا مدرجة فى البورصة

تراجعت أسعار الأسهم نهاية تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، الموافق 3 مارس 2021، سواء السوق الرئيسية أو بورصة النيل، بالتزامن مع التراجع الجماعي لـ«مؤشرات البورصة المصرية».

وقررت البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم وقف عمليات التداول على 71 سهمًا مدرجة فى البورصة بعد تجاوزها نسبة 5%.

وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى «EGX30» بنسبة 0.68% ليصل إلى 11393 نقطة، كما تراجع EGX70 بنسبة 4.47%، ليهبط إلى 2190 نقطة.

أما مؤشر البورصة المصرية الأوسع انتشارًا «EGX100» فتراجع بنسبة تصل إلى 3.68%، ليصل إلى 3203 نقاط.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، بلغت قيم التداولات على الأسهم 1.6 مليار جنيه، فى ختام جلسة اليوم الأربعاء.

وخسر رأس المال السوقي لـ«البورصة المصرية» ما يقرب من 6.9 مليار جنيه، ليصل إلى 690.8 مليار جنيه، مقارنة مع جلسة أمس الثلاثاء 700.4 مليار جنيه.

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية اليوم ارتفاع أسعار 13 سهمًا فقط مدرجة في سوق المال اليوم الأربعاء.

الجدول التالى يوضح أسعار كل الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم: اسم الورقة المالية سعر الإقفال نسبة التغير% بنك الكويت الوطنى – مصر 41.8 5.9 الدولية للأسمدة والكيماويات 3.4 4.94 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 5.91 4.6 ريكاب للاستثمارات المالية 7.69 2.12 المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو 42.8 1.93 بى انفستمنتس القابضه 14.52 1.54 شركة النصر للأعمال المدنية 20.38 1.34 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.402 1.08 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 2.27 0.89 دلتا للطباعة والتغليف 29.72 0.85 سيدى كرير للبتروكيماويات 10.86 0.74 القاهرة للاسكان والتعمير 23.02 0.66 القابضة المصرية الكويتية 1.119 0.63 بنك قطر الوطني الاهلي 16.2 0.62 البنك التجاري الدولي (مصر) 61.84 0.45 العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية 396.97 0.18

البورصة المصرية

أسعار الأسهم المصرية الأكثر انخفاضًا

تراجعت أسعار 153 سهمًا بالبورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 3-3-2021:

الجدول التالى يشير إلى أسعار كل الأسهم المصرية المنخفضة ختام تعاملات اليوم: اسم الورقة المالية سعر الإقفال نسبة التغير% الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 27.1 -9.82 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 35.87 -9.49 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 11.18 -8.88 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 44.19 -8.85 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 1.014 -8.65 النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل 41.53 -8.64 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.32 -8.27 الاسماعيلية مصر للدواجن 5.22 -8.26 المصرية للدواجن 4.69 -8.22 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.83 -8.19 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.597 -8.15 الدلتا للسكر 11.38 -8 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 5.99 -7.99 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.883 -7.92 القناة للتوكيلات الملاحية 10.62 -7.89 الاهرام للطباعة و التغليف 17.2 -7.87 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.105 -7.76 اجواء للصناعات الغذائية – مصر 2.87 -7.72 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.908 -7.72 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 4.91 -7.71 الكابلات الكهربائية المصرية 0.523 -7.6 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 5.37 -7.57 العربية لحليج الأقطان 2.83 -7.52 العربية للمحابس 1.86 -7.46 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 23.22 -7.38 العامة لصناعة الورق – راكتا 7.04 -7.25 مطاحن ومخابز الاسكندرية 13.02 -7.13 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.84 -7.02 العالمية للاستثمار والتنمية 22.53 -6.94 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.846 -6.93 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.77 -6.91 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.376 -6.9 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 108.16 -6.89 ليسيكو مصر 4.49 -6.85 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون 7.18 -6.75 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 3.62 -6.7 الاستثمار العقاري العربي – اليكو 1.284 -6.62 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.836 -6.59 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 14.37 -6.57 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 20.88 -6.54 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب 4.05 -6.47 رواد السياحة – رواد 11.18 -6.37 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 10.6 -6.28 راية القابضة للأستثمارات المالية 22.42 -6.23 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.047 -6.1 المنصورة للدواجن 14.83 -6.08 دلتا للانشاء والتعمير 16.3 -6.05 التعمير والاستشارات الهندسية 16.69 -6.02 اوراسكوم المالية القابضة 0.317 -5.93 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 6.55 -5.89 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 32.1 -5.81 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 11.56 -5.71 النصر للملابس والمنسوجات – كابو 1.294 -5.69 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.9 -5.57 غاز مصر 36.21 -5.51 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.89 -5.5 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 4.16 -5.45 اسيك للتعدين – اسكوم 10.28 -5.25 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.4 -5.17 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 35.48 -5.16 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7.57 -5.14 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 1.344 -5.08 شارم دريمز للاستثمار السياحى 5.62 -5.07 البويات والصناعات الكيماوية – باكين 21.22 -4.93 البدر للبلاستيك 0.793 -4.92 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.12 -4.88 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 37.88 -4.82 النعيم القابضة للاستثمارات 0.181 -4.74 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.995 -4.69 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.737 -4.66 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.124 -4.62 مصر للاسواق الحرة 7.14 -4.55 العربية للصناعات الهندسية 0.945 -4.55 جنوب الوادى للاسمنت 1.853 -4.53 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.47 -4.47 جلاكسو سميثكلاين 35.45 -4.42 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 7.74 -4.33 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.029 -4.28 بلتون المالية القابضة 2.46 -4.28 الالومنيوم العربية 26.08 -4.22 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.31 -4.15 المصرية للمنتجعات السياحية 1.411 -4.08 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 6.36 -4.07 بنك البركة مصر 13.46 -4.06 مصر للالومنيوم 13.17 -3.94 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 5.16 -3.91 العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا” 10.99 -3.85 العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره 12.11 -3.81 الحديد والصلب المصرية 3.06 -3.77 القاهرة للدواجن 3.16 -3.66 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 7.08 -3.54 المجموعه المصريه العقاريه 14.15 -3.48 اودن للاستثمارات المالية 7.26 -3.46 البنك المصري الخليجي 0.425 -3.41 مصر للاسمنت – قنا 9.34 -3.41 الاهلي للتنمية والاستثمار 20.83 -3.34 القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية 1.407 -3.3 اوراسكوم للتنمية مصر 5.6 -3.28 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 8.04 -3.25 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.896 -3.24 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 1.142 -3.22 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.8 -3.2 المالية و الصناعية المصرية 12.13 -3.19 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.184 -3.16 دايس للملابس الجاهزة 3.06 -3.16 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 3.17 -3.06 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك 14.03 -3.04 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 14.44 -3.02 مستشفى النزهه الدولي 64.21 -3.02 الاسكندرية للزيوت المعدنية 2.94 -2.97 العربية لاستصلاح الاراضي 22.83 -2.89 مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو 76.02 -2.89 العربية للاسمنت 3.05 -2.87 عبر المحيطات للسياحه 0.068 -2.86 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 28.6 -2.85 ابن سينا فارما 5.16 -2.82 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.8 -2.81 جى بى اوتو 3.84 -2.78 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 3.51 -2.77 البنك المصري لتنمية الصادرات 12.68 -2.76 العامة للصوامع والتخزين 52.53 -2.72 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 5.09 -2.68 سبيد ميديكال 3.01 -2.59 الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 3.79 -2.57 العربية للخزف – سيراميكا ريماس 4.21 -2.55 عبور لاند للصناعات الغذائية 7.8 -2.5 القاهرة للزيوت والصابون 5.51 -2.48 المتحدة للاسكان والتعمير 4.65 -2.31 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 14.98 -2.16 مصر لصناعة الكيماويات 10.48 -2.06 حديد عز 10.57 -2.04 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 137.28 -1.98 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 21.9 -1.97 النساجون الشرقيون للسجاد 7.12 -1.93 بنك كريدي اجريكول مصر 25.54 -1.88 الشمس للاسكان والتعمير 4.73 -1.87 المصرية للاتصالات 11.26 -1.66 إعمار مصر للتنمية 2.39 -1.65 الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف 0.189 -1.56 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.259 -1.52 الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية 63.85 -1.51 مصر للفنادق 11.37 -1.47 الملتقي العربي للاستثمارات 24.95 -1.42 بنك التعمير والاسكان 37.88 -1.33 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 9 -1.21 مصر بنى سويف للاسمنت 15.35 -1.1 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 16.85 -1.06 جهينة للصناعات الغذائية 5.65 -1.05 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 11.85 -1 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 39.62 -0.95 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.63 -0.9 الشرقية – ايسترن كومباني 14.6 -0.82 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 10.85 -0.73 بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار 0.814 -0.61 بالم هيلز للتعمير 1.701 -0.53 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 62.69 -0.49 سماد مصر (ايجيفرت) 10.35 -0.48 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 73.84 -0.39 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 92.88 -0.36 اميرالد للاستثمار العقاري 5.95 -0.34 السويدى اليكتريك 9.45 -0.32 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.57 -0.22

أسعار الأسهم المصرية المستقرة

استقرت أسعار 25 سهمًا مدرجة في البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم عند مستويات أمس الثلاثاء.

الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم المصرية الثابتة خلال جلسة اليوم: اسم الورقة المالية سعر الإقفال فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 45.86 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.687 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.61 مطاحن وسط وغرب الدلتا 90.52 مطاحن مصر الوسطي 28.03 مطاحن شرق الدلتا 91.03 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 16.18 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 0.864 ايديتا للصناعات الغذائية 9 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 17.04 القاهرة للخدمات التعليمية 14.76 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 12.68 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.95 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.85 المهندس للتأمين 15.36 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 12.18 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 99.51 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.16 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 11.08 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 6.95 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 13.4 شركة مستشفي كليوباترا 5.4 العبوات الطبية 0.927 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 27.5 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 2.7 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 1.554 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 23.28 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.56 جولدن تكس للاصواف 7.91 اسمنت سيناء 4.72 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.855

مؤشر أداء البورصة المصرية اليوم الأربعاء 3-3-2021

سيطر اللون الأحمر على مؤشرات أداء البورصة المصرية نهاية جلسة اليوم الأربعاء، نتيجة اتجاه المستثمرين الأجانب للبيع.

وسجلت بيانات البورصة المصرية ما يقرب من 43.4 مليون جنيه مبيعات الأجانب من الأسهم نهاية تعاملات اليوم.

وبلغت مشتريات المستثمرين المصريين من الأسهم المصرية نهاية جلسة اليوم 22.8 مليون جنيه، وبلغت لدى العرب 20.6 مليون جنيه.

وسيطر المستثمرون المصريون على ما يقرب من 79.58% من إجمالى التعاملات على الأسهم خلال جلسة اليوم، فيما بلغت للعرب 5.1%، والأجانب 15.32%.