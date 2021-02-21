بورصة وشركات

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 21-2-2021

شملت قائمة الأعلى صعودا قطاعات الأدوية والخدمات المالية والصناعة
منى عبدالباري 5:49 م, الأحد, 21 فبراير 21 5:49 م, الأحد, 21 فبراير 21

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بنهاية جلسة صاعدة، اليوم الأحد، شهدت أسعار الأسهم ارتفاعًا بفضل صعود اسهم قطاعات الأدوية، والاستثمارات المالية بشقيها المصرفي، وغير المصرفي، والصناعة، وجاء قطاع الأدوية، والخدمات المالية أيضا بين الأسهم الأعلى هبوطا، بجانب استصلاح الأراضي، والخدمات البترولية.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، ارتفع سعر 119 سهمًا، وتراجع سعر 38 سهما، واستقرت قيمة 34 سهما عند مستويات الخميس الماضي دون أى تغيير.

أسعار الأسهم الأعلى صعودا بتعاملات اليوم

وتصدر بنك الكويت الوطني قائمة الأسهم التي حققت أعلى مكاسب بنهاية تعاملات الأحد، مرتفعا نحو 10%، ليغلق تعاملاته عند مستوى 32.2 جنيه، وجاء تاليا له، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بارتفاع 9.9%، إلى مستوى 9.6 جنيه، والأهرام للطباعة والتغليف بـ 9.88%، منهيا التعاملات عند 17.8 جنيه.

وجاء بالمركز الرابع بقائمة أسعار الأسهم الأعلى صعودا بارتفاع 9.7%، عند مستوى 17.8 جنيه، وخامسا جاء سبيد ميديكال بـ 9.5%، منهيا تعاملاته بواقع 3.2 جنيه.

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الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم الأعلى صعودًا في البورصة المصرية نهاية تعاملات اليوم الأحد:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال نسبة التغير
بنك الكويت الوطنى – مصر32.219.97
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية9.659.91
الاهرام للطباعة و التغليف17.89.88
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية8.799.74
سبيد ميديكال3.249.46
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة40.179.31
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.6768.97
ريكاب  للاستثمارات المالية6.837.9
مصر للالومنيوم13.927.82
العامة لصناعة الورق – راكتا7.87.14
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك7.96.33
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.7416.31
الكابلات الكهربائية المصرية0.6425.94
العالمية للاستثمار والتنمية20.545.77
الحديد والصلب المصرية2.815.64
الاهلي للتنمية والاستثمار255.53
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب1.2275.23
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )3.455.18
المنصورة للدواجن17.715.17
الدولية للأسمدة والكيماويات2.735
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية14.695
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى9.674.99
البدر للبلاستيك0.8844.99
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.114.98
القاهرة للاسكان والتعمير21.544.87
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.4544.76
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية5.834.67
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية2.284.59
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية17.824.58
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.8894.47
الالومنيوم العربية29.724.46
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)5.184.44
اميرالد للاستثمار العقاري6.134.43
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.614.34
راية القابضة للأستثمارات المالية27.244.33
العبور للاستثمار العقارى30.34.23
التعمير والاستشارات الهندسية18.034.16
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية29.834.05
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.83.9
مصر للاسمنت – قنا10.173.88
العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا”8.983.7
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك13.373.64
الملتقي العربي للاستثمارات19.793.61
الاستثمار العقاري العربي – اليكو1.4843.56
حديد عز10.483.46
برايم القابضة للاستثمارات المالية1.0543.33
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية25.533.32
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير6.683.25
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات37.163.19
ابن سينا فارما5.353.08
المجموعه المصريه العقاريه14.932.82
دايس للملابس الجاهزة3.322.79
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية8.142.78
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل432.63
غاز مصر39.282.61
شارم دريمز للاستثمار السياحى6.312.6
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD1.0722.29
العبوات الطبية0.9752.2
الدلتا للسكر10.832.17
جى بى اوتو3.82.15
القاهرة للخدمات التعليمية15.292.14
اسيك للتعدين    –  اسكوم9.472.05
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية1.2052.03
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس4.592
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر12.081.94
دلتا للانشاء والتعمير18.971.93
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.151.9
المتحدة للاسكان والتعمير4.951.85
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.4561.79
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار0.9191.77
مصر الوطنية للصلب – عتاقة1.4281.71
سيدى كرير للبتروكيماويات10.751.7
اودن للاستثمارات المالية81.65
مستشفى النزهه الدولي69.091.6
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات4.491.58
مصر الجديدة للاسكان والتعمير5.781.58
العامة لمنتجات الخزف والصيني5.181.57
بلتون المالية القابضة2.791.45
بنك التعمير والاسكان38.661.44
رمكو لانشاء القرى السياحيه4.381.39
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.6731.36
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.761.35
البويات والصناعات الكيماوية – باكين22.951.32
سماد مصر (ايجيفرت)11.541.32
مطاحن ومخابز الاسكندرية15.341.25
الشمس للاسكان والتعمير5.051.2
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية10.441.16
النساجون الشرقيون للسجاد7.041.15
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل105.921.14
المالية و الصناعية المصرية11.881.11
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية7.511.08
جنوب الوادى للاسمنت1.9811.07
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك16.411.05
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار1.5540.97
الصناعات الغذائية العربية-دومتى5.30.95
النصر للملابس والمنسوجات – كابو1.530.92
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى1.2390.9
جهينة للصناعات الغذائية5.740.88
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره13.280.84
اوراسكوم للتنمية مصر4.920.82
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية1.4990.74
الشرقية – ايسترن كومباني14.090.71
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية12.080.67
البنك التجاري الدولي  (مصر)60.440.65
العربية للاسمنت3.210.63
اجواء للصناعات الغذائية – مصر3.230.62
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا3.420.59
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية32.520.56
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع7.550.53
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.1930.52
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية270.48
مينا للاستثمار السياحي والعقاري4.350.46
العربية للمحابس2.270.44
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو43.020.42
مصر للفنادق12.380.41
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية49.70.32
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية26.010.31
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.220.31
العربية لحليج الأقطان3.240.31
القاهرة للدواجن3.540.28
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما4.070.25
مصر لصناعة الكيماويات10.720.19
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير1.2570.16
رواد السياحة – رواد13.060.15
المصرية للمنتجعات السياحية1.4830.14
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.980.14
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى7.740.13
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)11.50.09
القابضة المصرية الكويتية1.1360.09
القاهرة للزيوت والصابون48.230.08

أسعار الأسهم الهابطة خلال اليوم

وعلى الجانب الآخر، جاء سهم جلاكسو سميثكلاين للأدوية، في صدارة الأسهم الأعلى تراجعا بنسبة 5.79%، عند مستوى 34.5 جنيه، و أوراسكوم المالية القابضة بـ 5.28%، منهيا التعاملات عند 0.359 جنيه، وثالثا الخدمات الملاحية والبترولية –ماريدايف- بـ 3.6%، عند مستوى 0.187 جنيه.

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وبالمركز الرابع بقائمة الهبوط جاء سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بـ 3.38%، عند مستوى 33.7 جنيه، وخامسا جاء سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بـ 3.32%، لينهي التعاملات بقيمة 33.7 جنيه.  

واكتست مؤشرات السوق باللون الأخضر نهاية تداولات اليوم، ليرتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.4%، مغلقا عند مستوى 11425 نقطة، و المؤشر السبعيني للأفراد بنسبة 1.77% إلى مستوى 2392 نقطة، ومؤشر المئوي الأوسع نطاقا، بنسبة 1.37%، منهيا تعاملاته عند 3420 نقطة.

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الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا في البورصة المصرية اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال نسبة التغير
جلاكسو سميثكلاين34.51-5.79
اوراسكوم المالية القابضة0.359-5.28
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.187-3.61
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير33.73-3.38
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي33.77-3.32
شركة مستشفي كليوباترا4.99-2.92
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.261-2.25
العربية للخزف – سيراميكا ريماس4.27-2.06
دلتا للطباعة والتغليف29.44-1.83
بنك البركة مصر13.68-1.72
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.2-1.23
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.6-1.08
القناة للتوكيلات الملاحية12.09-1.06
بى انفستمنتس القابضه14.74-0.94
العربية للصناعات الهندسية1.204-0.91
ايديتا للصناعات الغذائية9.02-0.88
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.413-0.84
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.822-0.84
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)2.44-0.81
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية21.74-0.78
المجموعه الماليه هيرمس القابضه15.45-0.71
بنك كريدي اجريكول مصر26.82-0.52
المصرية للدواجن6.11-0.49
المهندس للتأمين18.25-0.49
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.05-0.49
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون8.3-0.48
الاسماعيلية مصر للدواجن6.29-0.47
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه13.1-0.46
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية13.02-0.38
البنك المصري لتنمية الصادرات13.48-0.37
بنك قطر الوطني الاهلي16.52-0.36
السويدى اليكتريك9.59-0.31
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية398.8-0.29
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب4.79-0.21
اسمنت سيناء5.04-0.2
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.045-0.19
مصر بنى سويف للاسمنت15.87-0.13
بالم هيلز للتعمير1.704-0.12
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو79-0.04

الأسهم الثابتة اليوم

وبقائمة الأسهم التي شهدت ثباتا جاء سهم العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بقيمة 74.9 جنيه، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بـ 40.6 جنيه، و إعمار مصر للتنمية بـ 2.48 جنيه، و النصر للأعمال المدنية بـ 18.3 جنيه، و مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بـ 116 جنيه.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم الثابتة في البورصة المصرية ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال 
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية141.54
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية116.16
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي94.05
مطاحن شرق الدلتا92
العربية للادوية والصناعات الكيماوية74.91
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي56.4
العامة للصوامع والتخزين54
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف49.65
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية43.7
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية40.63
مطاحن مصر الوسطي29.11
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)22.75
العربية لاستصلاح الاراضي19.6
مطاحن ومخابز شمال القاهرة18.31
شركة النصر للأعمال المدنية18.3
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة17.04
الشرقية الوطنية للامن الغذائي12.47
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات12.09
المصرية للاتصالات11.48
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز9.19
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.55
عبور لاند للصناعات الغذائية7.5
مصر للاسواق الحرة7.12
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات6.8
جولدن تكس للاصواف6.56
ليسيكو مصر4.79
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.6
الدوليه للمحاصيل الزراعيه4.4
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى2.75
إعمار مصر للتنمية2.48
جينيال تورز2.45
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.566
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.171
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية1.138
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.687
البنك المصري الخليجي0.413
النعيم القابضة للاستثمارات0.185
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.104
عبر المحيطات للسياحه0.061

مؤشر أداء البورصة المصرية اليوم الأحد 21-2-2021

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى تعاملات الأسبوع، على ارتفاع جماعي مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 11425 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 1.77% إلى 2392 نقطة، ومؤشر “egx100” الاوسع نطاقا بنسبة 1.37% إلى 3420 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب للشراء بصافي قيم تداولات قدرها 14 و9.8 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضل الأجانب البيع بصافي قدرة 23.8 مليون جنيه.

وواصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها الممتد منذ صباح اليوم الأحد وحتى منتصف التعاملات مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسية بنسبة 0.51% 11439.02 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.81% إلى 2392.93 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 1.54% إلى 3426.26 نقطة.

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بقلم منى عبدالباري

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