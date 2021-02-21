أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 21-2-2021

بنهاية جلسة صاعدة، اليوم الأحد، شهدت أسعار الأسهم ارتفاعًا بفضل صعود اسهم قطاعات الأدوية، والاستثمارات المالية بشقيها المصرفي، وغير المصرفي، والصناعة، وجاء قطاع الأدوية، والخدمات المالية أيضا بين الأسهم الأعلى هبوطا، بجانب استصلاح الأراضي، والخدمات البترولية.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، ارتفع سعر 119 سهمًا، وتراجع سعر 38 سهما، واستقرت قيمة 34 سهما عند مستويات الخميس الماضي دون أى تغيير.

أسعار الأسهم الأعلى صعودا بتعاملات اليوم

وتصدر بنك الكويت الوطني قائمة الأسهم التي حققت أعلى مكاسب بنهاية تعاملات الأحد، مرتفعا نحو 10%، ليغلق تعاملاته عند مستوى 32.2 جنيه، وجاء تاليا له، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بارتفاع 9.9%، إلى مستوى 9.6 جنيه، والأهرام للطباعة والتغليف بـ 9.88%، منهيا التعاملات عند 17.8 جنيه.

وجاء بالمركز الرابع بقائمة أسعار الأسهم الأعلى صعودا بارتفاع 9.7%، عند مستوى 17.8 جنيه، وخامسا جاء سبيد ميديكال بـ 9.5%، منهيا تعاملاته بواقع 3.2 جنيه.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم الأعلى صعودًا في البورصة المصرية نهاية تعاملات اليوم الأحد: إسم الورقة المالية سعر الإقفال نسبة التغير بنك الكويت الوطنى – مصر 32.21 9.97 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 9.65 9.91 الاهرام للطباعة و التغليف 17.8 9.88 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 8.79 9.74 سبيد ميديكال 3.24 9.46 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 40.17 9.31 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.676 8.97 ريكاب للاستثمارات المالية 6.83 7.9 مصر للالومنيوم 13.92 7.82 العامة لصناعة الورق – راكتا 7.8 7.14 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 7.9 6.33 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.741 6.31 الكابلات الكهربائية المصرية 0.642 5.94 العالمية للاستثمار والتنمية 20.54 5.77 الحديد والصلب المصرية 2.81 5.64 الاهلي للتنمية والاستثمار 25 5.53 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 1.227 5.23 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 3.45 5.18 المنصورة للدواجن 17.71 5.17 الدولية للأسمدة والكيماويات 2.73 5 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 14.69 5 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 9.67 4.99 البدر للبلاستيك 0.884 4.99 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.11 4.98 القاهرة للاسكان والتعمير 21.54 4.87 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.454 4.76 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 5.83 4.67 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 2.28 4.59 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 17.82 4.58 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.889 4.47 الالومنيوم العربية 29.72 4.46 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 5.18 4.44 اميرالد للاستثمار العقاري 6.13 4.43 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.61 4.34 راية القابضة للأستثمارات المالية 27.24 4.33 العبور للاستثمار العقارى 30.3 4.23 التعمير والاستشارات الهندسية 18.03 4.16 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 29.83 4.05 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.8 3.9 مصر للاسمنت – قنا 10.17 3.88 العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا” 8.98 3.7 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك 13.37 3.64 الملتقي العربي للاستثمارات 19.79 3.61 الاستثمار العقاري العربي – اليكو 1.484 3.56 حديد عز 10.48 3.46 برايم القابضة للاستثمارات المالية 1.054 3.33 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 25.53 3.32 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 6.68 3.25 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 37.16 3.19 ابن سينا فارما 5.35 3.08 المجموعه المصريه العقاريه 14.93 2.82 دايس للملابس الجاهزة 3.32 2.79 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 8.14 2.78 النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل 43 2.63 غاز مصر 39.28 2.61 شارم دريمز للاستثمار السياحى 6.31 2.6 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 1.072 2.29 العبوات الطبية 0.975 2.2 الدلتا للسكر 10.83 2.17 جى بى اوتو 3.8 2.15 القاهرة للخدمات التعليمية 15.29 2.14 اسيك للتعدين – اسكوم 9.47 2.05 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 1.205 2.03 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 4.59 2 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 12.08 1.94 دلتا للانشاء والتعمير 18.97 1.93 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.15 1.9 المتحدة للاسكان والتعمير 4.95 1.85 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.456 1.79 بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار 0.919 1.77 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 1.428 1.71 سيدى كرير للبتروكيماويات 10.75 1.7 اودن للاستثمارات المالية 8 1.65 مستشفى النزهه الدولي 69.09 1.6 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 4.49 1.58 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 5.78 1.58 العامة لمنتجات الخزف والصيني 5.18 1.57 بلتون المالية القابضة 2.79 1.45 بنك التعمير والاسكان 38.66 1.44 رمكو لانشاء القرى السياحيه 4.38 1.39 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.673 1.36 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.76 1.35 البويات والصناعات الكيماوية – باكين 22.95 1.32 سماد مصر (ايجيفرت) 11.54 1.32 مطاحن ومخابز الاسكندرية 15.34 1.25 الشمس للاسكان والتعمير 5.05 1.2 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 10.44 1.16 النساجون الشرقيون للسجاد 7.04 1.15 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 105.92 1.14 المالية و الصناعية المصرية 11.88 1.11 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 7.51 1.08 جنوب الوادى للاسمنت 1.981 1.07 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 16.41 1.05 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 1.554 0.97 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 5.3 0.95 النصر للملابس والمنسوجات – كابو 1.53 0.92 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 1.239 0.9 جهينة للصناعات الغذائية 5.74 0.88 العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره 13.28 0.84 اوراسكوم للتنمية مصر 4.92 0.82 القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية 1.499 0.74 الشرقية – ايسترن كومباني 14.09 0.71 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 12.08 0.67 البنك التجاري الدولي (مصر) 60.44 0.65 العربية للاسمنت 3.21 0.63 اجواء للصناعات الغذائية – مصر 3.23 0.62 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 3.42 0.59 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 32.52 0.56 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 7.55 0.53 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.193 0.52 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 27 0.48 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 4.35 0.46 العربية للمحابس 2.27 0.44 المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو 43.02 0.42 مصر للفنادق 12.38 0.41 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 49.7 0.32 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 26.01 0.31 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.22 0.31 العربية لحليج الأقطان 3.24 0.31 القاهرة للدواجن 3.54 0.28 الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 4.07 0.25 مصر لصناعة الكيماويات 10.72 0.19 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 1.257 0.16 رواد السياحة – رواد 13.06 0.15 المصرية للمنتجعات السياحية 1.483 0.14 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.98 0.14 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 7.74 0.13 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 11.5 0.09 القابضة المصرية الكويتية 1.136 0.09 القاهرة للزيوت والصابون 48.23 0.08

أسعار الأسهم الهابطة خلال اليوم

وعلى الجانب الآخر، جاء سهم جلاكسو سميثكلاين للأدوية، في صدارة الأسهم الأعلى تراجعا بنسبة 5.79%، عند مستوى 34.5 جنيه، و أوراسكوم المالية القابضة بـ 5.28%، منهيا التعاملات عند 0.359 جنيه، وثالثا الخدمات الملاحية والبترولية –ماريدايف- بـ 3.6%، عند مستوى 0.187 جنيه.

وبالمركز الرابع بقائمة الهبوط جاء سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بـ 3.38%، عند مستوى 33.7 جنيه، وخامسا جاء سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بـ 3.32%، لينهي التعاملات بقيمة 33.7 جنيه.

واكتست مؤشرات السوق باللون الأخضر نهاية تداولات اليوم، ليرتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.4%، مغلقا عند مستوى 11425 نقطة، و المؤشر السبعيني للأفراد بنسبة 1.77% إلى مستوى 2392 نقطة، ومؤشر المئوي الأوسع نطاقا، بنسبة 1.37%، منهيا تعاملاته عند 3420 نقطة.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا في البورصة المصرية اليوم: إسم الورقة المالية سعر الإقفال نسبة التغير جلاكسو سميثكلاين 34.51 -5.79 اوراسكوم المالية القابضة 0.359 -5.28 الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف 0.187 -3.61 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 33.73 -3.38 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 33.77 -3.32 شركة مستشفي كليوباترا 4.99 -2.92 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.261 -2.25 العربية للخزف – سيراميكا ريماس 4.27 -2.06 دلتا للطباعة والتغليف 29.44 -1.83 بنك البركة مصر 13.68 -1.72 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.2 -1.23 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.6 -1.08 القناة للتوكيلات الملاحية 12.09 -1.06 بى انفستمنتس القابضه 14.74 -0.94 العربية للصناعات الهندسية 1.204 -0.91 ايديتا للصناعات الغذائية 9.02 -0.88 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.413 -0.84 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.822 -0.84 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 2.44 -0.81 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 21.74 -0.78 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 15.45 -0.71 بنك كريدي اجريكول مصر 26.82 -0.52 المصرية للدواجن 6.11 -0.49 المهندس للتأمين 18.25 -0.49 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.05 -0.49 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون 8.3 -0.48 الاسماعيلية مصر للدواجن 6.29 -0.47 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 13.1 -0.46 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 13.02 -0.38 البنك المصري لتنمية الصادرات 13.48 -0.37 بنك قطر الوطني الاهلي 16.52 -0.36 السويدى اليكتريك 9.59 -0.31 العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية 398.8 -0.29 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب 4.79 -0.21 اسمنت سيناء 5.04 -0.2 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.045 -0.19 مصر بنى سويف للاسمنت 15.87 -0.13 بالم هيلز للتعمير 1.704 -0.12 مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو 79 -0.04

الأسهم الثابتة اليوم

وبقائمة الأسهم التي شهدت ثباتا جاء سهم العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بقيمة 74.9 جنيه، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بـ 40.6 جنيه، و إعمار مصر للتنمية بـ 2.48 جنيه، و النصر للأعمال المدنية بـ 18.3 جنيه، و مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بـ 116 جنيه.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم الثابتة في البورصة المصرية ختام تعاملات اليوم: إسم الورقة المالية سعر الإقفال الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 141.54 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 116.16 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 94.05 مطاحن شرق الدلتا 92 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 74.91 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 56.4 العامة للصوامع والتخزين 54 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 49.65 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 43.7 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 40.63 مطاحن مصر الوسطي 29.11 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 22.75 العربية لاستصلاح الاراضي 19.6 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 18.31 شركة النصر للأعمال المدنية 18.3 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 17.04 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 12.47 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 12.09 المصرية للاتصالات 11.48 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 9.19 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.55 عبور لاند للصناعات الغذائية 7.5 مصر للاسواق الحرة 7.12 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 6.8 جولدن تكس للاصواف 6.56 ليسيكو مصر 4.79 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.6 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 4.4 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 2.75 إعمار مصر للتنمية 2.48 جينيال تورز 2.45 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.566 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.171 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.138 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.687 البنك المصري الخليجي 0.413 النعيم القابضة للاستثمارات 0.185 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.104 عبر المحيطات للسياحه 0.061

مؤشر أداء البورصة المصرية اليوم الأحد 21-2-2021

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى تعاملات الأسبوع، على ارتفاع جماعي مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 11425 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 1.77% إلى 2392 نقطة، ومؤشر “egx100” الاوسع نطاقا بنسبة 1.37% إلى 3420 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب للشراء بصافي قيم تداولات قدرها 14 و9.8 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضل الأجانب البيع بصافي قدرة 23.8 مليون جنيه.

وواصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها الممتد منذ صباح اليوم الأحد وحتى منتصف التعاملات مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسية بنسبة 0.51% 11439.02 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.81% إلى 2392.93 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 1.54% إلى 3426.26 نقطة.