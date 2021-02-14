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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 14-2-2021

تنوعت قائمة الأعلى صعودا بين التعليم والصحة
منى عبدالباري 6:24 م, الأحد, 14 فبراير 21 6:24 م, الأحد, 14 فبراير 21

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سيطر الهبوط على أسعار الأسهم، وتنوعت قائمة الأسهم الأعلى صعودا بنهاية تداولات اليوم الأحد بـ «البورصة المصرية»، بين قطاعات التعليم، والصحة، والاستثمار، والصناعة، بينما شكلت قائمة الأعلى هبوطا نفس القطاعات إضافة إلى الإسكان، واستصلاح الأراضي.

وشهدت البورصة المصرية ارتفاع أسعار 78 سهمًا، فيما تراجعت سعر 95 ، واستقرت باق الأسهم المصرية دون تغير.

أسعار الأسهم الأعلى ارتفاعا اليوم

تصدر قائمة الأعلى صعودا سهم الأهلي للتنمية والاستثمار بارتفاع 11.6%، مغلقا عند مستوى 25.6 جنيه، تلاها مباشرة جولدن تكس للأصواف بصعود 9.85%، بقيمة 5.24 جنيه، وثالثا جاء سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والإكريليك مرتفعا 9.8%، منهيا التعاملات عند 8.1 جنيه.

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ورابعا بقائمة الأسهم الأعلى صعودا جاء سهم مستشفى النزهة الدولي صاعدا 9.6%، مغلقا التعاملات عند 69.2 جنيه، وخامسا جاء القاهرة للخدمات التعليمية صاعدا 9.6%، عند مستوى 14.27 جنيه.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم الأعلى صعودًا بنهاية تعاملات اليوم الأحد:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال نسبة التغير
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية399.970.04
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.4630.07
اسيك للتعدين    –  اسكوم9.790.1
البنك التجاري الدولي  (مصر)60.930.12
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.7210.14
العالمية للاستثمار والتنمية20.980.14
المصرية للاتصالات11.590.17
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية144.780.18
العبوات الطبية1.0110.2
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير39.850.2
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية13.250.23
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.010.25
دلتا للانشاء والتعمير17.050.29
النساجون الشرقيون للسجاد6.910.29
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية5.710.35
المجموعه الماليه هيرمس القابضه15.870.51
مصر لصناعة الكيماويات10.870.56
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة31.720.57
ابن سينا فارما5.140.59
العربية لحليج الأقطان3.310.61
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار0.970.62
رمكو لانشاء القرى السياحيه4.580.66
شارم دريمز للاستثمار السياحى6.720.75
مطاحن شرق الدلتا920.78
شركة النصر للأعمال المدنية19.020.85
النصر للملابس والمنسوجات – كابو1.6220.87
الدوليه للمحاصيل الزراعيه4.590.88
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.550.94
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.591.1
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه13.921.31
اميرالد للاستثمار العقاري6.151.32
العبور للاستثمار العقارى20.431.34
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.21.52
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية29.41.52
الاهلي للتنمية والاستثمار25.661.54
مطاحن ومخابز الاسكندرية161.59
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير1.321.62
مصر للالومنيوم13.611.72
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل40.41.74
العربية للادوية والصناعات الكيماوية751.76
البويات والصناعات الكيماوية – باكين22.281.78
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.1071.9
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.6791.95
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)4.842.11
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية17.392.17
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية50.622.47
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو44.112.61
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي68.422.76
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو78.942.83
مينا للاستثمار السياحي والعقاري4.72.84
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية1.1882.86
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.632.89
بى انفستمنتس القابضه13.42.92
الالومنيوم العربية312.92
سماد مصر (ايجيفرت)12.383.08
مطاحن مصر الوسطي29.723.16
بنك قطر الوطني الاهلي17.483.49
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية10.93.51
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون8.873.74
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية7.783.87
العربية للخزف – سيراميكا ريماس4.684
جلاكسو سميثكلاين40.884.26
الدولية للأسمدة والكيماويات2.424.76
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.4334.84
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.3164.86
الدولية للصناعات الطبية ايكمي1.6754.95
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات6.354.96
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.7394.97
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى7.64.97
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة0.8644.98
ليسيكو مصر5.225.03
الشرقية الوطنية للامن الغذائي135.18
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.8145.4
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية27.625.86
النعيم القابضة للاستثمارات0.1946.01
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب5.116.46
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية9.457.39
دلتا للطباعة والتغليف28.348.87
المصرية للدواجن7.019.02
الاهرام للطباعة و التغليف13.159.04
ريكاب  للاستثمارات المالية6.789.18
العربية لاستصلاح الاراضي20.89.19
القاهرة للخدمات التعليمية14.279.6
مستشفى النزهه الدولي69.269.61
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك8.169.83
جولدن تكس للاصواف5.249.85

أسعار الأسهم الأكثر هبوطا في تعاملات اليوم

وفي المقابل تصدر قائمة أسهم الأعلى هبوطا راية القابضة متراجعا 8.7%، مغلقا عند 28.45 جنيه، وثانيا جاء مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية متراجعا 7%، مغلقا عند 116.9 جنيه.

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وجاء ثالثا في الأسهم الهابطة جاء وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي خاسرا 6.8%، عند مستوى34.8 جنيه، ثم القاهرة للإسكان والتعمير فاقدا 6.7% من قيمته منهيا تعاملاته عند 16.4 جنيه، وخامسا العامة لصناعة الورق (راكتا)، بتراجع 6.5%، منهيا تعاملاته عند 7.5 جنيه.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم الأكثر تراجعًا في البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم:

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إسم الورقة الماليةسعر الإقفال نسبة التغير
راية القابضة للأستثمارات المالية28.45-8.73
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية116.97-7.02
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي34.83-6.82
القاهرة للاسكان والتعمير16.43-6.75
العامة لصناعة الورق – راكتا7.52-6.58
الاستثمار العقاري العربي – اليكو1.42-5.77
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية12.14-5.67
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )3.34-5.38
مصر للفنادق12.18-5.07
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات36.69-5.05
سبيد ميديكال3.08-4.64
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز9.67-4.45
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية7.63-4.15
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.22-3.94
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.253-3.91
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.889-3.89
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية26.52-3.88
مصر الوطنية للصلب – عتاقة1.486-3.76
القاهرة للدواجن3.64-3.7
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.053-3.48
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات4.42-3.28
مصر للاسمنت – قنا10.36-3
العامة لمنتجات الخزف والصيني5.51-2.99
المنصورة للدواجن17.26-2.98
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD1.121-2.94
المتحدة للاسكان والتعمير5.05-2.88
الشرقية – ايسترن كومباني14.48-2.82
القناة للتوكيلات الملاحية12.51-2.8
الشمس للاسكان والتعمير5.24-2.78
جى بى اوتو3.87-2.76
مصر الجديدة للاسكان والتعمير5.64-2.76
العربية للصناعات الهندسية1.274-2.75
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.22-2.63
العربية للاسمنت3.37-2.6
المصرية للمنتجعات السياحية1.561-2.5
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى7.98-2.44
دايس للملابس الجاهزة3.21-2.43
رواد السياحة – رواد13.51-2.38
شركة مستشفي كليوباترا5.13-2.29
برايم القابضة للاستثمارات المالية1.115-2.28
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)2.61-2.25
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية21.37-2.2
الاسماعيلية مصر للدواجن6.83-2.15
الكابلات الكهربائية المصرية0.638-2.15
اسمنت سيناء5.47-2.15
الدلتا للسكر9.38-2.09
اجواء للصناعات الغذائية – مصر3.37-2.03
الحديد والصلب المصرية2.49-1.97
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.99-1.96
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)23.6-1.87
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير6.9-1.85
سيدى كرير للبتروكيماويات10.32-1.81
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر12.09-1.79
حديد عز9.93-1.68
القابضة المصرية الكويتية1.127-1.66
البنك المصري لتنمية الصادرات13.78-1.64
إعمار مصر للتنمية2.53-1.56
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية1.555-1.52
جهينة للصناعات الغذائية5.91-1.5
الصناعات الغذائية العربية-دومتى5.3-1.49
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما4.24-1.4
بنك التعمير والاسكان38.25-1.39
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل99.59-1.38
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب1.233-1.36
الملتقي العربي للاستثمارات20.22-1.27
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.27-1.21
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس4.36-1.13
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)11.72-1.1
بلتون المالية القابضة2.95-1.01
القاهرة للزيوت والصابون48.35-0.98
البنك المصري الخليجي0.416-0.95
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي94.15-0.94
غاز مصر39.35-0.91
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع7.68-0.9
العربية للمحابس2.26-0.88
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا3.41-0.87
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك12.5-0.87
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك15.63-0.82
اوراسكوم للتنمية مصر4.91-0.81
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.761-0.78
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره13.9-0.71
المالية و الصناعية المصرية11.97-0.66
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية1.244-0.64
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى1.309-0.61
اودن للاستثمارات المالية8.45-0.59
السويدى اليكتريك10.09-0.59
عبور لاند للصناعات الغذائية7.41-0.54
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.201-0.5
جنوب الوادى للاسمنت2.11-0.47
المجموعه المصريه العقاريه15.09-0.46
التعمير والاستشارات الهندسية18.92-0.37
مصر بنى سويف للاسمنت16.23-0.37
بنك البركة مصر13.77-0.36
ايديتا للصناعات الغذائية9.07-0.33
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.87-0.26
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية30.91-0.16
بنك كريدي اجريكول مصر27.6-0.14

أسعار الأسهم الثابتة اليوم

وشملت قائمة الأسهم الثابتة مطاحن ومخابز شمال القاهرة مغلقا عند 18 جنيها، و مطاحن مصر العليا عند 84 جنيها، و العامة للصوامع والتخزين بقيمة 55.4 جنيه، و مخابز ومطاحن جنوب القاهرة والجيزة بقيمة 17 جنيها، بيراميزا للفنادق بقيمة 22 جنيها.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم الثابتة عند مستويات الخميس الماضي دون تعديل:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال 
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.653
العامة للصوامع والتخزين55.49
مطاحن مصر العليا84.23
مطاحن ومخابز شمال القاهرة18.31
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.5
العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا”8.14
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة17.04
مصر للاسواق الحرة6.49
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية7.99
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات12.26
الدلتا للتأمين26.93
المهندس للتأمين18.34
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية4.26
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف47.88
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية6.91
عبر المحيطات للسياحه0.06
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية27.26
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا22
بالم هيلز للتعمير1.757
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار1.351
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية2.08
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.433
(مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون5.25
البدر للبلاستيك0.694

مؤشر أداء البورصة المصرية اليوم الأحد 14-2-2021

أغلقت البورصة المصرية جلسة تداول اليوم الأحد، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.34% عند 11506 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.55% إلى 2439 نقطة، في حين هبط مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.54% إلى 3469 نقطة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 78 سهما من إجمالي 189 متداولًا، بينما هبط 95، وبقي 16 دون تغيير.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.5 مليار جنيه، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

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بقلم منى عبدالباري

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