أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 14-2-2021

سيطر الهبوط على أسعار الأسهم، وتنوعت قائمة الأسهم الأعلى صعودا بنهاية تداولات اليوم الأحد بـ «البورصة المصرية»، بين قطاعات التعليم، والصحة، والاستثمار، والصناعة، بينما شكلت قائمة الأعلى هبوطا نفس القطاعات إضافة إلى الإسكان، واستصلاح الأراضي.

وشهدت البورصة المصرية ارتفاع أسعار 78 سهمًا، فيما تراجعت سعر 95 ، واستقرت باق الأسهم المصرية دون تغير.

أسعار الأسهم الأعلى ارتفاعا اليوم

تصدر قائمة الأعلى صعودا سهم الأهلي للتنمية والاستثمار بارتفاع 11.6%، مغلقا عند مستوى 25.6 جنيه، تلاها مباشرة جولدن تكس للأصواف بصعود 9.85%، بقيمة 5.24 جنيه، وثالثا جاء سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والإكريليك مرتفعا 9.8%، منهيا التعاملات عند 8.1 جنيه.

ورابعا بقائمة الأسهم الأعلى صعودا جاء سهم مستشفى النزهة الدولي صاعدا 9.6%، مغلقا التعاملات عند 69.2 جنيه، وخامسا جاء القاهرة للخدمات التعليمية صاعدا 9.6%، عند مستوى 14.27 جنيه.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم الأعلى صعودًا بنهاية تعاملات اليوم الأحد: إسم الورقة المالية سعر الإقفال نسبة التغير العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية 399.97 0.04 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.463 0.07 اسيك للتعدين – اسكوم 9.79 0.1 البنك التجاري الدولي (مصر) 60.93 0.12 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.721 0.14 العالمية للاستثمار والتنمية 20.98 0.14 المصرية للاتصالات 11.59 0.17 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 144.78 0.18 العبوات الطبية 1.011 0.2 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 39.85 0.2 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 13.25 0.23 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.01 0.25 دلتا للانشاء والتعمير 17.05 0.29 النساجون الشرقيون للسجاد 6.91 0.29 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 5.71 0.35 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 15.87 0.51 مصر لصناعة الكيماويات 10.87 0.56 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 31.72 0.57 ابن سينا فارما 5.14 0.59 العربية لحليج الأقطان 3.31 0.61 بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار 0.97 0.62 رمكو لانشاء القرى السياحيه 4.58 0.66 شارم دريمز للاستثمار السياحى 6.72 0.75 مطاحن شرق الدلتا 92 0.78 شركة النصر للأعمال المدنية 19.02 0.85 النصر للملابس والمنسوجات – كابو 1.622 0.87 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 4.59 0.88 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.55 0.94 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.59 1.1 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 13.92 1.31 اميرالد للاستثمار العقاري 6.15 1.32 العبور للاستثمار العقارى 20.43 1.34 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.2 1.52 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 29.4 1.52 الاهلي للتنمية والاستثمار 25.66 1.54 مطاحن ومخابز الاسكندرية 16 1.59 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 1.32 1.62 مصر للالومنيوم 13.61 1.72 النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل 40.4 1.74 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 75 1.76 البويات والصناعات الكيماوية – باكين 22.28 1.78 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.107 1.9 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.679 1.95 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 4.84 2.11 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 17.39 2.17 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 50.62 2.47 المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو 44.11 2.61 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 68.42 2.76 مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو 78.94 2.83 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 4.7 2.84 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.188 2.86 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.63 2.89 بى انفستمنتس القابضه 13.4 2.92 الالومنيوم العربية 31 2.92 سماد مصر (ايجيفرت) 12.38 3.08 مطاحن مصر الوسطي 29.72 3.16 بنك قطر الوطني الاهلي 17.48 3.49 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 10.9 3.51 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون 8.87 3.74 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 7.78 3.87 العربية للخزف – سيراميكا ريماس 4.68 4 جلاكسو سميثكلاين 40.88 4.26 الدولية للأسمدة والكيماويات 2.42 4.76 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.433 4.84 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.316 4.86 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 1.675 4.95 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 6.35 4.96 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.739 4.97 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 7.6 4.97 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 0.864 4.98 ليسيكو مصر 5.22 5.03 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 13 5.18 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.814 5.4 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 27.62 5.86 النعيم القابضة للاستثمارات 0.194 6.01 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب 5.11 6.46 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 9.45 7.39 دلتا للطباعة والتغليف 28.34 8.87 المصرية للدواجن 7.01 9.02 الاهرام للطباعة و التغليف 13.15 9.04 ريكاب للاستثمارات المالية 6.78 9.18 العربية لاستصلاح الاراضي 20.8 9.19 القاهرة للخدمات التعليمية 14.27 9.6 مستشفى النزهه الدولي 69.26 9.61 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 8.16 9.83 جولدن تكس للاصواف 5.24 9.85

أسعار الأسهم الأكثر هبوطا في تعاملات اليوم

وفي المقابل تصدر قائمة أسهم الأعلى هبوطا راية القابضة متراجعا 8.7%، مغلقا عند 28.45 جنيه، وثانيا جاء مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية متراجعا 7%، مغلقا عند 116.9 جنيه.

وجاء ثالثا في الأسهم الهابطة جاء وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي خاسرا 6.8%، عند مستوى34.8 جنيه، ثم القاهرة للإسكان والتعمير فاقدا 6.7% من قيمته منهيا تعاملاته عند 16.4 جنيه، وخامسا العامة لصناعة الورق (راكتا)، بتراجع 6.5%، منهيا تعاملاته عند 7.5 جنيه.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم الأكثر تراجعًا في البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم:

إسم الورقة المالية سعر الإقفال نسبة التغير راية القابضة للأستثمارات المالية 28.45 -8.73 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 116.97 -7.02 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 34.83 -6.82 القاهرة للاسكان والتعمير 16.43 -6.75 العامة لصناعة الورق – راكتا 7.52 -6.58 الاستثمار العقاري العربي – اليكو 1.42 -5.77 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 12.14 -5.67 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 3.34 -5.38 مصر للفنادق 12.18 -5.07 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 36.69 -5.05 سبيد ميديكال 3.08 -4.64 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 9.67 -4.45 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 7.63 -4.15 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.22 -3.94 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.253 -3.91 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.889 -3.89 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 26.52 -3.88 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 1.486 -3.76 القاهرة للدواجن 3.64 -3.7 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.053 -3.48 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 4.42 -3.28 مصر للاسمنت – قنا 10.36 -3 العامة لمنتجات الخزف والصيني 5.51 -2.99 المنصورة للدواجن 17.26 -2.98 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 1.121 -2.94 المتحدة للاسكان والتعمير 5.05 -2.88 الشرقية – ايسترن كومباني 14.48 -2.82 القناة للتوكيلات الملاحية 12.51 -2.8 الشمس للاسكان والتعمير 5.24 -2.78 جى بى اوتو 3.87 -2.76 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 5.64 -2.76 العربية للصناعات الهندسية 1.274 -2.75 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.22 -2.63 العربية للاسمنت 3.37 -2.6 المصرية للمنتجعات السياحية 1.561 -2.5 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 7.98 -2.44 دايس للملابس الجاهزة 3.21 -2.43 رواد السياحة – رواد 13.51 -2.38 شركة مستشفي كليوباترا 5.13 -2.29 برايم القابضة للاستثمارات المالية 1.115 -2.28 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 2.61 -2.25 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 21.37 -2.2 الاسماعيلية مصر للدواجن 6.83 -2.15 الكابلات الكهربائية المصرية 0.638 -2.15 اسمنت سيناء 5.47 -2.15 الدلتا للسكر 9.38 -2.09 اجواء للصناعات الغذائية – مصر 3.37 -2.03 الحديد والصلب المصرية 2.49 -1.97 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.99 -1.96 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 23.6 -1.87 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 6.9 -1.85 سيدى كرير للبتروكيماويات 10.32 -1.81 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 12.09 -1.79 حديد عز 9.93 -1.68 القابضة المصرية الكويتية 1.127 -1.66 البنك المصري لتنمية الصادرات 13.78 -1.64 إعمار مصر للتنمية 2.53 -1.56 القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية 1.555 -1.52 جهينة للصناعات الغذائية 5.91 -1.5 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 5.3 -1.49 الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 4.24 -1.4 بنك التعمير والاسكان 38.25 -1.39 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 99.59 -1.38 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 1.233 -1.36 الملتقي العربي للاستثمارات 20.22 -1.27 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.27 -1.21 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 4.36 -1.13 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 11.72 -1.1 بلتون المالية القابضة 2.95 -1.01 القاهرة للزيوت والصابون 48.35 -0.98 البنك المصري الخليجي 0.416 -0.95 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 94.15 -0.94 غاز مصر 39.35 -0.91 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 7.68 -0.9 العربية للمحابس 2.26 -0.88 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 3.41 -0.87 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك 12.5 -0.87 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 15.63 -0.82 اوراسكوم للتنمية مصر 4.91 -0.81 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.761 -0.78 العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره 13.9 -0.71 المالية و الصناعية المصرية 11.97 -0.66 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 1.244 -0.64 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 1.309 -0.61 اودن للاستثمارات المالية 8.45 -0.59 السويدى اليكتريك 10.09 -0.59 عبور لاند للصناعات الغذائية 7.41 -0.54 الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف 0.201 -0.5 جنوب الوادى للاسمنت 2.11 -0.47 المجموعه المصريه العقاريه 15.09 -0.46 التعمير والاستشارات الهندسية 18.92 -0.37 مصر بنى سويف للاسمنت 16.23 -0.37 بنك البركة مصر 13.77 -0.36 ايديتا للصناعات الغذائية 9.07 -0.33 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.87 -0.26 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 30.91 -0.16 بنك كريدي اجريكول مصر 27.6 -0.14

أسعار الأسهم الثابتة اليوم

وشملت قائمة الأسهم الثابتة مطاحن ومخابز شمال القاهرة مغلقا عند 18 جنيها، و مطاحن مصر العليا عند 84 جنيها، و العامة للصوامع والتخزين بقيمة 55.4 جنيه، و مخابز ومطاحن جنوب القاهرة والجيزة بقيمة 17 جنيها، بيراميزا للفنادق بقيمة 22 جنيها.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم الثابتة عند مستويات الخميس الماضي دون تعديل: إسم الورقة المالية سعر الإقفال المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.653 العامة للصوامع والتخزين 55.49 مطاحن مصر العليا 84.23 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 18.31 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.5 العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا” 8.14 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 17.04 مصر للاسواق الحرة 6.49 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 7.99 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 12.26 الدلتا للتأمين 26.93 المهندس للتأمين 18.34 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 4.26 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 47.88 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 6.91 عبر المحيطات للسياحه 0.06 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 27.26 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا 22 بالم هيلز للتعمير 1.757 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 1.351 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 2.08 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.433 (مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون 5.25 البدر للبلاستيك 0.694

مؤشر أداء البورصة المصرية اليوم الأحد 14-2-2021

أغلقت البورصة المصرية جلسة تداول اليوم الأحد، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.34% عند 11506 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.55% إلى 2439 نقطة، في حين هبط مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.54% إلى 3469 نقطة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 78 سهما من إجمالي 189 متداولًا، بينما هبط 95، وبقي 16 دون تغيير.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.5 مليار جنيه، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.