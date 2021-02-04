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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 4-2-2021

تراجعت مؤشرات أداء البورصة المصرية ختام جلسة نهاية الأسبوع وسط اتجاه بيعي للأجانب والعرب
المال - خاص 7:06 م, الخميس, 4 فبراير 21 7:06 م, الخميس, 4 فبراير 21

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تراجعت أسعار الأسهم ختام تعاملات جلسة اليوم، الخميس، الموافق 4 فبراير 2021 سواء السوق الرئيسية أو بورصة النيل، مع الهبوط الجماعي لكافة مؤشرات البورصة المصرية.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، ارتفع سعر 76 سهم ، فى حين تراجعت أسعار 87 سهم، واستقرت أسعار 32 سهم عند مستويات، أمس الأربعاء، دون أي تغيير.

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية

تصدر قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعا سهم جلاكسو سميثكلاين، بنسبة 20.17%، مغلقا عند مستوى 37.4 جنيه، تلاه النيل للادوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 10%، إلى مستوى 37.95 جنيه.

وجاء ثالثا راية القابضة للأستثمارات المالية ضمن أسعار الأسهم الأكثر صعودًا بـ  9.9%، بقيمة 29.77 جنيه، ورابعا العبور للاستثمار العقارى بـ 9.35%، عند مستوى 17.5 جنيها، و خامسا جاء اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بـ 9.25%، بقيمة 21.8 جنيه.

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الجدول التالى يوضح أسعار كل الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل37.9510
راية القابضة للأستثمارات المالية29.779.97
العبور للاستثمار العقارى17.549.35
جلاكسو سميثكلاين37.429.26
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية21.849.25
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية13.579.08
العربية للخزف – سيراميكا ريماس3.238.75
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي37.928.72
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية93.798.34
الاهرام للطباعة و التغليف11.58.18
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية7.318.14
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.3427.02
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.9546
القاهرة للزيوت والصابون49.075.87
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية295.76
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل100.525.6
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية5.245.43
دلتا للطباعة والتغليف27.535.08
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية7.394.97
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.3724.79
ليسيكو مصر5.024.58
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز8.524.54
اسيك للتعدين    –  اسكوم9.944.52
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.2094.5
العالمية للاستثمار والتنمية17.714.3
الدولية للصناعات الطبية ايكمي1.494.27
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس4.534.14
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي69.164
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.1663.75
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)2.2473.74
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)4.533.66
الملتقي العربي للاستثمارات20.093.66
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره14.583.55
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات5.273.54
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير35.533.38
مصر للفنادق13.563.35
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات34.763.3
شركة مستشفي كليوباترا5.463.21
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية144.353.11
دايس للملابس الجاهزة2.92.84
مطاحن مصر الوسطي29.572.6
مطاحن ومخابز شمال القاهرة17.972.57
بنك التعمير والاسكان38.982.52
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية28.282.46
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)22.552.45
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية45.632.42
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية45.022.41
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب1.1862.33
العربية للمحابس2.362.16
المجموعه المصريه العقاريه13.152.1
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية39.372.05
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات5.731.96
بلتون المالية القابضة2.981.71
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.1131.68
التعمير والاستشارات الهندسية19.051.65
مطاحن شرق الدلتا91.91.64
دلتا للانشاء والتعمير15.131.54
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.7371.52
بنك كريدي اجريكول مصر28.361.25
المتحدة للاسكان والتعمير5.291.15
مصر بنى سويف للاسمنت16.021.01
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر12.151
العبوات الطبية0.8880.79
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD1.1660.69
مستشفى النزهه الدولي51.470.65
العامة للصوامع والتخزين56.730.57
بنك البركة مصر12.310.57
مصر الوطنية للصلب – عتاقة1.4090.5
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار1.0230.49
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة33.250.45
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.6750.45
النصر للملابس والمنسوجات – كابو1.5470.39
العربية للادوية والصناعات الكيماوية73.70.33
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )3.660.27
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية13.240.23
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب4.70.21
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.5840.17
العامة لمنتجات الخزف والصيني5.850.17
العربية للصناعات الهندسية1.3280.15
ايديتا للصناعات الغذائية9.110.11
القابضة المصرية الكويتية1.080.09

أسعار الأسهم المصرية الأكثر انخفاضًا

وفي المقابل جاء بقائمة الأعلى هبوطا الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه بتراجع 9.42%، بقيمة 6.06 جنيه، تلاها ريكاب للاستثمارات المالية بـ 5.49%، عند مستوى 5.3 جنيه، ثم القاهرة للاسكان والتعمير متراجعا 3.98%، بسعر 19.9 جنيها للسهم.

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ورابعا في الهبوط جاء حديد عز 3.92% من قيمته عند مستوى 10.29 جنيه، وخامسا جاء مجموعة جى . أم . سى خاسرا 3.66%، عند مستوى 1.05 جنيه.

الجدول التالى يشير إلى أسعار كل الأسهم المصرية المنخفضة ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه6.06-9.42
ريكاب  للاستثمارات المالية5.34-5.49
القاهرة للاسكان والتعمير16.9-3.98
حديد عز10.29-3.92
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.054-3.66
الدلتا للسكر9.61-3.61
اوراسكوم للتنمية مصر5.1-3.41
المصرية للدواجن4.37-3.1
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى1.38-3.09
مصر للالومنيوم13.29-3.06
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا3.58-2.98
جنوب الوادى للاسمنت1.942-2.85
الاسماعيلية مصر للدواجن6.8-2.72
عبور لاند للصناعات الغذائية7.3-2.67
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي95.73-2.63
إعمار مصر للتنمية2.65-2.57
العربية للاسمنت3.48-2.52
مصر للاسمنت – قنا10.86-2.51
شارم دريمز للاستثمار السياحى6.62-2.5
الصناعات الغذائية العربية-دومتى5.56-2.46
الدوليه للمحاصيل الزراعيه4.36-2.46
برايم القابضة للاستثمارات المالية1.148-2.46
المجموعه الماليه هيرمس القابضه15.3-2.36
العامة لصناعة الورق – راكتا7.03-2.36
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما4.24-2.3
سيدى كرير للبتروكيماويات10.37-2.26
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير7.14-2.19
الشمس للاسكان والتعمير5.32-2.03
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.557-2.01
اودن للاستثمارات المالية8.01-1.96
المصرية للمنتجعات السياحية1.66-1.95
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو74.15-1.92
المصرية للاتصالات11.59-1.86
الاهلي للتنمية والاستثمار21.2-1.85
المالية و الصناعية المصرية12.48-1.81
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى7.75-1.77
مجموعة طلعت مصطفى القابضة7.32-1.74
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية1.372-1.72
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.634-1.71
رواد السياحة – رواد13.44-1.68
بالم هيلز للتعمير1.696-1.57
المنصورة للدواجن17.3-1.54
مينا للاستثمار السياحي والعقاري4.53-1.52
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.26-1.51
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية7.84-1.51
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو42.14-1.47
الاستثمار العقاري العربي – اليكو1.537-1.41
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية15.43-1.41
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية396.43-1.34
مصر الجديدة للاسكان والتعمير5.92-1.33
سماد مصر (ايجيفرت)10.46-1.32
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.93-1.26
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه13.73-1.22
سبيد ميديكال2.49-1.19
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول5.92-1.17
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير1.352-1.17
الالومنيوم العربية28.22-1.16
اجواء للصناعات الغذائية – مصر3.46-1.14
الكابلات الكهربائية المصرية0.64-1.08
بنك قطر الوطني الاهلي17.11-1.04
جهينة للصناعات الغذائية6.73-1.03
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع7.79-1.02
مصر لصناعة الكيماويات11.02-0.99
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك12.52-0.95
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.562-0.88
رمكو لانشاء القرى السياحيه4.61-0.86
القناة للتوكيلات الملاحية12.91-0.84
شركة النصر للأعمال المدنية18.84-0.84
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.189-0.83
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.17-0.71
مطاحن ومخابز الاسكندرية14.23-0.7
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)10.83-0.64
القاهرة للدواجن3.22-0.62
البويات والصناعات الكيماوية – باكين22-0.59
غاز مصر40.32-0.57
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية1.613-0.55
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية22.83-0.52
الحديد والصلب المصرية2.22-0.45
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية8.98-0.44
ابن سينا فارما5.17-0.39
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك15.63-0.38
جى بى اوتو3.67-0.27
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.22-0.25
الشرقية – ايسترن كومباني14.8-0.2
البنك التجاري الدولي  (مصر)63.22-0.16
اميرالد للاستثمار العقاري6.14-0.16
البنك المصري لتنمية الصادرات14.17-0.14
بى انفستمنتس القابضه12.86-0.08
البورصة المصرية
البورصة المصرية

أسعار الأسهم المصرية المستقرة

استقرت أسعار ما يقرب من 32 سهم مدرجة فى البورصة المصرية نهاية تعاملات الاسبوع.

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الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم المصرية الثابتة خلال جلسة اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيه
اكتوبر فارما100
مطاحن وسط وغرب الدلتا92.7
مطاحن مصر العليا82.01
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف47.88
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا40.51
الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)36.98
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية26.05
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية25.12
بنك الكويت الوطنى – مصر24.21
مصر للزيوت و الصابون20.81
العربية لاستصلاح الاراضي20.24
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة17.04
المهندس للتأمين14.32
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات13.38
الشرقية الوطنية للامن الغذائي12.14
القاهرة للخدمات التعليمية10.82
السويدى اليكتريك10.21
العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا”9.03
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون8.38
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية7.99
السويس للاسمنت7.43
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية7.34
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى7.24
النساجون الشرقيون للسجاد6.99
مصر للاسواق الحرة6.36
فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات6.31
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك5.77
اسمنت سيناء5.43
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.99
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.5
العربية لحليج الأقطان3.3
الدولية للأسمدة والكيماويات2.31
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية2.02
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.255
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار1.167
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية0.79
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة0.785
البدر للبلاستيك0.661
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.653
البنك المصري الخليجي0.401
النعيم القابضة للاستثمارات0.171
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.096
عبر المحيطات للسياحه0.057

مؤشر أداء البورصة المصرية اليوم الخميس 4-2-2021

تراجعت مؤشرات أداء البورصة المصرية ختام جلسة نهاية الأسبوع، الخميس، وسط اتجاه بيعي للأجانب والعرب، فيما فضل المصريون الشراء.

وتراجع المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية «Egx30» بنسبة 0.17% عند 11598 نقطة.

كما هبط مؤشر «egx70» للأسهم المتوسطة بنسبة ضئيلة 0.09 % إلى 2414 نقطة، في حين تراجع مؤشر «egx100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.22% إلى 3440 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي بنهاية جلسة اليوم 706.3 مليار جنيه، مقارنة بقيمتة خلال جلسة أمس الأربعاء 707.3 مليار جنيه.

وبلغت مشتريات المستثمرين المصريين من الأسهم المصرية بنهاية جلسة اليوم 52.4 مليون جنيه.

بلغت مبيعات العرب من الأسهم بنهاية جلسة اليوم 21.6 مليونًا، فيما سجلت لدى الأجانب 30.7 مليون جنيه، بحسب بيانات البورصة المصرية.

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بقلم المال - خاص

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