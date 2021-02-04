أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 4-2-2021

تراجعت أسعار الأسهم ختام تعاملات جلسة اليوم، الخميس، الموافق 4 فبراير 2021 سواء السوق الرئيسية أو بورصة النيل، مع الهبوط الجماعي لكافة مؤشرات البورصة المصرية.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، ارتفع سعر 76 سهم ، فى حين تراجعت أسعار 87 سهم، واستقرت أسعار 32 سهم عند مستويات، أمس الأربعاء، دون أي تغيير.

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية

تصدر قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعا سهم جلاكسو سميثكلاين، بنسبة 20.17%، مغلقا عند مستوى 37.4 جنيه، تلاه النيل للادوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 10%، إلى مستوى 37.95 جنيه.

وجاء ثالثا راية القابضة للأستثمارات المالية ضمن أسعار الأسهم الأكثر صعودًا بـ 9.9%، بقيمة 29.77 جنيه، ورابعا العبور للاستثمار العقارى بـ 9.35%، عند مستوى 17.5 جنيها، و خامسا جاء اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بـ 9.25%، بقيمة 21.8 جنيه.

الجدول التالى يوضح أسعار كل الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم: إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل 37.95 10 راية القابضة للأستثمارات المالية 29.77 9.97 العبور للاستثمار العقارى 17.54 9.35 جلاكسو سميثكلاين 37.42 9.26 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 21.84 9.25 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 13.57 9.08 العربية للخزف – سيراميكا ريماس 3.23 8.75 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 37.92 8.72 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 93.79 8.34 الاهرام للطباعة و التغليف 11.5 8.18 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7.31 8.14 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.342 7.02 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.954 6 القاهرة للزيوت والصابون 49.07 5.87 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 29 5.76 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 100.52 5.6 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 5.24 5.43 دلتا للطباعة والتغليف 27.53 5.08 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 7.39 4.97 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.372 4.79 ليسيكو مصر 5.02 4.58 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 8.52 4.54 اسيك للتعدين – اسكوم 9.94 4.52 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.209 4.5 العالمية للاستثمار والتنمية 17.71 4.3 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 1.49 4.27 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 4.53 4.14 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 69.16 4 الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف 0.166 3.75 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 2.247 3.74 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 4.53 3.66 الملتقي العربي للاستثمارات 20.09 3.66 العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره 14.58 3.55 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 5.27 3.54 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 35.53 3.38 مصر للفنادق 13.56 3.35 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 34.76 3.3 شركة مستشفي كليوباترا 5.46 3.21 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 144.35 3.11 دايس للملابس الجاهزة 2.9 2.84 مطاحن مصر الوسطي 29.57 2.6 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 17.97 2.57 بنك التعمير والاسكان 38.98 2.52 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 28.28 2.46 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 22.55 2.45 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 45.63 2.42 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 45.02 2.41 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 1.186 2.33 العربية للمحابس 2.36 2.16 المجموعه المصريه العقاريه 13.15 2.1 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 39.37 2.05 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 5.73 1.96 بلتون المالية القابضة 2.98 1.71 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.113 1.68 التعمير والاستشارات الهندسية 19.05 1.65 مطاحن شرق الدلتا 91.9 1.64 دلتا للانشاء والتعمير 15.13 1.54 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.737 1.52 بنك كريدي اجريكول مصر 28.36 1.25 المتحدة للاسكان والتعمير 5.29 1.15 مصر بنى سويف للاسمنت 16.02 1.01 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 12.15 1 العبوات الطبية 0.888 0.79 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 1.166 0.69 مستشفى النزهه الدولي 51.47 0.65 العامة للصوامع والتخزين 56.73 0.57 بنك البركة مصر 12.31 0.57 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 1.409 0.5 بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار 1.023 0.49 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 33.25 0.45 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.675 0.45 النصر للملابس والمنسوجات – كابو 1.547 0.39 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 73.7 0.33 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 3.66 0.27 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 13.24 0.23 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب 4.7 0.21 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.584 0.17 العامة لمنتجات الخزف والصيني 5.85 0.17 العربية للصناعات الهندسية 1.328 0.15 ايديتا للصناعات الغذائية 9.11 0.11 القابضة المصرية الكويتية 1.08 0.09

أسعار الأسهم المصرية الأكثر انخفاضًا

وفي المقابل جاء بقائمة الأعلى هبوطا الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه بتراجع 9.42%، بقيمة 6.06 جنيه، تلاها ريكاب للاستثمارات المالية بـ 5.49%، عند مستوى 5.3 جنيه، ثم القاهرة للاسكان والتعمير متراجعا 3.98%، بسعر 19.9 جنيها للسهم.

ورابعا في الهبوط جاء حديد عز 3.92% من قيمته عند مستوى 10.29 جنيه، وخامسا جاء مجموعة جى . أم . سى خاسرا 3.66%، عند مستوى 1.05 جنيه.

الجدول التالى يشير إلى أسعار كل الأسهم المصرية المنخفضة ختام تعاملات اليوم: إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 6.06 -9.42 ريكاب للاستثمارات المالية 5.34 -5.49 القاهرة للاسكان والتعمير 16.9 -3.98 حديد عز 10.29 -3.92 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.054 -3.66 الدلتا للسكر 9.61 -3.61 اوراسكوم للتنمية مصر 5.1 -3.41 المصرية للدواجن 4.37 -3.1 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 1.38 -3.09 مصر للالومنيوم 13.29 -3.06 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 3.58 -2.98 جنوب الوادى للاسمنت 1.942 -2.85 الاسماعيلية مصر للدواجن 6.8 -2.72 عبور لاند للصناعات الغذائية 7.3 -2.67 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 95.73 -2.63 إعمار مصر للتنمية 2.65 -2.57 العربية للاسمنت 3.48 -2.52 مصر للاسمنت – قنا 10.86 -2.51 شارم دريمز للاستثمار السياحى 6.62 -2.5 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 5.56 -2.46 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 4.36 -2.46 برايم القابضة للاستثمارات المالية 1.148 -2.46 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 15.3 -2.36 العامة لصناعة الورق – راكتا 7.03 -2.36 الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 4.24 -2.3 سيدى كرير للبتروكيماويات 10.37 -2.26 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 7.14 -2.19 الشمس للاسكان والتعمير 5.32 -2.03 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.557 -2.01 اودن للاستثمارات المالية 8.01 -1.96 المصرية للمنتجعات السياحية 1.66 -1.95 مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو 74.15 -1.92 المصرية للاتصالات 11.59 -1.86 الاهلي للتنمية والاستثمار 21.2 -1.85 المالية و الصناعية المصرية 12.48 -1.81 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 7.75 -1.77 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.32 -1.74 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 1.372 -1.72 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.634 -1.71 رواد السياحة – رواد 13.44 -1.68 بالم هيلز للتعمير 1.696 -1.57 المنصورة للدواجن 17.3 -1.54 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 4.53 -1.52 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.26 -1.51 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 7.84 -1.51 المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو 42.14 -1.47 الاستثمار العقاري العربي – اليكو 1.537 -1.41 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 15.43 -1.41 العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية 396.43 -1.34 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 5.92 -1.33 سماد مصر (ايجيفرت) 10.46 -1.32 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.93 -1.26 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 13.73 -1.22 سبيد ميديكال 2.49 -1.19 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 5.92 -1.17 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 1.352 -1.17 الالومنيوم العربية 28.22 -1.16 اجواء للصناعات الغذائية – مصر 3.46 -1.14 الكابلات الكهربائية المصرية 0.64 -1.08 بنك قطر الوطني الاهلي 17.11 -1.04 جهينة للصناعات الغذائية 6.73 -1.03 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 7.79 -1.02 مصر لصناعة الكيماويات 11.02 -0.99 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك 12.52 -0.95 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.562 -0.88 رمكو لانشاء القرى السياحيه 4.61 -0.86 القناة للتوكيلات الملاحية 12.91 -0.84 شركة النصر للأعمال المدنية 18.84 -0.84 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.189 -0.83 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.17 -0.71 مطاحن ومخابز الاسكندرية 14.23 -0.7 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 10.83 -0.64 القاهرة للدواجن 3.22 -0.62 البويات والصناعات الكيماوية – باكين 22 -0.59 غاز مصر 40.32 -0.57 القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية 1.613 -0.55 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 22.83 -0.52 الحديد والصلب المصرية 2.22 -0.45 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 8.98 -0.44 ابن سينا فارما 5.17 -0.39 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 15.63 -0.38 جى بى اوتو 3.67 -0.27 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.22 -0.25 الشرقية – ايسترن كومباني 14.8 -0.2 البنك التجاري الدولي (مصر) 63.22 -0.16 اميرالد للاستثمار العقاري 6.14 -0.16 البنك المصري لتنمية الصادرات 14.17 -0.14 بى انفستمنتس القابضه 12.86 -0.08 البورصة المصرية

أسعار الأسهم المصرية المستقرة

استقرت أسعار ما يقرب من 32 سهم مدرجة فى البورصة المصرية نهاية تعاملات الاسبوع.

الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم المصرية الثابتة خلال جلسة اليوم: إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه اكتوبر فارما 100 مطاحن وسط وغرب الدلتا 92.7 مطاحن مصر العليا 82.01 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 47.88 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 40.51 الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) 36.98 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 26.05 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 25.12 بنك الكويت الوطنى – مصر 24.21 مصر للزيوت و الصابون 20.81 العربية لاستصلاح الاراضي 20.24 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 17.04 المهندس للتأمين 14.32 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 13.38 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 12.14 القاهرة للخدمات التعليمية 10.82 السويدى اليكتريك 10.21 العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا” 9.03 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون 8.38 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 7.99 السويس للاسمنت 7.43 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 7.34 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 7.24 النساجون الشرقيون للسجاد 6.99 مصر للاسواق الحرة 6.36 فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات 6.31 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 5.77 اسمنت سيناء 5.43 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.99 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.5 العربية لحليج الأقطان 3.3 الدولية للأسمدة والكيماويات 2.31 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 2.02 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.255 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 1.167 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 0.79 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 0.785 البدر للبلاستيك 0.661 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.653 البنك المصري الخليجي 0.401 النعيم القابضة للاستثمارات 0.171 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.096 عبر المحيطات للسياحه 0.057

مؤشر أداء البورصة المصرية اليوم الخميس 4-2-2021

تراجعت مؤشرات أداء البورصة المصرية ختام جلسة نهاية الأسبوع، الخميس، وسط اتجاه بيعي للأجانب والعرب، فيما فضل المصريون الشراء.

وتراجع المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية «Egx30» بنسبة 0.17% عند 11598 نقطة.

كما هبط مؤشر «egx70» للأسهم المتوسطة بنسبة ضئيلة 0.09 % إلى 2414 نقطة، في حين تراجع مؤشر «egx100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.22% إلى 3440 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي بنهاية جلسة اليوم 706.3 مليار جنيه، مقارنة بقيمتة خلال جلسة أمس الأربعاء 707.3 مليار جنيه.

وبلغت مشتريات المستثمرين المصريين من الأسهم المصرية بنهاية جلسة اليوم 52.4 مليون جنيه.

بلغت مبيعات العرب من الأسهم بنهاية جلسة اليوم 21.6 مليونًا، فيما سجلت لدى الأجانب 30.7 مليون جنيه، بحسب بيانات البورصة المصرية.