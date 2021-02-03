أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 3-2-2021

تراجعت أسعار الأسهم فى البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، الموافق 3 فبراير 2021، سواء السوق الرئيسية أو بورصة النيل، مع الارتفاع الجماعي لكل مؤشرات سوق المال.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، ارتفع سعر 75 سهمًا، فى حين تراجعت أسعار 92 سهمًا، واستقرت أسعار 28 سهمًا عند مستويات، أمس الأربعاء، دون أي تغيير.

وبعد جلسةٍ هابطة كانت أسهم البنوك، والرعاية الصحية، والأدوية، والسيارات، والسياحة والترفيه الأكثر ارتفاعًا، فيما تراجعت أسعار الأسهم لقطاعات الموارد الأساسية، والعقارات، والأغذية والمشروبات، والتبغ، وغيرها.

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية

وتصدَّر قائمةَ الأسهم الأعلى ارتفاعًا سهمُ راية القابضة للاستثمارات المالية، بنسبة 10%، مغلقًا عند مستوى 27.1 جنيه، تلاه مباشرة جلاكسو سميثكلاين، بنسبة 10%، إلى مستوى 31.1 جنيه.

وجاء ثالثًا العبور للاستثمار العقارى ضمن أسعار الأسهم الأكثر صعودًا بـ9.9%، بقيمة 16.04 جنيه، ورابعًا العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية بـ9.7%، عند مستوى 0.79 جنيه، وخامسًا جاء دلتا للطباعة والتغليف صاعدًا 9.4%، بقيمة 26.2 جنيه.

الجدول التالى يوضح أسعار كل الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم: اسم الورقة المالية سعر الإقفال نسبة التغير راية القابضة للأستثمارات المالية 27.07 10 جلاكسو سميثكلاين 31.14 10 العبور للاستثمار العقارى 16.04 9.86 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 0.79 9.72 دلتا للطباعة والتغليف 26.2 9.35 أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 19.99 8.88 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية 1.254 8.38 النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل 34.5 7.95 العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير 34.37 7.61 سبيد ميديكال 2.42 7.56 وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي 34.88 7.52 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 47.88 7.47 العربية للخزف- سيراميكا ريماس 2.97 6.45 شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى (نيوداب) 4.37 6.07 العربية لاستصلاح الأراضي 20.24 5.8 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 17.52 5.54 العبوات الطبية 0.881 5.51 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 33.65 5.45 ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية 27.42 5.22 الملتقى العربي للاستثمارات 19.38 5.15 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.078 4.79 مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية 86.57 4.73 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.672 4.67 Raya Contact Center راية لخدمات مراكز الاتصالات 4.86 4.52 الأهرام للطباعة والتغليف 10.63 4.32 ليسيكو مصر 4.8 4.12 مجموعة جى. إم. سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية 1.094 4.09 مطاحن مصر الوسطى 28.82 4.08 القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية 38.58 3.96 مصر للفنادق 13.12 3.96 المصرية الدولية للصناعات الدوائية- إيبيكو 42.77 3.84 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.355 3.8 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 1.158 3.76 أصول E.S.B. للوساطة في الأوراق المالية 1.396 3.56 مطاحن شرق الدلتا 90.42 3.51 شركة مستشفى كليوباترا 5.29 3.32 الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية 15.65 3.3 المصرية للمنتجعات السياحية 1.693 3.17 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.59 2.68 برايم القابضة للاستثمارات المالية 1.177 2.53 بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه 13.21 2.4 الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 5.99 2.39 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 12.44 2.3 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 7.04 2.18 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 66.5 2.18 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 95.19 2.05 الكابلات الكهربائية المصرية 0.647 1.89 مطاحن وسط وغرب الدلتا 92.7 1.87 بنك البركة مصر 12.24 1.83 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 5.62 1.81 الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.9 1.81 دايس للملابس الجاهزة 2.82 1.81 أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 7.96 1.66 القلعة للاستشارات المالية- أسهم عادية 1.622 1.5 مطاحن ومخابز الإسكندرية 14.33 1.42 العامة لمنتجات الخزف والصيني 5.84 1.39 الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 22.01 1.38 الأهلي للتنمية والاستثمار 21.6 1.27 مصر للأسمنت- قنا 11.14 1.27 أرابيا إنفستمنتس هولدنج 0.645 1.26 البنك المصري لتنمية الصادرات 14.19 1.07 أوراسكوم للتنمية مصر 5.28 0.96 جنوب الوادى للأسمنت 1.999 0.76 المصرية للدواجن 4.51 0.67 إيديتا للصناعات الغذائية 9.1 0.66 أميرالد للاستثمار العقاري 6.15 0.65 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 7.3 0.55 الاستثمار العقاري العربي- اليكو 1.559 0.52 أراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.583 0.52 بالم هيلز للتعمير 1.723 0.47 بلتون المالية القابضة 2.93 0.34 البنك التجاري الدولي (مصر) 63.32 0.32 أسيك للتعدين- أسكوم 9.51 0.32 الألومنيوم العربية 28.55 0.25 الصناعات الكيماوية المصرية- كيما 4.34 0.23 أوراسكوم للاستثمار القابضة 0.567 0.18 مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر 12.03 0.17 بنك كريدي أجريكول مصر 28.01 0.04

أسعار الأسهم المصرية الأكثر انخفاضًا

وفي المقابل جاء بقائمة الأعلى هبوطًا الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بتراجع 9.96%، بقيمة 6.7 جنيه، تلاها مستشفى النزهة الدولي بـ5.8%، عند مستوى 51.1 جنيه، ثم أسمنت بورتلاند طرة المصرية متراجعًا 5.71%، عند مستوى 6.77 جنيه.

ورابعًا في الهبوط جاء الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 4.54% من قيمته عند مستوى 2.17 جنيه، وخامسًا جاء النصر للملابس والمنسوجات- كابو خاسرًا 3.69%، عند مستوى 1.54 جنيه.

الجدول التالى يشير إلى أسعار كل الأسهم المصرية المنخفضة ختام تعاملات اليوم: اسم الورقة المالية سعر الإقفال نسبة التغير الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية 6.69 -9.96 مستشفى النزهة الدولي 51.14 -5.78 أسمنت بورتلاند طرة المصرية 6.77 -5.71 الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 2.166 -4.54 النصر للملابس والمنسوجات- كابو 1.541 -3.69 ريكاب للاستثمارات المالية 5.65 -3.42 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 3.65 -3.18 الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 2.02 -2.88 إعمار مصر للتنمية 2.72 -2.86 شارم دريمز للاستثمار السياحى 6.79 -2.72 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.199 -2.68 أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي 98.32 -2.64 سماد مصر (إيجيفرت) 10.6 -2.57 أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية 22.95 -2.42 إم.إم. جروب للصناعة والتجارة العالمية 9.02 -2.38 العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة 14.08 -2.36 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 43.96 -2.29 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب 4.69 -2.29 اجواء للصناعات الغذائية – مصر 3.5 -2.23 الشمس للاسكان والتعمير 5.43 -2.16 المالية و الصناعية المصرية 12.71 -2.16 العربية للمحابس 2.31 -2.12 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 7.89 -2.11 دلتا للانشاء والتعمير 14.9 -2.1 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون 8.38 -2.1 مصر بنى سويف للاسمنت 15.86 -2.1 حديد عز 10.71 -2.01 البويات والصناعات الكيماوية – باكين 22.13 -1.91 العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية 401.83 -1.88 رواد السياحة – رواد 13.67 -1.87 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.589 -1.85 العربية لحليج الأقطان 3.3 -1.79 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 6.76 -1.74 رمكو لانشاء القرى السياحيه 4.65 -1.69 مصر لصناعة الكيماويات 11.13 -1.68 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.2 -1.64 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 27.6 -1.6 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 7.87 -1.5 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.31 -1.49 غاز مصر 40.55 -1.48 جهينة للصناعات الغذائية 6.8 -1.45 المجموعه المصريه العقاريه 12.88 -1.38 التعمير والاستشارات الهندسية 18.74 -1.37 المنصورة للدواجن 17.57 -1.35 اودن للاستثمارات المالية 8.17 -1.33 الحديد والصلب المصرية 2.23 -1.33 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 6 -1.32 العامة لصناعة الورق – راكتا 7.2 -1.23 القاهرة للدواجن 3.24 -1.22 المتحدة للاسكان والتعمير 5.23 -1.13 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 1.424 -1.11 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 4.6 -1.08 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 15.67 -1.01 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 1.368 -1.01 البنك المصري الخليجي 0.401 -0.99 بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار 1.018 -0.97 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 12.14 -0.9 مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو 75.6 -0.87 النساجون الشرقيون للسجاد 6.99 -0.85 السويدى اليكتريك 10.21 -0.78 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.98 -0.75 مصر للالومنيوم 13.71 -0.72 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 4.47 -0.67 سيدى كرير للبتروكيماويات 10.61 -0.66 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 73.46 -0.64 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 33.1 -0.6 العامة للصوامع والتخزين 56.41 -0.56 الشرقية – ايسترن كومباني 14.83 -0.47 القاهرة للزيوت والصابون 46.35 -0.47 بنك التعمير والاسكان 38.02 -0.47 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 10.9 -0.46 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 4.35 -0.46 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.223 -0.41 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.726 -0.41 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.45 -0.4 القناة للتوكيلات الملاحية 13.02 -0.38 العربية للصناعات الهندسية 1.326 -0.38 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 1.402 -0.36 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 5.7 -0.35 بى انفستمنتس القابضه 12.87 -0.31 الدلتا للسكر 9.97 -0.3 العربية للاسمنت 3.57 -0.28 جى بى اوتو 3.68 -0.27 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 1.159 -0.26 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 44.55 -0.25 القابضة المصرية الكويتية 1.079 -0.19 ابن سينا فارما 5.19 -0.19 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 15.69 -0.19 الاسماعيلية مصر للدواجن 6.99 -0.14 عبور لاند للصناعات الغذائية 7.5 -0.13 السويس للاسمنت 7.43 -0.13 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك 12.64 -0.08 شركة النصر للأعمال المدنية 19 -0.05

أسعار الأسهم المصرية الثابتة

على صعيد أسعار الأسهم التي تشهد أى تغير، منها نايل سيتي للاستثمار بـ344.28 جنيه، والقاهرة للخدمات التعليمية بقيمة 10.82 جنيه، وأسمنت سيناء بـ5.43 جنيه، وبايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بقيمة 4.97 جنيه.

الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم المصرية الثابتة خلال جلسة اليوم: اسم الورقة المالية سعر الإقفال نايل سيتي للاستثمار 344.28 الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية 139.99 الإسكندرية للخدمات الطبية- المركز الطبى الجديد- الإسكندرية 57.73 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 40.51 أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 26.05 الوطنية للإسكان للنقابات المهنية 25.12 مصر للزيوت والصابون 20.81 القاهرة للإسكان والتعمير 17.6 بنك قطر الوطني الاهلي 17.29 العالمية للاستثمار والتنمية 16.98 المهندس للتأمين 14.32 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 13.9 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 12.37 المصرية للاتصالات 11.81 القاهرة للخدمات التعليمية 10.82 العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا” 9.03 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 8.15 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 7.99 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 7.34 مصر للاسواق الحرة 6.36 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 5.77 اسمنت سيناء 5.43 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.97 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.99 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 3.69 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.5 الدولية للأسمدة والكيماويات 2.31 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 1.429 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.255 أم بي للهندسةM.B 0.893 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 0.785 البدر للبلاستيك 0.661 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.653 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.2 النعيم القابضة للاستثمارات 0.171 الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف 0.16 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.096 عبر المحيطات للسياحه 0.057

مؤشر أداء البورصة المصرية اليوم الأربعاء 3-2-2021

أغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة اليوم الأربعاء، على أداء متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والعرب، وبلغت قيمة التعاملات على الأسهم 1.7 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية «Egx30» بنسبة 0.16% عند 11619 نقطة.

بينما صعد مؤشر «egx70» للأسهم المتوسطة بنسبة ضئيلة 0.1% إلى 2417 نقطة، في حين تراجع مؤشر «egx100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03% إلى 3447 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي بنهاية جلسة اليوم 707.3 مليار جنيه، مقارنة بقيمته خلال جلسة أمس الثلاثاء 708.1 مليار جنيه.

وبلغت مبيعات المستثمرين المصريين من الأسهم المصرية بنهاية جلسة اليوم 57.9 مليون جنيه، وسجلت للعرب 28.9 مليونًا.

وأشار تقرير البورصة المصرية ختام تعاملات اليوم إلى أن مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم 86.8 مليون جنيه.