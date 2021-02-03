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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 3-2-2021

أغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة اليوم الأربعاء على أداء متأرجح لمؤشراتها
المال - خاص 6:13 م, الأربعاء, 3 فبراير 21 6:13 م, الأربعاء, 3 فبراير 21

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تراجعت أسعار الأسهم فى البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، الموافق 3 فبراير 2021، سواء السوق الرئيسية أو بورصة النيل، مع الارتفاع الجماعي لكل مؤشرات سوق المال.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، ارتفع سعر 75 سهمًا، فى حين تراجعت أسعار 92 سهمًا، واستقرت أسعار 28 سهمًا عند مستويات، أمس الأربعاء، دون أي تغيير.

وبعد جلسةٍ هابطة كانت أسهم البنوك، والرعاية الصحية، والأدوية، والسيارات، والسياحة والترفيه الأكثر ارتفاعًا، فيما تراجعت أسعار الأسهم لقطاعات الموارد الأساسية، والعقارات، والأغذية والمشروبات، والتبغ، وغيرها.

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية

وتصدَّر قائمةَ الأسهم الأعلى ارتفاعًا سهمُ راية القابضة للاستثمارات المالية، بنسبة 10%، مغلقًا عند مستوى 27.1 جنيه، تلاه مباشرة جلاكسو سميثكلاين، بنسبة 10%، إلى مستوى 31.1 جنيه.

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وجاء ثالثًا العبور للاستثمار العقارى ضمن أسعار الأسهم الأكثر صعودًا بـ9.9%، بقيمة 16.04 جنيه، ورابعًا العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية بـ9.7%، عند مستوى 0.79 جنيه، وخامسًا جاء دلتا للطباعة والتغليف صاعدًا 9.4%، بقيمة 26.2 جنيه.

الجدول التالى يوضح أسعار كل الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم:

اسم الورقة الماليةسعر الإقفال نسبة التغير
راية القابضة للأستثمارات المالية27.0710
جلاكسو سميثكلاين31.1410
العبور للاستثمار العقارى16.049.86
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية0.799.72
دلتا للطباعة والتغليف26.29.35
أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية19.998.88
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية1.2548.38
النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل34.57.95
العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير34.377.61
سبيد ميديكال2.427.56
وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي34.887.52
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف47.887.47
العربية للخزف- سيراميكا ريماس2.976.45
شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى (نيوداب)4.376.07
العربية لاستصلاح الأراضي20.245.8
مطاحن ومخابز شمال القاهرة17.525.54
العبوات الطبية0.8815.51
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات33.655.45
ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية27.425.22
الملتقى العربي للاستثمارات19.385.15
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.0784.79
مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية86.574.73
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.6724.67
Raya Contact Center راية لخدمات مراكز الاتصالات4.864.52
الأهرام للطباعة والتغليف10.634.32
ليسيكو مصر4.84.12
مجموعة جى. إم. سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية1.0944.09
مطاحن مصر الوسطى28.824.08
القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية38.583.96
مصر للفنادق13.123.96
المصرية الدولية للصناعات الدوائية- إيبيكو42.773.84
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.3553.8
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD1.1583.76
أصول E.S.B. للوساطة في الأوراق المالية1.3963.56
مطاحن شرق الدلتا90.423.51
شركة مستشفى كليوباترا5.293.32
الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية15.653.3
المصرية للمنتجعات السياحية1.6933.17
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.592.68
برايم القابضة للاستثمارات المالية1.1772.53
بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه13.212.4
الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول5.992.39
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية12.442.3
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية7.042.18
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي66.52.18
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل95.192.05
الكابلات الكهربائية المصرية0.6471.89
مطاحن وسط وغرب الدلتا92.71.87
بنك البركة مصر12.241.83
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات5.621.81
الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.91.81
دايس للملابس الجاهزة2.821.81
أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية7.961.66
القلعة للاستشارات المالية- أسهم عادية1.6221.5
مطاحن ومخابز الإسكندرية14.331.42
العامة لمنتجات الخزف والصيني5.841.39
الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)22.011.38
الأهلي للتنمية والاستثمار21.61.27
مصر للأسمنت- قنا11.141.27
أرابيا إنفستمنتس هولدنج0.6451.26
البنك المصري لتنمية الصادرات14.191.07
أوراسكوم للتنمية مصر5.280.96
جنوب الوادى للأسمنت1.9990.76
المصرية للدواجن4.510.67
إيديتا للصناعات الغذائية9.10.66
أميرالد للاستثمار العقاري6.150.65
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير7.30.55
الاستثمار العقاري العربي- اليكو1.5590.52
أراب للتنمية والاستثمار العقاري0.5830.52
بالم هيلز للتعمير1.7230.47
بلتون المالية القابضة2.930.34
البنك التجاري الدولي (مصر)63.320.32
أسيك للتعدين- أسكوم9.510.32
الألومنيوم العربية28.550.25
الصناعات الكيماوية المصرية- كيما4.340.23
أوراسكوم للاستثمار القابضة0.5670.18
مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر12.030.17
بنك كريدي أجريكول مصر28.010.04

أسعار الأسهم المصرية الأكثر انخفاضًا

وفي المقابل جاء بقائمة الأعلى هبوطًا الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بتراجع 9.96%، بقيمة 6.7 جنيه، تلاها مستشفى النزهة الدولي بـ5.8%، عند مستوى 51.1 جنيه، ثم أسمنت بورتلاند طرة المصرية متراجعًا 5.71%، عند مستوى 6.77 جنيه.

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ورابعًا في الهبوط جاء الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 4.54% من قيمته عند مستوى 2.17 جنيه، وخامسًا جاء النصر للملابس والمنسوجات- كابو خاسرًا 3.69%، عند مستوى 1.54 جنيه.

الجدول التالى يشير إلى أسعار كل الأسهم المصرية المنخفضة ختام تعاملات اليوم:

اسم الورقة الماليةسعر الإقفال نسبة التغير
الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية6.69-9.96
مستشفى النزهة الدولي51.14-5.78
أسمنت بورتلاند طرة المصرية6.77-5.71
الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)2.166-4.54
النصر للملابس والمنسوجات- كابو1.541-3.69
ريكاب للاستثمارات المالية5.65-3.42
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )3.65-3.18
الأولى للاستثمار والتنمية العقارية2.02-2.88
إعمار مصر للتنمية2.72-2.86
شارم دريمز للاستثمار السياحى6.79-2.72
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.199-2.68
أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي98.32-2.64
سماد مصر (إيجيفرت)10.6-2.57
أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية22.95-2.42
إم.إم. جروب للصناعة والتجارة العالمية9.02-2.38
العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة14.08-2.36
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية43.96-2.29
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب4.69-2.29
اجواء للصناعات الغذائية – مصر3.5-2.23
الشمس للاسكان والتعمير5.43-2.16
المالية و الصناعية المصرية12.71-2.16
العربية للمحابس2.31-2.12
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى7.89-2.11
دلتا للانشاء والتعمير14.9-2.1
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون8.38-2.1
مصر بنى سويف للاسمنت15.86-2.1
حديد عز10.71-2.01
البويات والصناعات الكيماوية – باكين22.13-1.91
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية401.83-1.88
رواد السياحة – رواد13.67-1.87
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.589-1.85
العربية لحليج الأقطان3.3-1.79
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية6.76-1.74
رمكو لانشاء القرى السياحيه4.65-1.69
مصر لصناعة الكيماويات11.13-1.68
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.2-1.64
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية27.6-1.6
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع7.87-1.5
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.31-1.49
غاز مصر40.55-1.48
جهينة للصناعات الغذائية6.8-1.45
المجموعه المصريه العقاريه12.88-1.38
التعمير والاستشارات الهندسية18.74-1.37
المنصورة للدواجن17.57-1.35
اودن للاستثمارات المالية8.17-1.33
الحديد والصلب المصرية2.23-1.33
مصر الجديدة للاسكان والتعمير6-1.32
العامة لصناعة الورق – راكتا7.2-1.23
القاهرة للدواجن3.24-1.22
المتحدة للاسكان والتعمير5.23-1.13
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى1.424-1.11
مينا للاستثمار السياحي والعقاري4.6-1.08
المجموعه الماليه هيرمس القابضه15.67-1.01
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير1.368-1.01
البنك المصري الخليجي0.401-0.99
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار1.018-0.97
الشرقية الوطنية للامن الغذائي12.14-0.9
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو75.6-0.87
النساجون الشرقيون للسجاد6.99-0.85
السويدى اليكتريك10.21-0.78
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.98-0.75
مصر للالومنيوم13.71-0.72
الدوليه للمحاصيل الزراعيه4.47-0.67
سيدى كرير للبتروكيماويات10.61-0.66
العربية للادوية والصناعات الكيماوية73.46-0.64
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة33.1-0.6
العامة للصوامع والتخزين56.41-0.56
الشرقية – ايسترن كومباني14.83-0.47
القاهرة للزيوت والصابون46.35-0.47
بنك التعمير والاسكان38.02-0.47
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)10.9-0.46
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس4.35-0.46
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.223-0.41
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.726-0.41
مجموعة طلعت مصطفى القابضة7.45-0.4
القناة للتوكيلات الملاحية13.02-0.38
العربية للصناعات الهندسية1.326-0.38
مصر الوطنية للصلب – عتاقة1.402-0.36
الصناعات الغذائية العربية-دومتى5.7-0.35
بى انفستمنتس القابضه12.87-0.31
الدلتا للسكر9.97-0.3
العربية للاسمنت3.57-0.28
جى بى اوتو3.68-0.27
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب1.159-0.26
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية44.55-0.25
القابضة المصرية الكويتية1.079-0.19
ابن سينا فارما5.19-0.19
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك15.69-0.19
الاسماعيلية مصر للدواجن6.99-0.14
عبور لاند للصناعات الغذائية7.5-0.13
السويس للاسمنت7.43-0.13
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك12.64-0.08
شركة النصر للأعمال المدنية19-0.05

أسعار الأسهم المصرية الثابتة

على صعيد أسعار الأسهم التي تشهد أى تغير، منها نايل سيتي للاستثمار بـ344.28 جنيه، والقاهرة للخدمات التعليمية بقيمة 10.82 جنيه، وأسمنت سيناء بـ5.43 جنيه، وبايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بقيمة 4.97 جنيه.

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الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم المصرية الثابتة خلال جلسة اليوم:

اسم الورقة الماليةسعر الإقفال 
نايل سيتي للاستثمار344.28
الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية139.99
الإسكندرية للخدمات الطبية- المركز الطبى الجديد- الإسكندرية57.73
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا40.51
أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية26.05
الوطنية للإسكان للنقابات المهنية25.12
مصر للزيوت والصابون20.81
القاهرة للإسكان والتعمير17.6
بنك قطر الوطني الاهلي17.29
العالمية للاستثمار والتنمية16.98
المهندس للتأمين14.32
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه13.9
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات12.37
المصرية للاتصالات11.81
القاهرة للخدمات التعليمية10.82
العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا”9.03
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز8.15
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية7.99
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية7.34
مصر للاسواق الحرة6.36
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك5.77
اسمنت سيناء5.43
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.97
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.99
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا3.69
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.5
الدولية للأسمدة والكيماويات2.31
الدولية للصناعات الطبية ايكمي1.429
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.255
أم بي للهندسةM.B0.893
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة0.785
البدر للبلاستيك0.661
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.653
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.2
النعيم القابضة للاستثمارات0.171
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.16
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.096
عبر المحيطات للسياحه0.057

مؤشر أداء البورصة المصرية اليوم الأربعاء 3-2-2021

أغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة اليوم الأربعاء، على أداء متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والعرب، وبلغت قيمة التعاملات على الأسهم 1.7 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية «Egx30» بنسبة 0.16% عند 11619 نقطة.

بينما صعد مؤشر «egx70» للأسهم المتوسطة بنسبة ضئيلة 0.1% إلى 2417 نقطة، في حين تراجع مؤشر «egx100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03% إلى 3447 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي بنهاية جلسة اليوم 707.3 مليار جنيه، مقارنة بقيمته خلال جلسة أمس الثلاثاء 708.1 مليار جنيه.

وبلغت مبيعات المستثمرين المصريين من الأسهم المصرية بنهاية جلسة اليوم 57.9 مليون جنيه، وسجلت للعرب 28.9 مليونًا.

وأشار تقرير البورصة المصرية ختام تعاملات اليوم إلى أن مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم 86.8 مليون جنيه.

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بقلم المال - خاص

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