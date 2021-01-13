أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 13-1-2021

بلغت قيمة تعاملات اليوم فى البورصة المصرية على الأسهم 1.7 مليار جنيه وارتفع رأس المال السوقي بقيمة تتجاوز 2 مليار جنيه ليسجل 674.3 مليار جنيه

ارتفعت أسعار الأسهم فى البورصة المصرية نهاية تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، الموافق 12 يناير 2021 سواء السوق الرئيسية أو بورصة النيل، على خلفية الصعود الجماعي لكافة مؤشرات سوق المال.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، ارتفع سعر 106 أسهم ، فى حين تراجعت أسعار 49، واستقرت أسعار 31 عند مستويات، أمس الثلاثاء، دون أي تغيير.

أسعار كل الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة

ارتفعت أسعار ما يقرب من 106 أسهم فى نهاية تعاملات جلسة اليوم 13 يناير 2021، بحسب بيانات البورصة المصرية.

وتصدر سهم السويس للأسمنت قائمة أسعار الأسهم المصرية المرتفعة نهاية جلسة اليوم بنسبة 9.6%، ليغلق عند مستوي 9.2 جنيه

الجدول التالى يوضح أسعار كل الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم: إسم الورقة المالية سعر الإقفال نسبة التغير النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 40 0.03 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 15.56 0.13 البنك التجاري الدولي (مصر) 63.13 0.14 النساجون الشرقيون للسجاد 7.25 0.14 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.13 0.18 ابن سينا فارما 5 0.2 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 14.49 0.21 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.157 0.26 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.3 0.3 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 86.16 0.33 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 5.1 0.39 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.459 0.55 جى بى اوتو 3.61 0.56 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 135.82 0.56 الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف 0.168 0.6 العربية لحليج الأقطان 3.25 0.62 الشرقية – ايسترن كومباني 13.34 0.68 السويدى اليكتريك 10.32 0.68 النصر للملابس والمنسوجات – كابو 1.341 0.68 العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره 14.4 0.7 الدلتا للسكر 8.49 0.71 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.857 0.71 غاز مصر 43.14 0.75 العامة لمنتجات الخزف والصيني 6.51 0.77 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 1.263 0.8 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.73 0.81 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 7.22 0.84 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.517 0.86 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.4 0.89 الملتقي العربي للاستثمارات 17.21 0.94 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 7.46 0.95 شركة مستشفي كليوباترا 5.04 1 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 22.7 1.11 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.181 1.12 القاهرة للزيوت والصابون 42.21 1.13 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 6.2 1.14 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.15 1.22 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 32.99 1.23 اوراسكوم للتنمية مصر 4.88 1.24 رواد السياحة – رواد 12.64 1.28 العربية للمحابس 2.17 1.4 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 11.33 1.43 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.56 1.45 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون 7.7 1.45 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.92 1.47 رمكو لانشاء القرى السياحيه 4.12 1.48 القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية 1.62 1.5 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.54 1.5 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.94 1.55 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 21.66 1.55 القاهرة للدواجن 3.26 1.56 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.838 1.58 مصر للفنادق 12.47 1.63 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 20.46 1.79 التعمير والاستشارات الهندسية 17.13 1.9 القناة للتوكيلات الملاحية 14.28 1.93 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 3.16 1.94 اسمنت بورتلاند طرة المصرية 7.11 2.01 ايديتا للصناعات الغذائية 9.1 2.02 شارم دريمز للاستثمار السياحى 6.54 2.03 جلاكسو سميثكلاين 16.88 2.06 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.29 2.11 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 15.81 2.13 مطاحن ومخابز الاسكندرية 13.07 2.19 المتحدة للاسكان والتعمير 4.66 2.19 اسمنت سيناء 5.11 2.2 الاهلي للتنمية والاستثمار 20.06 2.29 إعمار مصر للتنمية 2.53 2.43 دايس للملابس الجاهزة 1.941 2.43 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب 4.12 2.49 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 5.33 2.5 سبيد ميديكال 1.675 2.57 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.99 2.57 بالم هيلز للتعمير 1.469 2.73 مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو 66.98 2.9 العامة لصناعة الورق – راكتا 7.35 2.94 الكابلات الكهربائية المصرية 2.79 2.95 المصرية للدواجن 4.13 2.99 راية القابضة للأستثمارات المالية 9.79 3.05 المجموعه المصريه العقاريه 11.15 3.05 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 1.177 3.06 الاسماعيلية مصر للدواجن 7.55 3.14 العربية للصناعات الهندسية 0.977 3.17 الاستثمار العقاري العربي – اليكو 1.06 3.31 العربية للاسمنت 3.66 3.39 جنوب الوادى للاسمنت 1.936 3.42 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 7.35 3.52 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 79.31 3.58 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 6.98 3.71 دلتا للانشاء والتعمير 12.34 3.78 اميرالد للاستثمار العقاري 5.81 3.94 جهينة للصناعات الغذائية 6.84 3.95 الشمس للاسكان والتعمير 4.99 3.96 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 28.69 3.99 عبور لاند للصناعات الغذائية 6.2 4.2 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك 8.57 4.26 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 4.25 4.42 اجواء للصناعات الغذائية – مصر 3.18 4.61 ريكاب للاستثمارات المالية 4.69 4.92 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.119 4.97 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 27.06 5.17 المنصورة للدواجن 17.18 5.46 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.867 5.47 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 2.87 5.51 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 1.357 6.02 العبوات الطبية 0.642 6.29 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 6.42 9.18 السويس للاسمنت 9.16 9.57

البورصة المصرية

أسعار الأسهم المصرية المتراجعة

تراجعت أسعار 49 سهمًا مدرجة فى البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 13-1-2021.

واحتل سهم الحديد والصلب المصرية قائمة أسعار الأسهم المصرية المتراجعة بعد هبوط قيمته بنسبة 9.9%، ليغلق عند مستوى 3.4 حنيه

الجدول التالى يشير إلى أسعار كل الأسهم المصرية الهابطة ختام تعاملات اليوم: إسم الورقة المالية سعر الإقفال نسبة التغير الحديد والصلب المصرية 3.36 -9.92 العربية لاستصلاح الاراضي 14.5 -9.77 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 18.17 -9.74 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 46.91 -4.23 مصر بنى سويف للاسمنت 15.41 -3.63 بنك كريدي اجريكول مصر 27.26 -3.26 العبور للاستثمار العقارى 11.31 -3.25 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 12.09 -3.13 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 10.75 -3.07 مصر للالومنيوم 12.82 -2.88 العربية للخزف – سيراميكا ريماس 2.54 -2.68 ليسيكو مصر 4.35 -2.68 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 36.96 -2.66 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 16.6 -2.35 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.48 -2.25 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 1.259 -2.25 العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية 402.81 -2.02 مصر للاسمنت – قنا 9.92 -1.98 البويات والصناعات الكيماوية – باكين 18.88 -1.97 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.761 -1.93 بنك البركة مصر 11.29 -1.91 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 9.5 -1.76 المهندس للتأمين 14.09 -1.67 بنك التعمير والاسكان 38.01 -1.4 العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا” 8.52 -1.39 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 3.55 -1.39 اسيك للتعدين – اسكوم 8.54 -1.39 الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 4.31 -1.37 حديد عز 11.17 -1.24 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.28 -1.2 مطاحن مصر الوسطي 27.04 -1.17 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.682 -1.16 بلتون المالية القابضة 2.72 -1.09 سيدى كرير للبتروكيماويات 10.95 -1.08 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.89 -1.02 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.801 -0.99 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 12.28 -0.97 مصر لصناعة الكيماويات 10.92 -0.82 بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار 0.998 -0.8 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 5.43 -0.73 البنك المصري لتنمية الصادرات 13.62 -0.66 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 24.06 -0.62 المصرية للاتصالات 11.95 -0.58 المالية و الصناعية المصرية 12.67 -0.55 القابضة المصرية الكويتية 1.015 -0.29 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 10.99 -0.27 المصرية للمنتجعات السياحية 1.551 -0.26 المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو 43 -0.23 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 4.29 -0.23 شركة النصر للأعمال المدنية 16.26 -0.12 سماد مصر (ايجيفرت) 8.17 -0.12 الالومنيوم العربية 25.21 -0.04

أسعار الأسهم اليوم الثابتة

استقرت أسعار ما يقرب من 47 سهمًا مدرجة فى البورصة المصرية .

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم المصرية الثابتة عند مستويات أمس الثلاثاء دون أى تغير: إسم الورقة المالية سعر الإقفال المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.38 مطاحن وسط وغرب الدلتا 89.89 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 8.15 مطاحن شرق الدلتا 85.7 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 17.04 العامة للصوامع والتخزين 55.51 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 0.785 بنك قطر الوطني الاهلي 18.02 الدولية للأسمدة والكيماويات 1.9 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.304 القاهرة للخدمات التعليمية 10.74 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 40.51 اودن للاستثمارات المالية 7.01 بى انفستمنتس القابضه 11.52 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 75.4 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 0.72 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 7.34 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.92 شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة 2.1 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.055 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 7.99 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 37.39 دلتا للطباعة والتغليف 18.9 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 36 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 85.89 النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل 32.15 الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية 48.44 جولدن بيراميدز بلازا 1.518 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 24.19 العالمية للاستثمار والتنمية 12 القاهرة للاسكان والتعمير 15.99 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 16.44 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.139 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.096 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 5.77 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.685 البدر للبلاستيك 0.661

مؤشر أداء البورصة المصرية اليوم الأربعاء 13-1-2021

ارتفعت مؤشرات أداء البورصة المصرية نهاية تعاملات اليوم، الأربعاء، مدفوعة بمشتريات الأجانب، فيما فضل المستثمرون المصريون والعرب البيع.

وبلغت مشتريات الأجانب من الأسهم بنهاية تعاملات اليوم مايقرب من 249 مليون جنيه بنهاية تعاملات اليوم.

وأشار تقرير البورصة المصرية الختامي إلى أن مبيعات المصريين سجلت 51.3 مليون جنيه، والعرب 14.2 مليون جنيه.

وبلغت قيمة تعاملات اليوم فى البورصة المصرية على الأسهم 1.7 مليار جنيه، وارتفع رأس المال السوقي بقيمة تتجاوز 2 مليار جنيه ليسجل 674.3 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية Egx30 بنسبة 0.43% ليصل إلى 11389 نقطة.

كما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.1% إلى 2228 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.96% إلى 3226 نقطة.

وأكد محللون فنيون أن هناك انتعاشة تلازم البورصة المصرية منذ تخطيها مستوى المقاومة 11100 نقطة على الأجل القصير، مدعومة بانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا وقدرة الحكومة على السيطرة على الوباء.