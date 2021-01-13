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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 13-1-2021

بلغت قيمة تعاملات اليوم فى البورصة المصرية على الأسهم 1.7 مليار جنيه وارتفع رأس المال السوقي بقيمة تتجاوز 2 مليار جنيه ليسجل 674.3 مليار جنيه
المال - خاص 5:20 م, الأربعاء, 13 يناير 21 5:20 م, الأربعاء, 13 يناير 21

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ارتفعت أسعار الأسهم فى البورصة المصرية نهاية تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، الموافق 12 يناير 2021 سواء السوق الرئيسية أو بورصة النيل، على خلفية الصعود الجماعي لكافة مؤشرات سوق المال.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، ارتفع سعر 106 أسهم ، فى حين تراجعت أسعار 49، واستقرت أسعار 31 عند مستويات، أمس الثلاثاء، دون أي تغيير.

أسعار كل الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة

ارتفعت أسعار ما يقرب من 106 أسهم فى نهاية تعاملات جلسة اليوم 13 يناير 2021، بحسب بيانات البورصة المصرية.

وتصدر سهم السويس للأسمنت قائمة أسعار الأسهم المصرية المرتفعة نهاية جلسة اليوم بنسبة 9.6%، ليغلق عند مستوي 9.2 جنيه

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الجدول التالى يوضح أسعار كل الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال نسبة التغير
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية400.03
المجموعه الماليه هيرمس القابضه15.560.13
البنك التجاري الدولي  (مصر)63.130.14
النساجون الشرقيون للسجاد7.250.14
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.130.18
ابن سينا فارما50.2
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية14.490.21
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.1570.26
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.30.3
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي86.160.33
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية5.10.39
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.4590.55
جى بى اوتو3.610.56
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية135.820.56
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.1680.6
العربية لحليج الأقطان3.250.62
الشرقية – ايسترن كومباني13.340.68
السويدى اليكتريك10.320.68
النصر للملابس والمنسوجات – كابو1.3410.68
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره14.40.7
الدلتا للسكر8.490.71
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.8570.71
غاز مصر43.140.75
العامة لمنتجات الخزف والصيني6.510.77
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى1.2630.8
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.730.81
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى7.220.84
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.5170.86
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.40.89
الملتقي العربي للاستثمارات17.210.94
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع7.460.95
شركة مستشفي كليوباترا5.041
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)22.71.11
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.1811.12
القاهرة للزيوت والصابون42.211.13
مصر الجديدة للاسكان والتعمير6.21.14
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.151.22
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة32.991.23
اوراسكوم للتنمية مصر4.881.24
رواد السياحة – رواد12.641.28
العربية للمحابس2.171.4
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)11.331.43
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.561.45
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون7.71.45
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.921.47
رمكو لانشاء القرى السياحيه4.121.48
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية1.621.5
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.541.5
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.941.55
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية21.661.55
القاهرة للدواجن3.261.56
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.8381.58
مصر للفنادق12.471.63
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية20.461.79
التعمير والاستشارات الهندسية17.131.9
القناة للتوكيلات الملاحية14.281.93
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )3.161.94
اسمنت بورتلاند طرة المصرية7.112.01
ايديتا للصناعات الغذائية9.12.02
شارم دريمز للاستثمار السياحى6.542.03
جلاكسو سميثكلاين16.882.06
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.292.11
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك15.812.13
مطاحن ومخابز الاسكندرية13.072.19
المتحدة للاسكان والتعمير4.662.19
اسمنت سيناء5.112.2
الاهلي للتنمية والاستثمار20.062.29
إعمار مصر للتنمية2.532.43
دايس للملابس الجاهزة1.9412.43
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب4.122.49
الصناعات الغذائية العربية-دومتى5.332.5
سبيد ميديكال1.6752.57
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.992.57
بالم هيلز للتعمير1.4692.73
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو66.982.9
العامة لصناعة الورق – راكتا7.352.94
الكابلات الكهربائية المصرية2.792.95
المصرية للدواجن4.132.99
راية القابضة للأستثمارات المالية9.793.05
المجموعه المصريه العقاريه11.153.05
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير1.1773.06
الاسماعيلية مصر للدواجن7.553.14
العربية للصناعات الهندسية0.9773.17
الاستثمار العقاري العربي – اليكو1.063.31
العربية للاسمنت3.663.39
جنوب الوادى للاسمنت1.9363.42
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية7.353.52
العربية للادوية والصناعات الكيماوية79.313.58
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير6.983.71
دلتا للانشاء والتعمير12.343.78
اميرالد للاستثمار العقاري5.813.94
جهينة للصناعات الغذائية6.843.95
الشمس للاسكان والتعمير4.993.96
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية28.693.99
عبور لاند للصناعات الغذائية6.24.2
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك8.574.26
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات4.254.42
اجواء للصناعات الغذائية – مصر3.184.61
ريكاب  للاستثمارات المالية4.694.92
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.1194.97
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات27.065.17
المنصورة للدواجن17.185.46
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.8675.47
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى2.875.51
مصر الوطنية للصلب – عتاقة1.3576.02
العبوات الطبية0.6426.29
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية6.429.18
السويس للاسمنت9.169.57
البورصة المصرية
البورصة المصرية

أسعار الأسهم المصرية المتراجعة

تراجعت أسعار 49 سهمًا مدرجة فى البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 13-1-2021.

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واحتل سهم الحديد والصلب المصرية قائمة أسعار الأسهم المصرية المتراجعة بعد هبوط قيمته بنسبة 9.9%، ليغلق عند مستوى 3.4 حنيه

الجدول التالى يشير إلى أسعار كل الأسهم المصرية الهابطة ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال نسبة التغير
الحديد والصلب المصرية3.36-9.92
العربية لاستصلاح الاراضي14.5-9.77
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي18.17-9.74
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي46.91-4.23
مصر بنى سويف للاسمنت15.41-3.63
بنك كريدي اجريكول مصر27.26-3.26
العبور للاستثمار العقارى11.31-3.25
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر12.09-3.13
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية10.75-3.07
مصر للالومنيوم12.82-2.88
العربية للخزف – سيراميكا ريماس2.54-2.68
ليسيكو مصر4.35-2.68
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية36.96-2.66
مطاحن ومخابز شمال القاهرة16.6-2.35
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.48-2.25
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب1.259-2.25
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية402.81-2.02
مصر للاسمنت – قنا9.92-1.98
البويات والصناعات الكيماوية – باكين18.88-1.97
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.761-1.93
بنك البركة مصر11.29-1.91
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية9.5-1.76
المهندس للتأمين14.09-1.67
بنك التعمير والاسكان38.01-1.4
العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا”8.52-1.39
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا3.55-1.39
اسيك للتعدين    –  اسكوم8.54-1.39
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما4.31-1.37
حديد عز11.17-1.24
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.28-1.2
مطاحن مصر الوسطي27.04-1.17
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.682-1.16
بلتون المالية القابضة2.72-1.09
سيدى كرير للبتروكيماويات10.95-1.08
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.89-1.02
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.801-0.99
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية12.28-0.97
مصر لصناعة الكيماويات10.92-0.82
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار0.998-0.8
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول5.43-0.73
البنك المصري لتنمية الصادرات13.62-0.66
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية24.06-0.62
المصرية للاتصالات11.95-0.58
المالية و الصناعية المصرية12.67-0.55
القابضة المصرية الكويتية1.015-0.29
الشرقية الوطنية للامن الغذائي10.99-0.27
المصرية للمنتجعات السياحية1.551-0.26
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو43-0.23
مينا للاستثمار السياحي والعقاري4.29-0.23
شركة النصر للأعمال المدنية16.26-0.12
سماد مصر (ايجيفرت)8.17-0.12
الالومنيوم العربية25.21-0.04

أسعار الأسهم اليوم الثابتة

استقرت أسعار ما يقرب من 47 سهمًا مدرجة فى البورصة المصرية .

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الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم المصرية الثابتة عند مستويات أمس الثلاثاء دون أى تغير:  

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال 
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.38
مطاحن وسط وغرب الدلتا89.89
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز8.15
مطاحن شرق الدلتا85.7
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة17.04
العامة للصوامع والتخزين55.51
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة0.785
بنك قطر الوطني الاهلي18.02
الدولية للأسمدة والكيماويات1.9
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.304
القاهرة للخدمات التعليمية10.74
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا40.51
اودن للاستثمارات المالية7.01
بى انفستمنتس القابضه11.52
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل75.4
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية0.72
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية7.34
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.92
شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة2.1
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.055
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية7.99
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف37.39
دلتا للطباعة والتغليف18.9
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية36
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية85.89
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل32.15
الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية48.44
جولدن بيراميدز بلازا1.518
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير24.19
العالمية للاستثمار والتنمية12
القاهرة للاسكان والتعمير15.99
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية16.44
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.139
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.096
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك5.77
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.685
البدر للبلاستيك0.661

مؤشر أداء البورصة المصرية اليوم الأربعاء 13-1-2021

ارتفعت مؤشرات أداء البورصة المصرية نهاية تعاملات اليوم، الأربعاء، مدفوعة بمشتريات الأجانب، فيما فضل المستثمرون المصريون والعرب البيع.

وبلغت مشتريات الأجانب من الأسهم بنهاية تعاملات اليوم مايقرب من 249 مليون جنيه بنهاية تعاملات اليوم.

وأشار تقرير البورصة المصرية الختامي إلى أن مبيعات المصريين سجلت 51.3 مليون جنيه، والعرب 14.2 مليون جنيه.

وبلغت قيمة تعاملات اليوم فى البورصة المصرية على الأسهم 1.7 مليار جنيه، وارتفع رأس المال السوقي بقيمة تتجاوز 2 مليار جنيه ليسجل 674.3 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية Egx30 بنسبة 0.43% ليصل إلى 11389 نقطة.

كما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.1% إلى 2228 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.96% إلى 3226 نقطة.

وأكد محللون فنيون أن هناك انتعاشة تلازم البورصة المصرية منذ تخطيها مستوى المقاومة 11100 نقطة على الأجل القصير، مدعومة بانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا وقدرة الحكومة على السيطرة على الوباء.

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بقلم المال - خاص

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