أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 27-12-2020

سيطر الهبوط على أسعار الأسهم بالبورصة المصرية، سواء السوق الرئيسية أو بورصة النيل بنهاية تعاملات مستهل الأسبوع الحالى ليوم 27-12-2020، والتى يتم تصنيفها وفقًا لتغيرات الأسعار إلى أسهم صاعدة، وهابطة، ومستقرة.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، ارتفع سعر 32 سهمًا، فى حين تراجعت أسعار 115، واستقرت أسعار 37 أخرى عند نفس مستويات، الخميس الماضي، دون أي تغيير.

أسعار الأسهم المصرية المرتفعة في البورصة

وارتفعت أسعار ما يقرب من 32 سهمًا فى ختام تعاملات جلسة اليوم 27 ديسمبر 2020، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم الأحد 27-12-2020: اسم الورقة المالية سعر الإقفال نسبة التغير% العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية 317.15 1.85 مطاحن شرق الدلتا 86.36 1.83 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 79.32 0.34 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 53.93 1.49 غاز مصر 42.76 5.04 بنك التعمير والاسكان 38.43 5.17 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 32.6 7.91 الالومنيوم العربية 25.02 7.71 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 23.62 2.07 شركة النصر للأعمال المدنية 15.68 0.77 القاهرة للاسكان والتعمير 14.44 9.56 بى انفستمنتس القابضه 11.1 3.16 العالمية للاستثمار والتنمية 11.01 0.46 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 10.08 0.5 حديد عز 9.72 3.51 العبور للاستثمار العقارى 9.38 4.57 الاسماعيلية مصر للدواجن 7.31 0.97 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 6.49 0.93 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 6 0.84 شركة مستشفي كليوباترا 4.74 3.95 اسمنت سيناء 4.39 5.02 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.87 0.52 العربية للاسمنت 3.14 0.32 دايس للملابس الجاهزة 1.683 4.73 جنوب الوادى للاسمنت 1.651 0.98 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 1.357 2.88 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 1.137 1.34 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.075 5.29 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.83 1.47 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.666 9.9 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.545 1.11 الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف 0.17 0.59 حق الاكتتاب لشركة البدر للبلاستيك-1 0.064 16.36

أسعار الأسهم المصرية المتراجعة

شهدت غالبية أسعار الأسهم هيمن الهبوط على 115 سهمًا مدرجة فى البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأحد.

الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم المصرية الهابطة ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020: إسم الورقة المالية سعر الإقفال نسبة التغير% مطاحن وسط وغرب الدلتا 85.94 -0.38 مطاحن مصر العليا 82.64 -16.45 مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو 64.02 -1.61 البنك التجاري الدولي (مصر) 59.04 -1.37 العامة للصوامع والتخزين 53 -4.64 القاهرة للزيوت والصابون 39.99 -0.72 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 32.88 -1.97 مطاحن مصر الوسطي 25.96 -0.38 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 25.59 -2.25 بنك الكويت الوطنى – مصر 24.21 -7.49 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 20.37 -2.3 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 19.03 -1.09 البويات والصناعات الكيماوية – باكين 18.13 -2.32 المنصورة للدواجن 17.13 -2.78 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 17 -1.16 التعمير والاستشارات الهندسية 16.57 -0.66 الاهلي للتنمية والاستثمار 16.06 -3.02 الملتقي العربي للاستثمارات 15.57 -2.32 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 15.01 -0.2 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 13.91 -1 البنك المصري لتنمية الصادرات 13.9 -0.64 العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره 13.81 -6.12 مصر بنى سويف للاسمنت 13.74 -0.87 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 12.64 -3.29 الشرقية – ايسترن كومباني 12.52 -1.18 مطاحن ومخابز الاسكندرية 12.4 -3.28 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 12.17 -0.9 القناة للتوكيلات الملاحية 12.11 -1.3 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.5 -2.13 المصرية للاتصالات 11.49 -1.29 رواد السياحة – رواد 11.35 -5.02 المالية و الصناعية المصرية 11.27 -2.59 مصر للالومنيوم 11.07 -2.72 مصر للفنادق 10.96 -0.99 دلتا للانشاء والتعمير 10.84 -2.25 الاهرام للطباعة و التغليف 10.4 -8.93 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 10.34 -3.72 مصر لصناعة الكيماويات 10.21 -1.64 مصر للاسمنت – قنا 8.89 -1 السويدى اليكتريك 8.84 -0.56 المجموعه المصريه العقاريه 8.69 -2.8 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 8.66 -3.78 ايديتا للصناعات الغذائية 8.52 -0.93 سيدى كرير للبتروكيماويات 8.5 -1.05 الدلتا للسكر 7.96 -1.73 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 7.87 -0.25 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 7.56 -0.13 اسيك للتعدين – اسكوم 6.83 -0.15 النساجون الشرقيون للسجاد 6.71 -1.32 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 6.52 -3.41 اودن للاستثمارات المالية 6.38 -5.48 العامة لصناعة الورق – راكتا 6.37 -1.55 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون 6.31 -3.52 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.31 -1.41 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك 6.19 -2.21 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 5.98 -2.76 جهينة للصناعات الغذائية 5.87 -2.17 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 5.65 -2.25 شارم دريمز للاستثمار السياحى 5.35 -2.19 ابن سينا فارما 5.17 -0.58 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 5.02 -3.09 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.99 -2.16 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 4.99 -1.77 اميرالد للاستثمار العقاري 4.77 -4.79 الشمس للاسكان والتعمير 4.59 -2.55 اوراسكوم للتنمية مصر 4.43 -1.77 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.21 -1.17 ليسيكو مصر 4.02 -3.83 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 4.01 -2.2 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب 3.95 -2.71 الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 3.9 -1.76 المتحدة للاسكان والتعمير 3.85 -2.78 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 3.77 -0.53 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.65 -0.27 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 3.61 -3.48 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.49 -4.64 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.35 -2.05 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.16 -3.36 جى بى اوتو 3.12 -3.11 الحديد والصلب المصرية 3.12 -2.5 العربية لحليج الأقطان 3.1 -0.64 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.08 -3.14 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 3 -3.23 القاهرة للدواجن 2.95 -0.67 المصرية للدواجن 2.92 -1.35 الاسكندرية للزيوت المعدنية 2.85 -2.73 اجواء للصناعات الغذائية – مصر 2.83 -4.39 العربية للمحابس 2.4 -5.51 بلتون المالية القابضة 2.4 -3.23 الكابلات الكهربائية المصرية 2.33 -3.72 إعمار مصر للتنمية 2.31 -2.12 العربية للخزف – سيراميكا ريماس 2.24 -4.68 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 2.24 -3.86 سبيد ميديكال 1.656 -1.95 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.655 -3.61 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.491 -6.23 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.434 -2.91 القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية 1.387 -1.77 المصرية للمنتجعات السياحية 1.38 -1.15 بالم هيلز للتعمير 1.303 -2.62 النصر للملابس والمنسوجات – كابو 1.26 -2.7 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 1.176 -1.42 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 1.069 -4.38 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.05 -4.55 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.035 -4.7 القابضة المصرية الكويتية 1.01 -0.1 بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار 0.998 -0.4 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 0.947 -2.57 الاستثمار العقاري العربي – اليكو 0.91 -2.47 العربية للصناعات الهندسية 0.882 -1.34 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.746 -2.23 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.746 -1.97 البدر للبلاستيك 0.613 -4.96 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.595 -4.49 العبوات الطبية 0.572 -2.39 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.279 -1.76 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.174 -0.57 النعيم القابضة للاستثمارات 0.169 -1.17

أسعار الأسهم الثابتة في البورصة المصرية

استقرت أسعار ما يقرب من 37 سهمًا مدرجة فى البورصة المصرية ختام تعاملات اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم الثابتة عند مستويات الخميس الماضي دون أى تغير: إسم الورقة المالية سعر الإقفال نايل سيتي للاستثمار 344.28 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 134.95 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 79.97 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 70.26 المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو 46.14 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 37.39 الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية 37.31 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 36.29 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 31.91 النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل 31.68 بنك كريدي اجريكول مصر 27.94 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 24.89 مصر للزيوت و الصابون 23.11 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 22.11 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 18.24 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 17.53 بنك قطر الوطني الاهلي 17.3 دلتا للطباعة والتغليف 17.05 جلاكسو سميثكلاين 16.56 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 16.44 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 13.38 القاهرة للخدمات التعليمية 11.93 بنك البركة مصر 11.79 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 11.47 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 7.99 سماد مصر (ايجيفرت) 7.66 السويس للاسمنت 7.2 اسمنت بورتلاند طرة المصرية 6.7 راية القابضة للأستثمارات المالية 6.67 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 5.88 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 5.77 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.69 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.38 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 4.33 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 4.26 ريكاب للاستثمارات المالية 4.24 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.97 الدولية للأسمدة والكيماويات 2.08 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 1.459 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.254 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.232 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 1.167 أم بي للهندسةM.B 0.955 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 0.785 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 0.72 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.685 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.653 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.515 البنك المصري الخليجي 0.403 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.099

مؤشر أداء البورصة المصرية اليوم الأحد 27-12-2020

أغلقت البورصة المصرية تعاملات بداية الأسبوع الحالى، اليوم الأحد، على هبوط لجماعي لمؤشراتها.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية «EGX 30» بنسبة 0.96% ليصل إلى 10586 نقطة.

كما تراجع مؤشر «EGX 70» للأسهم المتوسطة بنسبة 1.44% إلى 2026 نقطة.

وشهدت مؤشر البورصة المصرية «EGX 100» للأسهم الأوسع نطاقًا تراجعًا بنهاية جلسة اليوم بنسبة 1.21% إلى 2938 نقطة.