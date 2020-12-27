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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 27-12-2020

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة المصرية مستهل تعاملات بداية الأسبوع
المال - خاص 8:33 م, الأحد, 27 ديسمبر 20 8:33 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

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سيطر الهبوط على أسعار الأسهم بالبورصة المصرية، سواء السوق الرئيسية أو بورصة النيل بنهاية تعاملات مستهل الأسبوع الحالى ليوم 27-12-2020، والتى يتم تصنيفها وفقًا لتغيرات الأسعار إلى أسهم صاعدة، وهابطة، ومستقرة.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، ارتفع سعر 32 سهمًا، فى حين تراجعت أسعار 115، واستقرت أسعار 37 أخرى عند نفس مستويات، الخميس الماضي، دون أي تغيير.

أسعار الأسهم المصرية المرتفعة في البورصة

وارتفعت أسعار ما يقرب من 32 سهمًا فى ختام تعاملات جلسة اليوم 27 ديسمبر 2020، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

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الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم الأحد 27-12-2020:

اسم الورقة الماليةسعر الإقفال نسبة التغير%
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية317.151.85
مطاحن شرق الدلتا86.361.83
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي79.320.34
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي53.931.49
غاز مصر42.765.04
بنك التعمير والاسكان38.435.17
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة32.67.91
الالومنيوم العربية25.027.71
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)23.622.07
شركة النصر للأعمال المدنية15.680.77
القاهرة للاسكان والتعمير14.449.56
بى انفستمنتس القابضه11.13.16
العالمية للاستثمار والتنمية11.010.46
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)10.080.5
حديد عز9.723.51
العبور للاستثمار العقارى9.384.57
الاسماعيلية مصر للدواجن7.310.97
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات6.490.93
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى60.84
شركة مستشفي كليوباترا4.743.95
اسمنت سيناء4.395.02
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.870.52
العربية للاسمنت3.140.32
دايس للملابس الجاهزة1.6834.73
جنوب الوادى للاسمنت1.6510.98
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى1.3572.88
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير1.1371.34
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.0755.29
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.831.47
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.6669.9
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.5451.11
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.170.59
حق الاكتتاب لشركة البدر للبلاستيك-10.06416.36
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أسعار الأسهم المصرية المتراجعة

شهدت غالبية أسعار الأسهم هيمن الهبوط على 115 سهمًا مدرجة فى البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأحد.

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الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم المصرية الهابطة ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال نسبة التغير%
مطاحن وسط وغرب الدلتا85.94-0.38
مطاحن مصر العليا82.64-16.45
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو64.02-1.61
البنك التجاري الدولي  (مصر)59.04-1.37
العامة للصوامع والتخزين53-4.64
القاهرة للزيوت والصابون39.99-0.72
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية32.88-1.97
مطاحن مصر الوسطي25.96-0.38
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية25.59-2.25
بنك الكويت الوطنى – مصر24.21-7.49
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية20.37-2.3
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية19.03-1.09
البويات والصناعات الكيماوية – باكين18.13-2.32
المنصورة للدواجن17.13-2.78
مطاحن ومخابز شمال القاهرة17-1.16
التعمير والاستشارات الهندسية16.57-0.66
الاهلي للتنمية والاستثمار16.06-3.02
الملتقي العربي للاستثمارات15.57-2.32
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك15.01-0.2
المجموعه الماليه هيرمس القابضه13.91-1
البنك المصري لتنمية الصادرات13.9-0.64
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره13.81-6.12
مصر بنى سويف للاسمنت13.74-0.87
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية12.64-3.29
الشرقية – ايسترن كومباني12.52-1.18
مطاحن ومخابز الاسكندرية12.4-3.28
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية12.17-0.9
القناة للتوكيلات الملاحية12.11-1.3
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.5-2.13
المصرية للاتصالات11.49-1.29
رواد السياحة – رواد11.35-5.02
المالية و الصناعية المصرية11.27-2.59
مصر للالومنيوم11.07-2.72
مصر للفنادق10.96-0.99
دلتا للانشاء والتعمير10.84-2.25
الاهرام للطباعة و التغليف10.4-8.93
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية10.34-3.72
مصر لصناعة الكيماويات10.21-1.64
مصر للاسمنت – قنا8.89-1
السويدى اليكتريك8.84-0.56
المجموعه المصريه العقاريه8.69-2.8
الشرقية الوطنية للامن الغذائي8.66-3.78
ايديتا للصناعات الغذائية8.52-0.93
سيدى كرير للبتروكيماويات8.5-1.05
الدلتا للسكر7.96-1.73
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع7.87-0.25
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية7.56-0.13
اسيك للتعدين    –  اسكوم6.83-0.15
النساجون الشرقيون للسجاد6.71-1.32
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية6.52-3.41
اودن للاستثمارات المالية6.38-5.48
العامة لصناعة الورق – راكتا6.37-1.55
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون6.31-3.52
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.31-1.41
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك6.19-2.21
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير5.98-2.76
جهينة للصناعات الغذائية5.87-2.17
مصر الجديدة للاسكان والتعمير5.65-2.25
شارم دريمز للاستثمار السياحى5.35-2.19
ابن سينا فارما5.17-0.58
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول5.02-3.09
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.99-2.16
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية4.99-1.77
اميرالد للاستثمار العقاري4.77-4.79
الشمس للاسكان والتعمير4.59-2.55
اوراسكوم للتنمية مصر4.43-1.77
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.21-1.17
ليسيكو مصر4.02-3.83
مينا للاستثمار السياحي والعقاري4.01-2.2
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب3.95-2.71
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما3.9-1.76
المتحدة للاسكان والتعمير3.85-2.78
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية3.77-0.53
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.65-0.27
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا3.61-3.48
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.49-4.64
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.35-2.05
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.16-3.36
جى بى اوتو3.12-3.11
الحديد والصلب المصرية3.12-2.5
العربية لحليج الأقطان3.1-0.64
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.08-3.14
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )3-3.23
القاهرة للدواجن2.95-0.67
المصرية للدواجن2.92-1.35
الاسكندرية للزيوت المعدنية2.85-2.73
اجواء للصناعات الغذائية – مصر2.83-4.39
العربية للمحابس2.4-5.51
بلتون المالية القابضة2.4-3.23
الكابلات الكهربائية المصرية2.33-3.72
إعمار مصر للتنمية2.31-2.12
العربية للخزف – سيراميكا ريماس2.24-4.68
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى2.24-3.86
سبيد ميديكال1.656-1.95
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.655-3.61
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.491-6.23
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.434-2.91
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية1.387-1.77
المصرية للمنتجعات السياحية1.38-1.15
بالم هيلز للتعمير1.303-2.62
النصر للملابس والمنسوجات – كابو1.26-2.7
مصر الوطنية للصلب – عتاقة1.176-1.42
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب1.069-4.38
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.05-4.55
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.035-4.7
القابضة المصرية الكويتية1.01-0.1
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار0.998-0.4
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.947-2.57
الاستثمار العقاري العربي – اليكو0.91-2.47
العربية للصناعات الهندسية0.882-1.34
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.746-2.23
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.746-1.97
البدر للبلاستيك0.613-4.96
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.595-4.49
العبوات الطبية0.572-2.39
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.279-1.76
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.174-0.57
النعيم القابضة للاستثمارات0.169-1.17

أسعار الأسهم الثابتة في البورصة المصرية

استقرت أسعار ما يقرب من 37 سهمًا مدرجة فى البورصة المصرية ختام تعاملات اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020.

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الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم الثابتة عند مستويات الخميس الماضي دون أى تغير:  

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال 
نايل سيتي للاستثمار344.28
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية134.95
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية79.97
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل70.26
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو46.14
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف37.39
الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية37.31
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية36.29
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية31.91
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل31.68
بنك كريدي اجريكول مصر27.94
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات24.89
مصر للزيوت و الصابون23.11
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير22.11
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي18.24
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية17.53
بنك قطر الوطني الاهلي17.3
دلتا للطباعة والتغليف17.05
جلاكسو سميثكلاين16.56
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية16.44
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات13.38
القاهرة للخدمات التعليمية11.93
بنك البركة مصر11.79
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات11.47
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية7.99
سماد مصر (ايجيفرت)7.66
السويس للاسمنت7.2
اسمنت بورتلاند طرة المصرية6.7
راية القابضة للأستثمارات المالية6.67
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية5.88
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك5.77
عبور لاند للصناعات الغذائية5.69
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.38
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي4.33
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية4.26
ريكاب  للاستثمارات المالية4.24
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.97
الدولية للأسمدة والكيماويات2.08
الدولية للصناعات الطبية ايكمي1.459
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.254
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.232
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار1.167
أم بي للهندسةM.B0.955
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة0.785
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية0.72
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.685
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.653
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.515
البنك المصري الخليجي0.403
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.099

مؤشر أداء البورصة المصرية اليوم الأحد 27-12-2020

أغلقت البورصة المصرية تعاملات بداية الأسبوع الحالى، اليوم الأحد، على هبوط لجماعي لمؤشراتها.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية «EGX 30» بنسبة 0.96% ليصل إلى 10586 نقطة.

كما تراجع مؤشر «EGX 70» للأسهم المتوسطة بنسبة 1.44% إلى 2026 نقطة.

وشهدت مؤشر البورصة المصرية «EGX 100» للأسهم الأوسع نطاقًا تراجعًا بنهاية جلسة اليوم بنسبة 1.21% إلى 2938 نقطة.

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بقلم المال - خاص

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