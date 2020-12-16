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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 16-12-2020

ارتفع سعر 24 سهم فقط جرى التعامل عليها اليوم في البورصة المصرية
المال - خاص 5:23 م, الأربعاء, 16 ديسمبر 20 5:23 م, الأربعاء, 16 ديسمبر 20

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سيطر اللون الأحمر على أسعار الأسهم بالبورصة المصرية “السوق الرئيسية– بورصة النيل” ختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 16-12-2020، والتى يتم تصنيفها وفقًا لتغيرات الأسعار إلى أسهم صاعدة، وهابطة، ومستقرة.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، ارتفع سعر 24 سهم فقط جرى التعامل عليها اليوم، فى حين تراجعت أسعار 125 سهم، واستقرت أسعار 26 سهم عند نفس مستويات أمس، الثلاثاء، دون تغيير.

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أسعار الأسهم المصرية المرتفعة

ارتفعت أسعار ما يقرب من 24 سهم فى ختام تعاملات جلسة اليوم 16 ديسمبر 2020، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم الأربعاء 16-12-2020:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال نسبة التغير%
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.9890.3
المجموعه الماليه هيرمس القابضه13.90.36
سماد مصر (ايجيفرت)8.20.49
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.830.52
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى6.490.62
العربية للادوية والصناعات الكيماوية76.570.74
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.910.77
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية21.440.99
الدلتا للسكر8.031.13
حديد عز8.71.28
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك5.191.37
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية5.071.6
جلاكسو سميثكلاين16.561.78
سيدى كرير للبتروكيماويات8.941.82
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة24.421.92
القاهرة للزيوت والصابون36.312.57
سبيد ميديكال1.4792.85
النعيم القابضة للاستثمارات0.182.86
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية16.693.28
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية327.663.58
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.924.53
القاهرة للاسكان والتعمير13.394.77
أم بي للهندسةM.B0.8825
الدوليه للمحاصيل الزراعيه4.025.51

أسعار الأسهم المصرية المتراجعة

هيمن اللون الأحمر على ما يقرب من 125 سهمًا مدرجة فى البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

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الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم المصرية المتراجعة ختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال نسبة التغير%
حق الاكتتاب لشركة البدر للبلاستيك-10.056-15.15
شركة النصر للأعمال المدنية14.61-8.11
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير1.103-7.23
راية القابضة للأستثمارات المالية6.67-7.1
اودن للاستثمارات المالية8.38-6.99
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.658-6.67
اميرالد للاستثمار العقاري6.04-6.65
مطاحن ومخابز الاسكندرية12.04-6.52
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.697-6.19
المجموعه المصريه العقاريه9.21-6.12
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب1.047-6.1
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير6.63-5.42
العبور للاستثمار العقارى9.83-5.39
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.17-5.23
العربية للخزف – سيراميكا ريماس2.38-5.18
الاستثمار العقاري العربي – اليكو1.011-5.07
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية7.62-4.63
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.855-4.47
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.556-4.47
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية6.33-4.38
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.53-4.34
شارم دريمز للاستثمار السياحى6.02-4.29
المصرية للدواجن3.4-4.23
العبوات الطبية0.478-4.02
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية14.32-4.02
الشرقية الوطنية للامن الغذائي9.42-3.98
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.319-3.92
البنك المصري الخليجي0.42-3.89
رواد السياحة – رواد13.2-3.86
بلتون المالية القابضة2.5-3.85
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب4.57-3.79
العربية للمحابس3.05-3.79
دلتا للانشاء والتعمير10.75-3.76
جى بى اوتو3.09-3.74
مطاحن ومخابز شمال القاهرة17.55-3.73
المنصورة للدواجن18.96-3.61
مينا للاستثمار السياحي والعقاري4.01-3.61
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.817-3.54
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.29-3.52
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.184-3.5
مستشفى النزهه الدولي50.02-3.42
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى2.33-3.32
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره14.87-3.25
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية27.72-3.21
اجواء للصناعات الغذائية – مصر3.1-3.13
المصرية للمنتجعات السياحية1.5-3.1
الحديد والصلب المصرية3.45-3.09
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.79-3.07
العامة لصناعة الورق – راكتا6.95-3.07
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو57.09-3.06
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل69.02-3.05
اسيك للتعدين    –  اسكوم7.33-3.04
النصر للملابس والمنسوجات – كابو1.382-3.02
غاز مصر40.3-3.01
الملتقي العربي للاستثمارات16.89-2.99
الالومنيوم العربية23.92-2.96
المالية و الصناعية المصرية12.46-2.81
بالم هيلز للتعمير1.391-2.66
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)10.21-2.58
البويات والصناعات الكيماوية – باكين18.75-2.5
العربية للصناعات الهندسية0.906-2.48
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول5.96-2.45
الكابلات الكهربائية المصرية2.42-2.42
مصر لصناعة الكيماويات10.54-2.41
الاهرام للطباعة و التغليف12.08-2.34
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى1.423-2.33
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.547-2.32
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية1.475-2.32
النساجون الشرقيون للسجاد7.2-2.31
جنوب الوادى للاسمنت1.765-2.27
الشمس للاسكان والتعمير4.76-2.26
مصر الوطنية للصلب – عتاقة1.296-2.26
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.51-2.25
مصر بنى سويف للاسمنت14.35-2.25
عبور لاند للصناعات الغذائية5.72-2.22
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.474-2.19
مصر للالومنيوم11.92-2.13
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما4.3-2.05
الاهلي للتنمية والاستثمار16.55-2.01
إعمار مصر للتنمية2.44-2.01
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية7.46-1.97
مصر الجديدة للاسكان والتعمير6.09-1.93
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)21.55-1.91
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية20.6-1.9
القاهرة للدواجن3.11-1.89
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية11.48-1.88
جهينة للصناعات الغذائية5.84-1.85
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية35.17-1.73
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4-1.72
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.177-1.67
مصر للفنادق12-1.64
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.185-1.6
التعمير والاستشارات الهندسية17.2-1.6
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.17-1.55
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.89-1.49
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.08-1.46
مطاحن مصر الوسطي27.16-1.45
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات6.21-1.43
ليسيكو مصر4.58-1.29
العربية لحليج الأقطان3.09-1.28
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.657-1.25
البنك المصري لتنمية الصادرات16.03-1.23
مصر للاسمنت – قنا9.65-1.23
اوراسكوم للتنمية مصر4.89-1.21
الصناعات الغذائية العربية-دومتى5.07-1.17
المصرية للاتصالات12.17-1.14
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات26.41-1.12
العامة للصوامع والتخزين55.25-1.11
ابن سينا فارما5.42-1.09
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )2.96-1
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي84.97-0.96
العربية للاسمنت3.2-0.93
ايديتا للصناعات الغذائية9.19-0.86
بنك كريدي اجريكول مصر27.05-0.7
بنك البركة مصر11.64-0.6
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك14.92-0.6
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار1.004-0.59
القابضة المصرية الكويتية1.022-0.58
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية12.36-0.56
المتحدة للاسكان والتعمير4.15-0.48
دايس للملابس الجاهزة1.714-0.46
شركة مستشفي كليوباترا4.48-0.44
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون7.05-0.42
الاسماعيلية مصر للدواجن8.17-0.37
الشرقية – ايسترن كومباني13.03-0.31
البنك التجاري الدولي  (مصر)62.36-0.29
بنك التعمير والاسكان37.99-0.29
القناة للتوكيلات الملاحية13.02-0.23
اسمنت بورتلاند طرة المصرية6.79-0.15
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية32.56-0.12

أسعار الأسهم الثابتة في البورصة المصرية

استقرت أسعار ما يقرب من 36 سهمًا مدرجة فى البورصة المصرية ختام تعاملات اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020.

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الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم الثابتة عند مستويات أمس الثلاثاء دون أى تغير:  

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال 
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.38
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.591
مطاحن شرق الدلتا85.67
مطاحن وسط وغرب الدلتا92.88
مصر للزيوت و الصابون23.11
مطاحن مصر العليا98.91
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة20.83
بنك قطر الوطني الاهلي17.5
بنك الكويت الوطنى – مصر26.17
الدولية للأسمدة والكيماويات2.08
فرتيكا للصناعة و التجارة3.44
مصر للاسواق الحرة6.2
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع8.04
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه14
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.232
القاهرة للخدمات التعليمية11.93
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية0.971
شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة2.1
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.434
المهندس للتأمين15.92
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات11.86
السويدى اليكتريك9.22
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات4.77
دلتا للطباعة والتغليف17.29
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا3.63
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية136.83
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية83.43
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية36.25
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل31.68
الدولية للصناعات الطبية ايكمي1.459
الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية34.23
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو48.49
جينيال تورز2.45
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية17.53
ريكاب  للاستثمارات المالية4.67
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير23.99
العالمية للاستثمار والتنمية13.25
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى2.75
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي51.18
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية16.37
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي18.45
العربية لاستصلاح الاراضي16.16
السويس للاسمنت7.17
اسمنت سيناء4.89
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.685
البدر للبلاستيك0.645

مؤشر أداء البورصة المصرية اليوم الأربعاء 16-12-2020

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على أداء هابط لجميع مؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب وحجم تداولات على الأسهم بلغ 1.5 مليار جنيه تقريبًا.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية Egx30 بنسبة 0.67% ليصل إلى 10893 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2% إلى 2084 نقطة، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.79% إلى 3026 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.6 مليار جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

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بقلم المال - خاص

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