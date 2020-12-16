أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 16-12-2020

ارتفع سعر 24 سهم فقط جرى التعامل عليها اليوم في البورصة المصرية

سيطر اللون الأحمر على أسعار الأسهم بالبورصة المصرية “السوق الرئيسية– بورصة النيل” ختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 16-12-2020، والتى يتم تصنيفها وفقًا لتغيرات الأسعار إلى أسهم صاعدة، وهابطة، ومستقرة.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، ارتفع سعر 24 سهم فقط جرى التعامل عليها اليوم، فى حين تراجعت أسعار 125 سهم، واستقرت أسعار 26 سهم عند نفس مستويات أمس، الثلاثاء، دون تغيير.

أسعار الأسهم المصرية المرتفعة

ارتفعت أسعار ما يقرب من 24 سهم فى ختام تعاملات جلسة اليوم 16 ديسمبر 2020، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم الأربعاء 16-12-2020: إسم الورقة المالية سعر الإقفال نسبة التغير% مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 0.989 0.3 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 13.9 0.36 سماد مصر (ايجيفرت) 8.2 0.49 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.83 0.52 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 6.49 0.62 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 76.57 0.74 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.91 0.77 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 21.44 0.99 الدلتا للسكر 8.03 1.13 حديد عز 8.7 1.28 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك 5.19 1.37 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 5.07 1.6 جلاكسو سميثكلاين 16.56 1.78 سيدى كرير للبتروكيماويات 8.94 1.82 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 24.42 1.92 القاهرة للزيوت والصابون 36.31 2.57 سبيد ميديكال 1.479 2.85 النعيم القابضة للاستثمارات 0.18 2.86 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 16.69 3.28 العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية 327.66 3.58 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.92 4.53 القاهرة للاسكان والتعمير 13.39 4.77 أم بي للهندسةM.B 0.882 5 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 4.02 5.51

أسعار الأسهم المصرية المتراجعة

هيمن اللون الأحمر على ما يقرب من 125 سهمًا مدرجة فى البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم المصرية المتراجعة ختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020: إسم الورقة المالية سعر الإقفال نسبة التغير% حق الاكتتاب لشركة البدر للبلاستيك-1 0.056 -15.15 شركة النصر للأعمال المدنية 14.61 -8.11 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 1.103 -7.23 راية القابضة للأستثمارات المالية 6.67 -7.1 اودن للاستثمارات المالية 8.38 -6.99 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.658 -6.67 اميرالد للاستثمار العقاري 6.04 -6.65 مطاحن ومخابز الاسكندرية 12.04 -6.52 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.697 -6.19 المجموعه المصريه العقاريه 9.21 -6.12 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 1.047 -6.1 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 6.63 -5.42 العبور للاستثمار العقارى 9.83 -5.39 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.17 -5.23 العربية للخزف – سيراميكا ريماس 2.38 -5.18 الاستثمار العقاري العربي – اليكو 1.011 -5.07 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 7.62 -4.63 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.855 -4.47 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.556 -4.47 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 6.33 -4.38 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.53 -4.34 شارم دريمز للاستثمار السياحى 6.02 -4.29 المصرية للدواجن 3.4 -4.23 العبوات الطبية 0.478 -4.02 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 14.32 -4.02 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 9.42 -3.98 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.319 -3.92 البنك المصري الخليجي 0.42 -3.89 رواد السياحة – رواد 13.2 -3.86 بلتون المالية القابضة 2.5 -3.85 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب 4.57 -3.79 العربية للمحابس 3.05 -3.79 دلتا للانشاء والتعمير 10.75 -3.76 جى بى اوتو 3.09 -3.74 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 17.55 -3.73 المنصورة للدواجن 18.96 -3.61 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 4.01 -3.61 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.817 -3.54 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.29 -3.52 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.184 -3.5 مستشفى النزهه الدولي 50.02 -3.42 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 2.33 -3.32 العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره 14.87 -3.25 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 27.72 -3.21 اجواء للصناعات الغذائية – مصر 3.1 -3.13 المصرية للمنتجعات السياحية 1.5 -3.1 الحديد والصلب المصرية 3.45 -3.09 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.79 -3.07 العامة لصناعة الورق – راكتا 6.95 -3.07 مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو 57.09 -3.06 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 69.02 -3.05 اسيك للتعدين – اسكوم 7.33 -3.04 النصر للملابس والمنسوجات – كابو 1.382 -3.02 غاز مصر 40.3 -3.01 الملتقي العربي للاستثمارات 16.89 -2.99 الالومنيوم العربية 23.92 -2.96 المالية و الصناعية المصرية 12.46 -2.81 بالم هيلز للتعمير 1.391 -2.66 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 10.21 -2.58 البويات والصناعات الكيماوية – باكين 18.75 -2.5 العربية للصناعات الهندسية 0.906 -2.48 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 5.96 -2.45 الكابلات الكهربائية المصرية 2.42 -2.42 مصر لصناعة الكيماويات 10.54 -2.41 الاهرام للطباعة و التغليف 12.08 -2.34 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 1.423 -2.33 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.547 -2.32 القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية 1.475 -2.32 النساجون الشرقيون للسجاد 7.2 -2.31 جنوب الوادى للاسمنت 1.765 -2.27 الشمس للاسكان والتعمير 4.76 -2.26 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 1.296 -2.26 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.51 -2.25 مصر بنى سويف للاسمنت 14.35 -2.25 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.72 -2.22 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.474 -2.19 مصر للالومنيوم 11.92 -2.13 الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 4.3 -2.05 الاهلي للتنمية والاستثمار 16.55 -2.01 إعمار مصر للتنمية 2.44 -2.01 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 7.46 -1.97 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 6.09 -1.93 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 21.55 -1.91 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 20.6 -1.9 القاهرة للدواجن 3.11 -1.89 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 11.48 -1.88 جهينة للصناعات الغذائية 5.84 -1.85 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 35.17 -1.73 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4 -1.72 الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف 0.177 -1.67 مصر للفنادق 12 -1.64 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.185 -1.6 التعمير والاستشارات الهندسية 17.2 -1.6 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.17 -1.55 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.89 -1.49 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.08 -1.46 مطاحن مصر الوسطي 27.16 -1.45 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 6.21 -1.43 ليسيكو مصر 4.58 -1.29 العربية لحليج الأقطان 3.09 -1.28 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.657 -1.25 البنك المصري لتنمية الصادرات 16.03 -1.23 مصر للاسمنت – قنا 9.65 -1.23 اوراسكوم للتنمية مصر 4.89 -1.21 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 5.07 -1.17 المصرية للاتصالات 12.17 -1.14 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 26.41 -1.12 العامة للصوامع والتخزين 55.25 -1.11 ابن سينا فارما 5.42 -1.09 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 2.96 -1 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 84.97 -0.96 العربية للاسمنت 3.2 -0.93 ايديتا للصناعات الغذائية 9.19 -0.86 بنك كريدي اجريكول مصر 27.05 -0.7 بنك البركة مصر 11.64 -0.6 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 14.92 -0.6 بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار 1.004 -0.59 القابضة المصرية الكويتية 1.022 -0.58 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 12.36 -0.56 المتحدة للاسكان والتعمير 4.15 -0.48 دايس للملابس الجاهزة 1.714 -0.46 شركة مستشفي كليوباترا 4.48 -0.44 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون 7.05 -0.42 الاسماعيلية مصر للدواجن 8.17 -0.37 الشرقية – ايسترن كومباني 13.03 -0.31 البنك التجاري الدولي (مصر) 62.36 -0.29 بنك التعمير والاسكان 37.99 -0.29 القناة للتوكيلات الملاحية 13.02 -0.23 اسمنت بورتلاند طرة المصرية 6.79 -0.15 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 32.56 -0.12

أسعار الأسهم الثابتة في البورصة المصرية

استقرت أسعار ما يقرب من 36 سهمًا مدرجة فى البورصة المصرية ختام تعاملات اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم الثابتة عند مستويات أمس الثلاثاء دون أى تغير: إسم الورقة المالية سعر الإقفال المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.38 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.591 مطاحن شرق الدلتا 85.67 مطاحن وسط وغرب الدلتا 92.88 مصر للزيوت و الصابون 23.11 مطاحن مصر العليا 98.91 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 20.83 بنك قطر الوطني الاهلي 17.5 بنك الكويت الوطنى – مصر 26.17 الدولية للأسمدة والكيماويات 2.08 فرتيكا للصناعة و التجارة 3.44 مصر للاسواق الحرة 6.2 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 8.04 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 14 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.232 القاهرة للخدمات التعليمية 11.93 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 0.971 شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة 2.1 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.434 المهندس للتأمين 15.92 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 11.86 السويدى اليكتريك 9.22 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 4.77 دلتا للطباعة والتغليف 17.29 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 3.63 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 136.83 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 83.43 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 36.25 النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل 31.68 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 1.459 الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية 34.23 المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو 48.49 جينيال تورز 2.45 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 17.53 ريكاب للاستثمارات المالية 4.67 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 23.99 العالمية للاستثمار والتنمية 13.25 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 2.75 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 51.18 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 16.37 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 18.45 العربية لاستصلاح الاراضي 16.16 السويس للاسمنت 7.17 اسمنت سيناء 4.89 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.685 البدر للبلاستيك 0.645

مؤشر أداء البورصة المصرية اليوم الأربعاء 16-12-2020

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على أداء هابط لجميع مؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب وحجم تداولات على الأسهم بلغ 1.5 مليار جنيه تقريبًا.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية Egx30 بنسبة 0.67% ليصل إلى 10893 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2% إلى 2084 نقطة، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.79% إلى 3026 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.6 مليار جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.