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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 10-12-2020

ارتفع سعر 33 سهم فقط مدرجة في البورصة المصرية نهاية تعاملات اليوم
المال - خاص 5:18 م, الخميس, 10 ديسمبر 20 5:18 م, الخميس, 10 ديسمبر 20

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سيطر اللون الأحمر على أسعار الأسهم بالبورصة المصرية “السوق الرئيسية– بورصة النيل” ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 10-12-2020، والتى يتم تصنيفها وفقًا لتغيرات الأسعار إلى أسهم صاعدة، وهابطة، ومستقرة.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، ارتفع سعر 33 سهم فقط جرى التعامل عليها اليوم، فى حين تراجعت أسعار 123 سهم، واستقرت أسعار 30 سهم عند نفس مستويات أمس، الأربعاء، دون تغيير.

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أسعار الأسهم المصرية المرتفعة

ارتفعت أسعار ما يقرب من 33 سهم فى ختام تعاملات جلسة اليوم 10 ديسمبر 2020، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم الخميس 10-12-2020:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال نسبة التغير%
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية32.520.12
البنك التجاري الدولي  (مصر)62.60.18
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.70.29
القابضة المصرية الكويتية1.0240.29
اودن للاستثمارات المالية8.870.34
الكابلات الكهربائية المصرية2.490.4
الاستثمار العقاري العربي – اليكو1.0530.48
جلاكسو سميثكلاين16.330.55
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية36.650.63
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير25.380.71
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي84.980.78
بنك كريدي اجريكول مصر26.191.04
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.1791.13
النعيم القابضة للاستثمارات0.1761.15
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.5671.43
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل71.481.45
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.6621.69
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.461.76
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.921.82
اسمنت بورتلاند طرة المصرية6.891.92
ايديتا للصناعات الغذائية9.452.05
المجموعه المصريه العقاريه102.35
سبيد ميديكال1.4682.51
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.112.64
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية14.622.81
الشرقية – ايسترن كومباني12.933.36
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو57.23.38
اميرالد للاستثمار العقاري5.673.66
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.673.72
البدر للبلاستيك0.6453.86
مطاحن ومخابز الاسكندرية11.694.28
الاسماعيلية مصر للدواجن7.764.58
الاهرام للطباعة و التغليف12.154.83
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك4.515.62
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة23.958.32

أسعار الأسهم المصرية المتراجعة

هيمن اللون الأحمر على ما يقرب من 123 سهمًا مدرجة فى البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس.

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الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم المصرية المتراجعة ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال نسبة التغير%
العربية للمحابس3.25-8.45
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير1.3-7.6
راية القابضة للأستثمارات المالية7.18-6.87
دايس للملابس الجاهزة1.961-6.62
العامة لصناعة الورق – راكتا7.57-6.31
دلتا للانشاء والتعمير11.91-5.63
الصناعات الغذائية العربية-دومتى5.06-5.42
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى1.497-5.31
الالومنيوم العربية25.4-5.12
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)22.54-5.05
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.296-4.99
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية15.48-4.91
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )2.78-4.79
مصر الجديدة للاسكان والتعمير6.21-4.75
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.72-4.37
اسمنت سيناء4.92-4.09
الشمس للاسكان والتعمير4.84-3.78
رواد السياحة – رواد13.97-3.52
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما4.4-3.51
العبور للاستثمار العقارى10.21-3.5
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.593-3.42
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر12.02-3.38
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية29.01-3.36
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.35-3.18
العربية للادوية والصناعات الكيماوية75.12-3.15
مصر الوطنية للصلب – عتاقة1.291-3.15
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية22.11-3.11
العربية لحليج الأقطان3.13-3.1
مصر للالومنيوم11.88-3.1
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.511-3.08
المتحدة للاسكان والتعمير4.12-3.06
القاهرة للدواجن3.18-3.05
العربية للخزف – سيراميكا ريماس2.54-3.05
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب4.82-3.02
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.17-3.02
جهينة للصناعات الغذائية5.8-3.01
المصرية للمنتجعات السياحية1.519-3
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية7.5-2.98
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى2.3-2.95
ليسيكو مصر4.6-2.95
الشرقية الوطنية للامن الغذائي9.58-2.94
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا3.65-2.93
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.81-2.88
شارم دريمز للاستثمار السياحى6.09-2.87
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون7.1-2.87
مصر للاسمنت – قنا9.51-2.86
جى بى اوتو3.09-2.83
مينا للاستثمار السياحي والعقاري4.17-2.8
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.114-2.79
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل31.68-2.73
المنصورة للدواجن19.35-2.71
بالم هيلز للتعمير1.406-2.7
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي18.45-2.69
العربية للصناعات الهندسية0.946-2.67
اجواء للصناعات الغذائية – مصر3.3-2.65
الدلتا للسكر7.87-2.6
بلتون المالية القابضة2.64-2.58
النصر للملابس والمنسوجات – كابو1.456-2.54
الحديد والصلب المصرية3.51-2.5
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.87-2.49
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.56-2.44
غاز مصر43.24-2.41
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.328-2.38
إعمار مصر للتنمية2.47-2.37
مصر للفنادق12.65-2.32
الاهلي للتنمية والاستثمار16.53-2.3
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية1.482-2.24
سيدى كرير للبتروكيماويات8.31-2.24
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.887-2.21
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره15.77-2.17
حديد عز7.74-2.15
العربية للاسمنت3.21-2.13
القناة للتوكيلات الملاحية12.87-2.05
شركة النصر للأعمال المدنية18.24-2.04
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع8.07-1.94
جنوب الوادى للاسمنت1.793-1.86
مستشفى النزهه الدولي50.09-1.78
السويدى اليكتريك8.98-1.75
الملتقي العربي للاستثمارات17.66-1.73
سماد مصر (ايجيفرت)8.28-1.66
اوراسكوم للتنمية مصر4.98-1.58
مطاحن مصر الوسطي27.63-1.57
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.76-1.57
بنك البركة مصر12.08-1.55
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية11.47-1.46
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية306.1-1.46
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه14.2-1.39
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية12.6-1.33
اسيك للتعدين    –  اسكوم7.5-1.32
المالية و الصناعية المصرية12.96-1.29
العبوات الطبية0.388-1.27
المجموعه الماليه هيرمس القابضه13.44-1.25
مطاحن مصر العليا93.82-1.22
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.08-1.21
المصرية للاتصالات12.37-1.2
ابن سينا فارما5.18-1.15
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب1.07-1.11
ريكاب  للاستثمارات المالية4.5-1.1
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات6.34-1.09
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية4.71-1.05
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.19-1.04
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.99-0.99
البويات والصناعات الكيماوية – باكين19.02-0.99
دلتا للطباعة والتغليف17.51-0.96
بنك التعمير والاسكان37.73-0.89
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.75-0.88
التعمير والاستشارات الهندسية17.42-0.85
العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا”10.6-0.84
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية7.49-0.66
النساجون الشرقيون للسجاد7.62-0.65
مصر لصناعة الكيماويات10.84-0.64
القاهرة للزيوت والصابون35.34-0.56
عبور لاند للصناعات الغذائية5.77-0.52
بى انفستمنتس القابضه11.11-0.45
شركة مستشفي كليوباترا4.48-0.44
البنك المصري لتنمية الصادرات16.3-0.37
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية21-0.28
الدولية للصناعات الطبية ايكمي1.459-0.27
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.91-0.26
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول5.74-0.17
السويس للاسمنت7.17-0.14
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك15.03-0.13
مطاحن وسط وغرب الدلتا94.22-0.12
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية36-0.11
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.949-0.11
المهندس للتأمين15.92-0.06
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي56.83-0.05

أسعار الأسهم الثابتة في البورصة المصرية

استقرت أسعار ما يقرب من 30 سهمًا مدرجة فى البورصة المصرية ختام تعاملات اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020.

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الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم الثابتة عند مستويات أمس الأربعاء دون أى تغير:  

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال 
المصرية للدواجن3.56
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة0.785
العامة للصوامع والتخزين54.24
مطاحن شرق الدلتا85.67
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة19.1
مطاحن ومخابز شمال القاهرة17.55
بنك قطر الوطني الاهلي17.44
بنك الكويت الوطنى – مصر26.17
مصر للاسواق الحرة6.2
الدولية للأسمدة والكيماويات2.08
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)10.48
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.232
وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى13.61
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.434
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية0.975
شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة2.1
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات4.7
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو48.49
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية80.5
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية6.7
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية137.28
الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية31.89
جينيال تورز2.45
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية17.53
عبر المحيطات للسياحه0.06
الشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت السياحية2.55
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير6.47
العالمية للاستثمار والتنمية13.9
القاهرة للاسكان والتعمير13.31
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية30.04
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار1.167
العربية لاستصلاح الاراضي16.16
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية16.49
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.216
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.1
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.685
مصر بنى سويف للاسمنت13.54
حق الاكتتاب لشركة البدر للبلاستيك-10.1
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات29.04

بيانات السوق بالبورصة المصرية نهاية تعاملات اليوم الخميس

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على هبوط جماعى لمؤشراتها، وتراجع المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية Egx30 بنسبة 0.28% ليصل إلى 10987 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.28% إلى 2093 نقطة، كما تراجع مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.35% ليسجل 3040 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.4 مليار جنيه خلال جلسة اليوم الخميس.

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بقلم المال - خاص

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