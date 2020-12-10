أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 10-12-2020

سيطر اللون الأحمر على أسعار الأسهم بالبورصة المصرية “السوق الرئيسية– بورصة النيل” ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 10-12-2020، والتى يتم تصنيفها وفقًا لتغيرات الأسعار إلى أسهم صاعدة، وهابطة، ومستقرة.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، ارتفع سعر 33 سهم فقط جرى التعامل عليها اليوم، فى حين تراجعت أسعار 123 سهم، واستقرت أسعار 30 سهم عند نفس مستويات أمس، الأربعاء، دون تغيير.

أسعار الأسهم المصرية المرتفعة

ارتفعت أسعار ما يقرب من 33 سهم فى ختام تعاملات جلسة اليوم 10 ديسمبر 2020، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم الخميس 10-12-2020: إسم الورقة المالية سعر الإقفال نسبة التغير% فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 32.52 0.12 البنك التجاري الدولي (مصر) 62.6 0.18 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.7 0.29 القابضة المصرية الكويتية 1.024 0.29 اودن للاستثمارات المالية 8.87 0.34 الكابلات الكهربائية المصرية 2.49 0.4 الاستثمار العقاري العربي – اليكو 1.053 0.48 جلاكسو سميثكلاين 16.33 0.55 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 36.65 0.63 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 25.38 0.71 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 84.98 0.78 بنك كريدي اجريكول مصر 26.19 1.04 الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف 0.179 1.13 النعيم القابضة للاستثمارات 0.176 1.15 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.567 1.43 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 71.48 1.45 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.662 1.69 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.46 1.76 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.92 1.82 اسمنت بورتلاند طرة المصرية 6.89 1.92 ايديتا للصناعات الغذائية 9.45 2.05 المجموعه المصريه العقاريه 10 2.35 سبيد ميديكال 1.468 2.51 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.11 2.64 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 14.62 2.81 الشرقية – ايسترن كومباني 12.93 3.36 مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو 57.2 3.38 اميرالد للاستثمار العقاري 5.67 3.66 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.67 3.72 البدر للبلاستيك 0.645 3.86 مطاحن ومخابز الاسكندرية 11.69 4.28 الاسماعيلية مصر للدواجن 7.76 4.58 الاهرام للطباعة و التغليف 12.15 4.83 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك 4.51 5.62 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 23.95 8.32

أسعار الأسهم المصرية المتراجعة

هيمن اللون الأحمر على ما يقرب من 123 سهمًا مدرجة فى البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس.

الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم المصرية المتراجعة ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020: إسم الورقة المالية سعر الإقفال نسبة التغير% العربية للمحابس 3.25 -8.45 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 1.3 -7.6 راية القابضة للأستثمارات المالية 7.18 -6.87 دايس للملابس الجاهزة 1.961 -6.62 العامة لصناعة الورق – راكتا 7.57 -6.31 دلتا للانشاء والتعمير 11.91 -5.63 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 5.06 -5.42 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 1.497 -5.31 الالومنيوم العربية 25.4 -5.12 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 22.54 -5.05 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.296 -4.99 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 15.48 -4.91 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 2.78 -4.79 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 6.21 -4.75 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.72 -4.37 اسمنت سيناء 4.92 -4.09 الشمس للاسكان والتعمير 4.84 -3.78 رواد السياحة – رواد 13.97 -3.52 الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 4.4 -3.51 العبور للاستثمار العقارى 10.21 -3.5 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.593 -3.42 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 12.02 -3.38 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 29.01 -3.36 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.35 -3.18 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 75.12 -3.15 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 1.291 -3.15 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 22.11 -3.11 العربية لحليج الأقطان 3.13 -3.1 مصر للالومنيوم 11.88 -3.1 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.511 -3.08 المتحدة للاسكان والتعمير 4.12 -3.06 القاهرة للدواجن 3.18 -3.05 العربية للخزف – سيراميكا ريماس 2.54 -3.05 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب 4.82 -3.02 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.17 -3.02 جهينة للصناعات الغذائية 5.8 -3.01 المصرية للمنتجعات السياحية 1.519 -3 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 7.5 -2.98 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 2.3 -2.95 ليسيكو مصر 4.6 -2.95 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 9.58 -2.94 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 3.65 -2.93 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.81 -2.88 شارم دريمز للاستثمار السياحى 6.09 -2.87 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون 7.1 -2.87 مصر للاسمنت – قنا 9.51 -2.86 جى بى اوتو 3.09 -2.83 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 4.17 -2.8 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.114 -2.79 النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل 31.68 -2.73 المنصورة للدواجن 19.35 -2.71 بالم هيلز للتعمير 1.406 -2.7 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 18.45 -2.69 العربية للصناعات الهندسية 0.946 -2.67 اجواء للصناعات الغذائية – مصر 3.3 -2.65 الدلتا للسكر 7.87 -2.6 بلتون المالية القابضة 2.64 -2.58 النصر للملابس والمنسوجات – كابو 1.456 -2.54 الحديد والصلب المصرية 3.51 -2.5 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.87 -2.49 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.56 -2.44 غاز مصر 43.24 -2.41 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.328 -2.38 إعمار مصر للتنمية 2.47 -2.37 مصر للفنادق 12.65 -2.32 الاهلي للتنمية والاستثمار 16.53 -2.3 القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية 1.482 -2.24 سيدى كرير للبتروكيماويات 8.31 -2.24 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.887 -2.21 العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره 15.77 -2.17 حديد عز 7.74 -2.15 العربية للاسمنت 3.21 -2.13 القناة للتوكيلات الملاحية 12.87 -2.05 شركة النصر للأعمال المدنية 18.24 -2.04 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 8.07 -1.94 جنوب الوادى للاسمنت 1.793 -1.86 مستشفى النزهه الدولي 50.09 -1.78 السويدى اليكتريك 8.98 -1.75 الملتقي العربي للاستثمارات 17.66 -1.73 سماد مصر (ايجيفرت) 8.28 -1.66 اوراسكوم للتنمية مصر 4.98 -1.58 مطاحن مصر الوسطي 27.63 -1.57 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.76 -1.57 بنك البركة مصر 12.08 -1.55 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 11.47 -1.46 العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية 306.1 -1.46 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 14.2 -1.39 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 12.6 -1.33 اسيك للتعدين – اسكوم 7.5 -1.32 المالية و الصناعية المصرية 12.96 -1.29 العبوات الطبية 0.388 -1.27 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 13.44 -1.25 مطاحن مصر العليا 93.82 -1.22 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.08 -1.21 المصرية للاتصالات 12.37 -1.2 ابن سينا فارما 5.18 -1.15 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 1.07 -1.11 ريكاب للاستثمارات المالية 4.5 -1.1 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 6.34 -1.09 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 4.71 -1.05 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.19 -1.04 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.99 -0.99 البويات والصناعات الكيماوية – باكين 19.02 -0.99 دلتا للطباعة والتغليف 17.51 -0.96 بنك التعمير والاسكان 37.73 -0.89 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.75 -0.88 التعمير والاستشارات الهندسية 17.42 -0.85 العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا” 10.6 -0.84 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 7.49 -0.66 النساجون الشرقيون للسجاد 7.62 -0.65 مصر لصناعة الكيماويات 10.84 -0.64 القاهرة للزيوت والصابون 35.34 -0.56 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.77 -0.52 بى انفستمنتس القابضه 11.11 -0.45 شركة مستشفي كليوباترا 4.48 -0.44 البنك المصري لتنمية الصادرات 16.3 -0.37 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 21 -0.28 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 1.459 -0.27 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.91 -0.26 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 5.74 -0.17 السويس للاسمنت 7.17 -0.14 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 15.03 -0.13 مطاحن وسط وغرب الدلتا 94.22 -0.12 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 36 -0.11 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 0.949 -0.11 المهندس للتأمين 15.92 -0.06 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 56.83 -0.05

أسعار الأسهم الثابتة في البورصة المصرية

استقرت أسعار ما يقرب من 30 سهمًا مدرجة فى البورصة المصرية ختام تعاملات اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم الثابتة عند مستويات أمس الأربعاء دون أى تغير: إسم الورقة المالية سعر الإقفال المصرية للدواجن 3.56 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 0.785 العامة للصوامع والتخزين 54.24 مطاحن شرق الدلتا 85.67 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 19.1 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 17.55 بنك قطر الوطني الاهلي 17.44 بنك الكويت الوطنى – مصر 26.17 مصر للاسواق الحرة 6.2 الدولية للأسمدة والكيماويات 2.08 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 10.48 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.232 وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى 13.61 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.434 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 0.975 شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة 2.1 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 4.7 المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو 48.49 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 80.5 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 6.7 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 137.28 الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية 31.89 جينيال تورز 2.45 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 17.53 عبر المحيطات للسياحه 0.06 الشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت السياحية 2.55 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 6.47 العالمية للاستثمار والتنمية 13.9 القاهرة للاسكان والتعمير 13.31 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 30.04 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 1.167 العربية لاستصلاح الاراضي 16.16 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 16.49 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.216 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.1 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.685 مصر بنى سويف للاسمنت 13.54 حق الاكتتاب لشركة البدر للبلاستيك-1 0.1 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 29.04

بيانات السوق بالبورصة المصرية نهاية تعاملات اليوم الخميس

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على هبوط جماعى لمؤشراتها، وتراجع المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية Egx30 بنسبة 0.28% ليصل إلى 10987 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.28% إلى 2093 نقطة، كما تراجع مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.35% ليسجل 3040 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.4 مليار جنيه خلال جلسة اليوم الخميس.