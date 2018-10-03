بورصة وشركات

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 3/10/2018

 شروق وليد تنشر المال أسعار كل الأسهم في البورصة المصرية بجلسة اليوم الأربعاء، والتي شهدت انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 0.48%   إسم القطاع إسم الورقة المالية
8:27 م, الأربعاء, 3 أكتوبر 18 8:27 م, الأربعاء, 3 أكتوبر 18

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 شروق وليد

 تنشر المال أسعار كل الأسهم في البورصة المصرية بجلسة اليوم الأربعاء، والتي شهدت انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 0.48%

 

إسم القطاع

إسم الورقة المالية

نسبة
التغير

سعر
الإقفال

قيمة
التداول

اتصالات

جلوبال تيلكوم القابضة

-1.45

3.4

54247216.73

اوراسكوم للاستثمار القابضه

1.37

0.59

9110123.395

المصرية للاتصالات

-0.86

11.48

2111676.91

اعلام

المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى

-1.32

4.49

222631.59

التشييد
و مواد البناء

الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD

1.66

0.612

2195906.192

العربية للاسمنت

0

5.01

1678250.12

جنوب الوادى للاسمنت

-0.39

2.57

1523197.75

العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره

1.53

9.96

1305974.25

المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )

4.65

6.75

1107492.78

البويات والصناعات الكيماوية – باكين

0.06

30.89

1014491.16

العربية للخزف – سيراميكا ريماس

2.01

1.777

526497.719

اسمنت بورتلاند طرة المصرية

1.95

14.1

498297.4

الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى

1.62

1.006

445390.393

شركة النصر للأعمال المدنية

-0.57

19.33

227936.01

مصر بنى سويف للاسمنت

1.82

18.99

173279.97

دلتا للانشاء والتعمير

0.2

5.01

136840.87

السويس للاسمنت

6.92

16.06

109179.24

العربية للمحابس

1.18

1.291

72481.401

(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود

4.05

0.924

67267.488

اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية

0.54

26.16

52577.8

مصر للاسمنت – قنا

0

15.1

16603

ليسيكو مصر

0

4.77

11310

اسمنت سيناء

0

9.5

10153.24

العقارات

القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه

-1.54

7.04

70911526.64

مصر الجديدة للاسكان والتعمير

-2.88

20.93

41855189.82

السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك

0.65

21.69

17948512.9

بالم هيلز للتعمير

2.03

2.51

13779860.6

مدينة نصر للاسكان والتعمير

0.66

7.65

11576880.99

الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول

0.49

2.04

6435994.57

مجموعة طلعت مصطفى القابضة

-2.32

10.94

5729880.17

إعمار مصر للتنمية

-2.23

3.5

2115576.24

مينا للاستثمار السياحي والعقاري

-0.33

1.786

1483280.113

مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب

-0.37

0.799

1385752.185

التعمير والاستشارات الهندسية

-1.71

11.5

654376.7

العالمية للاستثمار والتنمية

5.46

9.46

553610.72

شمال افريقيا للاستثمار العقارى

2.62

1.095

501729.882

الشمس للاسكان والتعمير

2.38

5.17

479096.8

الاستثمار العقاري العربي – اليكو

2.26

0.543

327262.906

المجموعه المصريه العقاريه

4.97

8.24

286875.24

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

-1.88

1.359

245623.3

المصريين للاسكان والتنمية والتعمير

0.36

1.945

224832.508

الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة

-0.7

4.24

208920.98

العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

1.95

5.23

105654.46

زهراء المعادي للاستثمار والتعمير

-2.51

8.56

105245

الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

-0.57

6.96

68792.75

وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي

-0.94

11.55

34647.28

العربية لاستصلاح الاراضي

0

9.12

25102.35

المتحدة للاسكان والتعمير

0

3

24930.25

العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير

0

14

14668.28

اراب للتنمية والاستثمار العقاري

0

0.38

13805

القاهرة للاسكان والتعمير

0

13.15

12860

الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية

0

5.02

7259.4

العبور للاستثمار العقارى

0

5.06

495

أغذية
و مشروبات

جهينة للصناعات الغذائية

2.04

9.5

5461330.38

القاهرة للزيوت والصابون

1.79

9.11

2000977.54

عبور لاند للصناعات الغذائية

0

19

1714750

النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية

4.93

23.82

1522819.16

الصناعات الغذائية العربية-دومتى

-1.22

9.75

1519085

ايديتا للصناعات الغذائية

-1.81

15.22

1340765.36

شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)

2.64

5.06

870555.92

اجواء للصناعات الغذائية – مصر

-1.69

2.9

752970.96

الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)

-1.17

8.44

718532.53

المصرية لصناعة النشا والجلوكوز

4.12

10.12

649337.79

اطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى

0.11

9.18

648426.81

الدوليه للمحاصيل الزراعيه

1.98

2.57

626137.46

الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

0.75

1.213

328745.214

القاهرة للدواجن

-0.34

5.9

222503.62

مطاحن ومخابز الاسكندرية

0.67

13.56

211496.13

الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي

2.19

1.73

141668.1

الدلتا للسكر

2.01

14.73

140697.31

المنصورة للدواجن

-1

3.97

138220.65

الاسماعيلية مصر للدواجن

0.73

1.797

117723.408

مطاحن ومخابز شمال القاهرة

-1.06

27

97200

المصرية للدواجن

-5.17

1.836

42954.6

مصر للزيوت و الصابون

0

23.5

37600

الشرقية الوطنية للامن الغذائي

3.56

3.49

35197.54

مطاحن شرق الدلتا

0

137

26988.42

مطاحن مصر العليا

0

147.92

10150.7

مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة

0

22.23

8902.2

بنوك

البنك التجاري الدولي  (مصر)

-0.72

81.85

33589901.9

مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر

-0.91

14.1

2342602.9

بنك التعمير والاسكان

0.1

48.21

1135932.81

البنك المصري لتنمية الصادرات

0.66

9.16

580997.45

بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار

0.29

1.044

317825.036

بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية

-0.07

14.43

262692.57

بنك قناة السويس

-0.8

7.44

122915.63

البنك المصري الخليجي

1.77

0.805

68511.779

بنك قطر الوطني الاهلي

-2.27

43

33196

بنك البركة مصر

0

13.35

12317.55

بنك كريدي اجريكول مصر

0

43

2838

بنك الكويت الوطنى – مصر

0

37

34.53

تكنولوجيا

Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات

0

10.55

9336856.37

راية القابضة للأستثمارات المالية

1.12

7.2

247170.76

خدمات مالية
( باستثناء البنوك )

القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية

4.02

3.36

146979619.9

سى اى كابيتال القابضه

0

7.6

58520000

بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية

3.8

6.29

34806858.6

العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى

4.61

0.749

19904434.04

المجموعه الماليه هيرمس القابضه

0.48

16.81

5990191.76

سى اى كابيتال القابضه

0

7.6

3025567.33

حق الاكتتاب لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية -1

16.21

0.552

2167804.792

EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات

-2.31

14.81

1777000

(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب

0

0.188

1316675.432

الاهلي للتنمية والاستثمار

4.81

7.63

774316.28

الملتقي العربي للاستثمارات

5.8

14.95

689434.66

القابضة المصرية الكويتية

-0.34

1.156

343082.427

بلتون المالية القابضة

-0.23

8.68

263997.65

اوراسكوم كونستراكشون ليميتد

-2.31

124.12

258408.29

المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية

0

2.71

222966.67

النعيم القابضة للاستثمارات

0.77

0.393

206739.785

بى انفستمنتس القابضه

-0.21

9.55

84340.95

العرفة للاستثمارات والاستشارات

-1.76

0.167

63694.785

EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية

2.2

0.65

35947.119

برايم القابضة للاستثمارات المالية

-1.49

3.3

33023

A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس

-6.29

4.62

32327

وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى

0

9

9000

المهندس للتأمين

0

12.5

6125

شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة

0

2.05

950

خدمات و منتجات
صناعية و سيارات

جى بى اوتو

-0.57

5.27

16246718.55

السويدى اليكتريك

-1.47

16.7

9568230.26

الكابلات الكهربائية المصرية

1.09

1.02

7696446.205

القناة للتوكيلات الملاحية

-1.79

8.78

4091937.68

المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)

2.97

6.93

3319168.37

العربية المتحدة للشحن والتفريغ

2.19

0.885

840655.555

الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

-2.13

16.05

595487.02

الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف

-0.74

0.405

588181.865

الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون

1.02

7.89

353348.16

يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك

-1.05

2.07

83367.61

الاهرام للطباعة و التغليف

-1.11

8.93

50481.3

العربية للصناعات الهندسية

9.91

4.77

30098.7

دلتا للطباعة والتغليف

0

8.69

12800

السويس للاكياس

0

25.58

403.5

رعاية صحية
و ادوية

شركة مستشفي كليوباترا

8.29

3.79

28177619.17

ابن سينا فارما

0.44

9.03

1467529.9

النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل

2.14

10.97

528334.5

الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية

0.53

127.01

112911.89

العربية للادوية والصناعات الكيماوية

-1.79

28.02

60807

العبوات الطبية

0

0.822

20232

الدولية للصناعات الطبية ايكمي

0

0.55

19841.074

ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية

0

9.19

10105

مستشفى النزهه الدولي

0

72.3

3325

سياحة
و ترفيه

المصرية للمنتجعات السياحية

0

1.853

14566391.57

الوادى للإستثمار السياحى

-1.08

7.36

3823065.86

رمكو لانشاء القرى السياحيه

1.96

3.12

2592121.37

جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى

-0.68

7.27

1944966.35

اوراسكوم للتنمية مصر

-1.82

4.85

1944501.85

شارم دريمز للاستثمار السياحى

1.4

3.63

191788.66

رواد السياحة – رواد

1.85

9.93

155097.85

جينيال تورز

4.68

2.46

82550.85

مصر للفنادق

0

50.02

26700

مرسى مرسى علم للتنمية السياحية

0

0.804

1203.44

غاز وبترول

الاسكندرية للزيوت المعدنية

2.29

10.74

10882572.07

مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية

1.55

0.722

43549.78

كيماويات

سيدى كرير للبتروكيماويات

0.75

22.96

3696817.15

الصناعات الكيماوية المصرية – كيما

0

5.03

3637651.4

المالية و الصناعية المصرية

0

8.64

3005366.79

ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية

-0.19

31.49

2688125.82

مصر لصناعة الكيماويات

-0.67

11.87

126018.54

سماد مصر (ايجيفرت)

-0.3

3.33

49459.8

كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

-0.28

28.79

31843.27

مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو

0

89.87

28064.43

الدولية للأسمدة والكيماويات

0

0.977

23830.01

مرافق

غاز مصر

-1.66

66.38

74408.86

منتجات منزلية
و شخصية

الشرقية – ايسترن كومباني

-2.8

17.04

9697926.1

النساجون الشرقيون للسجاد

-1.48

9.34

6301077.66

العربية لحليج الأقطان

-1.37

2.16

5084154.9

النصر للملابس والمنسوجات – كابو

-1.18

1.426

375150.406

العامة لمنتجات الخزف والصيني

0.34

2.99

249935.2

الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)

-0.33

1.794

76043.25

العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب

0

1.868

25851.12

دايس للملابس الجاهزة

0

19.81

13795

موارد
أساسية

حديد عز

-1.61

20.82

13102409.83

الحديد والصلب المصرية

0.99

5.09

10840683.07

مصر للالومنيوم

1.11

34.7

3960656.27

مصر الوطنية للصلب – عتاقة

2.64

26.43

2823776.79

اسيك للتعدين    –  اسكوم

2.95

7.33

526442.28

العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية

0.85

1010.11

264649.28

العامة لصناعة الورق – راكتا

0

8.01

7790

الالومنيوم العربية

0

19.46

4369.49

موزعون
و تجارة تجزئة

ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية

1.55

8.5

3391480.2

القاهرة للخدمات التعليمية

-0.52

7.68

181166

المصرية لنظم التعليم الحديثة

-0.97

1.125

125075.96

العامة للصوامع والتخزين

2.67

44.19

108938.99

بى اى جى للتجارة والاستثمار

0.5

0.812

105018.252

مصر للاسواق الحرة

-2.38

6.15

82966.86

اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية

0

5.84

8291.5

أم بي للهندسةM.B

0

0.51

6606

الإجمالي

186

 

 

 

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