أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 3/10/2018

شروق وليد
تنشر المال أسعار كل الأسهم في البورصة المصرية بجلسة اليوم الأربعاء، والتي شهدت انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 0.48%
إسم القطاع
إسم الورقة المالية
نسبة
سعر
قيمة
اتصالات
جلوبال تيلكوم القابضة
-1.45
3.4
54247216.73
اوراسكوم للاستثمار القابضه
1.37
0.59
9110123.395
المصرية للاتصالات
-0.86
11.48
2111676.91
اعلام
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى
-1.32
4.49
222631.59
التشييد
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD
1.66
0.612
2195906.192
العربية للاسمنت
0
5.01
1678250.12
جنوب الوادى للاسمنت
-0.39
2.57
1523197.75
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره
1.53
9.96
1305974.25
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )
4.65
6.75
1107492.78
البويات والصناعات الكيماوية – باكين
0.06
30.89
1014491.16
العربية للخزف – سيراميكا ريماس
2.01
1.777
526497.719
اسمنت بورتلاند طرة المصرية
1.95
14.1
498297.4
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى
1.62
1.006
445390.393
شركة النصر للأعمال المدنية
-0.57
19.33
227936.01
مصر بنى سويف للاسمنت
1.82
18.99
173279.97
دلتا للانشاء والتعمير
0.2
5.01
136840.87
السويس للاسمنت
6.92
16.06
109179.24
العربية للمحابس
1.18
1.291
72481.401
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود
4.05
0.924
67267.488
اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية
0.54
26.16
52577.8
مصر للاسمنت – قنا
0
15.1
16603
ليسيكو مصر
0
4.77
11310
اسمنت سيناء
0
9.5
10153.24
العقارات
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه
-1.54
7.04
70911526.64
مصر الجديدة للاسكان والتعمير
-2.88
20.93
41855189.82
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك
0.65
21.69
17948512.9
بالم هيلز للتعمير
2.03
2.51
13779860.6
مدينة نصر للاسكان والتعمير
0.66
7.65
11576880.99
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول
0.49
2.04
6435994.57
مجموعة طلعت مصطفى القابضة
-2.32
10.94
5729880.17
إعمار مصر للتنمية
-2.23
3.5
2115576.24
مينا للاستثمار السياحي والعقاري
-0.33
1.786
1483280.113
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب
-0.37
0.799
1385752.185
التعمير والاستشارات الهندسية
-1.71
11.5
654376.7
العالمية للاستثمار والتنمية
5.46
9.46
553610.72
شمال افريقيا للاستثمار العقارى
2.62
1.095
501729.882
الشمس للاسكان والتعمير
2.38
5.17
479096.8
الاستثمار العقاري العربي – اليكو
2.26
0.543
327262.906
المجموعه المصريه العقاريه
4.97
8.24
286875.24
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
-1.88
1.359
245623.3
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير
0.36
1.945
224832.508
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة
-0.7
4.24
208920.98
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية
1.95
5.23
105654.46
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير
-2.51
8.56
105245
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي
-0.57
6.96
68792.75
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي
-0.94
11.55
34647.28
العربية لاستصلاح الاراضي
0
9.12
25102.35
المتحدة للاسكان والتعمير
0
3
24930.25
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير
0
14
14668.28
اراب للتنمية والاستثمار العقاري
0
0.38
13805
القاهرة للاسكان والتعمير
0
13.15
12860
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية
0
5.02
7259.4
العبور للاستثمار العقارى
0
5.06
495
أغذية
جهينة للصناعات الغذائية
2.04
9.5
5461330.38
القاهرة للزيوت والصابون
1.79
9.11
2000977.54
عبور لاند للصناعات الغذائية
0
19
1714750
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية
4.93
23.82
1522819.16
الصناعات الغذائية العربية-دومتى
-1.22
9.75
1519085
ايديتا للصناعات الغذائية
-1.81
15.22
1340765.36
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)
2.64
5.06
870555.92
اجواء للصناعات الغذائية – مصر
-1.69
2.9
752970.96
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)
-1.17
8.44
718532.53
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز
4.12
10.12
649337.79
اطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى
0.11
9.18
648426.81
الدوليه للمحاصيل الزراعيه
1.98
2.57
626137.46
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
0.75
1.213
328745.214
القاهرة للدواجن
-0.34
5.9
222503.62
مطاحن ومخابز الاسكندرية
0.67
13.56
211496.13
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي
2.19
1.73
141668.1
الدلتا للسكر
2.01
14.73
140697.31
المنصورة للدواجن
-1
3.97
138220.65
الاسماعيلية مصر للدواجن
0.73
1.797
117723.408
مطاحن ومخابز شمال القاهرة
-1.06
27
97200
المصرية للدواجن
-5.17
1.836
42954.6
مصر للزيوت و الصابون
0
23.5
37600
الشرقية الوطنية للامن الغذائي
3.56
3.49
35197.54
مطاحن شرق الدلتا
0
137
26988.42
مطاحن مصر العليا
0
147.92
10150.7
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة
0
22.23
8902.2
بنوك
البنك التجاري الدولي (مصر)
-0.72
81.85
33589901.9
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر
-0.91
14.1
2342602.9
بنك التعمير والاسكان
0.1
48.21
1135932.81
البنك المصري لتنمية الصادرات
0.66
9.16
580997.45
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار
0.29
1.044
317825.036
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية
-0.07
14.43
262692.57
بنك قناة السويس
-0.8
7.44
122915.63
البنك المصري الخليجي
1.77
0.805
68511.779
بنك قطر الوطني الاهلي
-2.27
43
33196
بنك البركة مصر
0
13.35
12317.55
بنك كريدي اجريكول مصر
0
43
2838
بنك الكويت الوطنى – مصر
0
37
34.53
تكنولوجيا
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات
0
10.55
9336856.37
راية القابضة للأستثمارات المالية
1.12
7.2
247170.76
خدمات مالية
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية
4.02
3.36
146979619.9
سى اى كابيتال القابضه
0
7.6
58520000
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية
3.8
6.29
34806858.6
العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى
4.61
0.749
19904434.04
المجموعه الماليه هيرمس القابضه
0.48
16.81
5990191.76
سى اى كابيتال القابضه
0
7.6
3025567.33
حق الاكتتاب لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية -1
16.21
0.552
2167804.792
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات
-2.31
14.81
1777000
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب
0
0.188
1316675.432
الاهلي للتنمية والاستثمار
4.81
7.63
774316.28
الملتقي العربي للاستثمارات
5.8
14.95
689434.66
القابضة المصرية الكويتية
-0.34
1.156
343082.427
بلتون المالية القابضة
-0.23
8.68
263997.65
اوراسكوم كونستراكشون ليميتد
-2.31
124.12
258408.29
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية
0
2.71
222966.67
النعيم القابضة للاستثمارات
0.77
0.393
206739.785
بى انفستمنتس القابضه
-0.21
9.55
84340.95
العرفة للاستثمارات والاستشارات
-1.76
0.167
63694.785
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية
2.2
0.65
35947.119
برايم القابضة للاستثمارات المالية
-1.49
3.3
33023
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس
-6.29
4.62
32327
وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى
0
9
9000
المهندس للتأمين
0
12.5
6125
شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة
0
2.05
950
خدمات و منتجات
جى بى اوتو
-0.57
5.27
16246718.55
السويدى اليكتريك
-1.47
16.7
9568230.26
الكابلات الكهربائية المصرية
1.09
1.02
7696446.205
القناة للتوكيلات الملاحية
-1.79
8.78
4091937.68
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)
2.97
6.93
3319168.37
العربية المتحدة للشحن والتفريغ
2.19
0.885
840655.555
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
-2.13
16.05
595487.02
الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف
-0.74
0.405
588181.865
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون
1.02
7.89
353348.16
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك
-1.05
2.07
83367.61
الاهرام للطباعة و التغليف
-1.11
8.93
50481.3
العربية للصناعات الهندسية
9.91
4.77
30098.7
دلتا للطباعة والتغليف
0
8.69
12800
السويس للاكياس
0
25.58
403.5
رعاية صحية
شركة مستشفي كليوباترا
8.29
3.79
28177619.17
ابن سينا فارما
0.44
9.03
1467529.9
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل
2.14
10.97
528334.5
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية
0.53
127.01
112911.89
العربية للادوية والصناعات الكيماوية
-1.79
28.02
60807
العبوات الطبية
0
0.822
20232
الدولية للصناعات الطبية ايكمي
0
0.55
19841.074
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية
0
9.19
10105
مستشفى النزهه الدولي
0
72.3
3325
سياحة
المصرية للمنتجعات السياحية
0
1.853
14566391.57
الوادى للإستثمار السياحى
-1.08
7.36
3823065.86
رمكو لانشاء القرى السياحيه
1.96
3.12
2592121.37
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى
-0.68
7.27
1944966.35
اوراسكوم للتنمية مصر
-1.82
4.85
1944501.85
شارم دريمز للاستثمار السياحى
1.4
3.63
191788.66
رواد السياحة – رواد
1.85
9.93
155097.85
جينيال تورز
4.68
2.46
82550.85
مصر للفنادق
0
50.02
26700
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية
0
0.804
1203.44
غاز وبترول
الاسكندرية للزيوت المعدنية
2.29
10.74
10882572.07
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية
1.55
0.722
43549.78
كيماويات
سيدى كرير للبتروكيماويات
0.75
22.96
3696817.15
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما
0
5.03
3637651.4
المالية و الصناعية المصرية
0
8.64
3005366.79
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
-0.19
31.49
2688125.82
مصر لصناعة الكيماويات
-0.67
11.87
126018.54
سماد مصر (ايجيفرت)
-0.3
3.33
49459.8
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
-0.28
28.79
31843.27
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو
0
89.87
28064.43
الدولية للأسمدة والكيماويات
0
0.977
23830.01
مرافق
غاز مصر
-1.66
66.38
74408.86
منتجات منزلية
الشرقية – ايسترن كومباني
-2.8
17.04
9697926.1
النساجون الشرقيون للسجاد
-1.48
9.34
6301077.66
العربية لحليج الأقطان
-1.37
2.16
5084154.9
النصر للملابس والمنسوجات – كابو
-1.18
1.426
375150.406
العامة لمنتجات الخزف والصيني
0.34
2.99
249935.2
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)
-0.33
1.794
76043.25
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب
0
1.868
25851.12
دايس للملابس الجاهزة
0
19.81
13795
موارد
حديد عز
-1.61
20.82
13102409.83
الحديد والصلب المصرية
0.99
5.09
10840683.07
مصر للالومنيوم
1.11
34.7
3960656.27
مصر الوطنية للصلب – عتاقة
2.64
26.43
2823776.79
اسيك للتعدين – اسكوم
2.95
7.33
526442.28
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية
0.85
1010.11
264649.28
العامة لصناعة الورق – راكتا
0
8.01
7790
الالومنيوم العربية
0
19.46
4369.49
موزعون
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية
1.55
8.5
3391480.2
القاهرة للخدمات التعليمية
-0.52
7.68
181166
المصرية لنظم التعليم الحديثة
-0.97
1.125
125075.96
العامة للصوامع والتخزين
2.67
44.19
108938.99
بى اى جى للتجارة والاستثمار
0.5
0.812
105018.252
مصر للاسواق الحرة
-2.38
6.15
82966.86
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية
0
5.84
8291.5
أم بي للهندسةM.B
0
0.51
6606
الإجمالي
186