بورصة وشركات

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 3/10/2018

شروق وليد تنشر المال أسعار كل الأسهم في البورصة المصرية بجلسة اليوم الأربعاء، والتي شهدت انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 0.48% إسم القطاع إسم الورقة المالية